Tesla levert 20 procent minder auto's dan eind vorig jaar

Autofabrikant Tesla heeft 20 procent minder auto's geleverd in de afgelopen maanden ten opzichte van de laatste maanden van 2023. Het is de grootste daling bij Tesla in jaren. De fabrikant wijst op diverse oorzaken.

Tesla zegt dat het bedrijf bezig is met opschalen van productie in de fabriek in het Amerikaanse Fremont voor de nieuwe versie van de Model 3. Bovendien waren er problemen door aanvallen op de Rode Zee en brandstichting bij de fabriek bij de Duitse hoofdstad Berlijn. Desondanks produceerde Tesla 47.000 auto's meer dan het leverde en ook dat verschil is normaal kleiner.

Analisten zeggen tegen Bloomberg dat Tesla mogelijk last heeft van problemen in de VS en China, de twee grootste afzetmarkten. In China is er afgelopen jaren meer concurrentie gekomen van goedkopere Chinese merken. In de VS verlaagde Tesla prijzen van zijn auto's, maar dat deden veel concurrenten ook. Het gaat om een vroege aankondiging. De definitieve kwartaalcijfers van Tesla volgen over drie weken.

Tesla Supercharger

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 20:49 289

02-04-2024 • 20:49

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Reacties (289)

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buildid2010 3 april 2024 08:35
Kom net terug uit China , en in vergelijking met 2019 zijn bmw en mercedes daar weggevaagd ik spreek dan over de stad Chongqing . Was verbijsterd over de hoeveelheid electrische auto,s van chinese oorsprong . De prijs is voor velen doorslag gevend . En dat vertelden ze dan ook .

Een model als de VW id4 die koop je daar voor 26000 euro echter wel een chinees merk , De goedkoopste electrische auto waar ik als passagier in heb gezeten was een model ala een VW Polo die koste 16000 euro in china , actieradius 400 km .

Mijn zwager heeft een BMWI3 chinees model , lijkt op de normale 3 serie simpelweg omdat het europese model daar niet populair was . fijne auto reed lekker .

Al met al ook daar heb je slechte merken ( volgens mijn zwager ) maar dat er een tsunami aan modellen aankomt is zeker . De auto industrie heeft in de zucht naar meer geld onze Chinese vrienden goed opgeleid zoals Siemens ook ooit deed met de bullet treinen .
zwasie @buildid20103 april 2024 10:56
De auto-markt zal de volgende jaren enorm hard veranderen. De concurrentie uit China zal bikkelhard worden.

Je moet ook niet vergeten dat er op dit moment maar heel weinig merken een betaalbare EV op de markt kunnen brengen waarop ze zelf ook eens nog uit de kosten geraken. En de prijzen gaan door de concurrentie alleen maar zakken.

Het is niet voor niks dan men bij Audi al enkele jaren geleden de ambitie uitsprak om te stoppen met de kleine modellen en zich te gaan focussen op de luxe-modellen.
Ruw ER 2 april 2024 20:56
Ik kan mij ook voorstellen dat het aantal klanten in Europa en de VS voor nu wat op begint te raken. Zeg maar, 'iedereen' die een nieuwe auto kan betalen en een EV wil heeft er nu wel 1. Er zijn nog geen regels die de aanschaf van een ICE auto verbieden oid, dusja, er blijft keuze tussen een EV en een ICE auto.

Ik ben wel van mening dat ze nog steeds de EV to beat hebben. Chinese merken, je weet niet wat voor kwaliteit ze bieden, aftersales is een vraag (Engelse verzekeraars willen ze hierom niet meer verzekeren, want een kapotte voorbumper die niet te vervangen is, want niet te koop = auto total loss), veel mensen willen geen Chinese auto om andere redenen, en ze zijn nog niet zo makkelijk verkrijgbaar als Tesla's. Daarnaast zijn veel andere concurrenten gewoonweg duurder. Ja leuk een BMW i4, maar minder zuinig, en bij hetzelfde uitrustingsniveau veel duurder.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 23 juli 2024 04:41]

Moortn @Ruw ER2 april 2024 21:26
De i4 zit echt in een compleet andere klasse als het om kwaliteit gaat. Tesla’s hebben vrij goede prestaties, maar de kwaliteit (afwerking, materialen) is bijna van Dacia niveau. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat verklaart wel het verschil in prijs.

De model 3 heeft nog als voordeel dat ie vrij efficiënt is, de model y is vooral groot. Verder blinken ze nergens echt meer in uit. Vroeger waren de range en laadsnelheden vele malen beter dan van de concurrentie, tegenwoordig niet meer. Wil je écht een efficiënte auto die snel laadt dan kies je een ioniq 6. Neem je genoegen met iets minder ruimte dan de model y? Dan heb je voor minder geld auto’s van betere kwaliteit die verder komen en soms ook nog sneller laden.

Er zijn nog steeds goede redenen om een Tesla te kiezen, maar tegenwoordig zijn er voor de concurrentie minstens evenveel. Laatst heb ik een proefrit gemaakt in de nieuwe Model 3 (highland). Nadat die in 40 minuten 2x onnodig vol op de rem trapte en 1x de adaptive cruise control onterecht dacht dat er een langzame auto voor me zat (die zat al lang op de afrit), is er geen haar op m’n hoofd die nog overweegt voor dat gevaarlijke onding te kiezen. Dat heeft de concurrentie echt wel beter voor elkaar.
Emielio @Moortn3 april 2024 08:28
Leuk dat je EV expert bent na een proefrit. Ik heb ongeveer 8 jaar nieuwe BMW's als referentiekader, en recent mijn eerste 5 jaar als Tesla rijder achter de rug. En ik kan met vol vertrouwen zeggen dat de Tesla in kwaliteit niet onder doet voor de BMW, afhankelijk van waar je naar kijkt. Kwaliteit bestaat uit vele aspecten, maar laat ik dan de eenvoudigste twee nemen:
Hoogwaardig afwerkingsniveau, is BMW uiteraard veel beter dan de Tesla.
Betrouwbaarheid en reparaties, is Tesla veel beter dan de BMW.
Gemiddeld genomen doen ze dus niet onder voor elkaar..
Mijn Tesla heeft in 5 jaar geen defecten gehad, en het onderhoud was bijna niet bestaand..... Bij BMW's is dat echt wel anders, daar heb je behoorlijk wat onderhoud en reparatie-kosten aan, ook bij een relatief nieuwe.

Je geeft aan dat qua laadsnelheden Tesla niet meer vele malen beter is.... vraag me dan af waarom het laadvermoven van mijn 5 jaar oude auto nog steeds hoger is dan de door jouw genoemde ioniq 6? Ik weet dat het om de totale laadcurve gaat en niet alleen het piekvermogen, maar ik vind dit allemaal nog niet zo indrukwekkend, bij een totaal nieuw model met allerlei claims, tegen een 6 jaar oud model, dat ze zeker niet overtuigend verslaan.

Je anekdotisch bewijs van problemen met remmen en de adaptive cruise control, plaats ik in het perspectief van miljoenen Tesla rijders die niet gemiddeld 3 keer per uur dit probleem hebben. (2 keer in 40 minuten)
Marve79 @Emielio3 april 2024 08:47
Dat jij met 5 jaar Tesla geen problemen hebt gehad zegt natuurlijk niks. Nu doe je hetzelfde als dat je zegt dat hij expert is na een proefrit.

Ik heb altijd nieuwe auto's gereden en nooit problemen gehad, dure reparaties of wat dan ook. Alsof een BMW of Audi binnen 5 jaar stuk gaat en er van alles onderuit valt, wat een onzin zeg. Die is dan praktisch nog nieuw.

Ik rijd nu een plugin-hybride RAV4 en heb zelfs 10 jaar garantie. Tesla komt daar niet eens in de buurt. En een ICE kun je overal nog laten repareren. Als er iets met je Tesla is kun je enkel naar Tesla. En als zij zeggen het kost zoveel dan is dat zo. Je hebt geen keuze en dat is echt een ontzettend groot nadeel. Niet in de lease maar voor een particulier zeker wel.

Maar zolang het niet stuk gaat ja inderdaad, maar fingers crossed dat het niet na 4 jaar stuk gaat net buiten de garantie. Want dan ben je flink aan de beurt. Ik heb weleens verhalen gelezen dat het vervangen van een koplamp al 1500 euro kost.
fRiEtJeSaTe @Marve793 april 2024 09:43
Je vergeet even dat Toyota die 10 jaar garantie alleen geeft wanneer je ieder jaar je beurtjes laat doen. Die €1500 koplamp heb jij dan al dubbel en dwars betaald.
Kevinns @fRiEtJeSaTe3 april 2024 11:34
Beurten bij de dealer zijn duurder dan bij de vakgarage op de hoek, maar zoveel scheelt het nou ook weer niet. Zeg dat het gemiddeld 100 euro scheelt per beurt, dan kost dat in 10 jaar 1000 euro meer. Echter krijg je er bij de merkdealer vaak mobiliteitsgarantie bij. Dan hoef je dus jaarlijks niet 50 à 100 euro wegenwacht te betalen.

Wat bij een dealer duur is zijn reparaties. Die vallen nu dus binnen garantie. Remmen, banden en dergelijke kan je alsnog bij een derde partij laten vervangen.
fRiEtJeSaTe @Kevinns3 april 2024 11:57
Dat snap ik maar je krijgt alleen garantie wanneer je bij de Toyota dealer beurten laat doen natuurlijk.
Marve79 @fRiEtJeSaTe3 april 2024 13:15
Dat klopt inderdaad, voor een beurt betaal ik 300 - 350 euro per jaar. Maar daarvoor heb je wel garantie, nooit dure reparaties dus en inderdaad mobiliteitshulp.

Banden, remmen etc kun je gewoon naar Kwik Fit oid gaan waar het goedkoop is, daar gaat toch het meeste geld in zitten.

Plus, je garantie is overdraagbaar naar een evt koper. Dat biedt zoveel meerwaarde en verhoogt de restwaarde van je auto.

En je hoeft je beurtjes niet bij Toyota te doen dan heb je alsnog 5 jaar garantie, daar kun je ook voor kiezen.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 23 juli 2024 04:41]

Rhys08 @Kevinns3 april 2024 17:30
Of je rijdt een auto van de zaak, of je komt privé nooit bij de garage maar het maakt wel iets meer verschil dan 100 euro. Alleen al het uurtarief bij een vakgarage en bij de dealer is een wereld van verschil. En je mag blij wezen als je er 1x per jaar heen hoeft. Naast het standaard onderhoud heb je ook incidenteel zaken die stuk gaan waardoor je langs de garage moet.
mocean @Kevinns3 april 2024 21:40
Ik heb met een Tesla nog nooit een beurt gehad...
-TheNose- @Marve793 april 2024 09:28
1300 voor de deurklink
telenut @Marve793 april 2024 10:12
Wat een onzin... zelfs op Ali kan ik onderdelen bestellen voor mijn Tesla.
Mijn raam werd vervangen door carglass, en het is geen Tesla raam dat er nu in zit. Denk dat je makkelijker aan alternatieve onderdelen voor Tesla raakt dan aan andere Chinese merken
procyon
@Marve793 april 2024 12:15
Koplamp unit RAV4:

Wat denk je dat dat kost inclusief monteren en wat winst voor de dealer?
MikeyVonG @Marve793 april 2024 12:33
Het vervangen van een matrix koplamp is bij elk merk duur.
Mijn rs5 koplampen waren 4000 euro de stuk.
En dat met 2 jaar fabrieks garantie.
tweaker2010 @MikeyVonG3 april 2024 21:20
Het vervangen van een matrix koplamp is bij elk merk duur.
Mijn rs5 koplampen waren 4000 euro de stuk.
En dat met 2 jaar fabrieks garantie.
Sinds wanneer is een RS5 een gemiddelde auto voor Jan Modaal? Beetje appels met peren vergelijken wat je doet.
MikeyVonG @tweaker20104 april 2024 19:09
De zelfde lampen zitten ook op een Audi a5 met 1.8 liter motor.
Kijkend naar de nieuw prijzen VS tesla min de bpm zit die vergelijking behoorlijk dichtbij. Model 3 performance kost nog steeds 60k.
Ik ken verder geen Jan modaal auto’s met matrix lampen.

[Reactie gewijzigd door MikeyVonG op 23 juli 2024 04:41]

procyon
@Marve793 april 2024 12:12
Ik rijd nu een plugin-hybride RAV4 en heb zelfs 10 jaar garantie. Tesla komt daar niet eens in de buurt.
Haha, jaja...
Die garantie krijg je alleen als je verplicht onderhoud laat doen bij een Toyota dealer. Inclusief verplichte beurten die Toyota dicteert. Bij Tesla heb je deze beperkingen niet. Sowieso heb je naast je ruitenwissers en banden geen kosten voor onderhoud de eerste 100K KM maar dat terzijde.

Waar Toyota niet bij "in de buurt komt" is dat er, mocht er iets mis zijn met je Tesla en het is bij je thuis te repareren, je de afspraak daarvoor gewoon simpelweg maakt in de Tesla app en de monteur bij je huis of op kantoor de kwestie komt fixen.

Geen enkele fabrikant doet dit.
Marve79 @procyon3 april 2024 13:19
Leuk voor kleine reparaties, maar ik denk niet dat een Tesla monteur op straat onder je auto gaat liggen.

Maar desondanks is dat zeker wel een meerwaarde. Lynk & Co doet dat ook volgens mij die halen je auto op voor onderhoud. Het is idd wel vervelend dat je eens per jaar je auto moet brengen. Maar die 10 jaar garantie is me dat wel waard.
_eLMo_ @Marve793 april 2024 09:56
Mijn lokale garagist in een klein dorp (405 inwoners) waar ik al jaren kwam met mijn brandstof auto doet ook alles aan mijn Tesla Model Y hoor? De complete toolbox is voor een zeer schappelijk (veel schappelijker dan de Fords/BMWs van deze wereld) per dag/maand/jaar te huur voor garagisten }:O

Zelfs schade reparatie zonder problemen.

