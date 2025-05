Nederlandse organisaties starten claim tegen Apple voor trager maken iPhones

De Nederlandse organisaties ConsumentenClaim en Stichting Aequitas Belangenbehartiging starten een claim tegen Apple. De organisaties willen dat het bedrijf klanten compenseert voor het doelbewust trager maken van iPhone 6-, iPhone 7- en iPhone SE-smartphones.

In een persbericht beweert ConsumentenClaim dat Apple door middel van diverse iOS-besturingssysteemupdates de prestaties van de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en de eerste generatie iPhone SE slechter maakte. "Deze updates verminderden het prestatieniveau van de telefoons en hadden als doel om het onderliggende defect aan de accu te verhullen." De betreffende toestellen werden tussen 2016 en 2018 uitgebracht.

Apple bevestigde in 2017 dat de vermelde iOS-updates inderdaad bedoeld waren om prestaties te verminderen, naar eigen zeggen om te compenseren voor eventuele problemen met verouderde accu's in de toestellen. "Veel consumenten zagen zich genoodzaakt de accu of zelfs hun hele iPhone voortijdig te vervangen", aldus ConsumentenClaim.

De organisatie wil met een massaclaim Apple aansprakelijk stellen voor geleden schade bij klanten en vraagt een compensatie van 100 euro per getroffen toestel. Vanwege deze praktijken schikte Apple in de VS al voor ruim 600 miljoen dollar. In Frankrijk en Italië kreeg het bedrijf miljoenenboetes. Ook in België, Spanje en Italië lopen massaclaims tegen Apple vanwege hetzelfde verwijt.