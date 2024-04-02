Tesla levert 20 procent minder auto's dan eind vorig jaar

Autofabrikant Tesla heeft 20 procent minder auto's geleverd in de afgelopen maanden ten opzichte van de laatste maanden van 2023. Het is de grootste daling bij Tesla in jaren. De fabrikant wijst op diverse oorzaken.

Tesla zegt dat het bedrijf bezig is met opschalen van productie in de fabriek in het Amerikaanse Fremont voor de nieuwe versie van de Model 3. Bovendien waren er problemen door aanvallen op de Rode Zee en brandstichting bij de fabriek bij de Duitse hoofdstad Berlijn. Desondanks produceerde Tesla 47.000 auto's meer dan het leverde en ook dat verschil is normaal kleiner.

Analisten zeggen tegen Bloomberg dat Tesla mogelijk last heeft van problemen in de VS en China, de twee grootste afzetmarkten. In China is er afgelopen jaren meer concurrentie gekomen van goedkopere Chinese merken. In de VS verlaagde Tesla prijzen van zijn auto's, maar dat deden veel concurrenten ook. Het gaat om een vroege aankondiging. De definitieve kwartaalcijfers van Tesla volgen over drie weken.