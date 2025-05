YouTube-podcasts hebben een miljard actieve maandelijkse luisteraars en kijkers

Een miljard gebruikers luisteren of kijken minimaal eens per maand een podcast op YouTube. Dat meldt Google.

YouTube-moederbedrijf Google zegt dat het een miljard maandelijks actieve gebruikers van podcasts had in januari van dit jaar. Het gaat volgens het bedrijf om mensen die podcasts met video kijken en om gebruikers die enkel luisteren via YouTube Music.

Daarmee is YouTube volgens Google de meestgebruikte podcastapp in de Verenigde Staten. Vorig jaar keken gebruikers gezamenlijk 400 miljoen uur aan podcasts per maand op 'woonkamerapparaten', zegt Google.

