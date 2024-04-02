Google Podcasts stopt in VS, blijft in Nederland en België actief tot juni

Google Podcasts, een app van de zoekgigant om te luisteren naar audio-uitzendingen, is gestopt in de VS. De app blijft actief in Nederland en België tot 24 juni.

Google maakte in september vorig jaar al bekend te stoppen met Google Podcasts. De exacte datum leek lang deze dinsdag, maar onlangs maakte Google bekend dat buiten de VS, waaronder dus in Nederland en België, de app zal blijven werken tot 24 juni. Gebruikers die podcasts willen luisteren via een dienst van Google kunnen dat doen via YouTube Music.

Google Podcasts 2.0 op iOSGoogle Podcasts 2.0 op iOSGoogle Podcasts 2.0 op iOS

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 20:22 68

02-04-2024 • 20:22

68

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Reacties (68)

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user121 2 april 2024 20:47
Hier inmiddels al overgestapt naar Pocketcasts. Via Google checkout takeout kun je de podcasts waarop je geabonneerd bent exporteren en importeren in pocketcasts. of natuurlijk naar een andere podcast app.

@DvanRaai89
Dank voor de tip!

[Reactie gewijzigd door user121 op 22 juli 2024 20:05]

Jesp_J @user1213 april 2024 00:42
Ik twijfel nog tussen de volgende 3 apps.
1) pocket casts
2) podcast addict
3) AntennaPod
De app moet iig de nieuwste podcasts direct beschikbaar hebben, moet goed te gebruiken zijn icm Android auto en mag niet teveel (<1 euro per maand) kosten liefst gratis. Iemand die me kan zeggen welke dan het beste is?
stijn014 @Jesp_J3 april 2024 07:54
Ik ben erg tevreden van Podcast addict. Had zowat dezelfde vereisten. Wou er eventueel klein bedrag voor betalen, moest goed werken met Android Auto en goed aanbod hebben. 3maal check.
P_Tingen
@Jesp_J3 april 2024 12:17
Ik voeg graag Podcast Republic aan je lijstje toe. Voldoet aan je wensenlijst en is gratis te gebruiken.

Ik heb de door jou genoemde alledrie bekeken en getest (en Google Podcast ook), maar kwam uit op Podcast Republic. Enkele features die voor mij belangrijk zijn:

- wel/niet via dataverbinding of alleen wifi downloaden
- (automatische) afspeellijsten met prioriteit
- ook mappen op je mobiel als Podcast te luisteren (voor audioboeken)
- ook radiostations instelbaar
- ook youtube feeds instelbaar
- afspeelsnelheid per Podcast instelbaar
- lijsten te im- en exporteren via OPML bestanden
- automatisch de meest recente X afleveringen downloaden
- Android Auto interface zelf te configureren

En zo nog veel meer instelmogelijkheden. Ik vind het een fijne speler en heb daarom meegeholpen met de NL vertaling ervan

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 20:05]

Jesp_J @P_Tingen3 april 2024 23:32
Bedankt voor de aanbeveling. Ik ga hem morgen met de tweakers podcast testen tijdens mijn rit naar het werk.
madcow22 @Jesp_J3 april 2024 01:48
pocket cast werkt goed in the de auto is de reden waarom ik al eerder was weggegaan bij google podcast app.
Gynnad @madcow223 april 2024 07:00
Eens en is nog gratis ook. Ben enkele maanden geleden ook overgestapt en zeer tevreden.

Heeft ook integratie met de Sonos App mocht je thuis Sonos producten hebben.
gratiz @Jesp_J4 april 2024 09:42
+1 voor AntennaPod.

Gisteren een serie podcast apps getest. En deze werkt voor mij het beste. Waarschijnlijk omdat AntennaPod het dichtst in de buurt komt van hoe Google Podcast ook werkte.

