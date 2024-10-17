YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg

YouTube brengt mogelijk een alternatieve versie van zijn Premium Lite-abonnement terug. Het videoplatform voert een test uit in Australië, Duitsland en Thailand. De eerdere versie van Premium Lite verdween in 2023.

Premium Lite was een goedkoper YouTube-abonnement dat de advertenties op YouTube weghaalde. Gebruikers betaalden hier maandelijks 6,99 euro voor. Na twee jaar besloot YouTube in september 2023 te stoppen met de Lite-versie van het abonnement, waarna alleen YouTube Premium overbleef. Dit abonnement heeft meer mogelijkheden, zoals op de achtergrond video's afspelen, maar is ook duurder.

Mogelijk komt het Lite-abonnement nu toch terug. Android Authority meldt dat diverse gebruikers advertenties hebben gezien voor Premium Lite. Een woordvoerder van YouTube bevestigt dit tegenover de website. "We testen een andere versie van Premium Lite en sommige gebruikers in Australië, Duitsland en Thailand kunnen een optie zien om zich aan te melden."

Deze alternatieve versie van Lite haalt volgens screenshots van gebruikers niet alle advertenties weg, maar biedt een kijkervaring met een beperkte hoeveelheid advertenties. Daarvoor betalen gebruikers de helft van de prijs die voor Premium wordt gerekend, namelijk 8,99 Australische dollars per maand voor individuele gebruikers en 11,99 Australische dollars per maand voor een gezinsabonnement. Of en wanneer Premium Lite breder wordt uitgerold, is niet bekend. Ook zijn er geen Europese prijzen gedeeld.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 11:18
263 • submitter: nemmiesis29

17-10-2024 • 11:18

263

Submitter: nemmiesis29

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Reacties (263)

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Greatsword 17 oktober 2024 11:22
Betalen om minder advertenties te zien in plaats van geen, wie verzint dit 8)7
Christoxz @Greatsword17 oktober 2024 11:30
Het is volgens mij wel iets beter dan puur 'minder advertenties'.
Google zegt zelf:
Limited Ads:
With Premium Lite, ads may appear on licensed music content, shorts and when you search or browse
Klinkt alsof er dus geen advertenties zijn in videos, wat enigszins een mooie middel weg is, maar niet voor 8.99 USD per maand..

Edit: De 8,99 dollar is AUD, dus niet USD.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 17 oktober 2024 11:32]

Zwolsermbtr @Christoxz17 oktober 2024 14:05
Die lawine aan ads die je voor, tijdens en na video's krijgt zijn voor mij wel de reden geweest om premium te nemen. Dus dit zou dan een goedkopere optie kunnen zijn. Nu heb ik zelf ook Spotify weggedaan omdat YT Music al bij premium zit en ik als ik het zo lees, zal het bij Lite niet inbegrepen zijn.
Christoxz @Zwolsermbtr17 oktober 2024 14:10
Mee eens. 5.99 EUR (Prijs in Duitsland voor Premium Lite) is het dan best waard.

Shorts kunnen mij niet schelen, Ads op de pagina zelf valt vast anders te blokeren, en muziek loopt toch al via Spotify.
Heb nu al YT Premium en inderdaad alleen maar voor de ads voor en tijdens de video. Dus ik zou al voordeliger uit zijn.

Al zou een subscription, volledig zonder ads, zonder YT music, downloaden nog beter zijn, maar dit is een prima middelpunt. Het geld moet ergens vandaan komen, ook voor YT.
Zezura @Zwolsermbtr17 oktober 2024 14:58
Voor mij een reden om mijn hoeveelheid adblockers te verhogen. Met de juiste plug-ins heb de beste ervaring zonder dat je een te hoge prijs moet betalen per maand.
Zwolsermbtr @Zezura17 oktober 2024 15:03
Helaas kijk ik meestal via mijn tv naar Youtube, die heeft geen adblockopties :(
CheetahNL @Zwolsermbtr18 oktober 2024 09:01
Als je via een VPN naar Albanië naar YT kijkt dan krijg je geen reclames te zien, behalve natuurlijk wat een onderdeel van de video zelf is. Werkt perfect!
jrs77 @CheetahNL18 oktober 2024 09:28
Wow, dit werkt...
Halfscherp @CheetahNL18 oktober 2024 13:08
Goede tip, maar zal ook maar beperkte duur hebben.

De truc waarbij je met een VPN een Turks abonnement afnam zijn ze na een tijdje ook gaan tegenwerken door je abonnement te annuleren.

Wat nog het meest bizarre is is dat "sponsored content" in de app UI niet als ad wordt gezien. Deze crap zie je dus zelfs met een premium abonnement, omdat het technisch gezien niet een ad is.
CheetahNL @Halfscherp18 oktober 2024 15:09
Nee, niet een abonnement vanuit Albanië, maar gewoon een VPN verbinding met Albanië en dan zijn de reclames foetsie! Dus met je eigen account. Albanië is feitelijk een adblocker. Geen idee waarom.
Halfscherp @CheetahNL18 oktober 2024 17:24
Ja dat begrijp ik. Ik zeg dat Google vroeg of laat dit trucje ook gaat blokkeren.

De reden waarom je trucje werkt is omdat het Google Ads het Albanees en Albanië als land niet ondersteunt.
vpm @Zwolsermbtr17 oktober 2024 16:07
Afhankelijk van je fabrikant/model kun je wel alternatieve YT clients gebruiken, die ads eruit slopen en zelfs in-video reclame skippen.
bartvincke @vpm17 oktober 2024 18:37
Dat doe ik dus tegenwoordig exact sinds de dag dat het yt lite abonnement geschrapt werd

En super tevreden over dus een nieuwe lite is door hun gepruts een betalende klant blijvend kwijt
Robin4 @vpm17 oktober 2024 23:49
Is daar een website voor?

Wilde het eerder bij een sony tv doen met andriod tv.. Maar vind het toen nog wel best lastig / moeilijk om dit voor elkaar te krijgen.
Markcortbass @Robin418 oktober 2024 00:30
https://github.com/yuliskov/SmartTube#device-support
;)
De opensource Android/Google TV app 'Smartube' is naar mijn mening onmisbaar

[Reactie gewijzigd door Markcortbass op 18 oktober 2024 00:31]

Coffee @Markcortbass18 oktober 2024 08:46
Alleen jammer dat de app zo slecht is in vergelijk met YouTube zelf.

Tot er een beter alternatief is kijk ik bijna geen YouTube meer.

Ik zou ook graag weer betalen voor Premium Lite overigens, ik hoef alleen die gebundelde troep met YouTube Muziek niet.

Edit: ik zie dat er een interface update is geweest sinds ik het voor het laatst probeerde, even proberen of het nu wel bevalt

[Reactie gewijzigd door Coffee op 18 oktober 2024 08:47]

Kevin1Smid @Zwolsermbtr17 oktober 2024 16:06
Op mijn lg tv kon je met developer options gewoon een adfree YouTube app installeren, misschien een aanrader om naar te kijken of jou tv ook zoiets heeft.
ravenberg @Zwolsermbtr18 oktober 2024 07:53
Smart tube op Android TV werkt prima.
raceeend9 @Zwolsermbtr18 oktober 2024 11:02
als je een chromecast hebt met google tv kan dit dmv smarttube. je kan hier ook naartoe casten. je moet het apparaat alleen even toevoegen dmv een code.
de standaard chromecast heeft googletv.
msf1971 @Zwolsermbtr18 oktober 2024 11:24
Probeer eens op tv YouTube gebruiken via Brave browser...op mobiel werkt prima zonder ads.
Verwijderd @Zwolsermbtr17 oktober 2024 18:45
pihole en klaar is kees.

gelijk geen ads meer op je telefoon(apps)

supersnel internet.

15-20 euro, hoeft geen nieuwe type raspberry te zijn
Funk010 @Verwijderd17 oktober 2024 20:24
PiHole werkt niet met YouTube.
mutley69 @Funk01017 oktober 2024 21:19
Klopt maar er zijn andere trukjes - iets met javascript filtering...
Zezura @Zwolsermbtr17 oktober 2024 15:29
Ja klinkt wat onhandiger, maar in het ergste geval kan je via AirPlay streamen naar je tv. Genoeg mensen die met een draadloos toetsenbord en muis hun pc gebruiken op tv.

Zelf zit ik gewoon veel achter mijn bureau.
DJ Henk @Zezura18 oktober 2024 07:51
Ik heb al jaren een simpele mini-pc aangesloten op de HDMI-poort en nooit last van dit soort geëmmer. Werkt ook een stuk sneller dan die televisie-apps.

Een toetsenbordje klinkt onhandig, maar het voordeel is wel dat je er maar één hebt. Niet dat je met vijf afstandsbedieningen ligt te kloten.
Vlizzjeffrey @Zwolsermbtr17 oktober 2024 15:58
Kan je niet via een browser youtube kijken op je tv? Zat android browsers met add-block.
jaaoie17 @Zezura17 oktober 2024 18:17
Precies . Ze verdienen nog bakken met geld hoor.
latka @Zwolsermbtr17 oktober 2024 14:30
Die stortvloed aan reclame was voor mij de reden om nog meer adblockers te gaan gebruiken: ik kijk 2 uur per week youtube en dat zou net zo duur zijn als een netflix abbonement. Dat staat in geen enkele verhouding tot elkaar.
marco-ruijter @latka17 oktober 2024 23:22
Maar als je 2 uur per week YouTube kijkt valt die stortvloed toch ook wel weer mee?
latka @marco-ruijter18 oktober 2024 00:12
Probeer het eens: vooraf 2x domme reclame. Midden in een muziekstuk een domme reclame. En de reclames zijn hoogst irritant voor producten die ik niet wil van leveranciers waar ik geen zaken mee wil doen.
Dalyxia @Christoxz17 oktober 2024 21:27
sliding scale fallacy, NU zit er nog geen advertenties in videos. Als dit aan slaat zie je binnen de kortste tijd dat er toch 1 advertentie in de video's

Zo begon youtube eerst ook met 1 reclame filmpje die je na 5 seconden kon overslaan, toen werden het er 2 filmpjes die je na 5 seconden kon overslaan, etc

inmiddels moet ik soms anderhalve minuut unskippable reclame kijken.
oktoberpaard @Christoxz18 oktober 2024 10:42
Ik betaal nog altijd voor YouTube Premium Lite in Duitsland (ze hebben het bij mij nooit geannuleerd) en ik kan bevestigen dat ik alleen reclames zie bij muziekvideo’s, maar dat is niet sinds kort, maar al zeker maandenlang. Ik betaal €5,99 per maand.
phray @Christoxz17 oktober 2024 14:13
Opzich niet raar dat licensed muziek wordt uitgezonderd. Je zou anders met dit abbonement weinig hebben aan yt music aangezien je dus ook gewoon op YT app zelf kan luisteren zonder ads.
Azenomei @phray17 oktober 2024 14:44
We maken het crappy, anders werkt ons andere product niet.
OruBLMsFrl @Azenomei17 oktober 2024 15:06
We betalen licenties voor muziek, of moeten met ad-revenue betalen voor muziek licenties. Dus ad-free zonder music abonnement werkt niet. Dat is het verschil tussen Lite en Premium. Valt mij meer op dat er bij search en browse ook advertenties in Lite zitten, volgens mij is daar geen goede reden voor.
watercoolertje
@Greatsword17 oktober 2024 11:24
Logisch toch? Ik hoef toch ook geen hele kaas te kopen, kan wel, kan een halve kaas kopen en een kwart kaas en plakjes.

Nou hier heb je dus ook varianten, als je geen reclame meer wilt IS daar al lang een abonnement voor, namelijk Premium. En nu is er dus een tussenvorm tussen helemaal geen reclame en veel reclame.

Kranten, tv en radio (iig thuis) is allemaal betaald MET reclame, laten we niet doen of dat niet normaal is, hooguit onwenselijk, maar niet raar of abnormaal...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 oktober 2024 11:25]

Andros @watercoolertje17 oktober 2024 11:30
De grap is dat een krant in elk geval nog journalisten heeft die het onderzoekwerk doen en het ding volschrijven. Ook TV zenders maken content. Youtube biedt enkel een platform aan waar anderen hun filmpjes op gooien en toch zijn ze duurder dan sommige streamingdiensten. Iets klopt daar gewoon niet.
bzuidgeest
@Andros17 oktober 2024 11:49
Afgezien dat ik premium overprijst vind, je moet je toch echt even verdiepen in youtube voor je iets zegt als "enkel filmpjes op gooien"

https://www.statista.com/...-to-youtube-every-minute/

500 uur aan video elke minuut. Je kan wel stellen het is meest zooi. Waar genoeg waarschijnlijk, maar die zooi moet wel gehost, geconverteerd, gedistribueerd worden. Tools moeten worden geleverd, creators uitbetaald.

Heb je enig idee wat dat kost? Wat voor hardware daar achter zit en hoeveel hardware?

Streamingdiensten hebben het in vergelijking makkelijk. Hun content is veel beperkter in aanbod. De infrastructuur nodig vele malen kleiner en voorspelbaarder etc.
Sorcerer8472 @bzuidgeest17 oktober 2024 13:04
Dan moeten ze iets doen aan sommige geüploade content.

Dit kanaal heeft bijvoorbeeld 2 miljoen(!) video's:
https://www.youtube.com/c/RoelVandePaar

:+
bzuidgeest
@Sorcerer847217 oktober 2024 15:20
Ik heb wel eens een paar van die verschrikkingen van Roel voorbij zien komen. Het is wat mij betreft niet meer dan een content farm. Niemand kan 2 miljoen videos maken zonder automatisering of verlies van alle kwaliteit.

Maar goed, hij heeft net zo veel rechten als iedere andere creator. Je kan er wat van vinden, maar je bent dan ook niet verplicht om voor Youtube te betalen. Het veranderd niets aan het feit dat Youtube behoorlijke kosten heeft. En YouTube kiest de upload voorwaarden, niet jij, het is hun dienst, niet de jouwe.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 17 oktober 2024 15:22]

Sorcerer8472 @bzuidgeest17 oktober 2024 15:40
Jij maakt een opmerking over de kosten van YouTube, maar dat is hun eigen keuze en probleem, niet dat van de reageerders hier :)
bzuidgeest
@Sorcerer847217 oktober 2024 15:47
Jij klaagt over dat ze iets aan de content moeten doen... Youtube bepaald welke content ze toestaan en willen hebben en wat de infra kost. Dat is hun keuze, en het is jou en sommige reageeerders hun keuze om wel of niet te kijken of er gebruik van t maken.