En die koplamp kostte bij mijn VW ook 1500 euro als je matrix functionaliteiten hebt, dat is een feit bij LED units.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 23 juli 2024 04:41]

suave1234 @Marve793 april 2024 12:32
kleine correctie op jouw bericht: als er wat is met je Tesla kan je bij elke garage terecht, onderdelen zijn voor elke garage te bestellen. Als je garantie wil claimen moet je idd naar Tesla zelf. Maar dat geldt voor elk ander merk ook.
Reucht @Emielio3 april 2024 09:00
Je vergelijkt niet enkel Tesla met BMW, je vergelijkt ook een EV met een ICE.
Logisch dat je geen onderhoud of reparaties nodig hebt op jouw EV.
wpeterw @Reucht3 april 2024 13:09
Een Model 3 is tegenwoordig lagere middenklasse, die moet je vergelijken met een Golf
MazDaMan1970 @Emielio3 april 2024 10:46
Betrouwbaarheid en reparaties, is Tesla veel beter dan de BMW.
Zegt eerlijk gezegd weinig, aangezien beide merken nou niet bepaald bekend staan, om hun betrouwbaarheid. Ik vind het toch wel opmerkelijk dat Tesla van die vreemde betrouwbaarheids-issues heeft. Zo komt het vaak voor dat draagarmen vervangen moeten worden (blijkbaar een ontwerpfout, waarbij geen rekening gehouden is met het hoge gewicht vd. auto). Ook willen de automatische handgrepen nog wel eens dienst weigeren (overbodige gadget naar mijn mening).

En wat afwerking betreft is Tesla makkelijk te overtreffen, aangezien ik de afwerking persoonlijk zeer goedkoop vind overkomen. Alleen al het feit dat zowat alle knoppen weg-bezuinigd zijn, vind ik not done.

Tesla zal het de komende jaren zwaar krijgen, aangezien China Tesla links & rechts inhaalt, met hun tsunami aan diverse EV's. Tesla heeft geluk gehad dat EV's in veel landen zwaar gesubsidieerd worden, maar dat is nu een aflopende zaak & dus zal men met prijzen moeten gaan stunten.
koboy @Emielio3 april 2024 10:48
Leuk dat je ineens expert bent op de Ioniq 6.....

Grote probleem met de tests van de Ioniq 6 is dat de importeurs ze aan de testers geven met 20" wielen die absurd inefficiënt zijn. Tesla doet dat beter.
Na een jaar staat onze Ioniq 6 (18") op 15,1 kWh/100 km over 15000 km. Er wordt normaal mee gereden, maar ook 150 over de Autobahn op vakantie. Dit ligt voor zo ver ik kan zien op model 3 niveau of iets beter.
De laadsnelheid is wel een dingetje: die klopt namelijk. Dat ding laadt sneller op dan wij als familie kunnen toiletteren. 50kWh in net geen 20 minuten, dus 150kW gemiddeld. Dat haal je niet met je model 3, die over dezelfde hoeveelheid 27 minuten doet, dus 50% meer.

En ga me nou ook niet vertellen dat ghost braking niet optreedt bij jou, dat geloof ik gewoonweg niet.
Harry2994 @Emielio6 april 2024 01:57
Ik rij vanaf 2014 Tesla, rij nu mijn derde Model S.
Het was allemaal waar, panelgaps groot, in het begin motor problemen echter op verbruik per km, erg goed software, ontzettend goede wegligging en de gehele tijd hadden alle modellen zo goed als geen onderhoud nodig.
Mijn laatste is nu 15 maanden oud, heel goed afgewerkt, nog zuiniger dan eerder, en denk dat als deze wagen zo goed blijft als hij aanvoelt dat de volgende weer een model S is.
Weet dat de langzame voortgang in model vernieuwing mij niet tegen houdt wederom geen nieuwe te kopen, onderhuids is er zo veel beter geworden dat ik waarschijnlijk bij Tesla blijf, veel Tesla rijders zijn tevreden.
m_snel @Moortn2 april 2024 23:33
Ik las ergens dat onder anderen de Model 3 z’n beetje de auto was met de minste problemen voor ev’s en ice .
Dat getuigt natuurlijk wel van een enorme vooruitgang.
mac1987 @m_snel3 april 2024 15:12
Dat zal dan waarschijnlijk onderzoek van Tesla zelf geweest zijn. Bij onafhankelijke onderzoeken staan ze doorgaans als merk vrij laag en met de laatste model 3 in de middenmoot:
  • Volgens het meest recente onderzoek van What Car? in het Verenigd Koninkrijk staat hij op de 8e plaats van elektrische auto's.
  • Tesla als merk staat zeer laag op de ranglijst van meest betrouwbare merken in de VS volgens JD Power.
  • Volgens een ander onderzoek van Consumer Report staan ze ergens in de middenmoot.
  • Positiever is het resultaat van Parkers in het Verenigd Koninkrijk, met de kanttekening dat de data is gebaseerd op de uitval van auto's bij leasemaatschappijen. Hier staat de Model 3 op de 6e plaats.
m_snel @mac19873 april 2024 15:54
Het was niet van Tesla maar ging volgens mij meer over de betrouwbaarheid . In die van What CAR zie ik dat mensen klagen over de afwerking.
Maar ik zie dat de meningen nog al verschillen, soms komt de auto er erg goed uit , dan weer de slechtste .
https://www.autogids.be/a...arheid-tesla-model-3.html
https://www.autoblog.nl/n...o-volgens-rapport-3584762
C64Boy @m_snel3 april 2024 06:53
Kan het beamen. Rij al 4 jaar een model 3 en de volgende wordt weer een model 3. Waarom? Nog nooit zo’n probleemloze auto gehad.
Berimbau @m_snel3 april 2024 08:37
Hier ook 5 jaar model 3 inmiddels, nooit serieuze problemen gehad en die zijn allen kosteloos opgelost. Elk merk heeft wel terugroepacties.
skaars @m_snel3 april 2024 12:59
Ook ik kan het beamen dat een Model 3 erg betrouwbaar is. Rij hem nu ruim 4 jaar en nog nooit de binnenkant van een garage gezien. (behalve voor de APK)
MikeyVonG @Moortn3 april 2024 08:57
Erg getwijfeld tussen i4 m50 en een model 3 performance.
Vele proefritten later toch voor de model 3 performance gegaan.

Het is heel simpel, de tesla rijd beter,stuurt beter, remt beter, komt verder, heeft een betere laad infrastructuur, heeft meer opties en vooral veel leuke opties.
De bmw heeft een mooier ontwerp maar de m50 is niet speciaal genoeg, iedereen denkt dat het gewoon een bmw is.
Het interieur is vele malen beter maar niet fijner.
Zo'n gigantisch touch screen maakt alles gewoon heerlijk.
Thomas18GT @MikeyVonG3 april 2024 09:44
Niet speciaal genoeg.. en dan een model 3 nemen :+

Maar dit is wel waar fabrikanten tegenaan lopen natuurlijk. Tesla (elke EV) biedt de prestaties van een snelle auto en ziet eruit als een doorsnee gezinsauto met een prijs van 40 of 50k. BMW is gewend om 150k voor de snelle modellen te kunnen vragen en moeten dat nu ineens voor bijna 100k minder doen, en dan moeten ze ook nog "speciaal" zijn.

Nee, dat speciale gaat/is er wel vanaf. We krijgen nu allemaal dezelfde auto's die van de band rollen zoals bij Tesla, want dat kan lekker goedkoop. Alle opties zitten er al in want dan zijn ze allemaal hetzelfde en lekker goedkoop te produceren. Nu proberen ze die opties nog wel los te verkopen of met een abonnementje, maar dat moet er ook wel af gaan. Wie wil er nou een abonnement op de cruise control, terwijl het gewoon technisch in de auto zit.
MikeyVonG @Thomas18GT3 april 2024 12:30
Tja toen ik hem kocht vond ik het nog best speciaal.
Nu hebben 7 collega's de zelfde.
Maarja dat bewijst in mijn ogen alleen meer hoe goed de keuze toen was.

Verder wat ik bedoel met speciaal is de uitvoering vs een normale i4.
Een i4m50 is niet speciaal genoeg vs de standaard i4 vs de prermium die je betaald.

Abbo op opties mag in europea niet op hardware dat is ingebouwd.
Dat zijn allemaal verhalen uit de US.
De enige opties zijn de enhanced auto pilot en FSD die beiden het geld niet waard zijn.

Ik kom trouwens zelf uit een 2018 audi rs5 en zal keer op keer de tesla kiezen, zelfs nu ze minder speciaal zijn.
Stoffel @MikeyVonG3 april 2024 12:50
Abbo op opties mag in europea niet op hardware dat is ingebouwd.
Dat zijn allemaal verhalen uit de US.
Heb je daar een bron van? Ik kan meerdere betaalde functies aanzetten via de store van Skoda, waaronder adaptive cruise control en wat opties voor verlichting. Allemaal zaken waar de hardware al voor aanwezig is. Ik kan alleen een paar artikelen vinden dat het in de VS mogelijk verboden zou gaan worden.
MikeyVonG @Stoffel3 april 2024 12:55
Kopen misschien wel he, ook al ken ik zelf geen autos die dit zo aanbieden. (Ben verrast over je skoda)
Abbo vormen ging het over.

https://www.drive.com.au/...banned-in-europe-for-now/

https://www.linkedin.com/...illegal-europe-max-mcdee/
Stoffel @MikeyVonG3 april 2024 13:04
In deze artikelen staat specifiek dat het toevoegen van motorvermogen via een abonnement voor een juridisch obstakel zorgt. Desalniettemin lijkt het bij Skoda inderdaad te gaan om een eenmalige betaling, al is de user interface gemaakt voor een abonnement. De enige looptijd die je echter kunt kiezen is "unlimited".
mac1987 @MikeyVonG3 april 2024 15:20
Kia heeft sinds kort voor de nieuwe modellen in de app ook faciliteiten getroffen om functionaliteit via een abonnement aan te kunnen bieden. Ik vraag me dan ook af hoe 'hard' deze regel is als het om dingen gaat die niet bij de RDW geregistreerd zijn (zoals motorvermogen).
Thomas18GT @MikeyVonG3 april 2024 14:29
Ik snap je punt, BMW is gewend om voor de M versie veel meer te vragen, alleen bij een EV kunnen ze simpelweg niet zoveel toevoegen omdat de hele beleving van een dikke motor ontbreekt. Speciaal gaan ze dan ook echt niet meer worden, dat ben ik met je eens.

Nou vind ik de RS5 niet de meest praktische wagen en zou die daarom zelf ook niet kiezen, maar toch altijd ver boven een Tesla zoals de hele wijk heeft. Maar goed, dat heel de wijk een Tesla heeft, heeft natuurlijk een reden. Financieel is zo'n EV veel aantrekkelijker dan een RS5, of welke snelle brandstofauto dan ook.
Broodro0ster @MikeyVonG3 april 2024 11:01
Ik stond voor hetzelfde dilema. Ik wou heel graag de BMW i4, maar ik moest 58k voor een kale auto aftikken in België. Ik was eerder negatief tegenover Tesla, maar na mijn testrit moest ik mijn mening herzien over de auto en mijn vele vooroordelen.
Uiteindelijk een Tesla Model 3 nieuw voor 16k minder als een kale i4 gekocht. Met allerlei opties inbegrepen waarvoor ik bij BMW nog eens moet bijbetalen waardoor het prijsverschil eerder richting de 25k ging om ongeveer dezelfde functionaliteit te hebben. En ja, de afwerking van de BMW is kwalitatiever en mooier, maar ik had daar geen 25k voor over.
Ik rij nu bijna een jaartje met de Model 3 rond en ik moet zeggen dat het een fijne auto is. Ik kom van een basis Audi 4A met business pack uit 2017 en de kwaliteit van het interieur is niet minder als dat van de A4. En kwa rij ervaring is dit ook echt een stap vooruit. Er zijn wel een paar puntjes die beter kunnen bij Tesla en het is geen perfect auto, maar wat je krijgt voor de prijs is toch wel heel goed.
Ereaser @MikeyVonG3 april 2024 13:33
Andere merken mogen inmiddels ook bij Tesla laders laden.
MikeyVonG @Ereaser3 april 2024 14:21
Natuurlijk weet ik dat, maar dat was niet toen ik hem kocht.
Ook sta je vaak met alleen teslas bij superchargers.
Of mensen weten niet dat het goedkoper is, of mensen hebben het tesla account niet ingesteld.
Je kan namelijk niet laden met pas.

Maar met het laden komt meer kijken dan dat andere merken er nu terrecht kunnen.
Laad poort placement, software die rekening houd en automatisch super chargers voor je kiest, de batterij die automatisch voor verwarmt wordt vlak voordat je er bent waardoor je laad curve hoger start, de veel goedkopere prijzen (33cent nu), de locaties zijn in het algemeen een stuk leuker vaak bij vd valk zodat je er even uit kan.
jalbrink @Moortn3 april 2024 01:18
Geen idee waar je dit op baseert (blijkbaar 1 proefrit in een Highland). Heb je een bmw of een Tesla? Ik rijd nu een paar maanden in de nieuwe model 3 en de afwerking vind ik minstens gelijk aan mijn bmw 328GT. Met de bmw heb ik bij 150k kilometer al flink dure reparaties moeten doen. Natuurlijk heb ik nog niet de leeftijd of de kilometers op de model 3 highland. Maar de bmw vind ik absoluut geen hoge klasse qua kwaliteit. Mijn pre jaar 2000 Mercedes rijdt daarentegen nog steeds zonder ooit een serieus motorisch mankement te hebben...
_Pussycat_ @jalbrink3 april 2024 06:29
Onder afwerking verstaat de OP waarschijnlijk dingen als hoe mooi zijn de naden, hoe prettig de stoelen, hoe soepel bewegen de knopjes, het geluid als je de deur dichtmaakt, etc. De "gevoelde" kwaliteit dus, niet of de motor het lang uithoudt.
muffer @_Pussycat_3 april 2024 07:30
Dat is inderdaad wat er bedoelt wordt met afwerking als het gaat om auto's. Daarnaast blijven Teslas problemen houden net kwaliteitscontrole. Je kan geluk hebben met een auto, maar ook de pech dat alles net niet lekker op elkaar aansluit.
Berimbau @muffer3 april 2024 08:35
Volgens mij is dit gebaseerd op oud nieuws en allang niet meer het geval, sinds ze met hun gigapers praktisch de gehele carrosserie uit een stuk kunnen maken.
Blorgg @Berimbau3 april 2024 08:40
Het gaat om de dingen die aan de carrosserie hangen die de afwerking van Tesla's mager maakt. Tesla's voelen gewoon erg goedkoop aan. Als je dat niet erg vind, prima. Maar laten we niet doen alsof Tesla een premium merk is want dat is het simpelweg niet.
fRiEtJeSaTe @Blorgg3 april 2024 09:57
Het is geen premium merk in de zin van een BMW of Audi. Dat is alleen al zichtbaar aan de prijsstelling.
Ik rij nu bijna 5 jaar Tesla en ik merk dat het missende 'luxe' gevoel vooral komt door de minimalistische inrichting en het lage dashboard. Daardoor zit je toch een beetje verloren in je auto. Naast het rijcomfort wat bij de M3 Highland opgelost zou moeten zijn.