Handige extra's:
- de mogelijkheid losse Podcast bestanden/map toe te voegen.
- Postvak IN functie werkt erg fijn (Dacht eerst dat zoiets overbodig zou zijn)
3raser @user1213 april 2024 09:10
Ik las dit artikel om een alternatief te vinden en werd niet teleurgesteld. :)
Dit is waarom de reacties zoveel toevoegen op Tweakers.
DvanRaai89 @user1213 april 2024 00:39
Hier inmiddels al overgestapt naar Pocketcasts. Via Google checkout Takeout kun je de podcasts waarop je geabonneerd bent exporteren en importeren in pocketcasts. of natuurlijk naar een andere podcast app.
FTFY :D

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 20:05]

LekkerBipsje @user1213 april 2024 14:56
Ik denk dat je Google Takeout bedoelt :-)
Orfu 2 april 2024 20:34
Jammer, want ik vind podcasts luisteren via Spotify echt een drama. Kan niks vinden. Geen goede feed van recente afleveringen van geabonneerde podcasts. En daardoor in de auto ook giga onhandig.
Keypunchie @Orfu2 april 2024 20:36
Er zijn een aantal "indy" podcast apps, die echt fantastisch werken. Zelf gebruik ik met plezier al jaren Overcast:
https://overcast.fm/

(bedenk me, wel iPhone only... voor Android geen goede suggesties. Werd getriggerd door de plaatjes denk ik)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:05]

Spatienazi @Keypunchie3 april 2024 07:34
Er zijn een aantal "indy" podcast apps, die echt fantastisch werken.
Een Indiana Jones podcast-app klinkt wel geinig, maar ik denk niet dat je dat bedoelt. :p

Wat is een indie podcast-app precies?
Keypunchie @Spatienazi3 april 2024 09:51
Haha @indy/indie. Die fout maak ik vaker :-)

Sommige podcast-apps hebben de grote bedrijven achter zich (Spotify, Apple, Google). Voor hun zitten er vaak ook overwegingen achter dat ze data willen tracken, of hun eigen podcasts willen pushen.

Overcast wordt gemaakt door een onafhankelijke developer (Marco Arment), die verdient zijn geld met de app. https://overcast.fm/

(Hij is toevallig ook gewoon helemaal gek op podcasts)
Spatienazi @Keypunchie3 april 2024 17:55
Ohh, ja. Onafhankelijke ontwikkelaars zijn het sowieso waard om te ondersteunen naar mijn mening. Grote bedrijven werken primair voor zichzelf tenslotte.

Al sinds ik jong was heb ik toch een bepaalde liefde voor die solo code-artiesten gehad. Zo'n compleet programma of een game waar ik van geleerd heb of plezier uit heb gehaald, die dan door één persoon (of twee) is geschreven, dat vind ik inspirerend.

Soms kom je dan veel, veel later de ontwikkelaars tegen, en dat is dan toch bijzonder. Olaf van der Spek zit hier op Tweakers, en die kende ik van wat bekende Command & Conquer modding software. Die kerel zal het ondertussen wel zat zijn om herkend te worden, maar man, ik moet toch altijd even glimlachen als ik zijn naam zie. Dat heb ik nou weer niet bij Electronic Arts.
Aegir81 @Orfu2 april 2024 20:36
Pocket Casts is wel een aangenaam alternatief: https://pocketcasts.com/
Rambolinie @Aegir813 april 2024 15:43
Gebruik ik ook al jaren erg fan van...
Ook ik zat altijd met die UI van de andere podcastapps..
Mayonaise @Orfu2 april 2024 20:40
Ik kan castbox en pocket casts aanraden.

Castbox heeft een iets verouderde UI, maar het is wel heel functioneel en praktrisch.

Pocketcasts is iets moderner en heeft ook minder functies.
LA-384 @Orfu2 april 2024 21:09
Ik ben tijdje terug van Spotify naar Google gegaan, meteen abonnement opgezegd en YouTube premium genomen (luisterde toch al geen muziek via Spotify, vind covers, mixes en live versies vaak veel beter en die staan niet op Spotify). Dat was een win-win situatie. Hèt grote nadeel van Spotify vond ik, dat aflevering die je toevoegde aan downloads (deed ik ivm beperkte databundel) altijd bovenaan toegevoegd werden. Met als gevolg dat je podcasts dus niet chronologisch in een lijst had staan en er soms podcasts tussen zaten die ik nog niet had beluisterd en intussen niet meer actueel waren.