Het vreemde is dat sommige reageerders, waaronder jij (of zo lees ik het tenminste) lijken te denken dat jullie het recht hebben te mogen bepalen hoe YouTube moet werken, wat ze wel en niet moeten toestaan en voor hoeveel. Dat is niet redelijk of realistisch.
Sorcerer8472 @bzuidgeest17 oktober 2024 19:35
Nee, we hebben gewoon commentaar erop, net zoals jij nu op ons :)
bzuidgeest
@Sorcerer847218 oktober 2024 00:37
Misschien denken sommige mensen daar anders over. Misschien bedoelde je het niet zo, maar dat is het ding met korte comments, ze komen niet altijd over zoals je ze in gedachten hebt.
3raser @Sorcerer847217 oktober 2024 13:23
Dat is een heel goed voorbeeld van iemand die beter een blog kan beginnen. De meeste van zijn video's gaan over commando's die je dan moet overtypen uit een video. Waarschijnlijk dacht Roel dat 2 miljoen video's die allemaal 1 euro opleveren net zo goed zijn als 1 video die 2 miljoen oplevert. :+
svane @3raser17 oktober 2024 22:47
Hij kan beter zijn hele kanaal opdoeken :+ . Hij steelt domweg automatisch stack-overflow posts en hun antwoorden. Bijv.

YouTube: Free web-based solution for intranet document search engine? (3 Solu...
en
https://stackoverflow.com...et-document-search-engine

Lijkt mij niet de bedoeling, hoop dat YT hem snel het platform afgooit.
centr1no @bzuidgeest17 oktober 2024 13:21
Je kunt je dan natuurlijk gerust afvragen waarom een individuele Youtuber of bezoeker van het platform daarvoor op moet draaien.
Mij zal het persoonlijk een worst wezen dat er Petabytes aan data opgeslagen is die ik waarschijnlijk nooit zal zien en waar degenen die het ooit ge-upload hebben ook niet voor betalen.
Van alles wat dagelijks op Youtube gegooid wordt zie ik waarschijnlijk nog geen 1%. Er zijn zelfs enorm veel kanalen van Youtubers met miljoenen subs die ik nog nooit gezien heb, ook niet voorgesteld krijg in de suggesties.
Ik wens bij Netflix ook niet mee te betalen aan alle reality-tv en andere vulling omdat dat hen geld kost.

Met alle mogelijkheden die het internet bied verbaast het mij enorm hoe inflexibel die abonnementen zijn en bijvoorbeeld Youtube amper mogelijkheden geeft om (zoals bijv. Twitch) een kanaal te steunen, te doneren.
Lekker Ventje @centr1no17 oktober 2024 13:51
Je kunt een hoop kanalen gewoon financieel ondersteunen hoor als je dat zou willen. Dat geven de kanalen zelf aan als het mogelijk is.
centr1no @Lekker Ventje17 oktober 2024 14:01
Ja, ik heb ook een bankrekening waar iedereen geld op mag storten.
Het ging over abonnementen en advertenties op Youtube. Niet over domweg geld geven.
Als je op Youtube hoofdzakelijk een paar vaste kanalen volgt en daarnaast maar af en toe een paar video's kijkt heb je geen mogelijkheid om daar apart een abonnement op te nemen of die advertentievrij te maken.
gedonie @centr1no17 oktober 2024 14:47
Dan zit je dus te wachten op iets als floatplane, waar je betaald voor ieder kanaal dat je wilt kijken en niet voor alles wat je niet wilt kijken.

De maker kiest de abonnement kosten voor zijn kanaal en jij betaald.
centr1no @gedonie17 oktober 2024 15:13
Ik geef letterlijk zelf Twitch al voorbeeld maar ik zeg ook letterlijk "met alle mogelijkheden die het internet bied".
Ze hebben mogelijkheden genoeg om mensen keuzes te geven, maar die worden niet gegeven.
Mede omdat al 100 miljoen mensen er blijkbaar geen probleem mee hebben voor premium te betalen.

Ik begrijp niet waar mensen hier een probleem mee hebben. Is de wereld al zover dat we het doodnormaal vinden maar gewoon een bedrag per maand te betalen zonder enig besef waar je precies voor betaalt?
Zeker gezien in dit geval Youtube's beleid?
k995 @centr1no17 oktober 2024 15:05
Tja dat is als zeggen "waarom betaal ik in de supermarkt voor producten die ik nooit zal kopen"
EN je kan toch indivdueele youtubers steunen? Die kunnen een abbonement aanbieden of je kan afzonderlijk doneren.
centr1no @k99517 oktober 2024 15:28
Tja dat is als zeggen "waarom betaal ik in de supermarkt voor producten die ik nooit zal kopen"
Dat is inderdaad net zo dom ja.
Want waarom zou je betalen voor producten die je niet afneemt?
Maar blijkbaar is dat helemaal prima als het over streamingdiensten gaat.
k995 @centr1no17 oktober 2024 15:36
Zowel in de supermarkt als bij google als bij streaming diensten als bij de tandarts betaal je voor zaken die je nooit zal gebruiken of voor jou gaan dienen.

Kosten van bedrijven worden immers verspreid over alle klanten, dat is overal zo.
centr1no @k99517 oktober 2024 15:53
Een mandje boodschappen kost niet standaard €50 omdat de vriezers aan staan, alle lampen moeten branden en de vakkenvullers betaald moeten worden en dat de gemiddelde prijs is die per bezoeker nodig is om dat te betalen.
Een percentage van de prijs is voor het product, een ander percentage voor de rest.
Een streamingdienst berekend z'n kosten niet hetzelfde als een supermarkt of tandarts.

Als ik elders mijn boodschappen gewoon voor de afzonderlijke prijs kan krijgen die lager is dan €50 ben ik dan raar?
k995 @centr1no17 oktober 2024 16:19
Het ging hier over de kosten, dus ja jij betaald ook voor de aankoop , installatie, onderhoud en gebruik van die vriezers . Zelfs als je daar nooit een product van koopt.

Het is niet alsof een product dat uit die vriezers komt een soort van toeslag heeft.
centr1no @k99517 oktober 2024 16:35
Ja dus? Wat is je punt nou?

Ik wil niet €20 voor een hele maand betalen voor alle meuk die ze hebben. Van die €20 is ook een percentage voor het een en een percentage voor het ander.
Ik wil alleen die ene film kunnen kijken die verder nergens anders te streamen is of dat ene kanaal reclamevrij kunnen kijken.
Op de eventuele prijs daarvoor zal zeker ook een percentage voor het een en een percentage voor het ander zitten. Een percentage! Dus niet voor alles.

Ik weet niet hoe ik het nog duidelijker uit kan leggen.
k995 @centr1no17 oktober 2024 16:50
ALs ik kijk kost youtube 14 euro, wil je dat niet betalen dat kan prima en dan betaal op basis van per filmpje dat je kijkt.
Jij wil blijkbaar per kanaal een abbonement? Niet iets wat google zelf aanbied omdat dit nogal veel rompslomp voor hen zou geven vermoed ik.

Dat veranderd niks aan of je nu een forfait voor alles of een individueel kanaal steunt je altijd de onkosten van google als geheel zal betalen.
morphje @k99517 oktober 2024 16:15
Volgens is mijn rekening toch een stuk hoger als een kies laat vullen bij de tandarts. Ja, een deel van de factuur komt ten goede van de praktijk en de spullen in de praktijk, maar bepaalde behandelingen kosten meer en krijgen een evenredig aandeel in mijn rekening.

Volgens jouw logica zou elke behandeling hetzelfde per minuut moeten kosten, het enige verschil de lengte van de behandeling. Nou dat is toch echt niet zo. En in de praktijk komt het er op neer dat ik betaal voor zaken die ik daadwerkelijk afneem bij een tandarts. Zoals een rotgenfoto, daar moet ik flink voor in de buidel tasten. Onevenredig veel ten opzichte van de tijd die daar besteed.

Idem voor een supermarkt. Ja, de huur wordt verdeeld, maar de rest van de diensten niet. Als ik bak sushi haal bij de albertheid, dan zitten daar de kosten voor een groot deel in verwerkt voor die gozer die ze staat te draaien in de keuken terwijl ik meekijk. Bij een pak melk betaal ik daar nauwelijks voor.

Juist die twee voorbeelden zijn een prachtig voorbeeld van kosten evenredig verhalen op een product.
k995 @morphje17 oktober 2024 16:24
Het ging over de kosten, dus ja zelfs als jij nooit een rontgenfoto laat nemen dan nog betaal je ten dele mee aan die apparatuur.

Youtube doet dat trouwens ook met dit nieuwe abbonement.
Je betaald nu afhankelijk van hoeveel je kijkt: hoe meer je kijkt hoe meer reclame je krijgt en hoe meer inkomsten voor google.
Je kan een abbonement afschaffen en een forfait betalen zodat je geen reclame meer krijgt, google gaat hiervanuit dat dit veel gebruikers zijn.

Of je kan nu half en half een groot deel van de reclame wegdoen met dit abbonement.

In elk avn deze betaal je de kosten en onderhoud van google mee en daar zitten dus ook al de 99.99% van fiklmpjes die je nooit zal zien.
bzuidgeest
@centr1no17 oktober 2024 15:26
Zelfde reden als je een verzekering betaald, meebetaald aan de verlichting in de supermarkt, de verwarming ervan, de kantine van je voetbalclub terwijl je daar niet woont etc etc. Dat is hoe het werkt met diensten.
Ik snap niet dat mensen nog steeds met dat argument komen. Het slaat gewoon nergens op.
Bij netflix kan je ook niet kiezen om maar voor een paar shows te betalen. Bij spotify ook niet. Je betaald voor toegang tot de collectie, niet voor individuele zooi. Als je dat wil, kan je naar google movies, pathe en wat dat ook. Ben je drie keer zoveel kwijt, maar als dat is wat je wil. Prima!
centr1no @bzuidgeest17 oktober 2024 15:39
Dat is hoe het werkt met diensten.
Ik snap niet dat mensen nog steeds met dat argument komen. Het slaat gewoon nergens op.
Welk argument?
Ik snap niet hoe mensen blijven hangen op dat 'dat is hoe het werkt".
Ik geef letterlijk aan dat er enorm veel mogelijkheden zijn.
Prime heeft ook een laag abonnementsbedrag en sommige individuele content is pay per view. Kan gewoon.
kan je naar google movies, pathe en wat dat ook. Ben je drie keer zoveel kwijt, maar als dat is wat je wil. Prima!
Of in plaats daarvan heeft Netflix een optie om mij die ene film te tonen i.p.v. mij een volle maand abonnement te laten betalen. Het is gewoon misgelopen geld.
En als er de afgelopen jaren iets is gebleken dan is het wel dat die streamingdiensten allemaal te weinig verdienen door gebrek aan abonnees en zich gelukkig mogen prijzen dat er zoveel mensen die abonnementen maar gewoon door laten lopen.
bzuidgeest
@centr1no17 oktober 2024 15:43
Ga dan bij amazon zitten en klaag niet over YouTube. Je bent niet gedwongen hun abbo af te nemen.

Maar heel weinig mensen hebben behoefte aan wat jij voorstelt en voor bedrijven als Youtube is het niet aantrekkelijk.
Of in plaats daarvan heeft Netflix een optie om mij die ene film te tonen i.p.v. mij een volle maand abonnement te laten betalen. Het is gewoon misgelopen geld.
Insignificante hoeveelheid geld. Die diensten experimenteren regelmatig met abbo's e.d. Er is gewoon geen indicatie dat veel mensen zoals jij wil, willen werken.
centr1no @bzuidgeest17 oktober 2024 16:16
Ga dan bij amazon zitten en klaag niet over YouTube. Je bent niet gedwongen hun abbo af te nemen.
Klopt. Doe ik ook niet.
Maar heel weinig mensen hebben behoefte aan wat jij voorstelt
Blijkbaar vind het merendeel het inderdaad prima. Zijn er miljoenen mensen die zo veel kijken of zo veel geld hebben dat ze het bedrag verantwoord vinden.
voor bedrijven als Youtube is het niet aantrekkelijk
Ik werk uiteraard niet voor Youtube, maar als Twitch miljarden kan verdienen door mensen zich te laten abonneren op een enkel kanaal, waarom zou dat dan voor Youtube niets op kunnen leveren?
Ik weet in ieder geval zeker dat er mensen zijn die zich gruwelijk ergeren aan het huidige advertentiebeleid van Youtube en premium te duur vinden voor wat ze kijken.
Eender welke middenweg zou daarin gewoon geld opleveren.
Vandaar dan ook waarschijnlijk de terugkeer van het 'lite-abonnement'. Precies waar dit artikel over gaat.
Die diensten experimenteren regelmatig met abbo's e.d.
Er zijn zo veel manieren om geld af te troggelen van mensen, maar die streamingdiensten blijven allemaal op hun abonnementsmodel vast hangen.
Zelfs met de enorm toegenomen concurrentie op die markt lijken ze geen besef te hebben dat ze met die vaste prijs per maand mensen dwingen om keuzes te maken omdat men niet op alle diensten geabonneerd wil/kan zijn.
Die vaste prijs zorgt er ook voor dat uitzonderlijk goede content geen cent extra oplevert, wat de studio's ook niet motiveert om uitzonderlijk goede content te maken.
Youtube heeft dat nog wel. Goede kanalen krijgen meer views, verdienen ook meer. Beter concept.
Ik dacht ook dat het geld van premium abonnementen met e.o.a. algoritme verdeeld wordt over de kanalen die je bezoekt. Wat een goed principe zou zijn.
Desalniettemin is €20 gevoelsmatig veel geld voor iets als je er niet dagelijks 10 video's kijkt en al helemaal niet als je hoofdzakelijk een paar vaste kanalen volgt. Zoals volgens mij toch best veel mensen doen.
bzuidgeest
@centr1no17 oktober 2024 16:30
Ik vind het ook te duur, dus ik moet leven met de reclame.