Materialen zijn prima, daar ligt het niet aan. Bedenk je ook hoeveel krachten er dagelijks op het onderstel komen te staan met 4s naar de 100. Ik rij behoorlijk sportief en als ik dat match met de hoeveelheid onderhoud die de auto heeft gehad, dan kan ik daar alleen maar ontzag voor hebben.
_Pussycat_ @fRiEtJeSaTe3 april 2024 14:34
Met 4s van 0 op 100 is een acceleratie van (100-0)/3.6/4/9.81 = 0.7g.
Samen met gravitatie is dat das sqrt(0.7^2+1^2)=sqrt(1.5)=1.23g.

Vergeleken met de 1g die je de hele dag hebt lijken me de paar seconden 1.2 g niet erg belangrijk.
AteZ @Berimbau3 april 2024 13:28
Nee hoor in de m3 highland waarin ik een proefritje maakte zat het deurpaneel nog steeds een halve centimeter verkeerd uitgelijnd t.o.v. de rest van de panelen.
rapture @_Pussycat_3 april 2024 07:41
Dat komt door de Amerikaanse smaak/voorkeur. Daar vinden ze normaal dat je BMW, Mercedes,... prijzen betaald voor een auto met teveel goedkope plastic die niet goed bij elkaar passen, aansluiten,... en je hebt gevoel geeft dat je in een Dacia of goedkope bestelwagen zit. Voor de Amerikanen is luxe de prestaties van een 6 liter V8 gecombineerd met een zo goedkoop mogelijk interieur.

Een onderdeel van de moeilijkheid om een goede automerk te worden, is de nationale smaken/voorkeuren in de wereld kennen en je auto's daaraan aanpassen. Dezelfde automodel heeft in een andere werelddeel, andere motorisatie, aangepast koetswerk en zelfs andere lengte zoals de extra lange VW Passat dat je alleen in China kan kopen.
Dekar @rapture3 april 2024 08:33
Niet alleen Amerikanen hoor. In Europa is Dacia erg populair:
https://www.autoweek.nl/a...3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Blijkbaar is duizenden euros minder betalen voor veel mensen belangrijker dan een 'premium' gevoel
rapture @Dekar3 april 2024 08:37
In Europa wordt Dacia gekocht omdat het goedkoop kan. De Amerikanen betalen 2, 3, 4, 5,... keren de prijs van een Dacia om in een Dacia interieur te rijden.
Dekar @rapture3 april 2024 08:50
Daar betaal je voor een Dikke pick up truck ongeveer hetzelfde als hier een 0.9 liter Dacia. Een 2024 Ford Maverick kost slechts 25k dollars.
En benzine kost niks. Dus ik zou zeggen ze kopen die autos voor dezelfde reden als mensen in EU een Dacia.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 23 juli 2024 04:41]

jalbrink @_Pussycat_3 april 2024 09:29
Dat versta ik er ook onder. De interieur afwerk strips in mijn bmw beginnen te delamineren. Tevens zit er ook best wel wat 'goedkoop' plastic aan de deur en midden console. Mijn Highland heeft geen 'panel gaps'. Dus ik beoordeel de afwerking van de Tesla eerder als beter dan slechter op dit moment.
Ik denk dat veel mensen simpelweg nog niet in de nieuwe generatie model 3 hebben gezeten...

[Reactie gewijzigd door jalbrink op 23 juli 2024 04:41]

Coolstart @Moortn2 april 2024 21:47
2x vol op de rem? Sorry ik rij al 2jaar met een 2022 model Y en heb dat nog maar een 2 keer gehad dat hij onnodig afremde. Jij maakt dat mee op 1 testrit en spreekt van vol in de remmen? Ik wil je best geloven maar mogelijk had je te maken met een defect. Ik rij bijna continu in autopilot dus heb wel wat ervaring.

Heb ook met nieuwe model 3 Highland gereden. Het interieur is subliem en rijdt veel beter dan de originele model 3. Ik kan me moeilijk inbeelden dat de i4 zoveel beter is. Hij is full option ook gewoon een stuk duurder dus je mag wel iets verwachten voor die meerprijs.

Volgens mij is die 20% gewoon te verklaren doordat er nu concurrentie is die effectief kan leveren. Model 3 moest klanten afsnoepen van gevestigde waarden op zich is dat hun goed gelukt. Nu moeten ze meedingen met de bestaande merken. 20% reductie valt dan nog mee zou ik denken. De markt zet zich gewoon wat.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 23 juli 2024 04:41]

C64Boy @Coolstart3 april 2024 07:00
Spijker op de kop. Dat er minder afzet is geweest is niet alleen vraaggerelateerd. Omstelling naar nieuwe model 3 zal zeker flink impact hebben zoals ook in t artikel aangegeven. Veel mensen kiezen nu eerder de Y. Men weet echter ook dat een vernieuwde Y in de pijplijn zit. En dat Tesla ook hard bezig is met een kleine EV. Ook dat kan consumenten tot wachten aanmoedigen. Tuurlijk zijn er concurrenten bijgekomen die kopers weten weg te trekken. Voor mij echter geen Chinees om diverse redenen. Geen VW omdat dat bijna altijd drek is. Dan blijft er weinig over.
-TheNose- @Coolstart3 april 2024 09:31
Interieur subliem van een Tesla? Dat is toch alleen een iPad en een stuur?
Peterbaksteen @Moortn3 april 2024 09:20
De i4 zit echt in een compleet andere klasse als het om kwaliteit gaat. Tesla’s hebben vrij goede prestaties, maar de kwaliteit (afwerking, materialen) is bijna van Dacia niveau. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat verklaart wel het verschil in prijs.
Zeg dan tenminste ik vind.
Is natuurlijk grote onzin dit, nieuwe afleveringen zijn van prima kwaliteit.
Jeroenneman @Moortn2 april 2024 22:01
Sure joh.

Jammer dat de Ioniq 6 zo lelijk is, en dat er voor de rest geen enkele concurrent ook maar in de buurt komt.

Minder geld auto's van betere kwaliteit? Ik ben zeer benieuwd. Natuurlijk vergelijk je dan wel auto's met evenveel laadruimte, even snel laden, evenveel reikwijdte, een bruikbare app, verwarmde en verstelbare stoelen met geheugen toch?

Toch?
1Mark @Jeroenneman3 april 2024 08:53
De ev6 en ioniq5 hebben toch hetzelfde platform met een vrij hoge continue laadcurve?
Stept @1Mark3 april 2024 15:44
In laadcurve en platform zijn ze vergelijkbare in efficientie en daarmee bereik zijn ze wel echt minder en waardoor je al snel naar de duurde modelen moet waardoor ze flink duurder worden dan b.v. het Tesla aanbod.
koboy @Jeroenneman3 april 2024 10:54
Lelijk zie je toch niets van als je er in zit? }>

Maar ik vind hem ook van buiten prachtig, zeker in het rood zoals hij hier voor de deur staat.
slijkie @Moortn3 april 2024 10:11
Model Y groot? dat is relatief, vind het niet een grote auto, reed hiervoor een XC90, dus was fors kleiner. Wil je een grote auto die rete-snel kan laden (goeie laad-curve) zou ik voor de Kia EV9 gaan. De Volvo EX90 is ook een leuke optie, maar dat duurt en duurt maar, en heb er zo mijn twijfels bij.
Taygeta @slijkie3 april 2024 11:30
Dat is een auto die 20k(50%!!) duurder is dan de Y...
Marve79 @Moortn3 april 2024 08:39
Ik denk dat je vooral Tesla koopt voor de software en het super charger netwerk. Als je dan toch elektrisch moet rijden van je werkgever is dat de meest zekere keuze met de meeste bang for buck omdat alle opties er ook al op zitten.

Voor de auto koop je hem niet, want laten we eerlijk zijn. De Model Y is toch wel het lelijke eendje van de weg op dit moment met dat opgetrokken dak en die kikker look. De nieuwe Model 3 is al wel een heel stuk mooier alleen zo'n kaal interieur vind ik helemaal niks.

Dan zou ik toch doorsparen voor een i4, maarja die is 20K+ duurder en dan moet je hem nog aankleden. En uiteindelijk gaat het om de bijtelling, dus dan denk je ja dan toch maar een witte Model Y.
World Citizen @Ruw ER2 april 2024 21:05
Het gaat over leveren en niet verkopen.

Autos daadwerkelijk leveren is bij elk merk kennelijk ineens heel moeilijk en bijzonder. “Nasleep corona” hoor je vaak.

Ik wil de sales nummer wel eens zien.
Scientific @World Citizen2 april 2024 21:50
De "nasleep corona" periode is nu echt wel voorbij!
harrytasker @Scientific2 april 2024 22:08
Inderdaad, als je dat als bedrijf nog als excuus wilt opvoeren heb echt iets niet goed gedaan de afgelopen jaren.
spoonman @Ruw ER2 april 2024 21:11
Tesla heeft een mooie rol gespeeld in de introductie van de elektrische auto, maar de concurrentie is nu sterker geworden. Je hoeft niet meer blindelings voor een tesla te kiezen als je een EV wil. Ik heb recent een nieuwe EV mogen kiezen als leasewagen, en ben zelfs niet gaan testrijden met een Tesla (ik vind het design saai)
bemu @spoonman2 april 2024 21:52
Ik weet niet zeker of ik het bij het goede einde heb maar de termen lease auto of ook wel "auto van de zaak genoemd" geven me misschien ten onrechte vaak het gevoel van oneerlijkheid, m.a.w. een deel van de werknemers bij een bedrijf krijgen een " auto v.d. zaak" met alle voordelen terwijl andere personeelsleden zelf een auto moeten kopen of met de fiets of openbaar vervoer moeten komen.
Bij de onderneming waar ik jaren heb gewerkt kwam op een gegeven moment de regel als men een auto van de zaak had en voor afloop lease periode vertrok men de resterende looptijd moest afkopen.
BugBoy @bemu2 april 2024 23:46
Een auto van de zaak houdt vaak ook veel reizen in eigen tijd in. Daarbij is bijtelling hoog en krijg je geen km-vergoeding meer. Ik ben blij dat ik er af ben. Meer tijd en lekker een cabrio kopen (mag bij lease meestal niet).
InsanelyHack @BugBoy3 april 2024 00:54
Een auto van de zaak houdt vaak ook veel reizen in eigen tijd in.
Die kende ik nog niet. Laat me eens één CAO of arbeidsvoorwaardengids zien waar dat expliciet zo staat beschreven. Ben erg benieuwd. Zeker als je het woordje "vaak" erbij gebruikt.
BugBoy @InsanelyHack3 april 2024 01:02
Bij veel detacheerders hoort een auto van de zaak. Maar dan moet je ook niet klagen bij een uur reistijd naar de klant. Dat is eigen tijd en kost dus zo 10 uur in de week.
Mirved @BugBoy3 april 2024 08:21
Reistijd naar klanten is zakelijk
Finraziel @Mirved3 april 2024 09:46
Geen idee of er wetten over zijn, maar bij mijn werkgever hangt het er vanaf of je naar je standplaats reist of naar elders. Als jij elke dag ergens naar toe moet dan is dat je standplaats en telt de reistijd niet mee. Moet je incidenteel ergens naar toe, dan wel.

@Tozz het ging hierboven over detachering, daarbij kan het prima zo zijn dat je een half jaar of langer naar dezelfde klant moet elke dag. En dan is het dus wel je standaard locatie.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 23 juli 2024 04:41]

DonJunior @Mirved3 april 2024 08:54
Eh nee. Dat is het niet.
Ik mag gewoon op kantoor komen bij de klant en mag daar netjes mijn 8 uur draaien terwijl ik daarna ook nog een uur naar huis moet rijden. Dus dat is 2 uur op een dag die ik niet facturable kan schrijven hoor.
Denk je echt dat bedrijven voor 6 uur werk, 8 uur gaan betalen? Dat dit zou moeten, ben ik helemaal met je eens, maar dat gebeurd echt niet hoor.

[Reactie gewijzigd door DonJunior op 23 juli 2024 04:41]

Tozz @DonJunior3 april 2024 09:40
Er is een uitspraak van de rechter die heeft gezegd dat reistijd naar een locatie dat niet je standaard locatie is (lees: kantoor) valt onder werktijd. Als jij dus fysiek aanwezig bent bij een klant is de tijd die jij in de auto zit dus gewoon werktijd.

Mag je het mee eens zijn of niet, maar de rechtspraak is er helder in.
BugBoy @Tozz3 april 2024 11:43
De vraag is wellicht wat een standaardlocatie is. Veel IT detacheringsklussen zijn vaak 1-2 jaar, dus dan wordt het wellicht gezien als standaardlocatie? Ik ben al een tijd niet meer in loondienst, maar het lijkt me heel stug dat tegenwoordig werknemers bij IT detacheerders de reistijd naar hun klant volledig in werktijd mogen doen. Dat zou betekenen dat de meesten maar 6-7 uur zullen werken of dagelijks 1-2 uur overwerk mogen schrijven. Ik zie dat in de praktijk niet gebeuren.

