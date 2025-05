Winst Tesla daalt met ruim de helft in eerste kwartaal van 2024

Tesla maakte in het afgelopen kwartaal 55 procent minder winst dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet daalde in diezelfde periode met negen procent. Een sterke afname van het aantal verkochte auto's en problemen op de Chinese afzetmarkt veroorzaken de daling van de winst.

Bron: Tesla

In het eerste kwartaal van 2024 verdiende Tesla bijna 17,4 miljard dollar met de verkoop van auto's, terwijl dat in het eerste kwartaal van 2023 nog ruim 19,9 miljard dollar was. In het verlengde daarvan stegen de bedrijfskosten en bleef er onder de streep een netto-inkomen van ruim 1,1 miljard dollar over. Vorig jaar was dat ruim 2,5 miljard dollar.

Volgens de kwartaalcijfers van het bedrijf was de gemiddelde verkoopprijs van Tesla-voertuigen in de betreffende periode lager terwijl aanpassingen in de Fremont-fabriek en brandstichting bij de Giga Berlijn-locatie voor productieproblemen zorgden. Ook wijst het bedrijf van Elon Musk op de wereldwijde inzet van fabrikanten op hybride auto's. Mede hierdoor nam het marktaandeel van Tesla in Noord-Amerika, Europa en China af. In dat laatstgenoemde land concurreren lokale fabrikanten daarnaast hevig met het Amerikaanse bedrijf.

De kwartaalcijfers kwantificeren de problemen die Tesla de afgelopen tijd heeft. In de afgelopen maanden werd namelijk al bekend dat het bedrijf tot 20 procent minder auto's leverde en naar verluidt 10 procent van zijn personeel moest ontslaan. Mogelijk kondigde Elon Musk tijdens de toelichting van de kwartaalcijfers daarom aan dat er 'uiterlijk begin volgend jaar' een goedkopere Telsa-auto uitkomt.