YouTube begint met ondersteunen RSS-feeds voor podcasts

YouTube is begonnen met het ondersteunen van RSS-feeds voor podcasts. Dat is de primaire manier van feeds aanbieden vanuit podcasthostingdiensten.

De ondersteuning voor het uploaden van video's via een RSS-feed is onder meer beschikbaar in Nederland en België, zegt YouTube. Er is geen video nodig; YouTube gebruikt coverart van de podcast of genereert een statische afbeelding voor afleveringen. Podcasters kunnen via de feed ook oude afleveringen uploaden.

Afleveringen komen ook terecht op YouTube Music. Wel zijn de advertenties standaard van YouTube zelf en eigen geïnjecteerde advertenties mogen niet. Hostreads mogen wel. Gegevens over aantallen luisteraars en kijkers komen niet terug uit de videosite; die zijn alleen daar op te zoeken. Met de stap wil Google zijn videoplatform aantrekkelijker maken voor podcasts.