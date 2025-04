Apple betaalt eerste schadevergoedingen in VS wegens trager maken oudere iPhones

Apple is begonnen met het betalen van de beloofde schadevergoedingen inzake de massaclaim die 2017 in de VS is aangespannen. Het werd bedrijf ervan beschuldigd dat het bewust bepaalde oudere iPhone-modellen trager maakte. Per claim betaalt Apple zo'n 92 dollar uit.

MacRumors schrijft dat meerdere lezers betalingen van 92,17 dollar per claim hebben ontvangen van Apple. Als voorbeeld haalt de site een post van een gebruiker aan die zes betalingen van de iPhone-fabrikant heeft ontvangen. In totaal zou het bedrijf minimaal 310 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen, alleen al in de VS. Soortgelijke claims in andere delen van de wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk, lopen nog.

Apple bevestigde in december 2017 dat het updates heeft uitgebracht waarmee het de software van oudere iPhones bewust trager maakte. De fabrikant gaf aan dat dat proces bedoeld is om te voorkomen dat deze plotseling kunnen uitvallen. Het vertragen treedt op als de smartphone te koud is of als de accu weinig spanning kan leveren door degradatie of te weinig lading. Niet lang na die bevestiging begonnen vijf Amerikanen een rechtszaak tegen Apple. Iedere Amerikaanse gebruiker met een getroffen telefoon uit de iPhone 6-serie en de eerste SE met iOS 10.2.1 of hoger, en/of een iPhone 7 of iPhone 7 Plus met iOS 11.2 of hoger kon zich hierbij aansluiten en kon tussen december 2017 en oktober 2020 een claim indienen.

Apple ontkende iets fout te hebben gedaan, maar besloot desondanks in 2020 tot een schikking van in totaal 500 miljoen dollar te komen, naar eigen zeggen om de kosten en moeite van verdere rechtszaken te vermijden. Toen sprak Apple nog van een schadevergoeding van 25 dollar per iPhone, maar dat is uiteindelijk dus 92 dollar geworden. Hoewel dit de eerste keer is dat het bedrijf schadevergoedingen aan consumenten uitkeert voor deze kwestie, moest het bedrijf in 2020 al wel een boete van 25 miljoen euro betalen aan de Franse variant van de Autoriteit Consument & Markt, omdat Apple zijn klanten bewust niet liet weten dat de update naar iOS 10.2.1 en 11.2 de prestaties van hun smartphones zou kunnen verslechteren.