Google Podcasts stopt in VS, blijft in Nederland en België actief tot juni

Google Podcasts, een app van de zoekgigant om te luisteren naar audio-uitzendingen, is gestopt in de VS. De app blijft actief in Nederland en België tot 24 juni.

Google maakte in september vorig jaar al bekend te stoppen met Google Podcasts. De exacte datum leek lang deze dinsdag, maar onlangs maakte Google bekend dat buiten de VS, waaronder dus in Nederland en België, de app zal blijven werken tot 24 juni. Gebruikers die podcasts willen luisteren via een dienst van Google kunnen dat doen via YouTube Music.