Google Podcasts stopt in VS, blijft in Nederland en België actief tot juni

Met podcasts zou ik zeker betalen, omdat ik denk dat het daar tenminste nog in de zakken van de makers komt(en nee, 1 miljardste van mijn betaling is niet in de zakken van de makers).
Echter, versnippering zorgt ervoor dat men maar naar alternatieve manieren gaat zoeken.
Niemand gaat op 20 verschillende apps zoeken, hetzelfde als met de video streamers.
Zoals Gabe Newell zei:
“One thing that we have learned is that piracy is not a pricing issue. It’s a service issue,” explained Newell during his time on stage at the Washington Technology Industry Association's (WTIA) Tech NW conference. “The easiest way to stop piracy is not by putting antipiracy technology to work. It’s by giving those people a service that’s better than what they’re receiving from the pirates.”
Wie download er nog games sinds steam? Juist.
Toen Netflix uitkwam in Nederland werd het ineens heel stil in de scene, totdat de mega versnippering kwam.
En je hoeft je niet druk te maken dat de artiesten genaaid worden, dat worden ze zonder downloaders toch ook wel(al is het van de downloaders niet te bewijzen, publicaties die zeggen dat het zelfs helpt voor de verkoopcijfers): https://screenrant.com/ha...ox-office-loss-explained/
tl;dr de acteurs wilde profit-sharing, warner zei is goed, zette constructie op zodat er geen profits waren, miljoenen door de neuzen van de acteurs geboord. Maar diezelfde warner doet huilie huilie als jij een film van een tientje download
En als je doorleest, is dat niet de enige film waarmee ze dat flikken. Moet ik mij druk maken over de inkomsten van rightholders die miljoenen achterover drukken?
En vergeet even niet dat recentelijk hier ook een artikel was over dat Sony de gekochte(!!!) series op je account laat verdwijnen, omdat er ergens op pagina 26 van de algemene voorwaarden stond dat je koop eigenlijk huur was, en dus al je series weghaalt. Of als je final space had gekocht, want die serie wordt ook gescrubbed wegens tax write offs.
Nee, je wordt genaaid waar je bij staat door zulke bedrijven, dus dan moeten diezelfde bedrijven niet raar staan op te kijken als men diezelfde bedrijven niet vertrouwt en gaat naaien.
En als je dan denkt:"Dan koop ik alles op blurays en dan rip ik ze", gaat hem niet worden.
Technisch is zelfs een bluray rippen illegaal, immers, je breekt door een kopieer beveiliging, en dat mag niet. Dus al koop je iets wat je daarna op je NAS wilt plaatsen, ben je illegaal bezig. Zo diep heeft disney onze politici in hun zak. Je mag niet eens je zelf gekochte spul gebruiken op jouw manier. En dan huilen mensen dat het "licentie blah blah" is.
Stel je voor, de gamma klaagt jou aan want de tafel die je hebt gekocht, mag je niet oververven. Dat is precies hetzelfde.
Maar een lang verhaal kort.
Ik betaal best voor content, als die maar DRM vrij is en ik de files zo kan krijgen. Dat beperkt heel erg, maar ik wil gewoon niet na de koop genaaid worden; En zoals beschrijven, is dat praktisch onmogelijk.
edit: genaait -> genaaid
[Reactie gewijzigd door AltijdHetzelfde op 22 juli 2024 20:05]