Maar dat is de keuze die ik maak. Ik denk niet dat ik YouTube kan vertellen wat ze wel of niet moeten doen.
Ik denk dat twitch ook niet hetzelfde soort platform is als YouTube, maar zo zie je maar dat ieder bedrijf op zijn eigen manier kan kiezen te werken.
centr1no @bzuidgeest17 oktober 2024 17:04
Ik heb persoonlijk in de afgelopen jaren een hekel aan Youtube gekregen en echt niet alleen door het advertentiebeleid.
Ik kwam er enorm veel. Zoveel zelfs dat ik een premium abonnement serieus overwogen heb. Maar er begonnen me op een gegeven moment wat dingen op te vallen.
Zelfs grote kanalen hadden een video over het beleid van Youtube. Gedoe met de hoeveelheid advertenties. Video's die niet goedgekeurd werden. Copyrightclaims. Verschillende dingen.
Sommige kanalen die ik af en toe keek kwamen nooit meer in mijn suggesties, notificaties bleven weg.
Kanalen die serieuzere onderwerpen bespreken kunnen een hoop woorden niet meer gebruiken uit angst voor demonetisation of andere vage maatregelen. Sommigen kregen strikes voor absurde dingen terwijl andere kanalen gewoon troep spuien, zelfs halve porno tonen waar totaal niets aan gedaan wordt.

Het is een commercieel bedrijf wat dat soort regeltjes helemaal zelf kan bepalen, maar ze behandelen hun klanten gewoon niet goed. Mede omdat ze weten dat al die Youtubers qua inkomsten geen alternatief hebben en daarom de kijkers ook niet.

Daarom heb ik een adblocker aan en gun ik het bedrijf Youtube eigenlijk niets. Daarom ben ik er een voorstander van om gerichter een kanaal te steunen.
Sowieso vind ik dat mensen te weinig op de hoogte zijn van waar ze eigenlijk voor betalen en dat al die grote bedrijven veel te makkelijk geld krijgen voor slechte producten.
En er is als consument maar 1 manier om dar iets in te veranderen en dat is ze geen geld meer geven als het product niet voldoet.
bzuidgeest
@centr1no17 oktober 2024 20:11
Creators zijn geen klanten van YouTube, ze komen meer overeen met toeleveranciers.

Een natuurlijk mag YouTube binnen de wet zijn eigen regels bepalen. Het is een bedrijf. Niet anders dan de bakker op de hoek die dat ook mag.

Een hoop van je punten zie ik ook, maar dat wil niet zeggen dat jij dan maar mag bepalen hoe het wel moet, tenzij je natuurlijk de meeste aandelen hebt. :)

Creators hebben als ze slim zijn altijd alternatieve inkomsten bronnen zodat ze niet volledig van YouTube afhankelijk zijn. Dave Jones publiceert alles YouTube, maar ook op de kleinere concurrenten, zodat hij bij problemen al een userbase heeft op die platforms. Andere creators doen dat ook. Maar er zijn ook allerlei andere opties om werk te blijven doen buiten YouTube, allerlei consultancy en marketing en wat al niet.
Als je van YouTube afhankelijk bent dan ben je een heel domme creator. Of neem je grote risicos.
En er is bijvoorbeeld Nebula

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 17 oktober 2024 20:12]

Bananaman123124 @bzuidgeest17 oktober 2024 16:48
Ga dan bij amazon zitten en klaag niet over YouTube. Je bent niet gedwongen hun abbo af te nemen.
Mooie dooddoener altijd, je mag blijkbaar geen negatieve mening hebben over een bepaald verdienmodel want je bent vrij om er geen gebruik van te maken.
bzuidgeest
@Bananaman12312417 oktober 2024 16:50
Je mag prima een negatieve mening hebben, ik ben ook niet blij met de reclame.

Waar ik iets tegen heb is dat mensen denken dat YouTube zich maar moet aanpassen aan hun wensen en hoe zij het verdien model van YouTube zien. En dat is gewoon niet redelijk.

Als iemand zegt ik wil alles per stuk kopen is dat prima, er zijn diensten daarvoor. Zoals amazon prime een google movies en pathe.nl. Maar ga niet lopen roepen dat Youtube het maar moet doen als jij wil.
centr1no @bzuidgeest17 oktober 2024 17:39
Je maar neerleggen bij hoe dit soort bedrijven zaken doen vind ik niet redelijk.
Het hele idee van 'we betalen maar wat ze vragen want we willen toch de content zien' vind ik redelijk absurd.
Zeker wanneer je nog net niet gedwongen wordt met een steeds irritanter wordend reclamebeleid.
Maar dat lijkt wel de normaalste zaak van de wereld te zijn gezien honderden miljoenen mensen maar blijven betalen voor al die 'diensten'.
Dat mensen het het geld waard vinden en verder geen probleem hebben met het platform dan is dat prima.
Als je zelf een hekel hebt aan die reclame en het abonnement te duur vind, zou je dan zelf ook niet misschien een wat flexibeler oplossing willen?

Youtube mag als commercieel bedrijf doen wat ze willen.
Ik mag als consument aangeven dat het niet is wat ik wil, dat ik het verdienmodel inflexibel vind en ben vrij om mijn geld elders te besteden.
Geen idee waarom jij het nodig vind je daar zo druk over te maken.
Zoals amazon prime een google movies en pathe.nl.
Youtube creators zitten niet op Prime of Pathe.
bzuidgeest
@centr1no18 oktober 2024 00:45
Je maar neerleggen bij hoe dit soort bedrijven zaken doen vind ik niet redelijk.
Dat is nou persoonlijke keus, zoals je zelf observeert denken en hoop dat anders over.
Het hele idee van 'we betalen maar wat ze vragen want we willen toch de content zien' vind ik redelijk absurd.
Dat is een beetje vreemd, wat dat is gewoon vraag en aanbod. Of je bent bereid te betalen of je neemt de dienst niet af, moeilijker is het niet.
Als je een heel lekker stuk taart ziet, maar de prijs vind je te hoog, dan eet je toch gewoon de taart niet? Of denk je dat je dan ineens recht hebt om de taart maar de pakken of te eisen dat de prijs lager word?
Voor eerste levensbehoeften reguleren we soms prijzen. Maar YouTube valt niet in de categorie.
Youtube creators zitten niet op Prime of Pathe.
Duh...! Je klinkt als een Brit, je wil wel de voordelen van de eu, maar niet de nadelen. Je wilde per stuk kopen, dat kan bij de genoemde diensten. Als je toch YouTube inhoud will dan zal je moeten leven met YouTube voorwaarden en prijs. Vind je dit te hoog dan zijn dit creators het blijkbaar niet waard voor je en kan je ook zonder. Het is geen eerste levensbehoefte.
centr1no @bzuidgeest18 oktober 2024 16:12
Dat is een beetje vreemd, wat dat is gewoon vraag en aanbod.
Hoe is het vreemd om die balans tussen vraag en aanbod kritisch te bekijken? Of überhaupt, wat er precies aangeboden wordt?
Het werkt ook 2 kanten op. Er kan aanbod ontstaan wat vraag opwekt, maar er kan ook vraag zijn waarna aanbod ontstaat.
De enige reden dat er naast Netflix een hoop andere streamingdiensten zijn ontstaan is omdat er behoefte was vanuit de consument en vanuit de studio's zelf omdat die niets meer verdienden na de bioscooprelease.
Maar het enige waar dat op uitdraaide is dat die streamingdiensten weer niet per se het beste product voor de consument leveren.
Het is geen eerste levensbehoefte.
Eérste niet, voor de kijkers. Maar gezien de enorme hoeveelheid mensen die geld uitgeven aan abonnementen waar ze soms amper gebruik van maken staat het blijkbaar wel heel hoog op de lijst. Iets waar die bedrijven dan ook gretig gebruik van maken.
Voor de contentcreators is het een ander verhaal. Die zijn vaak afhankelijk van de views en wat Youtube daarvoor betaald.
Vind je dit te hoog dan zijn dit creators het blijkbaar niet waard voor je en kan je ook zonder.
En daar ga je scheef. Ik geef als consument niks om Youtube.
Youtube geeft geen bal om die creators, met uitzondering van een paar die enorm veel adverteerders trekken. De rest is bijzaak. Mensen met een paar miljoen subscribers worden net zo makkelijk gedumpt als die met 2000.
Het publiek, de 'betalende' bezoekers komen op Youtube voor de Youtubers, de kanalen maar hebben over het algemeen totaal geen genegenheid voor het platform.
En toch betaald men het platform dik geld waarvan een (voor de meeste mensen) onbekend deel van naar die creators gaat.

Afgezien daarvan, wat is er mis met wel voordelen maar geen nadelen willen.
Die toon van jouw ' zo is het nu eenmaal en je moet niet klagen' is te absurd voor woorden.
Ik weet heel goed hoe commerciële bedrijven werken en het is gewoon geen goede ontwikkeling dat de invloed van die bedrijven steeds maar toeneemt omdat mensen maar domweg gebruik maken van, zelfs betalen voor hetgeen ze voorgeschoteld krijgen.
Net als bij een recentelijk topic over reclame op Google. Het is al de omgekeerde wereld als mensen Google zien als het portaal naar het internet en dat het een sociale, maatschappelijke functie heeft gekregen terwijl het een commercieel bedrijf is dat helemaal geen zin heeft in die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze willen gewoon advertenties verkopen om winst te maken.
En bij Youtube is dat precies hetzelfde.
Mensen moeten in de gaten krijgen dat ze gebruik maken en geld geven aan een aantoonbaar slecht product van een gierig bedrijf.
bzuidgeest
@centr1no18 oktober 2024 17:36
Het publiek, de 'betalende' bezoekers komen op Youtube voor de Youtubers, de kanalen maar hebben over het algemeen totaal geen genegenheid voor het platform.
Genegenheid is geen vereiste. Ze willen de creators zien, die zitten op Youtube, meer is niet nodig. Als de creators ergens anders zaten dan zaten de gebruikers ook elders. Ik simplificeer hier een beetje, maar het is niet zo dat er geen andere opties zijn.
Hoe is het vreemd om die balans tussen vraag en aanbod kritisch te bekijken? Of überhaupt, wat er precies aangeboden wordt?
Niets, we doen dat bijvoorbeeld streng voor monopolisten. Maar dat is ook niet waar ik problemen mee heb. Waar ik problemen met heb is dat jij denkt dat het jou het recht geeft om voor te schrijven hoe het zou moeten zijn. En buiten monopolies is dat gewoon niet hoe het is. Zolang je binnen de wet opereert heb je als bedrijf het recht je leveranciers of klanten slecht te behandelen. Of dat wenselijk is of zelfs maar een goed idee maakt niet uit, het mag gewoon. Als klant mag je naar een ander. Als leverancier (creator) hoef je niet te leveren.
Voor de contentcreators is het een ander verhaal. Die zijn vaak afhankelijk van de views en wat Youtube daarvoor betaald.
Alleen als ze dom genoeg zijn om alleen op YouTube te zitten en geen alternatieve inkomsten stromen te genereren naast YouTube. Als je een single point of failure introduceert is dat nooit echt een goed plan.
Afgezien daarvan, wat is er mis met wel voordelen maar geen nadelen willen.
Vraag dat maar aan de britten :) Die klagen er behoorlijk over :) . Maar afgezien daarvan, hoe realistisch is dat nou werkelijk. Ga jij een auto kopen en dan klagen dat benzine of energie geld kost bij de garage? Het voordeel van een auto is zelfstandig transport door de wereld, maar van het nadeel dat er iets energiegevends in moet dat geld kost is een nadeel waar je niet vanaf gaat komen tenzij je in magie geloofd. Met voordelen van youtube komen ook de nadelen.
en het is gewoon geen goede ontwikkeling dat de invloed van die bedrijven steeds maar toeneemt omdat mensen maar domweg gebruik maken van,
Dan moet je de wet veranderen. Je begint nu op de totaal verkeerde plek om verandering te krijgen. Wil je dit anders zien, spreek de wetgever aan. Wil je ander gedrag, informeer de consument.
Geen enkel bedrijf wil maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die moet je bij wet afdwingen. Vooralsnog mag alles wat YouTube doet. En YouTube gaat niet veranderen omdat jij hier wat roept of omdat jij vind dat het zo moet zijn.

Vergeet ook de innovatie curve niet. De ontwikkel geschiedenis. Op een gegeven moment is een techniek zo uitgekauwd dat er geen ruimte meer is voor onderscheiding en er dus ook geen reden is meer voor concurrentie. Google heeft de "beste" (technisch) zoekmachine. Er is niets dat een concurrent daar nog zinnig op kan toevoegen, dus waarom zou je een concurrent beginnen? Zelfde met facebook, een walgelijk bedrijf. Maar social media is een beetje uitontwikkeld. Ooit hadden we elke week een betere site, maar nu niet meer. Waarom? Omdat facebook al het zinnige al doet. Niemand maakt auto's met vijf wielen, vier is het ideale aantal gebleken en daar tegen vechten heeft geen zin. Niemand gaat een auto met vijf wielen ontwikkelen om "te concurreren".
Misschien zou je kunnen overwegen om dat soort tech te laten beheren door de overheid ipv commerciële bedrijven. En dat doen we in zekere zin door speciale regels te hebben voor monopolisten. Maar dat zou andere nadelen hebben.
Mensen moeten in de gaten krijgen dat ze gebruik maken en geld geven aan een aantoonbaar slecht product van een gierig bedrijf.
hahahahahahahahahahahahahaahaha. Sorry maar kom jij wel eens van je zolderkamer? Dat is niet hoe mensen werken. De meesten vinden het niet eens een slecht bedrijf. En "aantoonbaar" slecht? Volgens wie? Er is een hele generatie die zo gewend is aan influencers dat ze het leuk vinden om reclame te kijken, want dat is wat die influencers maken. Is dat goed of slecht? Ik denk slecht. Maar zo ziet die generatie het niet. Het grootste deel van de mensen zou maar wat graag aan de top van zo een bedrijf staan. En dan hun medemens een poot uitdraaien.