Google heeft dat niet, die voegt nieuwe afleveringen onderaan de lijst toe. Een nadeel van Google was dan weer dat sommige kanalen niet wilde updaten en na soms weken ineens weer wel. Dan had je eerst weken geen nieuwe afleveringenvan dat kanaal en daarna ineens alle afleveringen van de afgelopen weken achter elkaar, waar dan ook weer een deel van achterhaald was.

Benieuwd hoe pocket casts bevalt, want die ga ik nu dan maar proberen.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 22 juli 2024 20:05]

PVDK007 @Orfu3 april 2024 15:22
Apple Podcast is ook 10x beter en bestaat inmiddels al 24 jaar ofzo. Die trekken niet random stekkers uit projecten.
KNed 2 april 2024 20:38
Domme zet van Google. Ik verwacht niet dat iedereen nu ineens gaat overstappen naar de betaalde YouTube premium
Alxndr @KNed2 april 2024 20:48
Je mag waarschijnlijk ook gewoon reclames luisteren?
Aegir81 @Alxndr2 april 2024 20:49
Uiteraard. Ze willen Premium graag verkopen 😉
Alxndr @Aegir812 april 2024 20:53
Tsja, ik heb het al, dus erger zal het voor mij niet worden, maar ik ben bang ook niet beter. De enige reclames die ik nu hoor zitten gewoon in de opnames volgens mij.
Aegir81 @Alxndr2 april 2024 20:55
Ja, die kun je helaas er niet uit filteren omdat ze er niet door Google tussen gezet worden, maar door de videomaker. Ik spoel vaak een blokje van 30s vooruit in podcasts waar reclame in zit (of 3 blokjes bij sommige).
Alxndr @Aegir812 april 2024 21:17
Op de PC heb ik sponsorblock voor Youtube, dat werkt perfect, op m'n telefoon is 2x op het scherm tikken voldoende, dat is alleen irritant als je in slaap probeert te vallen.
GertMenkel
@Alxndr3 april 2024 01:18
Ik heb om deze reden Revanced op mijn telefoon gezet ondanks Youtube Premium. Die advertentieblokkades schelen me niet zoveel, maar Sponsorblock is toch een hele verademing.

Wil je niet met gemodificeerde apps klooien (wel gelukkig geen root meer nodig tegenwoordig!), kun je in Firefox ook de volledige sponsorblock draaien en met een andere extensie Youtube op de achtergrond afspelen, maar volgens mij vreet dat een stuk meer energie dan Revanced.
KNed @Alxndr2 april 2024 21:06
Maar bij YouTube zonder premium kan je je telefoon ook niet in standby zetten en doorluisteren
Alxndr @KNed2 april 2024 21:17
Bij YT music toch wel hoop ik? (ik weet het niet want ik heb premium)
W00fer @Alxndr3 april 2024 00:07
Nee, dan pauzeert het.
Aegir81 @KNed2 april 2024 20:46
Als ik me niet vergis, hebben ze sowieso al veel meer podcastluisteraars/-kijkers via YouTube dan via de app. Zoals steeds werken ze bij Google steeds aan meerdere apps met gelijkaardige functies tegelijkertijd.

Edit: 23% van de VS luistert via YouTube en 4% via de app.

Bron: https://www.theverge.com/...dcasts-shutdown-graveyard

[Reactie gewijzigd door Aegir81 op 22 juli 2024 20:05]

sspiff 2 april 2024 21:06
Als er nog mensen op zoek zijn naar alternatieven, ik gebruik al bijna een decenium lang zonder klachten AntennaPod. Open source, zonder advertenties in de app, of een account nodig te hebben, of wat dan ook. Gewoon probleemloos podcasts luisteren.