Volgens mij is het nog altijd zo dat een werknemer bij een IT detacheerder de reistijd naar zijn klant (waar hij de hele dag zit) moet rekenen als privétijd en dat dit wettelijk volledig juist is. Als je dagelijks elders werkt is het misschien wat anders, maar ik heb nog nooit anders gehoord. Mijn ervaring met IT detachering is wel >10 jaar geleden, maar denk dat ik dit wel gehoord had....
DonJunior @Tozz3 april 2024 09:58
Duidelijke uitleg, heb je daar ook een bron van? Dat zou ik wel fijn vinden om te kunnen gebruiken namelijk. Aangezien ik dus al jaren 2 uur eigen tijd verbras met reizen van en naar de klant.
Tozz @DonJunior3 april 2024 10:11
https://www.recht.nl/nieu...naar-opdracht-is-werktijd
DonJunior @Tozz3 april 2024 10:30
Thanks!
edit: Oh ik kan er niet bij, moet je een account voor hebben blijkbaar.

[Reactie gewijzigd door DonJunior op 23 juli 2024 04:41]

Ronny77 @DonJunior3 april 2024 11:15
https://www.rijksoverheid...-werkverkeer-als-werktijd

Hier staat het ook uitgelegd.
DonJunior @Ronny773 april 2024 11:47
Dan blijft mijn punt helaas, in mijn geval in de detachering, toch staan. Reistijd valt voor mij dus niet onder werktijd omdat de klant wordt gezien als standaard locatie (gezien de duur van het project)
Mirved @DonJunior3 april 2024 18:49
Dan is het dus gewoon reistijd naar werk en niet naar klanten. Een nadeel van detachering idd.
CaptainCapslock @InsanelyHack3 april 2024 04:31
Wij mogen geen cabrio, moeten verplicht 4 (of 5) deuren hebben en mogen geen terreinwagen.
SirLenncelot @InsanelyHack3 april 2024 05:10
Woon-werk (ook als werk een externe locatie is) is toch echt veelal eigen tijd. Vaak 2e uur (>60km) krijgt een werknemer een extra vergoeding. Denk aan consultancy of detacherings functies.

Ben je relatiemanager ofzo en doe je korte klant bezoekjes dan is de reistijd tussen klanten vaak wel gewoon werktijd. Maar wordt de werknemer veelal gestimuleerd om dit efficient te plannen door declaribiliteits-targets in te stellen.
spoonman @BugBoy3 april 2024 04:40
Ik werk meestal thuis. Een leasewagen is een voordeligere vorm om het bruto loon heelhuids tot bij de werknemer te krijgen. Vandaar dat ze het ook dikwijls de “salariswagen” noemen.
ericjansen88 @spoonman3 april 2024 08:26
Dat is echt niet meer zo.. een leasebedrag van 1000 euro met een netto bijtelling van 500 euro is ook gewoon 50% belasting, haha.
BugBoy @spoonman3 april 2024 11:38
Ik ben ZZP-er en als je gaat rekenen, dan is privé een (vergelijkbare) auto rijden meestal voordeliger. Als je in loondienst bent, dan is een leaseauto vaak wel voordeliger. Je krijgt meestal niet het leasebedrag bruto uitgekeerd en vaak kan je dan ook fluiten naar een kilometervergoeding. Het bijtellingstarief is zo dramatisch hoog dat je in de looptijd van je auto (meestal 4/5 jaar) de hele nieuwwaarde hebt kunnen bijtellen bij je salaris. Voordeel is natuurlijk wel dat je geen operationele kosten hebt en voorspelbaarheid.

Daarbij heb je met een privéauto meer flexibiliteit. Je kan kiezen voor tweedehands, ander type auto en ook kan je langer doorrijden als de auto heel betrouwbaar blijkt te zijn. Bij een leaseauto moet die er na 5 jaar toch echt wel uit. Ook is het jammer om voor een 8 jaar oude auto nog altijd bij te tellen op basis van nieuwprijs.
WhatsappHack @bemu2 april 2024 23:39
Waarom denk je dat je als werknemer bijtelling moet betalen aan de belastingdienst voor je auto van de zaak…? ;)
spoonman @bemu2 april 2024 21:59
En dit is relevant omdat … ?
m_snel @bemu2 april 2024 23:07
U heeft het dan ook mis, ik lease gewoon een ev voor mijn vrouw. Heeft verder niks met wat voor zaak te maken. Was erg voordelig met een negatieve rente.
The Third Man @bemu2 april 2024 23:47
Dit is toch gewoon 1 facet van het principe dat we niet allemaal hetzelfde loon krijgen? Alleen is de leaseauto een praktische invulling van een salariscomponent en je betaalt er dus ook navenant bijtelling over (het is dus niet enkel voordeel, het staat tegenover een deel salaris). Of vind je het ook oneerlijk dat jij meer verdient en dus navenant meer koopkracht hebt dan een puber die vakkenvult bij de Appie?

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 23 juli 2024 04:41]

-Vasa- @bemu3 april 2024 08:24
Dat krijgen van een auto is een manier van verloning, waarbij het voor de werkgever interessant is omdat de bruto prijs die deze daarvoor betaalt, resulteert in een hogere netto waarde voor de werknemer dan dat deze dat in puur geld zou kunnen krijgen.

Er zijn een heleboel argumenten tegen dat volledige systeem(slecht voor de sociale zekerheid, slecht voor het milieu, slecht voor de files etc), maar dat het "oneerlijk" is, is veruit het vreemdste. Als ik 20 jaar ervaring heb,4 talen spreek en team lead ben, zou ik het niet meteen "oneerlijk" noemen dat mijn loon hoger ligt dan de nieuwe collega die de telefoon komt opnemen en dat niet eens in het frans kan... Deel van mijn loon zit dan natuurlijk vervat in die wagen, die vanzelfsprekend ook dient om naar klanten te kunnen gaan wanneer nodig. Als je die wagen wegneemt, gaan mijn bruto looneisen overigens een pak stijgen en rijd ik sowieso naar geen enkele klant meer.
dj.verhulst @bemu3 april 2024 09:55
Heel bijzonder, kan me voorstellen als je iets kiest wat buiten de norm valt men zoiets wil.
maar als je een gewone lease auto nodig heb, en je blijft in het budget en alles, knappe jongen die denkt als ik vertrek dat ik ga afkopen, dat gaat namelijk gewoon niet gebeuren., zo'n bepaling accepteer ik niet in een contract.

Zeker omdat men meestal de opvolgers de lease auto laat rijden tot einde contract, niet zo leuk als je de (uitgewoonde) auto die je tegen heug en meug moet rijden , niet je smaak, of past in jou situatie, ik was ooit in de buitendienst , had een stationwagen nodig vanwege alle materialen die ik mee sleepte , kreeg een compacte 3 deurs hatchback op LPG met gevolg een onmogelijk kleine kofferbak, dus permanent de achterbank plat , deken er overheen
Stept @bemu3 april 2024 15:50
Dat zijn gewoon arbeidsvoorwaarden. Is niet anders aan dan dat sommige werknemers meer verdienen dan andere. Er wordt nota bene via de bijtelling nog inkomstenbelasting over betaald.
bones @spoonman2 april 2024 22:38
Ha je bent dan de beste EV misgelopen. Gemiste kans, ondanks het design.
spoonman @bones3 april 2024 04:44
Lijkt me een kwestie van mening ;) En eigenschappen die voor mij belangrijk zijn, zijn dan misschien van minder belang voor u. Voor mij is het belangrijk dat de vering comfortabel is, en alle reviewers zijn het er over eens dat de i4 daar veel beter op scoort. Range en laadnetwerk, waar de tesla dan weer beter scoort, is voor mij eigenlijk niet zo belangrijk. Maar dit is allemaal heel subjectief … beetje zinloos om over te discussieren 😉

[Reactie gewijzigd door spoonman op 23 juli 2024 04:41]

kimborntobewild @spoonman3 april 2024 07:26
...en ben zelfs niet gaan testrijden met een Tesla (ik vind het design saai)
Dat is waarschijnlijk een reden waarom er zoveel Tesla's verkocht zijn: het saaie uiterlijk. Daarom ook zijn grijze auto's veruit het populairst.
Mirved @kimborntobewild3 april 2024 08:26
Idd je ziet ze overal tegenwoordig niks unieks aan. Saaie eenheidsworst. Beetje als een ford Fiesta of vw golf
Mirved @spoonman3 april 2024 08:20
Daarnaast speelt voor mij ook mee dat ik moreel gezien geen euro wil geven aan Elon Musk.
MikeyVonG @spoonman3 april 2024 09:01
Ik zou me kapot schamen in een ionic 5 of 6.
Een model 3 of y zien er gewoon goed uit, behalve recht van voren dan lijken het net vissen kommen.
Er zijn echt maar een paar EV's waar je echt warm van wordt, met name de i4, audi rs gt etron en taycan.
Stept @spoonman3 april 2024 15:53
Tja over smaak valt niet te twisten. Bij mijn werkgever gaan ze juist als warme broodjes over de leasetoonbank op het moment vanwege de over de linie betere prijskwaliteitverhouding en korte voorspelbare levertijden. Leasend Nederland is zeker nog niet klaar met Tesla. Overgins zie je dat ook wel terug, waar deze cijfers wereldwijd zijn gaan de verkopen in Nederland juist hard.
Scientific @Ruw ER2 april 2024 21:20
Een i4 - als je niet voor een M50 gaat en een beetje de goede opties kiest - is nauwelijks minder zuinig dan gelijk welke Tesla. En in lease (of zelfs particulier) minder duur dan je zou denken dan bijvoorbeeld een model 3 longe range (wat toch het vergelijkbare model is):
- een Tesla model 3 Long Range kost (in Belgie) minstens 55.000€ (inclusief "afleverkosten");
- een BMW i4 kost catalogusprijs 64200€, maar met de kortingen tot 15% die BMW geeft bij sommige zakelijke aankopen is dat ook maar... 55.000€. Voor die prijs heb je een auto die bijna even zuinig kan zijn en gewoon een klasse beter is qua afwerking en algemeen rijcomfort en die beter zijn waarde behoudt.

En er zijn steeds meer concurrenten die Tesla bijbenen. Neem bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 6, die is beter afgewerkt, moet in efficiëntie niet onderdoen voor een Tesla, en laadt sneller. Er komen steeds meer leuke autos in de prijsklasse onder 40.0000 en zelfs 30.000 euro (ondermeer van Renault en Citroen, Peugeot). Niet iedereen is gecharmeerd door de kale Tesla, met zijn focus op software.

Let wel, het blijven hele mooie EVs, en ze zijn inderdaad nog steeds de benchmark, maar er zullen steeds meer fabrikanten zijn die even goed of beter doen dan de benchmark.
Ruw ER @Scientific2 april 2024 21:25
Ik kijk nu naar een basis model 3 en een i4 35. In Nederland adviesprijs 43k vs 59k. Verbruik 139 vs 156 wh/km. Vind ik nogal flinke verschillen. Vind de model 3 zelfs mooier, en dat zegt veel want zo mooi is ie niet. Maar in ieder geval geen mega grille en 1000 lijntjes plus ongespoten bumpers er overal M badges.

Qua opties geen idee. Mijn gevoel zegt dat je bij de BMW nogal wat aan kan vinken. Bij Tesla zit het er op.

Interieur van Tesla is wel knaak, maar goed, you get what you pay.
Scientific @Ruw ER2 april 2024 21:40
Qua verbruik is er in de praktijk niet zoveel verschil tussen een Tesla en een i4. Praktijktests tonen dat aan.

Ik rij zelf een i4 edrive40 met een gemiddeld verbruik over een volledig jaar gemeten van 16.7 kWh/100km. Ik rij typisch Vmax + 3km/h, dus sneller (en snediger) dan de doorsnee auto. Ik rij wel met 17inch velgen en zuinige banden, geen "M-pakket", energieverslindende opties enzovoort. Je maakt het verder zo gek als je wil, maar zelfs de standaard i4 is al mooi uitgerust. En een trekhaak is goedkoper bij BMW, èn verkrijgbaar, en bovendien inklapbaar!

Qua esthetiek kan je discussiëren, maar de afwerking van de BMW is gewoon van een ander niveau. Inderdaad: you get what you pay for.

Let wel: ik vind de Tesla een mooie auto, en als mijn vrouw haar auto het begeeft zou het - moest Musk niet zo een enorme eikel zijn, die ik geen enkele zuurverdiende euro gun - een instap Tesla met 5K subsidie in Belgie worden: voor 35K€ dus voorlopig niet te kloppen. Maar je moet er wel een paar ongemakken en kleine kwaliteitsprobleempjes bijnemen. En zoals gezegd: ik weiger Musk op welke manier dan ook te steunen, bepaalde aspecten van zijn gedrag zijn onaanvaardbaar en sommige van zijn ideeën en acties vind ik erg verwerpelijk.

[Reactie gewijzigd door Scientific op 23 juli 2024 04:41]

Ruw ER @Scientific2 april 2024 22:15
Tja Musk kan je een gek vinden, maar Tesla is meer dan Musk hoor. Persoonlijk vind ik het een geniale gek. De ene keer de nadruk op geniaal, de andere keer de nadruk op gek. Niet helemaal mijn type persoon maar goed.

Overigens vind ik dat als iemand iets op Musk heeft aan te merken (wat terecht kan zijn), die persoon ook wat aan te merken moet hebben op China en het Midden oosten. Iedere keer dat je naar de pomp gaat steun je de slavernij in het midden oosten, die megasteden bouwen is gewoon slavernij. En china. Laat ik het zo zeggen: 1 of andere gek steekt een koran in de fik en een hoop moslims worden heel boos. China stopt moslims in concentratiekampen, niemand geeft ene jota. Maar Musk is de duivel. Hmm.
Scientific @Ruw ER2 april 2024 22:38
Ja, exact!! Je wijst exact naar de redenen waarom Musk zo een verachtelijk figuur is.

Hij is namelijk inderdaad een slippendrager van China geworden. Musk profiteert van de slechte arbeidsvoorwaarden in China. Hij onderhoudt goede relaties met sleutelfiguren in de Chinese dictatuur, praat hen naar de mond en handelt in hun belangen. Musk heeft gezegd dat hij vindt dat Taiwan door China zou moeten bestuurd worden! Musk heeft gezegd dat "er twee kanten zijn aan de situatie van de Oeigoeren" - hij praat de concentratiekampen daar goed.