Ik snap dat je, je zorgen maakt over de invloed van big-tech, maar je bent echt tegen de wind aan het vechten. Het is niet dat je zorg onterecht is. Maar je richt je pijlen totaal verkeerd en vergeet rekening te houden met het menselijke gedrag en kiest dus de totaal verkeerde route voor verandering.
In Amerika gaan weer stemmen op die zeggen dat Google moet worden opgebroken om de macht en reclame belangenvertrengeling in te tomen. Zet daar je steun achter. Dat heeft meer zin.
centr1no @bzuidgeest19 oktober 2024 14:35
jij denkt dat het jou het recht geeft om voor te schrijven hoe het zou moeten zijn
Hou toch op met je onzin.
Ik uit mijn mening, probeer mensen duidelijk te maken dat we massaal slikken wat die bedrijven ons voeren.
Ga jij een auto kopen en dan klagen dat benzine of energie geld kost bij de garage?
Nog meer onzin.
De meesten vinden het niet eens een slecht bedrijf. En "aantoonbaar" slecht? Volgens wie?
Ik zei "slecht product van een gierig bedrijf". En dat is zo volgens degenen die er over klagen. Lijkt me logisch. Als je daar geen weet van hebt dan stel ik voor dat je daar eens naar kijkt voordat je er commentaar op levert.
Vervolgens je generalisatie van een hele generatie wel 'slecht' noemen en dan weer vrolijk 'maar het heeft geen nut want mensen zijn inherent slecht' er achteraan is pas echt slecht.
Het is niet dat je zorg onterecht is. Maar je richt je pijlen totaal verkeerd en vergeet rekening te houden met het menselijke gedrag en kiest dus de totaal verkeerde route voor verandering.
Ik ben me zeer bewust van menselijk gedrag want dat is precies wat ik hier keer op keer tegen kom.
Eigenwijs, betweterig, ongeïnformeerd en tegenstrijdig gezwam met slechte voorbeelden om je kromme punten kracht te geven.
Wil je ander gedrag, informeer de consument.
Tegen wie heb ik het hier dan? Youtube zelf?
Ik hoef mijn 'pijlen' niet te richten op mensen die "het niet eens een slecht bedrijf vinden" en die "hele generatie die zo gewend is aan influencers dat ze het leuk vinden om reclame te kijken" omdat dat niet realistisch is. Ik heb het tegen figuren als jijzelf die wel in de gaten hebben dat het allemaal niet 'goed' is maar doodleuk de schouders ophalen en er verder niks mee doen.
Nogmaals; ik heb werkelijk geen idee waarom jij je zo opwindt om het gegeven dat ik mensen duidelijk probeer te maken dat we als consumenten massaal slechte producten afnemen 'omdat het dat nu eenmaal is' en dat geen geld betalen het enige is waarmee je als consument aan bedrijven duidelijk kunt maken dat je een beter product wilt.

Ik hoef me helemaal niet bezig te houden met politiek of wetgevingen omdat er al genoeg mensen mee bezig zijn die dat beter kunnen.
Dat ik tegen de wind aan het vechten ben is me allang duidelijk. Jouw eigen verhaal hier is zo warrig dat ik er in ieder geval niet meer uit op kan maken wat je punt nu eigenlijk is.
pegagus @bzuidgeest17 oktober 2024 14:40
Dus betaal je als consument voor de gigantische berg aan zooi die iemand anders er gratis op mag zetten. Dan zal dat de reden zijn dat ik geen moeite heb met betalen voor streamingsdiensten, maar wel met Youtube. Of het komt gewoon dat ik als zolang als dat het bestaat gratis Youtube kan kijken en ik eerder nog iets links laat liggen dan betalen om geen reclame te hoeven zien.
bzuidgeest
@pegagus17 oktober 2024 15:28
Dus betaal je als consument voor de gigantische berg aan zooi die iemand anders er gratis op mag zetten.
Niet anders dan bij elke andere dienst. Een verzekering, spotify, netflix etc etc. Je betaald voor toegang, niet voor een specifiek product op een specifiek moment.

Maar google movies of pathe.nl moet dan perfect zijn voor jou. Kan je betalen per film om te "kopen"
pegagus @bzuidgeest17 oktober 2024 16:16
Ho even. Jij maakt zelf onderscheid tussen Youtube en streamingsdiensten. Bij streamingsdiensten kan niet elk willekeurig individu gratis en voor niets content er op zetten. Bij een streamingsdienst betaal je voor een bepaald aanbod met een bepaalde kwaliteit.

Youtube is ooit op die manier begonnen, maar als dat onhoudbaar wordt, waarom vragen ze niet een fee aan degene die de content upload, in plaats van de gebruiker te overspoelen met reclame om hem zo richting een betaald abonnement zonder reclame te dwingen?
bzuidgeest
@pegagus17 oktober 2024 16:26
Bij streamingsdiensten kan niet elk willekeurig individu gratis en voor niets content er op zetten.
Nee, maar daarom noemde ik ze ook in de context dat hun infra veel goedkoper kan.
aar als dat onhoudbaar wordt, waarom vragen ze niet een fee aan degene die de content upload, in plaats van de gebruiker te overspoelen met reclame om hem zo richting een betaald abonnement zonder reclame te dwingen?
Ik kan redenen verzinnen, maar dat maakt niet uit. We kunnen er over klagen, maar uiteindelijk is het YouTube zijn keuze hoe ze de zaak runnen een niet onze keuze. Dat lijken er heel veel te missen. Ik ga de bakker ook niet vertellen hoe hij zijn zaak moet runnen als ik de oliebollen te duur vind. Ik ga gewoon naar een ander.
moredruid @bzuidgeest17 oktober 2024 15:33
Nou, laten we dan degenen die hun content uploaden ook laten betalen voor het platform dat hun faciliteert ipv alleen ervan te profiteren. Je filtert meteen een hoop ongewenste meuk uit..Daarnaast een vast bedrag per jaar om het filmpje nog online te houden. Betaal je niet, verdwijnt het filmpje. Ook gunstig voor de privacy van veel mensen.

Met die extra inkomsten kunnen ze het Lite abbo goedkoper maken.

Youtube/Google kennende zullen ze dit nooit doen (hooguit het eerste deel, en Lite net zo duur houden).
bzuidgeest
@moredruid17 oktober 2024 15:40
Ik suggereer dat je dan zelf een dienst begint!

Ik snap niet waarom jij (en anderen) denken dat jullie kunnen bepalen hoe YouTube zijn bedrijfsvoering moet doen. Dat is gewoon aan YouTube zelf. Jij hebt geen recht om te bepalen.

Dat daargelaten, buiten de zooi, is er ook een enorme informatie hoeveelheid beschikbaar over allerlei obscure onderwerpen. Informatie die je niet verloren wil laten gaan, repartie (technieken), restoratie (technieken), wiskundige uitleg, natuurkunde uitleg en alle andere vakken. Het is ook een culturele tijdscapsule.

Zomaar materiaal gaan verwijderen of weghalen als er niet betaald word zou enorm schadelijk zijn. Wat als en creator van unieke instructie overlijd? Moet dan de rest van de wereld die informatie maar verliezen? Wie bepaald de waarde van de video? Jij? Katten video's zijn 13 in het dozijn, maar wat als het over de reparatie een restoratie van een appollo guidance computer gaat?

De mensen die videos maken betalen ook al, in tijd moeite en effort. YouTube heeft hun content nodig, en creators een platform. Dat is de onderlinge quid pro quo
moredruid @bzuidgeest17 oktober 2024 16:11
Ik denk dat niet te kunnen bepalen, ik vraag me alleen af waarom alleen degenen die consumeren op zouden moeten draaien voor de kosten (naast degenen die "gratis" kijken met advertenties).

Als ik een webshop wil zal ik toch ook moeten investeren in een platform, dat krijg ik niet gratis. Idem voor een echte winkel. Idem voor zo'n beetje elke andere dienst (zelfs straatartiesten moeten vaak een betaalde licentie hebben).

Dat informatie "zomaar" verdwijnt gebeurt al duizenden jaren. Hoe zinvol is het om duizenden euro's per maand aan rekenkracht in te zetten voor het online houden van zaken die na10 jaar misschien nog maar 1x per jaar bekeken worden? Aangezien er zowat 500 uur aan content per minuut geupload wordt kun je nagaan dat dit uiteindelijk toch geen betaalbaar/haalbaar model gaat zijn, de kosten voor het steeds uitdijende archief zullen alleen maar groeien.

En voor een filmpje van de restauratie van het apollo guidance systeem hoop ik dat er niet 1 persoon achter zit maar een organisatie die het behoud van die kennis waarborgt (en niet alleen op Youtube).
bzuidgeest
@moredruid17 oktober 2024 16:38
Het zijn altijd de personen die consumeren die opdraaien voor de kosten.

Ik denk dat je vergelijking met een webshop niet juist is. De content creator is meer te vergelijken met en toeleverancier van de webshop. Als jij de toeleverancier niet fasciliteert heb jij niets om te verkopen en jij de shop betaald de toeleverancier, niet andersom. De creators zijn geen consumenten van youtube, het zijn toeleveranciers.
Dat informatie "zomaar" verdwijnt gebeurt al duizenden jaren.
Mensen doden elkaar ook al sinds het begin der tijden, moet dat dan maar blijven gebeuren? Je kan op zij minst een poging wagen wat te behouden. En wat kosten betreft. Sommige data gaan op een gegeven moment naar goedkopere cold storage. Doet github ook. Zie je als gebruiker niets van, maar op de achtergrond schuiven repos naar cold storage als ze lang niet gebruikt worden en als iemand ze zoekt of opvraagt komen ze weer te voorschijn. Die zouden ook meer kunnen wissen, maar dat doen ze niet. Toegegeven, hun datahoeveelheden zullen kleiner zijn.
En voor een filmpje van de restauratie van het apollo guidance systeem hoop ik dat er niet 1 persoon achter zit maar een organisatie die het behoud van die kennis waarborgt
1 persoon en zijn slimme vrienden, CuriousMarc. Geen organisatie. Musea of zo kunnen dat helemaal niet aan. Die snappen niets van techniek.
En niet zomaar een filmpje. De guidance computer, de communicatie uplink, allemaal met originele apollo hardware.
cotix @Andros17 oktober 2024 11:48
Is toch wel een beetje tomato-tomato dit, youtube deelt de helft van haar inkomsten met de creators op het platform. In zekere zin zijn die creators dus wel degelijk in dienst van youtube. Sterker nog, als we in percentages van inkomsten, of in absolute bedragen gaan rekenen, durf ik bijna te wedden dat youtube meer besteed aan de creators van de media dan de meeste andere streaming platformen. Als iemand zin heeft om de jaarstukken er op na te slaan lijkt me dat erg interessant, maar het is sowieso niet zo alsof youtube alleen maar een platform runt en de creators het zelf uit mogen zoeken.

[Reactie gewijzigd door cotix op 17 oktober 2024 11:50]

centr1no @cotix17 oktober 2024 12:47
In zekere zin zijn die creators dus wel degelijk in dienst van youtube.
Nee niet echt.
Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. De creators zitten op Youtube omdat Youtube goed betaalt en Youtube betaalt goed omdat de creators adverteerders trekken.
Maar Youtube is gewoon een service. Ze bieden geen enkele garantie op inkomsten, geen enkele hulp bij copyrightclaims e.d. en willen geen enkele verantwoordelijkheid op content die door die creators geplaatst wordt, meer dan wettelijk verplicht.
maar het is sowieso niet zo alsof youtube alleen maar een platform runt en de creators het zelf uit mogen zoeken
Dat is dus wel degelijk zo.
Youtube bemoeit zich nergens mee en doet niets voor je zolang je je braaf aan de regeltjes houd. Je regelt je zaakjes en adsense helemaal zelf. Dat is ook precies de reden waarom een wat grotere creator al vlug een advocaat en financieel expert als retainer zal hebben. Er zijn ook legio bedrijfjes die voor je checken of je geen cpoyrightinbreuk maakt e.d.. Ben je allemaal zelf verantwoordelijk voor.
Beetje kip/ei omdat je als creator wel kunt klagen over de TOS van Youtube maar je ook geen alternatief hebt als je afhankelijk bent van de inkomsten.
cotix @centr1no17 oktober 2024 13:59
Vind dat je wel een beetje aan het zoeken bent naar verschillen. Netflix koopt ook gewoon shows in bij producenten. Beide hebben grote uitgaven aan het maken van content. De discussie ging erover dat het gek is dat YT duurder is omdat ze zo genaamd alleen een platform waren en niks produceren. Maar ze hebben dus wel degelijk serieuse kosten aan de creators, die krijgen immers grofweg de helft van de inkomsten. Het ontgaat mij een beetje waaarom het feit dat youtube ze niet bijstaat met een advocaat dit een compleet ander verhaal maakt. Netflix besteed hun content ook gewoon uit, voor veel content kopen ze slechts een licentie, voor sommige content geven ze de opdracht om het te produceren. Maar het is echt niet zo dat Netflix allemaal acteurs en regiseurs in vaste dienst hebben, dat wordt gewoon uitbesteed. Niet heel anders dan bij YT in mijn opinie.

Ja, als je echt gaat zoeken zijn er wat verschillen in de voorwaarden, zo komt het copyright van de serie bij Netflix te liggen, terwijl bij google de content creator die zelf houd. Kun je een voordeel of een nadeel noemen, maar links om of rechts om gaat er een significant bedrag naar het produceren van deze content. De discussie ging over het prijs verschil, dus uiteindelijk wat belangrijk is, is hoeveel van het geld naar de content gaat. Dat ligt bij beide platformen erg hoog.

[Reactie gewijzigd door cotix op 17 oktober 2024 14:02]

centr1no @cotix17 oktober 2024 14:59
Huh? Verschillen tussen wat? Wie heeft het hier over Netflix?
Ik reageer op jouw 'in dienst van" en "niet zo alsof youtube alleen maar een platform runt en de creators het zelf uit mogen zoeken".
De creators zijn niet in dienst van Youtube, produceren niet in opdracht van Youtube. Youtube koopt geen content van creators.
Creators maken gebruik van het platform, zijn vrij om content te plaatsen en te verwijderen zolang ze zich aan de regels van het platform houden.

De prijs is zo hoog omdat je een berekend deel van advertentieinkomsten afkoopt.
De reden waarom Youtube zo veel kan betalen aan creators is omdat er zo veel aan advertentiegeld binnen komt.
De reden waarom er zoveel advertentieinkomsten zijn is omdat er idioot veel mensen naar kijken.
GEi @cotix17 oktober 2024 12:53
Quote: "In zekere zin zijn die creators dus wel degelijk in dienst van youtube. "
Hoe zou de NL Belastingdienst hier tegen aan kijken? Wordt YT vast niet blij van als de creators worden aangemerkt als medewerkers van YT :+
cotix @GEi17 oktober 2024 13:56
Nee, het is een ZZP achtige relatie. Maar denk je dat Netflix acteurs in loondienst heeft? Die shows worden ook gewoon ingekocht van andere bedrijven. Zie niet zo snel hoe dat anders is dan bij YT.
Chris4554 @cotix17 oktober 2024 17:38
Netflix heeft eigen producties, en hoewel dat waarschijnlijk via semi-losstaande bedrijven gaat hebben ze dus inderdaad acteurs in dienst. YouTube zal vast met wat bekende creators een deal hebben getekend, maar dat gaat om een veel kleiner deel van hun platform. 1% of minder.

