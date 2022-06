Amerikaanse staten onderzoeken of Apple wet overtrad met trager maken iPhones

Amerikaanse staten zijn aan het onderzoeken of Apple in het verleden de wet heeft overtreden door iPhones met opzet trager te maken. De staten, onder leiding van Arizona, onderzoeken of die praktijk consumenten heeft misleid.

In elk geval procureurs-generaal uit Texas en Arizona doen mee, maar volgens Reuters is een meerderheid van de Amerikaanse staten betrokken bij het onderzoek. De staten willen weten of Apple wetten heeft overtreden die misleiding van consumenten tegengaan. Daarvoor hebben de staten informatie opgevraagd bij Apple.

Het onderzoek gaat over het trager maken van iPhones om te voorkomen dat ze uitvallen bij piekbelasting. Apple had dat stilletjes doorgevoerd, waardoor vooral gebruikers van oudere iPhones de snelheid van hun telefoon zagen teruglopen. Inmiddels is het trager maken een optie in de instellingen. Ook de federale overheid van de VS stelde al vragen over de kwestie. Apple heeft een rechtszaak over het trager maken van iPhones afgedaan met een schikking.

Apple en de procureurs-generaal hebben de informatie van Reuters niet bevestigd. Het persbureau zegt documenten van de zaak te hebben ingezien.