Tesla heeft ook de concurrentie van China op EV-gebied georganiseerd. BYD, CATL, het zijn voor een deel de duivelse creaties van Musk zelf. De man is werkelijk alleen geïnteresseerd in zijn eigen geldgewin, zonder enige morele scrupules. Ik vind het een walgelijk individu.

https://www.nytimes.com/2...lon-musk-tesla-china.html
https://www.nytimes.com/2...hina-tesla-explained.html
SMRF @Scientific3 april 2024 00:07
Het punt is dat het tussen Tesla en Chinese alternatieven en ook tussen EV en ICE kiezen is tussen twee kwaden. Dat Musk een idioot is, maakt niet dat de concurrent of de concurrerende propositie per definitie wel door de beugel kan.
marhalm @Scientific3 april 2024 08:28
Ik vind het persoonlijk ook verwerpelijk dat hij zo’n Putinfan is en zo openlijk Rusland steunt in de oorlog.

Het is inderdaad een man die heel erg g**l wordt van dictaturen en dictators.
MikeyVonG @marhalm3 april 2024 12:36
Rusland steunt? bron?
NoTechSupport @Scientific3 april 2024 08:44
Idem, voor Musk Twitter kocht had ik waarschijnlijk wel een model 3 gekocht, maar het is een walgelijk individu geworden. Heel spijtig. Het zal vermoedelijk een Renault Scenic worden.
bemu @Ruw ER2 april 2024 21:43
Met alle respect, maar heel persoonlijk vind ik geen enkele Tesla "mooi" het lijkt wel of het design is ontworpen door een kleuter van 4 jaar die van de juf een auto mocht tekenen.
Mocht ik in de jaren welke me nog geven worden ooit nog een EV kopen, hoewel die kans marginaal is zal het voor 100% zeker geen Tesla worden, dan nog vele malen liever een Chinese EV.
Jeroenneman @bemu2 april 2024 21:59
Met de oude zou ik deels kunnen meegaan, maar de Highland ziet er wat mij betreft beter uit dan alles wat de Duitse Drie de afgelopen jaren hebben geserveerd.

BMW is de Lexus kant opgegaan, met veel te drukke ontwerpen + lelijke grills.
Audi presenteert op de nieuwe Q6 foeilelijke gesplitste koplampen, alsof je een Hyundai Kona rijdt.
Mercedes: tja, daar ga ik het niet eens meer over hebben qua design.
spoonman @bemu3 april 2024 04:52
Klopt. Het design is heel basic, en de Model Y lijkt mij gewoon een model 3 waar ze in blender de scale modifier hebben op gebruikt ipv een nieuw design te tekenen.
Arar @Ruw ER2 april 2024 22:57
Daar heb je gelijk in. Het is kiezen uit lelijk en lelijker. Dat heeft BMW wel gepresteerd.
devastator83 @Ruw ER3 april 2024 08:03
Je weet dat er een gratis optie is om de M badges er niet op te laten zetten ?
david-v
@Scientific2 april 2024 21:25
Ik ben vooral benieuwd naar het nieuwe model ergens in 2025. Model 2 of project redwood als je het op internet zoekt.
Olaf van der Spek @Ruw ER2 april 2024 21:07
Zeg maar, 'iedereen' die een nieuwe auto kan betalen en een EV wil heeft er nu wel 1.
Eh, wat? Genoeg mensen die nog geen nieuwe auto nodig hebben maar mogelijk wel een nieuwe EV zouden kopen zodra de oude auto te oud is.
tw_gotcha @Olaf van der Spek2 april 2024 21:57
en 50k willen uitgeven aan een auto |:(
realmadridsi @tw_gotcha2 april 2024 22:43
39k en vervolgens 3k euro per jaar minder aan brandstofkosten met mijn km
Robby517 @tw_gotcha2 april 2024 22:03
In België is de model Y na premie momenteel verkrijgbaar voor 35k, das beter geprijsd dan een heel aantal vergelijkbare benzines, diesels of hybridewagens.
Lekker Ventje @Robby5172 april 2024 22:40
Maar nog altijd erg duur voor een particulier.
Robby517 @Lekker Ventje2 april 2024 22:51
Na Corona bestaan er geen goedkope auto's meer. Als je het verschil dan in verbruik, gebrek aan inschrijvingsgeld en wegenbelasting doorrekent kom je er al snel op uit dat de Model Y kan concurreren met een benzinewagen van 25k.

(Op tien jaar zou mijn verbruik alleen een 8k goedkoper zijn)

[Reactie gewijzigd door Robby517 op 23 juli 2024 04:41]

pwillemske @Robby5172 april 2024 23:31
Voor een EV komt hier (in NL) ook gewoon wegenbelasting hoor, die blijft niet gratis. Ook de verzekering is vrij duur en als je afhankelijk bent van publieke laadpalen is de stroom ook nog niet zo goedkoop (snellader al helemaal niet). Niks wijst er op dat al die kostenposten goedkoper gaan worden komende tijd.

Uiteraard zal de benzine en diesel er ook niet goedkoper op worden.

Hoe het in België geregeld is weet ik niet, maar daar zal een EV ook niet goedkoper worden in gebruik.
MikeyVonG @pwillemske3 april 2024 08:58
Een model 3 standaard range van mijn vrouw kost 70 euro per maand in verzekering.
Mijn model 3 performance is wat duurder met 109 of iets, maarja logisch met 513 pk niet iedereen hoeft dat.
Dat is toch niet erg duur?
Marcel Br @MikeyVonG3 april 2024 11:09
@MikeyVonG Dat hangt helemaal van je noclaim af

[Reactie gewijzigd door Marcel Br op 23 juli 2024 04:41]

MikeyVonG @Marcel Br3 april 2024 12:25
Natuurlijk, geef alleen maar dat het niet duur hoeft te zijn met slechts een paar schade vrij jaren ga je al onder de 100 euro voor een standaard range.
Bij -10 schade vrije jaren heb je een probleem natuurlijk,
Verwijderd @pwillemske3 april 2024 07:20
Als iedereen ev gaat rijden en de schatkist die enorme berg accijnzen gaat missen, zal er ook wel weer wat duurder worden.
JeroenH @Verwijderd3 april 2024 07:43
Op een bepaald punt is iets van kilometerheffing, hoe dan ook uitgevoerd, onontkoombaar.
rdyforwar @pwillemske3 april 2024 07:48
Eergister stond ik bij de superchargers in hilversum voor €0,3 per kwh. Heb geladen met zo’n 200kwh snelheid.
Is goedkoper dat de tarieven van mijn energiecontract. Zonnepanelen uiteraard nog goedkoper
Stept @pwillemske3 april 2024 15:47
Snelladen is juist in dit specifieke scenario voor een Tesla wel goedkoop, vaak goedkoper dan laden aan de openbare laadpaal. Afhankelijk van je energiecontract en/of zonnepanelen kan het nog goedkoper maar de prijs licht in ieder geval ver onder die van benzine.
Puddi Puddin @Robby5173 april 2024 08:08
Hoe zit dat met occasions dan? Een model 3 haal je voor rond de 23k. Haal ik voor dat geld een benzine auto dan zit ik eigenlijk qua kosten nagenoeg gelijk. Verzekering en straks wegen belasting die hakken er ontzettend flink bij in.
Robby517 @Puddi Puddin3 april 2024 08:27
In België heb je geen model 3 occasie onder de 30k.
_eLMo_ @Lekker Ventje2 april 2024 23:22
Particulieren kopen bijna geen nieuwe auto’s. 80% in Nederland die nieuw koopt is vanuit zakelijk.
telenut @Robby5172 april 2024 22:43
ondertussen is het de 3 die aan die prijs staat, en de Y niet meer ;-)
Maar ik heb op tijd gekocht :p
DonJunior @devastator833 april 2024 08:53
Kinderachtige reactie. Ik heb geen Tesla maar mensen die hun eigen mening, smaak is en blijft een persoonlijke mening, blijven roepen alszijnde een feit. Kom op. Dat kan echt wel een stukje volwassener.
Ronny77 @devastator833 april 2024 11:34
Zo zijn er nog wel meer, Dan betaal je meer dan 100.000 euro dan rijd je in een 7 serie met een lelijke neus, of een Bentayga die nog veel meer kost en ook lelijk is, of ....
gesmurfed @Ruw ER2 april 2024 21:05
Tesla is zijn eigen concurrent op de tweedehands markt.

Check de review van deze ex-taxi, 600.000 km, € 9300,–

https://www.youtube.com/watch?v=iRuJJtmN3fc
Olaf van der Spek @gesmurfed2 april 2024 21:12
450.000 miles = 724.000 km ;)
uncle_sjohie @Ruw ER2 april 2024 21:48
Wel eens het interieur van een EQE tegen dat van een Tesla S gehouden? Je kan tegenwoordig in executive autoland meer vinden dan de Tesla S. Idem in de 3 klasse, concurrenten als de Ioniq of Polestar zijn ook zeker goede auto's.

En als je kijkt naar de nieuwe Scenic, gaat die Tesla ook pijn doen vanaf de onderkant.

En vergeet niet, die S is in autojaren inmiddels al aardig bejaard qua styling.
Halo_Master @Ruw ER2 april 2024 22:09
Concurrentie is niet alleen van de Chinese merken, juist de Koreanen maken een enorme inhaalslag(Kia en Hyundai ).
AltijdHetzelfde @Ruw ER3 april 2024 09:42
Ik zie juist om mij heen dat men zegt over Chinese autos:"Mooi goedkoop toch" en als je dan aanhaalt dat er veel in de brand vliegen:"dat is wat ze je willen laten geloven".
Ik zie die anti china mentaliteit niet.
Denktank @Ruw ER3 april 2024 10:48
Chinese merken, je weet niet wat voor kwaliteit ze bieden
Dat is dan toch buiten BYD gerekend. Afwerkingskwaliteit is verbluffend, op niveau van beste Duitser (Audi). Ook aan de batterij zou ik niet twijfelen gelet de technische keuze die ze maken hierin.
aftersales is een vraag (Engelse verzekeraars willen ze hierom niet meer verzekeren, want een kapotte voorbumper die niet te vervangen is, want niet te koop = auto total loss)
Dat geldt nu net voor de nieuwe Tesla's. Die volgens nieuw principe opgebouwd zijn uit enkele grote carrosseriedelen. Bumper beschadigd, kan je de hele achterkant vervangen.
k995 @Ruw ER2 april 2024 23:42
Nee hoor aantal ev’s is klein . Genoeg klanten te vinden.
PolarBear @Ruw ER3 april 2024 15:33
aftersales is een vraag
Nu zijn/waren onderdelen bij vrijwel alle merken slecht leverbaar maar ik hoor toch vaak minder goede verhalen over de aftersales van Tesla (als het nodig is)
werphengel @Ruw ER3 april 2024 16:21
Ik denk dat China het nog heel zwaar gaat krijgen wanneer Trump aan de macht komt. Al die Chinese auto's die nu in Mexico worden gebouwd worden twee keer zo duur.

Het is een halvegare, maar Trump gaat er wat dat betreft met gestrekt been in. Toen hij aan de macht was eiste hij ook dat China wat deed aan de handelsbalans; jullie ontvangen miljarden doordat wij zoveel bij jullie kopen? Dan gaan jullie ook miljarden bij ons uitgeven.
cariolive23 2 april 2024 20:56
Dure grap, beurskoers is vandaag al weer ruim 5% gedaald. En de YTD al ruim 33% in de min. De vrienden van BMW staan YTD bijna 5% in de plus. En BMW betaalt ook nog eens dividend uit.

En dan is BMW slechts één voorbeeld, BYD, Ford, Mercedes, allemaal staan ze (dik) in de plus. Als er nu één aandeel is wat je niet wilt hebben, dan is het wel Tesla. Die doen iets fout.
Ruw ER @cariolive232 april 2024 21:16
Tesla aandeel is ook zwaar overvalued. Zelfde voor sommige andere techbedrijven. Value is gebaseerd op de groei die ze de afgelopen 10 jaar hebben doorgemaakt, maar je kan niet nog eens keer 10 groeien. Want niet genoeg mensen.
Ford verkoopt iedere EV overigens met duizenden dollars verlies, niet heel gezond if you ask me.
cariolive23 @Ruw ER2 april 2024 21:21
Ford verkoopt iedere EV overigens met duizenden dollars verlies, niet heel gezond if you ask me.
Daar heb ik me niet in verdiept. Maar een probleem kan het niet zijn, Tesla heeft ook vele jaren met miljarden verlies gedraaid.
Ruw ER @cariolive232 april 2024 21:30
Valt mee. Tesla maakte ieder jaar mega verliezen omdat ze nieuwe fabrieken en palen moesten betalen. Op de auto's zelf hebben ze al erg lang marge.

Probleem met vrijwel iedere fabrikant behalve Tesla is dat de kosten om de auto in elkaar te schroeven veel hoger is dan bij Tesla. Willen ze dan nog enigszins concurrerend zijn, moeten ze met verlies of zonder marge verkopen. Tesla's zijn zo goedkoop te bouwen omdat het gewoon goedkope auto's zijn. Interieur is gewoonweg knaak, zo kaal als het maar kan en nergens een knopje, want goedkoop. Opties doen ze niet aan, want dan hoef je geen verschillende onderdelen te bouwen. Dus goedkoper. Ze verkopen de model s en x niet eens meer in RHD landen, want werd te duur om ze met het stuur aan de andere kant te maken.

Alles is bij Tesla zo gemaakt zodat het zo goedkoop mogelijk gebouwd kan worden. Daarom hebben ze marges, en andere fabrikanten niet.
Scientific @Ruw ER2 april 2024 22:08
Misschien moet je het eens opzoeken, maar Tesla is niet de enige fabrikant die (mooie) marges heeft op het bouwen van auto's.

https://www.insidermonkey...rld-1158969/?singlepage=1
Ruw ER @Scientific2 april 2024 22:21
Wel als het aankomt op EV's. EV's bouwen en marge pakken is heel wat anders dan ICE's bouwen en marge pakken.
Scientific @Ruw ER2 april 2024 22:23
BMW bijvoorbeeld zou al winstgevend zijn op hun EVs, die ze slim op hybride platformen hebben gebouwd. Idem voor Kia, Hyundai...