Voor 99% van de content op YouTube contacteert Youtube niemand. YouTube kiest niet. Netflix contacteert licentie eigenaren en kiest wel. Dus die vergelijking klopt niet echt. Sowieso krijg je bij Netflix meestal niet per view/stream betaald, maar een vooraf overeengekomen bedrag. Op YouTube krijgt in principe iedereen achteraf betaald, per stream.
cotix @Chris455417 oktober 2024 17:53
Klopt, er zitten wat legale verschillen in hoe netflix series produceert en hoe youtube dat doet. Youtube heeft wel eens gexperimenteerd met dat soort dingen, door samen te werken met grote creators en speciale content te maken voor premium gebruikers (in opdracht van yt dus), ben even de naam kwijt. Maar goed, dat is ook niet zo belangrijk; over het algemeen heb je gelijk dat voor bijna alle youtube content de content creators zelf verantwoordelijk zijn, en bij netflix dat in opdracht gaat.

Dat heeft voor en nadelen, ik zou wel druven te stellen dat het model van youtube beter is. Maar dat is niet het punt van de discussie; de discussie begon met de constateering dat youtube duurder is dan veel andere streaming diensten, en dat dat 'gek' zou zijn omdat youtube slechts een platform is en niet zelf content produceerd. Implicerend dat ze dus alleen server kosten hebben, en niks betalen voor de content, ergo minder kosten hebben en het dus ook goedkoper zou moeten zijn.

Nu is ten eerste de server kosten van youtube veel hoger. Iedereen kan bijna ongelimiteerd videos uploaden. Iedereen kan ongelimiteerd videos kijken. Dat zorgt voor veel hogere server kosten dan een netflix of hbo max. Maar ten tweede, en dat is eigenlijk het punt wat ik hier aan het verdedigen ben, de exacte legale constructie hoe de content geproduceerd wordt, doet er niet zo toe voor dit argument. Zowel Netflix als Youtube betalen veel geld voor hun content. Youtube deelt volgens mij 55% van de ad revenue met de content creators. Nu heb je inderdaad gelijk dat strictly legally gesproken dit een heel andere constructie is, maar youtube betaald dus behoorlijk veel geld voor deze content. Het feit dat ze dus niet direct de opdracht geven om content te maken, doet niks af aan de kosten die ze voor deze content maken. Het feit dat het dus vergelijkbaar (of soms) duurder geprijst is dan andere streaming diensten is dus helemaal niet gek. *Daar* gaat de discussie over, niet over de exacte contracten of terms of service over hoe die content tot stand komt, maar over de geld stromen.
watercoolertje
@Andros17 oktober 2024 11:37
Youtube biedt enkel een platform aan waar anderen hun filmpjes op gooien en toch zijn ze duurder dan sommige streamingdiensten.
En daar kan je geen andere redenen voor bedenken? Dat het meer/vaker/intensiever gebruikt wordt? Dat die creators ook gewoon betaald krijgen ook al werken ze niet in opdracht van Google?

Vind je opmerking daarom veel te simpel als je denkt dat het enkel te maken heeft met wel/niet uitbesteden en verder alles maar weg laat, tja zo kan je niks eerlijk vergelijken natuurlijk. En ja als je vergelijking niet eerlijk is dan is de conclusie dat natuurlijk ook niet...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 oktober 2024 11:38]

nl noob @watercoolertje17 oktober 2024 11:50
Ik denk dat jij de echte reden bij Youtube ook wel kan bedenken. Er wordt gewoon vele malen meer winst geboekt dan bij andere partijen. Het is een cash cow die steeds intensiever uitgemolken wordt. De arbeidsintensiviteit van bedrijven verschilt en is bij heel Alphabet gewoon enorm laag. Het is juist de denkfout om de intensiviteit van het gebruik een op een te vermenigvuldigen met de kosten die ze maken.
3raser @Andros17 oktober 2024 11:55
Misschien is het je ontgaan, maar YouTube deelt inkomsten met creators. Dus ze bieden zowel een platform als dat ze inkomsten voor je genereren. En jij vraagt je af waarom creators niet zomaar naar een ander platform overstappen?
Dekar @Andros17 oktober 2024 11:56
YT betaalt content creators ook vrij redelijk, zeker tov concurrentie, dus dat is enigszins vergelijkbaar met journalisten in dienst hebben.

Ik heb YT premium family gedeeld met vrienden en familie. Met 6 accounts samen dus dat is 3 euro per persoon.
sfc1971 @Andros17 oktober 2024 13:13
Want de servers, het data verkeer en de moderatie kost niets. Een normale video dienst als Disney heeft geen moderatie team nodig en Disney hoeft ook geen filmpjes op te slaan van uren die nooit worden bekeken.
Andros @sfc197117 oktober 2024 13:23
Waarom reageren mensen hier alsof ik zeg dat het gratis moet? Ik kaart gewoon het prijsverschil aan tussen streamingdiensten met eigen content (waar ook veel servers en dataverkeer bij zit) en een YT dat enkel een platform biedt. Dan vind ik YT voor hetgeen ze bieden gewoon een hele dure dienst, zo gek is dat toch niet?
sfc1971 @Andros17 oktober 2024 13:28
YT betaald content creators niet? En zoek eens naar het verschil tussen de toegevoegde content per dag tussen netflix en YT. Als jij denkt dat YT alleen maar een platform biedt ben je behoorlijk slecht geinformeerd. Krijg je bij netflix ook spotify erbij, by YT krijg je wel YT music erbij.
SirMemeAlot @Andros17 oktober 2024 12:07
Ik snap niet dat berichten van @watercoolertje als 0 worden beoordeelt. Een TV provider is ook een platvorm en die betaal je ook.

Het is toch een eigen keus, als je niet van het platvorm gebruik vind maken want je vind niet dat ze er geld voor gebruiken dan prima, dan gebruik je het niet. Wil je het wel gebruiken en platvorm biedt jouw de opties dan kan je zelf kiezen hoeveel en voor wat je wil betalen.

Ik heb daar geen abonnement, ook geen behoefte aan maar prima dat ze de optie bieden toch?

ING biedt mij ook geen geld, enkel een platvorm om mijn geld op te bewaren en betalingen te doen, daar betaal ik ook voor.
Raymond Deen @watercoolertje17 oktober 2024 12:01
Hoe mensen het steeds weer voor elkaar krijgen om recht te l*llen wat krom is...

Reclame is niet het doel van je aankoop, net zoals de gaten in je kaas-voorbeeld dat niet zijn.
Reclame is op zich niet verkeerd, maar het gaat te ver tegenwoordig.
"Vroeger" ging het om naamsbekendheid, de weekendaanbieding van de krentenbollen en dergelijke. Daarvoor zat er een reclamepagina, of twee, in de krant of het plaatselijke suffertje.
Tegenwoordig krijg je wekelijks misschien wel een hele kilogram aan oud papier met reclamefolders als je je daar niet voor hebt afgemeld en krijg je voor elke uur aan content op tv en YouTube, als je niet uitkijkt, misschien wel een uur aan flitsende, herrie makende, scherm vervuilende zooi via je netvlies en trommelvlies naar binnen gepompt die soms zelfs op wetenschappelijke manier in elkaar is geknutseld om maar extra beïnvloedend te zijn.

Sorry, maar dat is gewoon ZIEK.

Geef dat nou gewoon eens toe in plaats van dat gezwets over kaas, of "ja maar daar is allang een abo voor".
Het is gewoon véél en véél te ver door geschoten allemaal.
MPIU8686 @Raymond Deen17 oktober 2024 12:43
inderdaad, de papieren reclamezooi is al tot een minimum herleid hier sinds jaren geleden, behalve als het naar de verkiezingen toe zijn wordt je de weken daarvoor er weer met overspoeld en is het overal zichtbaar met affiches en zwak in elkaar uit hout getimmerde constructies die soms levensgevaarlijk gepositioneerd staan, de ecologische afdruk daarvan wil ik zelfs niet weten.

Buiten dat overal in het straatbeeld reclame, online, op je televisie .. waar soms reclame bijzit die je echt niet wilt zien of waar je zelfs nijdig van wordt. Wat soms ook al zijn gevolgen heeft gehad met agressie op straat of naar partnergeweld toe. Het is maar wat je als mens kan verwerken en ieder mens is anders.

Ik begrijp dat sommige mensen hier echt ziek van kunnen worden en dat heeft gevolgen voor de gehele samenleving. En voor wat ? Zodat enkele bedrijven, organisaties, aandeelhouders of individuen zich nog meer kunnen verrijken dan ze al zijn. Je ontkomt er gewoon nergens aan.
Grrrrrene @Raymond Deen17 oktober 2024 13:28
Reclameuitingen devalueren doordat ze steeds extremer worden en wij daardoor ongevoeliger worden. Zeg nou zelf: die reclames op YT, voor zover je ze al niet blokkeert, dat blijft toch niet hangen? Of een banner op een website? Ik kan oprecht niet bedenken wat de laatste reclame was die ik op YT keek of de laatste banner was die ik zag. En omdat ik er zo murw door gebombareerd ben, moet er NOG meer reclame komen, in de hoop dat ik het wel onthoud. Ook in tijdschriften zie ik het niet eens meer. Ik lees er tussendoor en kan een paar pagina's verder niet meer bedenken of ik nou een horlogemerk als reclame heb gezien of een automerk.

Zelfs met reclameblokken op TV: die werden langer en langer, maar toen ging men ineens naar het toilet, een kopje thee zetten, etc tijdens zo'n lang reclameblok. Nu zijn er in NL regels voor hoeveel reclame je in bepaalde tijdswindows mag uitzenden, maar dat is per heel lang blok en houdt een commerciele zender niet tegen om het te concentreren rond populaire programma's, waardoor je echt heel vaak korte (want anders ga je naar de wc of koffie zetten) reclameonderbrekingen krijgt.
centr1no @Raymond Deen17 oktober 2024 13:53
het gaat te ver tegenwoordig
Dat is niet tegenwoordig.
Er is een tijd geweest waar mensen begrepen dat een krant of week/maandblad niet gemaakt kon worden met abonnementsgeld alleen. En zowel vanuit de commerciële kant als van de media kant waren die advertenties dus welkom.
Maar niemand wist in die tijd hoeveel advertenties er nodig waren om rond te komen en hoeveel winst er op gemaakt werd. En in sommige gevallen, vooral de populairdere week en maandbladen die soms om de 2 pagina's minimaal 1 pagina met advertenties hadden, was die winst behoorlijk.

De advertentieblokken op de commerciële tv moesten op een gegeven moment ook aan banden worden gelegd. En dan hadden/hebben we het hier nog niet verkeerd want in Amerika had je programma's met 20 minuten content en 40 minuten reclame in een uur.
En sinds internet explosief is gaan groeien hebben websites heel lang maximaal geprofiteerd van reclames/advertenties met opdringerige pop-ups, nep knoppen die naar advertenties leiden etc..
En hoewel veel websites/bedrijven wel in de gaten hebben dat ze daar niet te ver in moeten gaan omdat ze anders bezoekers wegjagen zijn er nog genoeg die misbruik maken van het simpele gegeven dat de bezoekers toch wel komen, meestal omdat ze iets unieks bieden.

Wat Youtube op dit moment doet is mensen met hun advertenties dusdanig irriteren dat een premium abonnement een zinnige aankoop lijkt om het aantal over de 100 miljoen te krijgen.
Pepperoni @watercoolertje17 oktober 2024 11:27
Ja een halve kaas is niet hetzelfde als minder reclame...heeft youtube minder reclame eigenlijk wel gekwantificeerd of kan dat later nog veranderen?
kujinshi @Pepperoni17 oktober 2024 11:37
Aan een halve kaas heb je nog best veel, aan minder reclame heb je nog steeds niks. Dat is de nuance.
nzall @kujinshi17 oktober 2024 11:49
Hangt ervan af welke reclame wordt verwijderd. Als ze hiermee de advertenties in de video speler zelf verwijderen, zoals preroll en midroll ads, maar de advertenties in de app zelf niet verwijderen is dat al een stevige verbetering.
JohanNL @watercoolertje17 oktober 2024 11:34
Punt is een beetje dat het ooit de standaard was om relatief weinig advertenties te krijgen.
Straks breiden ze het nog verder uit en krijgen de reguliere abbo's ook advertenties, behálve als je dan het Premium Pro Plus abbo afsluit voor nog meer geld.
Die advertenties zijn gewoon een goudmijn voor YouTube/Google, het liefste blijven ze die aan iedereen tonen en gaan ze proberen tot hoe ver ze gebruikers kunnen krijgen.
Jeroen hofman @JohanNL17 oktober 2024 12:12
Precies,en er komen nog veel meer advertenties
Bizar dat je moet betalen ... Daarvoor betalen gebruikers de helft van de prijs die voor Premium wordt gerekend.
Heel wat anders, maar ook advertenties en reclame
Was toch de Ja/Nee Nee/Nee sticker op je brievenbus of dat allemaal werkte was een 2e. Ongeadresseerde post zelf nu ook nog de staatsloterij staat
Dus waarom betalen ? weinig keuze
firefox en Ublock in chrome is deze extensie al uitgeschakeld
Hele internet is inmiddels aardig complex geworden. IDD die advertenties zijn gewoon een goudmijn voor YouTube/Google
DdeM @watercoolertje17 oktober 2024 11:36
Dit is meer of je koopt een hele kaas, met melk, boter en een halve koe. Of je koopt een halve kaas, maar gaan we je wel steeds vragen of je niet toch liever een hele kaas wilt.

Ik heb YT premium nu omdat ik compleet gestoord word van de ads als ik via de tv wil kijken en ik geen zin heb om hele netwerk constructies met pi-hole oid op te moeten zetten. Maar ik hoef helemaal geen support voor het afspelen van video's op de achtergrond en ik heb al helemaal geen behoefte aan YT music.