Kan het iedereen aanraden.
W00fer @sspiff3 april 2024 00:08
Probleem is dat veel podcasts niet een (openbare) RSS url hebben of achter DRM zitten. Of een platform zoals Podimo wat alleen in-app zit. Er moet geld verdiend worden omdat de makers ook betaald moeten worden, dat snap ik, maar zo wordt het wel heel veel moeilijker. Destijds heb ik dat al gezien met Mixcloud en Soundcloud die de publieke url's steeds meer versleutelden waardoor het niet of bijna niet meer te rippen werd.
stijn014 @W00fer3 april 2024 07:57
Eens een discussie gehad met een Vlaamse comedian omdat het nieuwste seizoen van zijn podcast ineens exclusief in de VRT Max app zat. Versnippering gaat het podcast landschap zeker niet helpen
WimmieV @stijn0143 april 2024 08:51
Je zegt:"Versnippering gaat het podcast landschap zeker niet helpen"
Maar eigenlijk lijken jij en bijna iedereen hier te bedoelen dat je die podcasts, die blijkbaar zo interessant en goed zijn, alleen gratis en voor niets willen beluisteren.
stijn014 @WimmieV3 april 2024 08:52
neen dat zeg ik niet. Ik wil best reclame in een podcast, betalen voor de podcast, merchandise kopen.
Ik wil geen tiental apps nodig hebben om te luisteren wat ik wil.
WimmieV @stijn0143 april 2024 09:06
Oke, ik had deze reactie misschien niet onder de jouw reactie moeten zetten.
Maar nogmaals, uit de meeste reacties hier blijkt dat podcasts die tijd, moeite en geld kosten
voor de makers, gratis te beluisteren moeten zijn. Terwijl ze het blijkbaar wel waard zijn om te beluisteren.
Dus wel de "moeite" waard, maar verder geen ene cent. De makers mogen er niets voor krijgen.
AltijdHetzelfde @WimmieV3 april 2024 09:35
Met podcasts zou ik zeker betalen, omdat ik denk dat het daar tenminste nog in de zakken van de makers komt(en nee, 1 miljardste van mijn betaling is niet in de zakken van de makers).
Echter, versnippering zorgt ervoor dat men maar naar alternatieve manieren gaat zoeken.
Niemand gaat op 20 verschillende apps zoeken, hetzelfde als met de video streamers.
Zoals Gabe Newell zei:
“One thing that we have learned is that piracy is not a pricing issue. It’s a service issue,” explained Newell during his time on stage at the Washington Technology Industry Association's (WTIA) Tech NW conference. “The easiest way to stop piracy is not by putting antipiracy technology to work. It’s by giving those people a service that’s better than what they’re receiving from the pirates.”
Wie download er nog games sinds steam? Juist.
Toen Netflix uitkwam in Nederland werd het ineens heel stil in de scene, totdat de mega versnippering kwam.

En je hoeft je niet druk te maken dat de artiesten genaaid worden, dat worden ze zonder downloaders toch ook wel(al is het van de downloaders niet te bewijzen, publicaties die zeggen dat het zelfs helpt voor de verkoopcijfers): https://screenrant.com/ha...ox-office-loss-explained/
tl;dr de acteurs wilde profit-sharing, warner zei is goed, zette constructie op zodat er geen profits waren, miljoenen door de neuzen van de acteurs geboord. Maar diezelfde warner doet huilie huilie als jij een film van een tientje download 8)7 :+ En als je doorleest, is dat niet de enige film waarmee ze dat flikken. Moet ik mij druk maken over de inkomsten van rightholders die miljoenen achterover drukken?

En vergeet even niet dat recentelijk hier ook een artikel was over dat Sony de gekochte(!!!) series op je account laat verdwijnen, omdat er ergens op pagina 26 van de algemene voorwaarden stond dat je koop eigenlijk huur was, en dus al je series weghaalt. Of als je final space had gekocht, want die serie wordt ook gescrubbed wegens tax write offs.
Nee, je wordt genaaid waar je bij staat door zulke bedrijven, dus dan moeten diezelfde bedrijven niet raar staan op te kijken als men diezelfde bedrijven niet vertrouwt en gaat naaien.