Maar voor de rest is het gewoon een kwestie van volumes. En laat het daar nu beginnen stokken voor Tesla.
BlueTooth76 @Scientific2 april 2024 22:24
Ja, marge op auto's... maar we hadden het over marge op EV's ;)
cariolive23 @Ruw ER2 april 2024 22:12
Show me the numbers!

En dat ze fabrieken etc. moeten betalen, dat is niks bijzonders, iedere fabrikant doet investeringen. Gezien de cijfers van Tesla in vergelijking met andere bedrijven, krijg ik de indruk dat Tesla over zijn hoogtepunt heen is en nog heel veel gaat zakken. Een market cap van ruim 500 miljard USD, een omzet van 97 miljard USD en een winst van 15 miljard USD (incl. 5 miljard eenmalig), is niet outstanding. BMW (om dat voorbeeld weer aan te halen), deed in '23 een omzet van 155 miljard EUR, 12 miljard EUR winst, maar dan met een market cap van een 68 miljard EUR.

Nou moet je die USD-EUR koers nog even omrekenen, maar iets zegt mij dat Tesla zwaar overgewaardeerd is. Nu ik dit op een rijtje zet, verwacht ik dat Tesla een 70% gaat verliezen de komende 2 jaar. Dus van een beurskoers van 166 USD terug gaat naar een 50 USD. Hoogste tijd om short te gaan!
Ruw ER @cariolive232 april 2024 22:20
Is wat ik ook zeg in 1 reactie eerder. Tesla is zwaar overvalued op de beurs. Meerdere techbedrijven zijn dat. Die zijn de afgelopen 10 of 20 jaar ieder jaar +60% gegaan bijvoorbeeld. Maar die groei is niet vast te houden. De koers is wel op die groei gebaseerd. Apple is ook flink aan het dalen, want er worden niet meer ieder jaar weer 30% meer iphones verkocht.
Hert @cariolive233 april 2024 11:23
Kijk rationeel gezien is dat een juiste conclusie, maar in het verleden heeft de koers van TSLA vaak zeer irrationele bewegingen gemaakt. Ik zou er niet zomaar vanuit gaan dat dat nu plots niet meer gaat gebeuren. Tesla shorten lijkt me dus heel gevaarlijk, het internet staat vol met mensen die daar hun broek stevig aan gescheurd hebben.

Maar Tesla kopen met de intentie om de stock lang te houden lijkt me idd ook waanzin.

[Reactie gewijzigd door Hert op 23 juli 2024 04:41]

avos @cariolive233 april 2024 12:24
Tesla vergelijken met BMW is te kort door de bocht. Tesla is meer dan een autofabrikant; het is een innovatieve onderneming met een breed scala aan beloftevolle technologieën in haar portfolio.

Naast de bekende autodivisie, met focus op elektrische voertuigen en autonoom rijden, zet Tesla fors in op de volgende tereinen::

Zonne-energie: Tesla Solar biedt hoogwaardige zonnepanelen en dakbedekking met geïntegreerde zonnecellen.
Energieopslag: De Powerwall en Megapack bieden efficiënte thuisbatterijen en grootschalige opslagoplossingen voor bedrijven en energienetten.
Autonoom rijden: Tesla's Autopilot en Full Self-Driving (FSD) technologieën behoren tot de meest geavanceerde in de auto-industrie en komt nu echt dichterbij.
Robotisering: De ontwikkeling van de Tesla Bot, een humanoïde robot, opent nieuwe deuren in diverse sectoren.

De autodivisie van Tesla is baanbrekend met haar elektrische voertuigen en zet de toon voor de toekomst van mobiliteit. De komst van de 25K-wagen in 2025, gericht op een massamarkt waar BMW niet actief is, zal de positie van Tesla verder versterken. Weer nieuwe innovatieve productiemethoden van Tesla garanderen lage productiekosten voor deze wagen.

De intrinsieke waarde van Tesla zit niet alleen in de huidige autoverkoop, maar in de synergie tussen al haar technologieën en de toekomstige potentie van elk project.

Een koersdaling is zeker mogelijk de komende maanden, aangezien velen de waarde van Tesla nog steeds onderschatten en Tesla alleen beoordelen op de Auto tak. Dit kan een interessante koopkans creëren voor beleggers met een lange termijnvisie, ik kijk er alvast naar uit!
Denktank @Ruw ER3 april 2024 10:51
Valt mee. Tesla maakte ieder jaar mega verliezen omdat ze nieuwe fabrieken en palen moesten betalen.
Nou, die investeringkost wordt afgeschreven over 20 jaar. Dus die uitgaven komen niet in één keer in het budget/jaarrekening.
1234567y @Ruw ER2 april 2024 23:13
Volgens mij is een aandeel nooit 'overvalued' maar juist altijd de marktwaarde op dat moment.
SillieWous @1234567y3 april 2024 10:14
Tuurlijk wel. Zeker als het om speculatieve middelen gaat. Als de huidige marktwaarde gebaseerd is op een sprookje 20 jaar van nu, is de huidige waarde zeker minder waard.

Dat je niet zeker weet wat de daadwerkelijke waarde over 20 jaar nooit kan weten maakt dat lastig om van elkaar te scheiden.

Maar wel interessant om te weten dat er nog steeds mensen zijn die geloven in absoluut marktdenken. “De markt lost alles op” heeft toch vrij duidelijk gefaald lijkt mij.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 21:19
Dat lijkt op zich een logisch verhaal. Echter staat Tesla op een marketcap van $528 miljard, BMW op €68 miljard en Mercedes op €109 miljard. Ondanks dat de koers van Tesla fors afgekoeld is, is de marktwaarde nog steeds hoog. En met een PE van 39 is Tesla ook niet extreem duur voor een techstock. Tesla is meer dan auto's, ze maken Megapacks (>125% groei in 2023), hebben het grootste laadnetwerk en daarnaast nog hun AI, DOJO, FSD en robots waar ook nog wel wat kansen liggen.
cariolive23 @BlueTooth762 april 2024 21:28
Leuk verhaal, maar de investeerder verliest er geld aan. Wanneer je begin januari een 10k USD in Tesla had gestoken, zou daar vandaag nog een 6700 USD van over zijn.

De market cap van USD 528 miljard voor Tesla vs USD 68 miljard voor BMW, is zorgelijk: Dan zou Tesla zo maar eens een USD 450 miljard kunnen verliezen wanneer ze met beide benen weer op aarde komen. Klinkt als een overwaardering van 85%.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 21:36
Maar het is de investeerder die waarde toekent aan een bedrijf, dat doet Tesla zelf niet. Tesla doet gewoon wat het moet doen, auto's bouwen, het laadnetwerk uitbreiden, Megapacks verkopen, een fabriek voor de Semi bouwen, de "Model 2" ontwikkelen, innoveren op het gebied van AI en robots, etc. En dat met een heel gezonde winst, dat wordt vaak vergeten.

De rente is nu nog relatief hoog, geld lenen is duur, dat zie je terug in de verkopen. Maar Tesla staat niet stil. Dit jaar zal voor de belegger een "verloren jaar zijn" maar volgend jaar ziet er een stuk beter uit. De rente wordt verlaagd, de Model 2 komt uit, de prijs van accu's daalt dit jaar fors, etc. Ik pik na 17 april weer wat aandeeltjes op met korting.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

cariolive23 @BlueTooth762 april 2024 22:22
En ga juist short... Sinds November 2021 is het aandeel aan het dalen, dat is nu dus tweeëneenhalf jaar. En nu dalen de leveringen, dus de omzet. Tesla was sexy, het is nu gewoon een autofabrikant. En die waardering zijn ze ook aan het krijgen, waardoor de beurskoers daalt. Voorspelling: Hier gaan vele tientallen procenten vanaf.

Wanneer 2024 voor de Tesla belegger een verloren jaar is, kun je beter uitstappen en elders investeren. Daar (hopelijk) wat winst pakken, of op z'n minst dividend. Kun je later alsnog weer instappen bij Tesla.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 23:38
Ik ga niet short, ik houd m'n aandelen en koop af en toe wat bij op de dipjes. Er zit nog genoeg in het vat voor de komende jaren, alleen dit jaar is wat matig. Dat is geen geheim.
cariolive23 @BlueTooth762 april 2024 23:46
alleen dit jaar is wat matig.
-33%... Voor elke 10,000 USD ben je dus een 3300 USD armer geworden. Met de S&P500 zou je voor diezelfde 10k juist een 1000 USD rijker zijn geworden. Een verschil van ruim 4000 USD. Gaat lang duren voordat je dat verschil hebt goedgemaakt.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 23:49
Ik sta nog op winst met Tesla en het is niet het enige aandeel in m'n portfolio.
Ik ga de markt niet proberen te timen, afgezien dat ik wat bijkoop op 18 april, m'n portfolio staat prachtig in de plus, m'n bitcoin doet het goed, geen klachten.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

avos @cariolive233 april 2024 12:42
Had je jan 2023 aangekocht , had je nu met diezelfde 10K investering 4.5K winst
(Helaas mocht ik niet meer aankopen destijds, ik stond er klaar voor)
En in 2019, was dat nu ongeveer 100K schone winst

Ik verwacht dat het nog wel gaat zakken de komende maanden, en zal nu zeker klaar staan om bij te vullen als het onder een bepaald bedrag gaat.
DeltaJuliett @BlueTooth762 april 2024 22:41
De rente wordt niet verlaagd. Die zal gaan stijgen ivm inflatie die toeneemt. Er is geen enkele indicator dat FED het zal verlagen.
BlueTooth76 @DeltaJuliett2 april 2024 23:29
Daar zijn verschillende meningen over, blijkt maar weer ;)
tvdw83 @cariolive232 april 2024 22:21
Misschien wel een mooi moment om juist nu in te stappen.
cariolive23 @tvdw832 april 2024 22:24
Nee, veel en veel te vroeg! Er gaat nog zeker 70% van de koers af. Wel tijd om short te gaan, verdien je veel meer aan.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 23:32
Er gaat echt geen 70% van de koers af. Hooguit zakt het nog tot de $125-150 range.
Bij 70% van de koers af, zou je een PE van 11,6 overhouden, totaal niet logisch voor een aandeel als Tesla.
cariolive23 @BlueTooth762 april 2024 23:42
Bij 70% van de koers af, zou je een PE van 11,6 overhouden, totaal niet logisch voor een aandeel als Tesla.
Leg eens uit waarom dat niet logisch is. Jouw huidige redenering is dat Tesla nu een bepaalde waarde heeft, en dat het uitsluitend om die reden in de toekomst een vergelijkbare waarde zal hebben.

Ik stel dat geen enkele autofabrikant een vergelijkbare waarde heeft (zie de cijfers) en dat Tesla ook maar een autofabrikant is. En omdat het maar een autofabrikant is, gaan ze een vergelijkbare waardering krijgen. En die ligt veel lager dan de huidige waardering.

Tesla gaat niet 8x zoveel auto's verkopen als BMW, totaal onmogelijk. Tesla is al ingehaald door BYD, die maken dus een grotere kans om BMW in te halen. Volkswagen, Toyota en anderen zijn nog groter.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 23:45
Tesla kan je niet puur als autofabrikant waarderen. Alleen al energy storage gaat groter worden dan hun auto's. Vorig jaar >125% gegroeid, dit jaar een nieuwe Megafactory bij Shanghai, het komende jaar weer een verdubbeling verwacht. En dan begint het ineens ook serieus mee te tellen op de balans. BYD heeft Tesla ingehaald op aantallen, niet op winst. BYD verdient zo'n $1.150 per auto, tesla ongeveer 5x meer.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

cariolive23 @BlueTooth762 april 2024 23:53
BYD verdient zo'n $1.150 per auto, tesla ongeveer 5x meer.
En dat is precies hoe BYD het aanpakt, minder winst, meer verkopen en zo Tesla er uit werken.

Overigens heeft Tesla de prijzen al verlaagd.
BlueTooth76 @cariolive232 april 2024 23:54
BYD die Tesla eruit werkt? Als dat zo is, dan zijn o.a. VW, Toyota en GM er ook uitgewerkt want die draaien momenteel verlies op al hun EV's. BYD en Tesla kunnen prima naast elkaar bestaan, net als Apple, Samsung en Xiaomi. Merken die geen winst kunnen maken op EV's gaan het wel zwaar krijgen.
cariolive23 @BlueTooth763 april 2024 00:06
Volgens mij is het momenteel alleen Volkswagen, want zowel Toyota als GM produceren nauwelijks EV's. En dan zijn ze automatisch duur om te produceren.

Hier in de USA zie ik momenteel veel nieuwe EV Volkswagens, Audi's en Porsches op de weg verschijnen. Zo op het oog lijken die verkopen aan te trekken. Cijfers heb ik niet.
BlueTooth76 @cariolive233 april 2024 00:10
Chart t/m 2023: https://i.imgur.com/vXSWLfB.jpg
avos @cariolive233 april 2024 12:43
Nee, Tesla heeft BYD alweer ingehaald voor dit kwartaal, zij konden maar 300K aurtos leveren.
BlueTooth76 @tvdw832 april 2024 23:30
Na 17 april zou ik instappen, dan zijn de earning calls en meestal zakt het daarna in.
reutulus @cariolive232 april 2024 23:04
Geen idee waarom dit een +2 krijgt. Je vergelijkt een uitgerangeerd automerk dat 0,0 innovatie brengt met een nextgen tech bedrijf dat de gehele wereld op zijn kop gaat zetten. Je klinkt als Jay Leno over Amazon in 1999 want “ze maken verlies en er zit geen toekomst in boeken”.
cariolive23 @reutulus2 april 2024 23:28
Prima dat je BMW een uitgerangeerd merk vindt, dan neem je een ander merk. Fiat, Mercedes, Ford, Honda, allemaal vergelijkbaar. En Tesla is in elke vergelijking een slechte investering, eentje waar jij als investeerder geld op verliest.