Lite was wat dat betreft perfect, alleen YT maar zonder reclame, niets meer en niets minder. PERFECT.
sovereignthrone @watercoolertje17 oktober 2024 11:44
Mijn probleem met Premium is dat je eigenlijk niet alleen kan kiezen voor wat je echt wilt: geen ads. Je moet ook meteen YT music erbij nemen. Een lite abonnement dat bestaat uit:
- Geen ads voor/tijdens/tussen videos
- Hogere kwaliteit/bitrate whatever
- Een soort van twitch prime voor youtube subs (1x per maand gratis een channel supporten)

Klinkt wel prima voor mij.
Vexxon @watercoolertje17 oktober 2024 12:02
Logisch toch? Ik hoef toch ook geen hele kaas te kopen, kan wel, kan een halve kaas kopen en een kwart kaas en plakjes.
Die vergelijking klopt natuurlijk niet helemaal.
Als ik kaas koop weet ik precies wat ik krijg voor welk bedrag, in dit geval krijg ik 'minder' reclame en geen YouTube Music.
Gaat Google straks precies vertellen hoeveel 'minder' reclame dat is?
En nog belangrijker, gaan ze garanderen dat de hoeveelheid reclame niet langzaam opgeschroefd wordt zoals ze dat eigenlijk al jaren aan het doen zijn?
Daarbij word ik tijdens het eten van de kaas niet steeds onderbroken met reclame voor andere soorten kaas.

Bij het oorspronkelijke Premium Lite abonnement kreeg je geen reclame voorgeschoteld.
Je hoort iedereen roepen om een Lite-abonnement zonder YouTube Music, maar in plaats daarvan geven ze je een abo inderdaad zonder Music, maar MET reclame (en natuurlijk tracking).
PredCaliber2 @watercoolertje17 oktober 2024 12:07
Niet goed praten wat niet goed te praten valt.
6,99 voor ALSNOG advertenties te krijgen is gewoon te bizar voor woorden.
Cranslove @PredCaliber217 oktober 2024 15:33
Er zijn genoeg manieren om reclame vrij te kijken zonder daar voor te hoeven/moeten betalen :)
JobKlimop @watercoolertje17 oktober 2024 12:14
als je geen reclame meer wilt IS daar al lang een abonnement voor, namelijk Premium.
Ik zal dit even fixen voor je: als je geen reclame meer wilt WAS daar al lang een abonnement voor, namelijk Premium Lite.

Echter, zijn ze gestopt met dit abonnement voor ongenoemde redenen (ik gok dat teveel mensen voor deze optie kozen, waardoor ze geld misliepen). Nu word ik gedwongen om A. Youtube Premium te nemen, met een koppelverkoop naar Youtube Music, welke ik niet nodig heb/wil, want ik heb liever Spotify. Of B. advertenties te kijken, welke inmiddels de pan uit reizen qua duur.

De kaasvergelijking die je maakte gaat niet helemaal op. Want in plaats van dat je kan kiezen tussen verschillende varianten. Kan je kiezen tussen varianten waar je elke keer ook betaalt voor een extra kaasschaaf. Dan kan je natuurlijk tegen de kaasboer zeggen "Ja, maar die heb ik al. Ik hoef niet nog een kaasschaaf", maar die optie is er niet.
hoepstoep @watercoolertje17 oktober 2024 12:20
Ik download dagelijks NRC als epub op mijn ereader, maar daar staan geen advertenties in. Klaarblijkelijk kunnen ze het zich permitteren om ook kranten te laten lezen zonder advertenties. Dus ja, ik vind het vreemd dat je betaalt om minder reclame te zien.
HansRemmerswaal @watercoolertje17 oktober 2024 12:26
Bij mijn (betaalde) krant heb ik nog nooit tijdens het lezen van een artikel verplicht een paar minuten reclame moeten lezen.
DieMitchell @watercoolertje17 oktober 2024 11:27
Kranten, tv en radio (iig thuis) is allemaal betaald MET reclame, laten we niet doen of dat niet normaal is, hooguit onwenselijk, maar niet raar of abnormaal...
Waarom denk je dat mensen steeds meer streamingsdiensten gebruiken? En waarom opnemen een standaard optie is geworden?
Overigens is radio ook gewoon gratis.
watercoolertje
@DieMitchell17 oktober 2024 11:33
[...]Overigens is radio ook gewoon gratis.
Nee hoor een aanzienlijk deel betalen we met z'n allen (dmv belastinggeld)!
Waarom denk je dat mensen steeds meer streamingsdiensten gebruiken? En waarom opnemen een standaard optie is geworden?
Omdat het zoals ik al zei onwenselijk is, maar dat maakt het niet raar :) Overigens is het doorspoelen in opnames ook niet altijd mogelijk met die 'standaard optie'...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 oktober 2024 11:35]

Currry @watercoolertje17 oktober 2024 11:40
Ik zie die keuze dan ook in wel/niet offline, music, meerdere accounts etc. Maar dit is gewoon gericht op meer geld en die keuze hoef ik niet.
phoenix2149 @watercoolertje17 oktober 2024 11:53
Daarom heb ik geen krant of geen tijdschrift meer. Daarom heb ik NL ziet. Daarom heb ik Netflix. Om zo geen reclame te hebben. Betalen voor (minder) reclame….. pff betalen voor geen reclame is overwegen waard als content en platform goed genoeg zijn.
hoepstoep @phoenix214925 oktober 2024 10:18
Mijn dagelijkse epub van NRC bevat (nog) geen advertenties. Wanneer ik ergens een papieren krant lees, word ik bedolven onder de advertenties. Dus je kan het ook met een digitale abonnement ontlopen. Is ook nog eens goedkoper dan een papieren abonnement.
phoenix2149 @hoepstoep25 oktober 2024 10:45
Dat is best wel een idee inderdaad. Thanks voor de tip.
The Chosen One @watercoolertje17 oktober 2024 12:58
Weet je wat je doet als je een advertentie ziet in de krant boven een artikel? Die sla je over , direct en zonder te klikkennof extra geld te betalen.
iew @watercoolertje17 oktober 2024 13:21
Een kilo kaas in plakjes is toch echt stukken duurder dan 1 kilo kaas aan één stuk...
En als echte kaaskop heb ik daar echt wel verstand van.
latka @watercoolertje17 oktober 2024 14:32
Kranten reclame kun je triviaal skippen. Lineaire TV met reclame doe ik niet meer en radio luisteren met zeurende DJs terwijl je audio kunt streamen? Ik zie alleen als ik niet oppas en ergens op klik op Youtube reclame voor de rest is alles wat ik consumeer ontdaan van advertenties. Ik wil best betalen voor een reclamevrije optie, maar de prijzen die ze hier voor vragen staan niet in verhouding tot het product (zoals youtube), dus dan maar adblocken.
SPee @watercoolertje17 oktober 2024 16:46
Probleem is dat je vorige jaar ook hier Premium Lite had. Dus klein bedrag betalen voor GEEN reclame op YT.
Alleen toen wilden hun blijkbaar meer inkomsten en stopte ze met Lite. De keus werd toen óf veel betalen óf veel reclame. En nu komt het in een Lite Lite versie weer terug, met toch nog een beetje reclame.
Nee, dat is niet iets waar ik achter kan staan.
Grrrrrene @watercoolertje17 oktober 2024 11:28
Maar bij een hele of halve kaas is heel duidelijk wat je krijgt. "Minder advertenties" is een rekbaar begrip dat in de loop der tijd steeds erger kan worden, omdat het advertentievrije YT ook meer advertenties krijgt, dus het relatief nog steeds klopt.
Grrrrrene @watercoolertje17 oktober 2024 11:46
Je begint toch zelf over een halve kaas en een hele kaas en dat een halve kaas goedkoper is? Mijn punt is dat je dat niet kunt vergelijken, want bij kaas weet je op de gram nauwkeurig hoeveel minder kaas je met een halve kaas krijgt, terwijl Youtube lekker vaag blijft over hoeveel minder reclame je dan precies te zien krijgt (en hoe controleer je dat?). Je weet immers niet welke reclame je niet te zien krijgt, want je ziet het niet 8)7
3raser @Grrrrrene17 oktober 2024 11:59
Jij draait de redenering om. Je vind dat je moet kunnen controleren welk deel je van het totaal krijgt. Om bij de kaas te blijven, jij hebt geen idee hoeveelste deel je van een kaas krijgt omdat je niet weet hoe groot die kaas was voordat hij gesneden werd.

Wie zegt dat YouTube met dit nieuwe abonnement niet gewoon haarfijn definieert hoeveel advertenties je te zien krijgt? Dan weet je toch precies waar je voor betaald?
Grrrrrene @3raser17 oktober 2024 13:15
Jij draait de redenering om. Je vind dat je moet kunnen controleren welk deel je van het totaal krijgt. Om bij de kaas te blijven, jij hebt geen idee hoeveelste deel je van een kaas krijgt omdat je niet weet hoe groot die kaas was voordat hij gesneden werd.
Als het goed is, is een halve kaas de helft van een hele kaas. En van beiden weten we de prijs, dus dat kunnen we goed vergelijken met een prijs per kg o.i.d. Het wordt een beetje een semantische discussie, maar door de term "half" te gebruiken, suggereer je dat het 50% zal zijn van wat je anders kreeg. Dat is veel duidelijker dan wat YT hier doet.

Als Youtube dat zou doen: je betaalt de helft van de abo-kosten en je krijgt in ruil daarvan nog maar de helft aan reclames te zien, prima. Nu is het enkel "je krijgt minder reclame" en dat klinkt niet heel smart omschreven.
Wie zegt dat YouTube met dit nieuwe abonnement niet gewoon haarfijn definieert hoeveel advertenties je te zien krijgt? Dan weet je toch precies waar je voor betaald?
Niemand zegt dat, uiteindelijk kunnen ze dat doen, maar vooralsnog is het vaag en heb ik er geen interesse in :)
DarkSide @Greatsword17 oktober 2024 11:48
ik dacht eerst mooi. Lite komt weer terug.
Hoef zelf niet het hele Premium abbo.
Download geen YT filmpjes.
Geen behoefte om naar YT te luisteren als telefoon gelocked is.
Hoef geen YT music.
Wil dus alleen geen reclame. En daar best voor betalen. Maar geen 25,- voor family abbo

Maar nu komt er een lite waar als nog reclame getoond wordt.
Maak gewoon een lite abbo zonder reclame. En verder geen andere diensten van google.
Dan zou ik wel geïnteresseerd zijn.
TgrKing @DarkSide17 oktober 2024 12:39
Same here. Ik heb gisteren mijn family abbo van 22,99 opgezegd omdat het nieuwe bedrag op 33,99 zou uitkomen. Ben nu even klaar met YT. Dat zou op 400 euro per jaar komen.
Jerbo. @TgrKing17 oktober 2024 13:13
Heb je je abonnement via de App Store afgesloten met die prijzen? Via YouTube zelf is het “slechts” een verhoging naar 26/mnd.
latka @Jerbo.17 oktober 2024 14:35
26 euro per maand is zelfs meer dan je aan Ziggo kwijt zou zijn om internet+TV te hebben. Ongekend.
TgrKing @Jerbo.17 oktober 2024 15:04
Klopt - is via de App Store. Dus je wordt tweemaal gepakt - eerst Google en dan Apple.
Cranslove @TgrKing17 oktober 2024 15:31
Zo zeg, wat een bedragen! Ik dacht dat YT een tientje per maand moest kosten. Bizar dat er mensen zijn die blijkbaar meer dan 30 euro betalen voor gratis content. |:(

Overigens wel goed dat je hebt stopgezet. alleen zo zullen partijen dit leren. Al vermoed ik dat je een van de weinigen bent en dus geen impact zal maken. Maar een morele overwinning is het zeker! Chapeau!
thePiett @Cranslove18 oktober 2024 00:07
Content is nooit gratis.
naaitsab @DarkSide17 oktober 2024 13:05
Waarschijnlijk is deze hele situatie gewoon een test, om te zien hoeveel mensen in 'vermogende' gebieden overstappen van Lite naar Premium in plaats van opzeggen. Gezien deze actie denk ik niet genoeg. Wat ik ergens ook best snap. Ik wil prima een paar euro per maand betalen, wat in verhouding staat met de reclame inkomsten en server kosten van mijn kijkgedrag. Dat is echter lange na geen €14 per maand, ook omdat ik niks met Music doe en wil. 8,99 AUD is ~€5,50, dat komt al meer in de buurt van acceptable maar niet met deze addertjes onder het gras. Zo lang dat niet enigszins op 1 lijn komt zal er hier geen abonnement voor afgesloten worden.
Grrrrrene @naaitsab17 oktober 2024 14:39
Maar dan moeten ze wel even wat duidelijker omschrijven wat je nu minder aan reclame krijgt. Want zoals het nu omschreven is, is het gewoon "minder" en dat is niet gekwantificeerd. Ik geloof dat, als je het goed omschrijft, hier best een markt voor is. Bijvoorbeeld: je krijgt alleen voor de video een reclame die je na enkele seconden (5-10s ofzo) kunt skippen, maar je video wordt nooit onderbroken met een reclame(blok). Er zijn vast mensen die daarmee kunnen leven en de meerwaarde zien van zo'n goedkoper abonnement.

Als je gaat testen hoe mensen reageren, wil je wel duidelijk hebben waar mensen voor kiezen, anders zegt zo'n test niets. In het hierboven meerdere keren herhaalde voorbeeld van kaas weet je ook precies wat je krijgt en kun je een weloverwogen keuze maken.
grote_oever @DarkSide17 oktober 2024 13:21
Als YouTube exact geeft wat je wil dan zou je daarvoor gaan. Ze kunnen beter een overcompleet pakket aanbieden voor een hoger bedrag, want de kans is groot dat je het dan alsnog betaald. Natuurlijk is er een kans dat je helemaal niks afneemt dan, maar tegenwoordig is zonder abonnement YouTube kijken geen pretje meer. Oftewel; het is beter als ze een pakket aanbieden die niet volledig bij je past.
Barryke @Greatsword17 oktober 2024 11:53
Gezien mijn ervaring ergernis met het algoritme, verwacht ik dat ze elke stap in de goede richting op een andere manier wel goedmaken.. ten nadele van de geld/privacy/tijd betalende klant.

