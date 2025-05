'YouTube wil Premium Lite snel uitbrengen, toont nog wel ads bij muziekvideo's'

YouTube zou van plan zijn binnenkort Premium Lite uit te brengen in de VS, Australië, Duitsland en Thailand. Dit abonnement zou vooral gericht zijn op gebruikers die geen muziekvideo's kijken en bevat minder advertenties. Dat zegt Bloomberg op basis van bronnen.

Het was al bekend dat YouTube aan Premium Lite werkte, maar anonieme bronnen melden aan Bloomberg nieuwe details. Zo moet dit abonnement 'podcasts en how-to-video's' tonen zonder reclame. YouTube zou nog wel advertenties tonen bij muziekvideo's. Gebruikers die muziekvideo's zonder ads willen zien, moeten dan een duurder YouTube Premium-abonnement nemen.

Het abonnement wordt op dit moment al in Australië op kleine schaal getest; daar kost het de helft van Premium. Het is niet bekend of en wanneer Premium Lite naar Europa komt. In Nederland en België was er tot september 2023 een Premium Lite-abonnement dat alle advertenties weghaalde op YouTube. Dat koste 6,99 euro per maand, vijf euro minder dan Premium toen kostte.