Tesla is imho geen nextgen tech bedrijf meer. Dat waren ze wel. En ze gaan de hele wereld niet meer op z'n kop zetten. Ze hebben in de periode 2015 ~ 2020 de autowereld op z'n kop gezet, en nu nemen de anderen het over. En bij "anderen" zitten ook de grote bekende merken, zoals dus een BMW.

Het aandeel Tesla wordt vooral gewaardeerd op emotie. Omdat mensen het een tech-aandeel vinden, betalen ze er meer voor. Toen Twitter moest worden gekocht en Musk een flinke partij aandelen moest verkopen om voldoende cash te hebben voor die aankoop, zakte het aandeel Tesla in om nooit meer te herstellen. En nu is het 2024 en willen mensen gewoon rendement op hun aandelen behalen. Iets wat niet lukt met Tesla, daar verlies je geld op. De S&P 500 doet +26% in een jaar, Tesla doet -14% in een jaar. Dat doet gewoon pijn in je portemonnee. Zelfs een fanboy kan moeilijk uitleggen waarom Tesla een goede financiële investering is.

En over Amazon gesproken, pas in 2014 kwam er echt beweging in het aandeel. Maar ook die is van USD 183 in November 2021 naar USD 84 in December 2022 ingekakt. Had je gewoon USD 99 op kunnen verliezen. En alleen door het vast te houden, zou je vandaag weer op USD 180 uitkomen. Zonder dividend, want dat betalen ze niet.

Kortom, op het juiste moment kópen, maar ook op het juiste moment vérkopen. En Tesla is er eentje om te verkopen. Die gaan nog wel een paar jaar dalen in waarde. Ik verwacht dat het pas rond de USD 50 zal stabiliseren. Dan heb je een market cap die past bij hun omzet en winst.
Chris4554 @reutulus2 april 2024 23:28
Tesla fan alert... Welke innovatie heeft Tesla nu werkelijk?

"Zelfrijdende" modus die inmiddels vooral negatieve aandacht oplevert, omdat het niet zo goed is als Tesla denkt?

Een groot schern dat inmiddels iedereen wel heeft?

Auto's met accu's, die Tesla niet heeft bedacht, en die inmiddels ieder groot automerk, inclusief dat wat jij "uitgerangeerd" noemt, wel heeft?

Een grote stalen blokkendoos op wielen die na drie weken begint te roesten omdat bescherming duizenden dollars kost? Dat de rest het niet heeft maakt het geen speciaal of goed idee.

Of een kwaliteitsniveau waar zelfs de flink in kwaliteit teruggelopen Duitse giganten zich voor zouden schamen?

Nee, Tesla is niet speciaal. Ja, ze hebben fans die net zo hysterisch zijn als bepaalde Apple fanboys, zoals ook jij bewijst. Bij Apple kan ik dat overigens best begrijpen, bij Tesla met de dag minder.

Maar ze doen niets magisch. De kwaliteit is niet beter dan de goedkopere alternatieven uit China, de uitstraling en luxe niet beter dan de alternatieven uit Duitsland. Helaas is kwaliteit nog steeds nergens beter dan in Japan, en mega bedrijven als Toyota hebben al het kapitaal en de intelligentie om eventuele achterstanden (behalve de Chinese prijzen waarschijnlijk, want Chinese subsidies) in te halen.

Hoe graag we allemaal ook wilden dat Tesla de autowereld echt volledig ging hervormen, lijkt het gewoon de zoveelste Amerikaanse zeepbel.
BlueTooth76 @Chris45542 april 2024 23:36
Die "grote stalen blokkendoos op wielen" roest niet. Dat is een misverstand dat ontstaan is na geruchten op het social media. Het gaat puur om neergeslagen ijzerdeeltjes die roesten op het oppervlak van het RVS en dat poets je er zo weer af. En ja, Tesla heeft echt nog wel wat tech op komst. Ze groeien razendsnel in energy storage, ze zijn bezig met robots, AI, DOJO, FSD, de Semi, "Model 2" komt eraan. Het is makkelijk afzeiken maar het Tesla verhaal is echt nog niet over omdat er 1 relatief matig kwartaal wordt gedraaid. Want laten we wel wezen, op BYD na (dat heel veel goedkope, kleine EV's levert en lage marges heeft) is Tesla ook in Q1 nog steeds de grootste in EV's.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

cariolive23 @BlueTooth763 april 2024 00:12
Vliegroest is vervelend, en poets je er niet zo "even" vanaf. Dit is overigens wel de reden waarom je hier (LA) de meeste Cybertrucks in een wrap ziet rondrijden.

Dat Tesla nog veel meer doet dan alleen auto's produceren, zie ik eerder als een probleem dan iets goeds. De Semi beloven ze ook al vele jaren, ik heb ze nog steeds niet geleverd gekregen. Voor zover ik weet, heeft alleen PepsiCo er een aantal geleverd gekregen.
BlueTooth76 @cariolive233 april 2024 00:22
Voor de Semi wordt momenteel een productielijn neergezet bij Gigafactory Nevada, zover ik op de hoogte ben. Zoveel haast hebben ze niet want ook het Supercharger netwerk moet uitgebreid worden. Zonder een goed netwerk van laadpalen heb je niet zoveel aan elektrische Semi's. Je ziet op de drone video's wel steeds meer Semi's rond Gigafactory Austin (ook onafgebouwde chassis) dus er wordt wel volop getest. Het klopt dat PepsiCo er mee rondrijdt en feedback geeft, waar Tesla de Semi weer mee kan verbeteren. De "Pepsico explaining how it uses Tesla Semi electric trucks" staat op 1 van mijn eigen YouTube kanalen dus ik volg het wel ;)

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

cariolive23 @BlueTooth763 april 2024 00:50
Zoveel haast hebben ze niet want ook het Supercharger netwerk moet uitgebreid worden.
Maar dan:
At the time, Musk promised that the Semi would go into production in 2019.
Het is inmiddels 2024! Dat ze nu al 5 jaar te laat zijn, is de reden dat beleggers vertrouwen verliezen en de concurrent Tesla kan achterhalen.
BlueTooth76 @cariolive233 april 2024 10:15
Het is nu niet zo dat er al een zwerm van betere elektrische vrachtwagens rondrijdt in de US, dus achterhaald is Tesla zeker nog niet. Dat geeft ook aan dat het een wat grotere uitdaging is. Ik ben niet zo bezig met "Elon time". Als beleggers hun vertrouwen verliezen zitten ze er in voor de speculatie en korte termijn. Ik zit al jaren in Tesla en kijk naar de daadwerkelijke cijfers. Dat sommige dingen wat langer duren vind ik prima. Er moet nu eenmaal een laadnetwerk zijn voor de Semi een succes kan worden en dat zal nog zeker 8 jaar duren. Maar die tijd is er, er ligt geen concurrerend laadnetwerk voor vrachtwagens en Tesla heeft al aangetoond dat ze, als ze eenmaal op dreef zijn, dat snel en effectief kunnen uitrollen.
Denktank @BlueTooth763 april 2024 11:12
Het is nu niet zo dat er al een zwerm van betere elektrische vrachtwagens rondrijdt.
Precies het bewijs dat de elektrische Semi, dus niet de kleine distributietruck, een dood geboren kind is. Een truck die met 30 ton lading , 600 km per dag aflegt ik zie het niet gebeuren. En dan moeten die nog allemaal opgeladen geraken op een snelwegparking.
BlueTooth76 @Denktank3 april 2024 12:34
Dat is geen bewijs daarvoor. Het betekent alleen dat er meer tijd nodig is dan gedacht. Tesla heeft met een vol beladen Semi al aangetoond dat ze 450 tot 500 mile range halen op 1 lading, dat is ruim meer dan jouw 600km. Ook PepsiCo zelf geeft aan dat ze dat soort afstanden op een dag rijden.

Het verbruik ligt op zo'n 1,25kWh per kilometer en dat is keurig.

De tijd zal het leren, dit soort discussies kan je nu met een "welles / nietes" houding ingaan maar over 10 jaar valt er pas iets zinnigs over te zeggen. Ik heb mijn geld ingezet op Tesla, ofwel "I put my money where my mouth is".

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

cariolive23 @BlueTooth763 april 2024 16:15
Even hier kijkend naar de lokale situatie, Los Angeles. Hier vanuit de haven rijden 24x7 de vrachtwagens af en aan naar het noorden van California, Las Vegas, Phoenix, etc. Allemaal plaatsen die je (makkelijk) op één acculading kunt bereiken. De enige acculader die de truck nodig heeft, is een lader bij zijn vaste losplaats. En warehouses hebben vaak al laders voor hun forklifts, die infra is er dus al. Trailer lossen&laden, truck laden, en je kunt weer terug naar de haven voor de volgende lading.

Vracht die veel verder landinwaarts gaat, wordt voornamelijk via het spoor vervoerd. Hier rijden treinen tot wel 4km lang waarbij de containers 2-hoog zijn gestapeld.
MikeyVonG @Chris45543 april 2024 12:48
Daar gaan we:
Nog steeds de zuinigste motoren in hun klassen door permanente magneten strategisch in de rotor te plaatsen is het pickup moment ook gunstiger.
Dit resulteert ook in autos met de verste range in hun klasse, de nieuwe dual motor haalt gewoon 600km per lading op 75kwh of zo.

De plaid motor is een stukje techniek waar ze trots op mogen zijn.
Waarbij alle duitsers in het hoog pk segment het alweer opgaven en een versnellingsbak toevoegde gaf tesla niet toe. Deze carbon gewikkelde motor kan dus zonder bak van 0 naar 320kmh acceleren zonder uit elkaar te vliegen.

De software is onverslaanbaar, dit is niet een gimmick maar de nieuwe standaard.
Ik heb een compleet andere auto met andere functies die ik niet had toen ik de auto kocht.
Van blindehoek camera's naar automatisch knipperlicht. Daar kunnen de andere bouwers nog wat van leren.

De tesla supermanifold is ook al zo'n stukje techniek wat erg speciaal is.
Hoe slim om de warmtepomp zoveel verschillende warmte bronnen te voeren. UNIEK!

Als je verder verdiept in de techniek zoals de ontwerpen die allemaal een grote mate van deelbaarheid toelaten. Motor aanstuur / fr pcb's die in elke motor van tesla passen qua ontwerp.

Het productie proces is ongelooflijk goed, en tesla vind het zelf afschuwelijk slecht.
In mijn bedrijf zijn we allemaal bezig Toyota na te apen terwijl Toyota open en blood toegeeft jaloers te zijn op het productie proces van tesla.

Het AI is geweldig maar tegelijkertijd ook erg slecht.
AI werkt vaak voor 95% van de tijd en dat maakt het gewoon weg irritant om te gebruiken.
Echter vergeleken met concurrenten lopen ze mijlen voor.

En als laatste de design filosofie.
Stapte laatste in een elektrische mini met start knop.
Bij tesla is dit gewoon weg gewerkt in rem pedaal.
In een i4 m50 rem je het eerste stuk elektrisch en daarna mechanisch. een erg onnatuurlijk en onnodig complex stukje mechaniek.
De oplossing van tesla is vele malen beter.
The best part is no part.

Tesla is alles behalve "niet speciaal".
knokki 2 april 2024 21:38
20% minder (éénvijfde; kop) of een kwart minder (25%; alinea eronder)? 5 procentpunt verschil is nogal wat.
BlueTooth76 @knokki2 april 2024 21:42
Daarnaast is Q1 altijd het "slappe" kwartaal en Q4 doorgaans het beste.
Kijk je naar de YoY cijfers dan is het allemaal nog niet zo slecht, al is Q1 2024 vs Q1 2023 wel iets lager.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

Jop @BlueTooth763 april 2024 02:42
Helemaal eens, seasonality negeren voor leuke headlines.

Als concurrenten ook even hard omlaag gaan in dezelfde vergelijking zou het nog stommer maken...
Nas T @knokki2 april 2024 22:54
Je kan dit melden bij het geachte redactie forum (nu gedaan), te vinden bij de feedback-knop bovenin het artikel.
CrystalViriS 2 april 2024 21:06
En rijden er (hier) ook veel te veel rond. Als je iets anders wilt rijden als de buurman dan moet je geen tesla gaan rijden.

Hier in de buurt was laatst trouwens een enorme opstopping op de provinciale weg. Zo erg dat ik maar omgekeerd ben. Zo ver als je kon kijken stonden er opleggers met Tesla model y's. Omdat er al wekenlang elke dag Tesla's op een terrein daar worden gestald. Er staan er al honderden inmiddels. En het lijkt erop dat ze voorlopig nergens heen gaan.

[Reactie gewijzigd door CrystalViriS op 23 juli 2024 04:41]

Ruw ER @CrystalViriS2 april 2024 21:19
Leasemaatschappijen zitten met hun handen in het haar. Een model 3 was een auto van 50k in 2019. Nu kosten ze 40k met subsidie, terwijl alles ter wereld keiharde inflatie heeft gehad. Nu komen er 30k model 3's uit de lease. Verwachting is dat ze straks 15k gaan kosten 2ehands, want veel te veel aanbod voor de vraag. Buitenland hoeft ze niet want daar is elektrisch rijden veel minder handig, minder laad infra.

De afschrijving die lease maatschappijen hebben op de model 3's is enorm. Die hadden verwacht nog 25-30k te krijgen voor zo'n auto, maarja, nieuw zijn ze nu 40k.
kevinvz @Ruw ER2 april 2024 23:19
Jammer voor de leasemaatschappijen maar als die verder een gezonde bedrijfsvoering hadden overleven ze dat wel. Ondertussen wel gunstig voor anderen als er straks zulke goedkope Model 3’s zijn. Dan wil ik er wel eentje. Goed voor de transitie naar elektrisch

[Reactie gewijzigd door kevinvz op 23 juli 2024 04:41]

CaptainCapslock @Ruw ER3 april 2024 00:23
Volgens mij valt het wel mee. Laten we mijn voorbeeld pakken: Model 3 Long Range, 30.000km per jaar, 60 maanden.

Alle getallen zijn EX btw.