Tenenkrommend wat Youtube voorstelt aan mensen die advertenties mijden. Zelfs als ik betaal en ingelogd ben, krijg ik crap content voorgesteld zodra ik dit achter een adblocker gebruik.
CAPSLOCK2000
@Barryke17 oktober 2024 12:33
Gezien mijn ervaring ergernis met het algoritme, verwacht ik dat ze elke stap in de goede richting op een andere manier wel goedmaken.. ten nadele van de geld/privacy/tijd betalende klant.
Ja, het is uiteindelijk heel simpel. YT/Google is zo groot dat ze geen rekening hoeven te houden met de gebruikers. Die gaan toch niet weg want geen enkel ander platform komt maar in de buurt als het gaat om de hoeveelheid content en dat is nu eenmaal dé meest bepalende factor. Misschien dat er een paar afhaken maar dat is niet erg als de rest maar genoeg extra oplevert.

De enige vraag voor YT is hoe ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen en hoe ze ieder jaar hun winst verhogen. Op zich niks mis mee want zo werken bedrijven in een vrijemarkteconomie, alleen hebben wij geen vrije markt als het om tech/videoplatformen gaat.
CH4OS @Greatsword17 oktober 2024 11:28
Betalen voor een dienst dat je gebruikt, is inderdaad heel absurd. 8)7 Wil je niet betalen, zal een dienst op een andere manier zijn geld moeten krijgen en doet dat o.a. met advertenties, niet raar toch, doet Tweakers ook.

EDIT:
Het is daarnaast ook niet raar om verschillende 'tiers' in abonnementen te hebben, dat zie je letterlijk overal. Een Netflix en Disney+ hebben dat immers ook, abonnementen met lagere prijzen hebben vaak meer beperkingen. Ook daar kennen zij een ad-supported abonnement, maar betaal je wel het minste. En hoeveel diensten hebben er niet een 'brons', 'zilver', 'goud' en 'diamant' abonnementsvormen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 17 oktober 2024 14:07]

lenwar
@CH4OS17 oktober 2024 13:30
Daar heb je uiteraard gewoon gelijk in. YouTube is geen maatschappelijke voorziening. Het is een commercieel product van een beursgenoteerd bedrijf. Ofwel. Er moet geld in het laatje komen.

Maar eerlijk is eerlijk. Het is wel rete-irritant geworden met de hoeveelheid advertenties op het platform. Het is in de praktijk ook lastig om YouTube niet te gebruiken. Sterker nog. Het is in de praktijk, het enige Google-product dat je 'actief' moet gebruiken. Voor alle andere Google-producten/diensten, kun je als consument iets anders kiezen.
Vrijwel iedereen (Tweakers, NOS, RTL, Rijksoverheid, enz, enz.) zetten hun spul 'alleen maar' op YouTube. Nou staat er niemand met een pistool aan m'n hoofd dat ik een review van Tweakers moet bekijken, maar je snapt waar ik naartoe wil.
CH4OS @lenwar17 oktober 2024 13:59
Terwijl er ook andere videoplatformen zijn zoals bijvoorbeeld Vimeo. Die platformen zijn echter minder groot, YouTube is wat dat betreft (ook voor content creators / influencers) defacto het platform dat gebruikt moet worden om een centje te kunnen verdienen.

Doordat er steeds meer content creators / influencers / streamers komen die geld willen verdienen via o.a. YouTube, zal ook YouTube wat meer moeten doen om dat allemaal te kunnen betalen.

Hoewel de hoeveelheid reclames die je krijgt inderdaad de spuigaten uit komt, begrijp ik aan de andere kant ook wel dat er steeds meer geld nodig is om alles te kunnen uitbetalen.
lenwar
@CH4OS17 oktober 2024 21:34
Ze doen het toch ongeveer 50/50? (Wat op zich best oké is vind ik)

Ik zou overigens niet weten hoe winstgevend YouTube is voor Google.
Uiteraard zal een beursgenoteerd bedrijf alles doen voor winstmaximalisatie (het is nooit genoeg zeg maar.)

Het andere vervelende is, is dat door het algoritme van Google dat al die filmpjes eenheidsworst worden.

Vroeger moest je filmpje een minimale tijd hebben. Gevolg: Alles werd tot in den treure uitgekauwd en gerekt.
Nu zitten we met die bedelberichtjes om te liken en te volgen. En tot overmaat van ramp al die gekke bekken en koeienletters op de iconen.

Al met al staat er ook zo veel zooi op. Al die Oost-Aziaten die in moeilijk verstaanbaar Engels uitleggen hoe je op een knop moet drukken. Maar dan uitgekauwd in 3 minuten.
En je had toevallig net een andere knop nodig, of de conclusie van het filmpje is dat het niet kan wat je wilt en wat de titel suggereert.
Dus het is ook nog is een extreem vervuild platform geworden met allemaal onzin en misleidende koppen.

Erg vervelend😔
WillySis @Greatsword17 oktober 2024 11:35
Je kan het volledige Full Premium abonnement nemen, dan zie je (uitgezonderd de sponsormeldingen van de content creators) geen reclame. Betaal je minder, dan zal je het aanvullende bedrag moeten betalen door advertenties te accepteren.
Een Lite abonnement met een gering aantal advertenties zit dus in het midden tussen geen en een full abonnement. Dat klopt qua prijs en aantal advertenties.
ucsdcom @Greatsword17 oktober 2024 11:38
Betalen om minder advertenties te zien in plaats van geen, wie verzint dit 8)7
Mooi, eigenlijk geven ze nu toe dat het opheffen van het lite abonnement ondanks een flinke verhoging van de advertentie dichtheid niet heeft geleid tot veel meer premium abonnees. En gelukkig.

Ook ik heb gereageerd door heel veel minder youtube te gaan kijken sinds het lite abo weg is. En velen met mij. Wat ik elders kan kijken, kijk ik daar. Goed nu te lezen dat dit mogelijk zijn effect heeft.

En reclame is niet zo erg als het een filmpje tussen 2 filpjes door is, maar niet 1 minuut of meer en 6 reclames verder midden in wat je kijkt etc.Ik vind het nu zo hinderlijk dat ik het naast het minder kijken ook haast de bedrijven die via Youtube adverteren begin kwalijk te nemen. En ik denk niet dat dat nu het gewenste effect is. En dat notabene ook voor creators: Youtube verdient aan wat zij uploaden en zelf mogen zij flink betalen om te kijken. (en ook als zij niet monetizen). Niet geheel fair! Dus een korting voor creators zou ook best mogen.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 17 oktober 2024 12:04]

jip_86 @Greatsword17 oktober 2024 11:41
Videoland heeft dat ook. Qua hoeveelheid best te pruimen, en scheelt toch weer 5 euro per maand.
HansRemmerswaal @Greatsword17 oktober 2024 12:30
Volledig mee eens.
Ik wil best een redelijke prijs betalen voor GEEN advertenties.
Ik wil niet een peperduur premium abbo nemen waar allemaal extra diensten in zitten die ik niet wil.
eric.1 @Greatsword17 oktober 2024 11:28
Dit is vrij 'normaal' tegenwoordig? Vele streaming diensten hebben iets vergelijkbaars; goedkoop abonnement met reclame, of duurdere varianten zonder.
Llopigat
@eric.117 oktober 2024 11:57
Normaal ja, gewenst nee.

Het probleem is dat de prijs gewoon teveel omhoog gaat. Bijv. Netflix zonder reclame was eerst voor mij 6,99. Nu 12,99 omdat ik ook gelijk naar 1080p moet. En ja het goedkope abo is omlaag gegaan naar 5,49 maar dat is met ads, ook tijdens de film dus daar heb ik niks aan. Dus ik zou bijna 2x zoveel gaan betalen!

Dan kom je al gauw tegen het punt aan dat het te duur wordt en daarom heb ik het opgezegd. Dan maar weer downloaden. Youtube heb ik nooit een abo op gehad, ik gebruik het sowieso weinig en een adblocker of alternatieve app werkt prima.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 12:00]

Cowamundo @Greatsword17 oktober 2024 11:32
Google blijkbaar.
phoenix2149 @Greatsword17 oktober 2024 11:42
Netflix
xorpd @Greatsword17 oktober 2024 11:55
Sterker nog, het aantal advertenties zal na verloop van tijd natuurlijk weer toenemen }>
GertMenkel
@Greatsword17 oktober 2024 11:57
Is dat niet precies hoe kabel-TV ontstaan is?
PearlChoco @Greatsword17 oktober 2024 11:58
De volgende stap is via een microtransactie kan je naar keuze ad per ad overslaan.
merijnvogel @Greatsword17 oktober 2024 13:01
Wie dit verzint? Elke krant in de geschiedenis der kranten. Elke bioscoop. Geen heel vreemd model.
Mathijs Kok @Greatsword17 oktober 2024 13:14
Betalen om minder advertenties te zien in plaats van geen, wie verzint dit 8)7
Wel je typt dit op een site die precies hetzelfde doet. Zelfs als betalende gebruiker van Tweakers krijg je nog altijd gesponsorde content etc. Niets bijzonders dus.
Tintel
@Greatsword17 oktober 2024 13:44
Niets meer dan een reactie om te zien wat haalbaar is qua pushen van advertenties. "tot hoever kunnen we gaan?".
Want sinds de toename van advertenties zullen vast meer mensen, meer moeite doen (of YT compleet negeren) om geen reclames te krijgen.
obimk1 @Greatsword17 oktober 2024 18:07
Amerikanen? (vlgs FBI, ben je op Internet veiliger met Adblockers)


YouTube: The FBI Says You Need An Ad Blocker


Ze hebben voor kinderen ads


Ironie, "Premium" heb je ook met goede "Adblockers"


En kijk maar eens wat Google van plan is met "Manifest V3"


YouTube: Stop Running Google Chrome Immediately


YouTube: Liquid Death Big Game Commercial With Kids Hydrating at a Party

Persoonlijke mening, het moreel failliete land.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 17 oktober 2024 18:17]

Kroesss 17 oktober 2024 11:23
Ik ben dan wel benieuwd of ook bekend wordt gemaakt wat ze precies verstaan onder een kijkervaring met beperkte hoeveelheid advertenties. Is dat meetbaar gemaakt (bijvoorbeeld maximaal x advertenties per 10 minuten content), of is het vaag gehouden zodat ze het in de toekomst alsnog wat op kunnen schroeven.
Christoxz @Kroesss17 oktober 2024 11:31
Het lijkt er op dat er alleen reclame is op de website en in shorts, en dus niet voor en tijdens het afspelen.
Limited Ads:
With Premium Lite, ads may appear on licensed music content, shorts and when you search or browse
Martinspire @Christoxz17 oktober 2024 13:01
Totdat Youtube de deal veranderd en je mag hopen dat de deal niet verder veranderd.
IlIlIllII @Kroesss17 oktober 2024 11:27
Je slaat de spijker op z'n kop. Niet alleen is het Lite abonnement nu duurder dan voorheen, maar krijg je ook advertenties voor je kiezen. Je kunt er de klok op gelijkzetten dat dit aantal stilletjes wordt opgeschroefd. En zelfs als het moederbedrijf de exacte aantallen doorgeeft... de gemiddelde consument gaat hier niet op letten.
WillySis @IlIlIllII17 oktober 2024 12:00
De premium abonnementen zijn flink duurder geworden. Logisch dat ook het Lite abonnement duurder is dan voorheen.
Alles wordt nu eenmaal duurder (dat noemen we inflatie). Google heeft ook nog eens te maken met de gigantische hoeveelheid extra energie die AI toepassingen (waaronder het eigen Gemini) vragen. Die kosten moeten toch ergens van betaald worden. Google is al een tijdje bezig om het aantal advertenties (zowel in hun zoekmachine als in YouTube te verhogen. De kans dat dat binnen het lite abonnement ook gaat gebeuren acht ik inderdaad heel groot.

Het aantal advertenties en gesponsorde resultaten dat Google je door de strot probeert te duwen is inmiddels zo groot dat de zoekresultaten daar zwaar onder lijden. Op YouTube is het aantal advertenties (om de vijf tot 10 minuten) al zo groot dat tot 20% van de tijd door advertenties in beslag wordt genomen.
YouTube heb ik zakelijk gewoon nodig en het abonnement wordt ook van de zakelijke rekening betaald. Zoeken doe ik tegenwoordig met DuckDuckGo.
Tintel
@WillySis17 oktober 2024 14:26
Google is al een tijdje bezig om het aantal advertenties (zowel in hun zoekmachine als in YouTube te verhogen.
Dat gebeurde toch al voordat de AI hype begon?
Op YouTube is het aantal advertenties (om de vijf tot 10 minuten) al zo groot dat tot 20% van de tijd door advertenties in beslag wordt genomen.
Gebruik add-blockers en/of andere client....en dan blijft alleen sponsored content nog over maar dat is "Skip!".
YouTube heb ik zakelijk gewoon nodig
Nieuwsgierige vraag: hoezo dat?
WillySis @Tintel17 oktober 2024 19:30
Het aantal advertenties en gesponsorde content op YouTube en Google is dit jaar wel heel hard toegenomen. Zoek je in Google op een product of dienst dan bestond begin dit jaar ongeveer de helft van de het eerste scherm uit betaalde resultaten en waren de zoekresultaten nog redelijk. Nu nemen de advertenties en gesponsorde resultaten het eerste scherm volledig in beslag en ook het tweede scherm kan voor een groot deel uit gesponsorde resultaten bestaan. De eigenlijke zoekresultaten zijn ook veel minder van kwaliteit.
Voorheen was Google beter dan DuckDuckGo en Bing, maar zeker voor diensten en producten is DuckDuckGo nu een stuk bruikbaarder.
In YouTube zie je zonder abonnement steeds meer advertenties. De tijd tussen de advertentieblokken wordt steeds korter. Zo'n advertentieblok bevatte begin dit jaar nog maximaal één minuut aan reclame, maar nu is dat al vaak twee tot twee en een halve minuut.