En als je dan denkt:"Dan koop ik alles op blurays en dan rip ik ze", gaat hem niet worden.
Technisch is zelfs een bluray rippen illegaal, immers, je breekt door een kopieer beveiliging, en dat mag niet. Dus al koop je iets wat je daarna op je NAS wilt plaatsen, ben je illegaal bezig. Zo diep heeft disney onze politici in hun zak. Je mag niet eens je zelf gekochte spul gebruiken op jouw manier. En dan huilen mensen dat het "licentie blah blah" is.
Stel je voor, de gamma klaagt jou aan want de tafel die je hebt gekocht, mag je niet oververven. Dat is precies hetzelfde.

Maar een lang verhaal kort.
Ik betaal best voor content, als die maar DRM vrij is en ik de files zo kan krijgen. Dat beperkt heel erg, maar ik wil gewoon niet na de koop genaaid worden; En zoals beschrijven, is dat praktisch onmogelijk.

edit: genaait -> genaaid

[Reactie gewijzigd door AltijdHetzelfde op 22 juli 2024 20:05]

WimmieV @AltijdHetzelfde8 april 2024 13:02
Wat mij betreft zijn het veel smoezen om niet te hoeven betalen voor iets.
Hetzelfde verhaal met de streamingsdiensten, men wil alles zien, liefst voor niets. Probleem is dat je niet eens alles KUNT zien.
Daar heeft echt niemand de tijd in zijn leven voor.
En dat is ook zo voor podcasts.
Kies er een paar mooie betaalde uit, vul de rest aan met gratis.
Je oma had ook geen abonnement op 4 kranten, en de Libelle, en de Margriet.
sspiff @W00fer3 april 2024 08:11
Wist ik niet. De podcasts die ik luister heb ik steeds kunnen vinden. Klinkt wel als een jammere ontwikkeling.

Podcasts zijn een van de laatst overgebleven media die open op het web stonden.
Keypunchie @W00fer3 april 2024 18:27
Qua verdienmodel snap ik dat content in een app stoppen kan werken, maar volgens mij is het de dood voor je bereik.

Serial was nooit zo groot geworden als je de NY Times app en een abonnement nodig had gehad…
W00fer @Keypunchie9 april 2024 21:57
Weet ik niet. Als je maar genoeg hamert op marketing kan er vanalles. Kijk maar eens naar de mensen die een abonnement hebben op Onlyfans. Genoeg verdiensten!
binbash2014 @sspiff3 april 2024 10:27
Wat mij betreft is AntennaPod ook de grote aanrader. Na de aankondiging van Google tijd geleden al heb ik een paar alternatieven geprobeerd en vond deze erg fijn werken, en dus ook nog eens gratis.

Ik vind vooral de inbox functie erg handig. Daar verschijnen alle nieuwe episodes waar je vervolgens kunt aangeven welke op je playlist moet komen en welke niet. In Google Podcast zag ik regelmatig een nieuwe episode over het hoofd.

Ook een aardigheidje is de 'sleep functie'. Ik heb op mijn telefoon een automatisch 'do not disturb' schema geactiveerd en als je in die fase een podcast gaat luisteren, stopt de speler automatisch na bepaalde tijd.

Een (heel) klein nadeel tov Google Podcast en commerciele varianten is wellicht dat je alleen via de app kunt luisteren. Bij Google kon ik afwisselen tussen app, tablet en pc en werd alles gesynchroniseerd. Voor AntennaPod moet je daar meer moeite voor doen door extra apps/software te gebruiken. Vond ik de moeite niet waard ;-)

De overstap van Google Podcast naar AntennaPod was ook een fluitje van een cent. Export import en klaar.

[Reactie gewijzigd door binbash2014 op 22 juli 2024 20:05]

Aegir81 2 april 2024 20:33
Nog eentje voor https://killedbygoogle.com/

Ik veronderstel dat ze voor de podcastapp geen 10€ per maand konden vragen en ze via YouTube wel geld konden verdienen.