€60.000 = 60 * €1.000 (maandbedrag)
€71.250 = €60.000 + €12.500 (verkoopwaarde)
€23.316 = €71.250 - €58.000 ÷ 1,21 (aankoopwaarde, 0% rente)
€17.316 = €23.316 - 60 * €100 (verzekering)
€11.556 = €17.136 - 60 × €93 (brandstof opslag)
€ 9.556 = €11.556 - €2.000 (stelpost laadpaal thuis)
€ 7.556 = €9.556 - €2.000 (onderhoud en banden, zeer ruim genomen)

Dus de lease maatschappij houdt aan het einde van de rit ongeveer €7.500 over. Dat zijn dan toch krokodillentranen?

Daarbij krijgt de aankoper van zo’n auto ook nog eens €2.000 subsidie van de overheid.
koppie @CaptainCapslock3 april 2024 20:30
Ja, want qua onderhoud verwacht ik dat de meeste Tesla's echt aan de onderkant van de schattingen zit. Maar dd rente was ook niet nul voor dit soort investeringen.
CaptainCapslock @koppie3 april 2024 20:54
Dat klopt. Mijn auto heeft de nodige reparaties gehad, maar bijna alles onder garantie
m_snel @Ruw ER2 april 2024 23:44
In die tijd kregen lease maatschappijen geld toe als ze gingen lenen. Alleen op de lening verdiende ze natuurlijk al.
Domotek 2 april 2024 21:53
Model 3 is anders even wel EV van het jaar.
Jeroenneman @Domotek2 april 2024 22:05
En Tesla is samen met Toyota koploper qua aantal verkopen in Nederland.

30% van de EV's is een Tesla. De Model Y èn Model 3 staan op plek 1 en 2 van de meest verkochte modellen (de Aygo komt op de derde plek).
https://www.autoweek.nl/a...en-nederlandse-automarkt/

Maar ach, nu kan iedereen weer als AutoWeek spuien hoe slecht de auto's zijn afgewerkt, hoe karig het dashboard is, hoeveel concurrentie er inmiddels is etc.
En toch bij iedere nieuwe EV weer: dit is de Tesla-killer... Nog steeds de maatstaf.
g3rb @Jeroenneman2 april 2024 22:43
Het ene sluit het andere niet uit natuurlijk. We weten denk ik allemaal dat een Tesla vooral wat betekend voor je bijtelling. Zoals eigenlijk het merendeel in die lijst laat zien. Wil echter niet zeggen dat de bouwkwaliteit dan ineens net zo hoog is als die van plek 5 op die lijst bijvoorbeeld :P
Jeroenneman @g3rb3 april 2024 08:12
Toch gek, dat er nu zoveel concurrentie is volgens sommigen, die allemaal ook van die lage (alhoewel, wat is laag?) bijtelling profiteren, en dat Tesla alsnog met beide modellen in de Top 2 staat. (Waarbij de Aygo als nummer 3 ongeveer de helft kost van beide Tesla modellen).

Lijkt wel alsof sommigen niet meer weten welk argument ze moeten gebruiken.

1. EV's zijn veel te duur voor de massa
2. Tesla's zijn te voordelig in de bijtelling
3. EV's zijn saai
4. EV's zijn gevaarlijk, omdat ze roekeloos rijgedrag promoten
Marcel3X @Jeroenneman3 april 2024 09:12
Op maandbasis, dat zegt dus helemaal niets...
separhim 2 april 2024 21:00
Volgens Reuters is de reputatie van Musk inmiddels ook schadelijk voor het succes van Tesla.
Keypunchie @separhim2 april 2024 21:06
Het zal een paar procent schelen. Maar voor elke hater is er vast ook wel een fanboy. Wat mij meer opvalt is dat er gewoon *veel meer* te kiezen valt in de elektrische automarkt.

Waar pak-em-beet 5 jaar geleden Tesla de enige serieuze optie was, zie ik nu met name Aziatische merken veel beter vertegenwoordigd op straat.

Gecombineerd met ook een steeds beter aanbod van Europese merken, is het gewoon zwaarder voor Tesla. En hun innovatie loopt wat spaak. In een Europese stad zit niemand op de Cybertruck te wachten. Of op een race-stuurtje. Wel op FSD, maar dat is veels te veel gehyped.

(Oh ja, en Tesla heeft geen CarPlay, voor veel mensen ook een minpunt)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 04:41]

Stijnvi @Keypunchie2 april 2024 23:12
Een beetje stereotyperend misschien, maar de liefhebbers van de botte uitspraken van Musk zijn, zeker in de VS, ook vooral de mensen die absoluut tegen elektrische auto's zijn, want waag het niet om hun zes meter lange, twee meter hoge boodschappenwagentjes met een 5.7L V8 HEMI af te pakken.
telenut @Keypunchie2 april 2024 23:03
Meer kiezen voor die prijs valt wel tegen moet ik zeggen... en prijzen op andere sites van automerken zijn ook totaal niet transparant..

Moet ook eerlijk zijn: Het feit dat ze geen Android Auto (en carplay) ondersteunen was één van de hoofdredenen dat ik ook eens bij de concurrentie ging kijken.
Groningerkoek @Keypunchie2 april 2024 23:11
In een Europese stad zit niemand op de Cybertruck te wachten.

Dat kun je niet als argument gebruiken dat het zwaarder wordt voor Tesla, het is nooit de bedoeling geweest om de CB in Europa op de markt te brengen want daarvoor zouden ze veel te veel aan die auto moeten veranderen. Amerika heeft veel soepeler regels omtrent wat er op de weg mag en wat niet. Tevens is de Amerikaanse markt voor trucks als de CB en de F-150 meer dan groot genoeg om speciaal daarvoor modellen te lanceren.
Khalid. @separhim2 april 2024 23:53
Dat komt omdat Democraten zijn autos kopen en de andere kant juist niet zulke autos willen....
NoTechSupport @separhim3 april 2024 08:41
Ik vind een Model 3 super mooi, de range is goed, het vermogen moet een feestje zijn, maar Elon en het feit dat ze in China gemaakt worden zorgen ervoor dat ik toch geen Model 3 koop. Voor hij Twitter kocht had ik waarschijnlijk wel één gekocht, maar het is een walgelijk individu geworden. Heel spijtig. Het zal vermoedelijk een Renault Scenic worden.
telenut 2 april 2024 23:10
Ik zie in het straatbeeld wel steeds meer Tesla's...
Niet zelden rijden voor, naast en achter mij ook gewoon Tesla's. Toen ik de mijne ging halen zijn er 4 verkocht op een uur tijd waar ik bij stond. Mogelijks ligt het aan de subsidie regeling in België, maar dat betwijfel ik, niet iedereen heeft daar recht op.
Wat een zeer groot voordeel is van Tesla ten opzichte van andere EV's dat ik hier nog niet zag: Hun laadnetwerk! Wat een luxe om daar mee op reis te gaan zeg.
BlueTooth76 @telenut2 april 2024 23:42
Is ook geen wonder, de model Y was vorig jaar de best verkochte auto in Nederland, Europa en in de wereld.
WhatsappHack @telenut3 april 2024 02:07
4 valt nog mee. In Tilburg stonden er denk ik een stuk of 25 klaar voor afhaal als het er niet meer waren en een ruimte verderop stond waarschijnlijk de volgende lichting voor een uurtje later al klaar... Aan de lopende band mensen op/af die hun nieuwe auto kwamen halen.

Je kunt trouwens ook als non-Tesla gebruik maken van de Superchargers.
telenut @WhatsappHack3 april 2024 10:14
Laden kan gelukkig niet met zo een pasje, dus veel lease rijders ga je daar niet zien :-)
Ik vond het zeer handig om overal langs te weg te zien hoeveel laadpalen er nog vrij waren, en wat de prijs was. (en dankzij referral punten kan ik zelfs gratis laden nu)
koppie 2 april 2024 21:01
Lastig verhaal, ik denk ook de uitspattingen van Elon Musk niet helpen. Ze maken wel de beste elektrische auto's, zeker qua prijs-prestatie, maar de zeer doorgeslagen frontman maakt het wel lastig.
koekroeck @koppie2 april 2024 21:03
Prijs-prestatie, je moet er dan wel de brakke afwerking bij nemen.
hiostu @koekroeck2 april 2024 21:11
Onzin, niet blijven hangen in 2019. Met de afwerking is niks mis meer van de huidige modellen.
koekroeck @hiostu2 april 2024 21:17
Onzin? Kijk dan eens naar mkbhd zijn cybertruck review. Als die deur zo door de kwaliteitscontrole van Tesla geraakt, mankeert er nog altijd iets aan de afwerkingsgraad. Gelukkig dat ducktape kan helpen.
VanStino @koekroeck2 april 2024 21:37
Dat is dan ook meteen een gloednieuw model en de Cybertruck van MKBHD was een van de allereersten. Aldus de heer Musk zelf een defect, geen panel gap. https://twitter.com/elonmusk/status/1770288644491981295

[Reactie gewijzigd door VanStino op 23 juli 2024 04:41]

Ruw ER @koekroeck2 april 2024 21:38
Ja nieuw model. Wat denk je, dat de miljoenste model 3 nog slecht afgewerkt was? MKBHD zegt zelf in die video, als je nu een nieuw model koopt, ben je betatester voor Tesla. Ze zien wel wat er mis gaat in de 1e batch en fixen dat dan.
BlueTooth76 @koekroeck2 april 2024 21:39
Dat was een probleem met de deurvanger (niet de deur zelf), er zijn zo'n 20 gevallen bekend en dat is inmiddels in de productie opgelost. Het punt is dat ieder merk terugroepacties heeft en het bij Tesla altijd uitvergroot wordt omdat het nieuws is. Als je de lijst van terugroepacties per merk bekijkt, staat Tesla praktisch onderaan en kan het overgrote (!) deel ook nog eens "over the air" opgelost worden.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 23 juli 2024 04:41]

DeltaJuliett @BlueTooth762 april 2024 22:39
Omdat ze nog niet lang bestaan hebben ze er minder. Goh, statistiek.
BlueTooth76 @DeltaJuliett2 april 2024 23:40
Terugroepacties gaan vrijwel altijd om recente modellen, aangezien bij de oudere modellen de kinderziekten er wel uit zijn. Tesla bouwt de Model 3 en Y al enkele jaren dus lang genoeg om te zien dat het aantal terugroepacties laag is. Daarnaast is het een feit dat bij Tesla het grootste deel van de terugroepacties niet meer was dan een "over the air update". Je kan wel de bear gaan uithangen maar Tesla heeft dat gewoon prima voor elkaar. Als mijn V60 een probleem heeft, moet ik hoe dan ook naar de dealer met dat ding.
m_snel @DeltaJuliett2 april 2024 23:41
Toyota bestaat al iets langer die heeft de eerste serie echte ev’s terug geroepen en opgekocht. Zegt natuurlijk verder weinig. Doorgaans een betrouwbaar merk
koekroeck @hiostu19 april 2024 15:22
Gaspedaal raakt bekneld of schiet los: Tesla laat gaspedalen van duizenden Cybertrucks vervangen

https://www.hln.be/auto/g...rucks-vervangen~a2efd858/

Volgende probleem dat al opduikt. Laat met niet lachen.
Menesis @koekroeck2 april 2024 21:25
Prima auto's hoor. Er rijden er zoveel van rond hier in Oslo maar dat handjevol klagers krijgen alle aandacht. Het zijn prima all round EVs en natuurlijk niet ieder zijn smaak. Gelukkig is er ook steeds meer te kiezen. Maar brakke afwerking klopt gewoon niet meer. Behalve bij de Cybertruck idd. Maar dat is ook wel bijzonder dat ze dat uberhaupt aandurven. Die wordt heel anders geproduceerd dan de meeste auto's. Niet dat dat per se beter is met die roest enzo.
Ik rij zelf een model 3 naar alle tevredenheid.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 04:41]

BlueTooth76 @Menesis2 april 2024 21:41
Cybertruck had geen roest. Dat bleek vervuiling (metaaldeeltjes) te zijn die roesten waardoor het RVS lijkt te roesten maar je poetst het er zo af. Het RVS zelf roest gelukkig niet.
matty___ @BlueTooth762 april 2024 22:33
Het roest minder. Maar los daarvan zijn krasjes en deukjes bijna niet te verhelpen. Check eens je spoelbak. Dan weet je wat ik bedoel.
BlueTooth76 @matty___2 april 2024 23:42
Deuken doet het niet zo snel, je kan er zelfs geen deuk in trappen (genoeg kanalen die dat getest hebben). En het is een pick-up, geen show-auto. Je ziet in de US overigens dat heel veel mensen hem laten wrappen in een kleur naar wens.
FicoF @koppie2 april 2024 21:13
Het helpt niet maar de gemiddelde koper boeit dat ook weer niet zo. Weet iemand wat de topman van die Chinese merken allemaal uitspookt?
Khalid. @FicoF2 april 2024 23:55
Dat zegt niks? Musk is net als Trump dus iedereen weet wat ie zegt en doet en mensen hier haten ze met of zonder reden... Dus totaal niet te vergelijken
Jazco2nd 2 april 2024 21:42
De grap is dat heel negatief wordt gedaan, maar ondertussen zijn ze tov een jaar geleden wél gegroeid. Niet tov vorig kwartaal. Daarnaast maken ze efficiënter autos dan de traditionele bedrijven. Het gezeur over gesubsidieerde Chinese autos, terwijl elke Europese autoboer ook flinke subsidies heeft gehad door de jaren heen.. en daar lang niet zo efficiënt mee om is gegaan (stil blijven staan in de tijd en nu mekkeren om meer subsidie). De enige manier dat Europese autofabrikanten nog overeind blijven is doordat ze allemaal samen zijn gegaan, en zelfs de paar individuele merken werken samen met anderen voor de duurste onderdelen.

Tesla kan nog wel ff door dankzij hun extreem efficiënte manier van bouwen en minimale (tov anderen) afhankelijkheid.
Helaas zijn aandeelhouders genadeloos. Maar ze mogen ook weleens eindelijk met andere modellen komen dan de oude maar blijven uitmelken.

Dat de vraag naar EVs minder is, is een algemeen probleem. Dat Tesla niet meer dominant is, is natuurlijk een volstrekt logisch gevolg van de disruptie in de autowereld die ze zelf in gang hebben gezet. Er is nu gewoon meer keuze. De enige markt die echt nog open ligt is die van de A en B segment autos. 2025 wordt een geweldig spannend EV jaar.

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