Zakelijk sponsor ik een paar content makers en die content wil ik graag zonder reclame kunnen bekijken.
Ik ben de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opzetten van een aantal bedrijven in Nieuw Zeeland. (ik woon daar een deel van het jaar). Daarvoor zoek ik samenwerking met andere bedrijven en instanties. Ik heb immers investeerders, panden, machines, leveranciers, verkoopkanalen en klanten nodig. Dan wil ik ook zien hoe zij zich op internet presenteren en een YouTube video hoort daar tegenwoordig bij. Een paar van de contentmakers (journalisten) laat ik wel eens een achtergrond documentaire maken. Ik kan ze niet heel dik betalen, maar uit de views op YouTube kunnen ze dan extra verdiensten halen.
Tintel
@WillySis18 oktober 2024 10:05
(aha - dank je voor de toelichting)

En idd: de vervuiling van zoekresultaaten [met reclame] is absurd.
MPIU8686 @Kroesss17 oktober 2024 11:27
Waarschijnlijk gewoon hetzelfde aanbod van reclame zoals je nu gratis kijkt of mogelijk die irritante onderbrekingen tussendoor weg .. maar diegene die daarna nog gratis gaan kijken krijgen gewoon overal nog meer reclame te zien. Waarschijnlijk 4 aftellende advertenties of iets dergelijks .. :D


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 17 oktober 2024 13:04]

nzall 17 oktober 2024 11:21
Eerlijk gezegd ben ik ondertussen wel een aantal van de features van Full Premium gewoon. De mogelijkheid om op een mobiel toestel video's af te spelen in de achtergrond vind ik ENORM handig tijdens mijn dagelijkse wandelingen. Dat geeft mij de kans om wat meer bij te blijven met alles wat er op mijn feed verschijnt.
Tk55 @nzall17 oktober 2024 11:37
Het is toch idioot dat de Youtube app (en website) dat blokkeren? Want het kan wel. Het is gewoon OS functionaliteit. Maar het mag niet van Google.

Tip voor je feed: Minder subscriptions ;)
lenwar
@Tk5517 oktober 2024 13:23
Maar gelukkig zijn er Safari-extensies die dat regelen.
Ik gebruik zelf niet de YouTube app, maar gebruik gewoon de mobiele site.

M'n adblock (AdGuard) blokkeert de advertenties (waarom dat wel op iOS werkt,maar niet op Windows weet ik niet) en "Vineger" (of eigenlijk Extract, wat Vineger zonder adblocking is), 'herstelt' functies als PiP (voor degene die dat belangrijk vinden), afspelen op de achtergrond, en kan 'alleen audio' doen.

Leuk detail: Je kunt door die add-on ook via Safari AirPlayen naar bijvoorbeeld een Apple TV, wat niet optimaal is, omdat je telefoon aan moet blijven (het blijft Apple natuurlijk ;) ), maar je hebt dan in elk geval geen advertenties.

Het is in elk geval één van de beste paar euro die ik ook heb uitgegeven voor m'n telefoon :D
DestroBan @nzall17 oktober 2024 11:25
Als je kan leven met sommige van de bedenkelijk keuzes die Brave Software al gemaakt heeft in het verleden, doet Brave op mobile dit voor jou alsook alle ads blocken. Ik gebruik het nu al een 3 tal jaar en heel tevreden.
Martinspire @DestroBan17 oktober 2024 13:00
Dan kun je beter met Revanced gaan werken als je dan toch een omweg wilt gebruiken. Dan kun je linkjes ook gewoon in die app openen en kun je verder meer wijzigingen aanbrengen, ook voor toekomstige releases.
nzall @Martinspire17 oktober 2024 16:09
Revanced werkt niet op iOS. misschien dat het ondertussen wel in een alternatieve Appstore staat, nog niet naar gekeken...
JeroenH @DestroBan17 oktober 2024 11:29
Wat zijn die bedenkelijke keuzes dan? Ik gebruik Brave ook (windows en android) en dat maakt mijn online leven toch een stuk fijner zeg. Het blokkeert zelfs 80-90% van de cookie-popups, zo fijn.
Llopigat
@JeroenH17 oktober 2024 12:03
De hele cryptoscam die er in zit.

De manier waarop ze geld inden voor sites die helemaal niet meededen aan het programma.

Als je daar okee mee bent dan is het verder prima maar ik pak gewoon firefox met uBlock Origin (en GDPR Autofill voor de cookie zooi, en sponsorblock voor youtube)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 12:04]

desalniettemin @Llopigat17 oktober 2024 13:22
Ik heb al die cryptozooi uitgezet in flags.
atthias @DestroBan17 oktober 2024 11:31
firefox kan via een add-on ook op de achtergrond YT afspelen
DestroBan @atthias17 oktober 2024 13:25
Heeft FF addon's op mobile? Dat wist ik niet! Op chrome is dat (of was alleszins in het verleden) niet mogelijk om addons te installeren op mobile.

Brave heeft by default een setting om Brave als Media speler te gebruiken (dus met currently playing notification en hotkeys van vb BLE headsets werken)
atthias @DestroBan17 oktober 2024 14:22
ja FF heeft sinds een jaar of langer add ons op mobile

dacht dat het inmiddels ook in standaard zit anders moet je via de beta release maar die is naar mijn mening en evaring zo goed als stable 99% van de tijd
Waarez @DestroBan17 oktober 2024 11:41
ook op iOS?
voxl_ @Waarez17 oktober 2024 11:47
Op iOS, gebruik Orion, installeer gewoon uBlock. Orion is "Safari" met ondersteuning voor Firefox/Chrome extensies. Ook op macOS.

Geen ads met youtube. Op achtergrond ook mogelijk. Gewoon de Youtube app verwijderen.
Suepahfly @Waarez17 oktober 2024 12:19
Voor iOS safari is er de 'Vinegar' extensie van 'And a Dinosaur'. Die vervangt de YT video player door een standaard HTML <video /> tag. Daarmee heb je geen ads meer, werkt background play weer zoals het hoort en picture-in-picture ook.
lenwar
@Waarez17 oktober 2024 13:24
Zie mijn reactie hier:
lenwar in 'YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg'

Ik gebruik Vineger voor Safari om YouTube weer normaal te maken.
jusch @DestroBan17 oktober 2024 14:07
Met Newpipe gaat dit nog eenvoudiger, ook downloaden met 1 knop
voxl_ @nzall17 oktober 2024 11:45
Browser gebruiken en je kan hetzelfde.
CAPSLOCK2000
@nzall17 oktober 2024 12:25
Het is wel apart, Google heeft een beperking ingebouwd en laat je betalen om die weer weg te halen. Ik snap niet waarom je klant zou willen zijn bij zo'n leverancier. Alternatieve YT clients kunnen ook in de achtergrond afspelen, dat is echt niet bijzonder. Het enige bijzonder is dat een modern OS zo'n beperkingen zou hebben om multitasking.
MPIU8686 17 oktober 2024 11:23
Dus de optie krijgen, te mogen betalen om "toch" nog steeds reclame te moeten zien .. :D .. moet niet gekker worden.
Cowamundo @MPIU868617 oktober 2024 11:37
Als je ziet in wat voor tempo de reclames de laatste tijd van 5-15 seconden naar 45-55 seconden zijn gegaan en dan ook nog in verhoogde frequentie dan zal er vast wel een markt voor zijn.
Met de track record van Google kun je er alleen donder op zeggen dat dit abbo ook weer langzaam duurder gaat worden en meer en langere reclames krijgt. Dan komt er uiteindelijk weer een andere wazige abbo vorm die hoogst waarschijnlijk al ergens op de plank ligt als het huidige uitmelken van de consument niet zo productief meer is. *alu hoedje*
MPIU8686 @Cowamundo17 oktober 2024 11:52
Vroeger keek je nog eens naar Youtube of zocht je eens wat op, ondertussen vermijd je dit liever en kijk je zelfs geen aanbevolen video's meer. Terwijl tal van developers en hardwarefabrikanten in het verleden een linkje toonden naar Youtube is dit nu alsmaar meer op de website zelf geworden. Mijn Youtube gebruik is naarmate de advertenties toenamen alsmaar afgenomen.
The Zep Man
@MPIU868617 oktober 2024 11:28
Met bijvoorbeeld een internetabonnement via coax (doorgifte ongecodeerde commerciële zenders via DVB-C) of een krantabonnement is het niet anders.

Ergo, ik heb geen internetabonnement via coax of een krantabonnement. ;) Ook ondersteun ik geen partijen met concurrentiebelemmerende posities in meerdere markten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 oktober 2024 11:30]

MPIU8686 @The Zep Man17 oktober 2024 11:39
Met bijvoorbeeld een internetabonnement via coax (doorgifte ongecodeerde commerciële zenders via DVB-C) of een krantabonnement is het niet anders.
Het verschil is dat ik nooit niet anders geweten heb met de kabel dan dat er reclame was tussen series en films door .. dat is altijd even het toilet of ik neem iets te eten/drinken momentje geweest.

Maar als ik een song afspeel onderweg of zit voor de computer en luister muziek.. heb Youtube in het verleden altijd zonder reclame geweten en dan komt daar alsmaar reclame bij is dit gewoon downgrade. Voor elke song reclame en dan nog eens aftellende reclame en nog eens meerdere onderbrekingen tijdens een song .. wordt je gewoon moe van.
The Zep Man
@MPIU868617 oktober 2024 11:43
Het verschil is dat ik nooit niet anders geweten heb met de kabel dan dat er reclame was tussen series en films door .. dat is altijd even het toilet of ik neem iets te eten/drinken momentje geweest.
Of je eraan gewend bent of niet doet niets af aan dat je daarmee effectief betaalt voor reclame.
wordt je gewoon moe van.
Eens. Ik leef dan ook zoveel mogelijk reclamevrij. Het is dan ook een horroshow als ik gebruik maak van een browser op een computer van een ander. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 oktober 2024 11:45]

StephanVierkant 17 oktober 2024 11:28
Ik download de YouTube-video's en speel ze lokaal of met Jellyfin af.

Niet omdat ik per se zonder advertenties wil kijken, maar omdat het met Chromecast gewoon te buggy is. Ondertiteling verdwijnt altijd na een reclameblok (is al jaren bekend, gebeurt niets aan) en op mijn wat oudere TV loopt het geluid regelmatig niet sync. Een korte reclame van 10 seconden zorgt voor een kijk-onderbreking van wel 30 seconden. TV is via ethernet verbonden en speelt andere content razendsnel af; het is echt een specifiek YouTube-probleem.
The Zep Man
@StephanVierkant17 oktober 2024 11:33
Ik download de YouTube-video's en speel ze lokaal of met Jellyfin af.
Als je iets hebt waar Jellyfin op draait, dan heb je iets waar ook een alternatieve YouTube client op kan draaien. Dan heb je geen last van reclame.

[edit]
Of je gebruikt bijvoorbeeld Jellyfin op WebOS. Dat is wat lastiger. In die situatie zou ik een Android TV mediaspeler overwegen, want daarmee ben je een stuk flexibeler.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 oktober 2024 11:57]

Nattekat @StephanVierkant17 oktober 2024 11:36
Grappig, ik heb juist het tegenovergestelde. Ik wil geen ondertiteling, naar Engels luisteren is bijna een tweede natuur. Alleen voor films waardeer ik die ondertiteling nog. Maar de tv-app blijft die ondertiteling aan zetten na elk reclameblok.
Yggdrasil @StephanVierkant17 oktober 2024 11:37
Dat heb ik nog nooit ervaren. Misschien moet je eens naar een modernere Chromecast kijken, of zo? Je workaround vind ik persoonlijk veel te omslachtig voor de vele YouTube videos die ik kijk, of gebeurt dat volledig automatisch op de achtergrond?
ZpAz 17 oktober 2024 12:43
Ik had YouTube Premium genomen uit Oekraïene. Dat was veel goedkoper. 2 euro per maand. Maar sinds vandaag kreeg ik een melding dat je daadwerkelijk een Oekraïens betaal middel moet hebben.
Cairo555 @ZpAz17 oktober 2024 12:50
OH die optie heb ik ook sinds een tijdje. Maar nog geen melding gekregen. Hoe betaal je?
Ik geloof ik via CC weet niet of dat uitmaakt.

Ik wil ook alleen maar reclame blokken voor de rest boeit me niet. Het abbo is te extreem duur.

Als ze nou de policy zouden aanpassen. Alle filmpjes ouder dan 5 jaar, die minder dan x kijkers per maand hebben, ruimen we op.
Dan gaan de kosten voor YT al omlaag.

Productie kosten hebben ze in principe niet, omdat de productie bij de community ligt.

als het 5 euro per maand zou kosten zou ik het willen overwegen om geen adds te hebben.

[Reactie gewijzigd door Cairo555 op 17 oktober 2024 12:52]

ZpAz @Cairo55517 oktober 2024 14:10
Misschien ben ik één van de “gelukkige” met A/B testing. Maar inderdaad een reguliere CC.
Chris96 @ZpAz17 oktober 2024 19:44
Dan maak je toch via revolut een Oekraïens betaalmiddel aan. Binnen 5 minuten kan je daar een betaalrekening openen in elke gewenste valuta.
Heaget 17 oktober 2024 11:25
Dit voelt voor mij wel als een beweging die ik langer zie, namelijk het normaal maken van betaalde apps en diensten, waar evengoed reclame in zit. Noem me pessimistisch, maar ik zie nieuwe digitale media over een aantal jaar wel full circle gaan, en uiteindelijk doen wat de oude media ook deed. Namelijk een maandelijks bedrag vragen, voor een dienst waar ook reclame in zit.
watercoolertje
@Heaget17 oktober 2024 11:28
Ik denk dat die diensten juist altijd een advertentievrije versie houden, maar ik denk wel dat er vrijwel overal ook goedkopere abonnementen komen met (minder) reclame dan zonder abonnement. Een middenweg dus, waarom maar 2 smaken aanbieden als je ook 3 smaken aan kan bieden?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 17 oktober 2024 11:39]

Cowamundo @watercoolertje17 oktober 2024 11:57
Daarbij natuurlijk wel 'Decoy Pricing' toepassen waardoor alleen het goedkoopste of duurste abbo een goede keuze is. :+
mythrandyr 17 oktober 2024 11:22
Betalen voor minder reclame's in plaats van géén..?

zit er beiden niet in Google :)
Splorky @mythrandyr17 oktober 2024 16:11
*kuch* sponsorblock & ublock Origin *kuch kuch*
En zolang de Do Not Track optie in de browser niet gehonoreerd wordt weet je dat je geen moreel bezwaar te hebben :)
Starck 17 oktober 2024 11:23
Ik neem pas YouTube premium lite weer als ik GEEN advertenties krijg.
Tot die tijd FreeTube.

En nee, ik hoef ook geen YouTube music.
MornixRS 17 oktober 2024 11:26
Ik blijf het zot vinden om te betalen en alsnog advertenties te krijgen. Ondertussen ook gewend in aan "micro moments" wat anders doen. Die tabbladen staan tenslotte niet voor niks open. :D

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