Zelf houd ik liefst de apps zoveel mogelijk gescheiden, 1 app die uitblinkt in wat hij doet: 1 voor muziek, 1 voor podcasts, …

[Reactie gewijzigd door Aegir81 op 22 juli 2024 20:05]

Verwijderd @Aegir813 april 2024 01:52
Bovendien de tweede keer dat goegel de podcast applicatie de nek omdraait. De eerste was "google listen" in 2012.
Alxndr 2 april 2024 20:51
YT Music, de app met de slechtste UX ooit. En op dit moment is er (nog?) geen enkele link met de podcast app, geen enkele van mijn geabonneerde kanalen of gedownloadde afleveringen staat in Music.

Ik hoop dat het hier in Spanje ook nog ff uitgesteld is, daarna ga ik wel een andere player zoeken, iemand suggesties?
gratiz 3 april 2024 11:06
Ik stoor mij wel aan de communicatie van Google. Of eigenlijk geen communicatie. Ik lees op allerlei plekken dat de Google Podcast app gaat stoppen.
Prima. Maar waarom ontvang ik hier dan geen bericht over van Google? Bijvoorbeeld een duidelijke melding in de app. En als je slim bent dan bied je dan nu toch al de overstap optie aan naar Google Music. Ik snap er weinig van....

En daarnaast natuurlijk hartstikke zonde deze beslissing. Het is en was een mooie en handige app.
clone3448 @gratiz3 april 2024 11:16
Google music bestaat toch niet meer haha? Dat is YT music geworden
gratiz @clone34483 april 2024 11:31
Niet op alle slakken zout leggen. :) Tikfoutje.
clone3448 2 april 2024 21:12
Ik gebruik audiobookshelf om podcasts te volgen en te luisteren #selfhosted
Ruuddie @clone34482 april 2024 23:56
Hoe werkt dit met podcasts? Ik zie dat je ze middels een RSS feed kan subscriben, maar dan moet je dus van elke podcast de RSS feeds opzoeken en eventueel bijhouden? Als ze die al publiceren?
W00fer @Ruuddie3 april 2024 00:09
Vaak zijn de url's niet openbaar of versleuteld. Of dynamisch gegenereerd net zoals met Soundcloud/Mixcloud. Dan gaat het niet zomaar meer.
cschmidt77 @Ruuddie3 april 2024 02:06
Nee het is niet zo ingewikkeld. Ik gebruik zelf ook audiobookshelf met tailscale (vpn) om overal op telefoon te luisteren. Ik hoef alleen naam van gastheer of naam van podcast in het programma in te voeren, het laat mij vervolgens een lijst zien met overeenkomende podcasts en subscribe tot degene die ik wil.
clone3448 @cschmidt773 april 2024 11:14
Inderdaad dit, en als hij via de 'search' optie niet te vinden is, kan je altijd nog handmatig een RSS feed toevoegen. :)
clone3448 @Ruuddie3 april 2024 11:16
Via de search optie kan je veel al vinden, anders handmatig RSS feed toevoegen. Je kan ook instellen of je eerdere episodes wilt downloaden, of vanaf het moment dat je subscribed. Let wel op, dat veel podcasts hodnerden episodes al hebben, en het lijkt me dat je niet van alles, alles wilt hebben. Maar die optie is er wel. Ook is het leuk om de statistieken van jou of je andere gebruikers te bekijken.
Albert020 2 april 2024 22:06
Luister podcast via HK smartspeaker via Google Podcast, als dit wegvalt is Spotify er nog :)
Tweddy 2 april 2024 22:56
Hoe zet ik mijn abonnementen van Google Podcasts om naar YouTube Music?
T0ny @Tweddy3 april 2024 00:28
Niet, YT Music heeft geen import functie.
Echt ongelofelijk slecht geregeld door Google.
Tweddy @T0ny3 april 2024 15:17
Op dit moment zie ik ook niets in de Google Podcasts app terwijl de stekker er dus op 24 juni 2024 uit getrokken wordt. Schandalig slecht inderdaad.

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