YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg

Het publiek, de 'betalende' bezoekers komen op Youtube voor de Youtubers, de kanalen maar hebben over het algemeen totaal geen genegenheid voor het platform.
Genegenheid is geen vereiste. Ze willen de creators zien, die zitten op Youtube, meer is niet nodig. Als de creators ergens anders zaten dan zaten de gebruikers ook elders. Ik simplificeer hier een beetje, maar het is niet zo dat er geen andere opties zijn.
Hoe is het vreemd om die balans tussen vraag en aanbod kritisch te bekijken? Of überhaupt, wat er precies aangeboden wordt?
Niets, we doen dat bijvoorbeeld streng voor monopolisten. Maar dat is ook niet waar ik problemen mee heb. Waar ik problemen met heb is dat jij denkt dat het jou het recht geeft om voor te schrijven hoe het zou moeten zijn. En buiten monopolies is dat gewoon niet hoe het is. Zolang je binnen de wet opereert heb je als bedrijf het recht je leveranciers of klanten slecht te behandelen. Of dat wenselijk is of zelfs maar een goed idee maakt niet uit, het mag gewoon. Als klant mag je naar een ander. Als leverancier (creator) hoef je niet te leveren.
Voor de contentcreators is het een ander verhaal. Die zijn vaak afhankelijk van de views en wat Youtube daarvoor betaald.
Alleen als ze dom genoeg zijn om alleen op YouTube te zitten en geen alternatieve inkomsten stromen te genereren naast YouTube. Als je een single point of failure introduceert is dat nooit echt een goed plan.
Afgezien daarvan, wat is er mis met wel voordelen maar geen nadelen willen.
Vraag dat maar aan de britten
Die klagen er behoorlijk over
. Maar afgezien daarvan, hoe realistisch is dat nou werkelijk. Ga jij een auto kopen en dan klagen dat benzine of energie geld kost bij de garage? Het voordeel van een auto is zelfstandig transport door de wereld, maar van het nadeel dat er iets energiegevends in moet dat geld kost is een nadeel waar je niet vanaf gaat komen tenzij je in magie geloofd. Met voordelen van youtube komen ook de nadelen.
en het is gewoon geen goede ontwikkeling dat de invloed van die bedrijven steeds maar toeneemt omdat mensen maar domweg gebruik maken van,
Dan moet je de wet veranderen. Je begint nu op de totaal verkeerde plek om verandering te krijgen. Wil je dit anders zien, spreek de wetgever aan. Wil je ander gedrag, informeer de consument.
Geen enkel bedrijf wil maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die moet je bij wet afdwingen. Vooralsnog mag alles wat YouTube doet. En YouTube gaat niet veranderen omdat jij hier wat roept of omdat jij vind dat het zo moet zijn.
Vergeet ook de innovatie curve niet. De ontwikkel geschiedenis. Op een gegeven moment is een techniek zo uitgekauwd dat er geen ruimte meer is voor onderscheiding en er dus ook geen reden is meer voor concurrentie. Google heeft de "beste" (technisch) zoekmachine. Er is niets dat een concurrent daar nog zinnig op kan toevoegen, dus waarom zou je een concurrent beginnen? Zelfde met facebook, een walgelijk bedrijf. Maar social media is een beetje uitontwikkeld. Ooit hadden we elke week een betere site, maar nu niet meer. Waarom? Omdat facebook al het zinnige al doet. Niemand maakt auto's met vijf wielen, vier is het ideale aantal gebleken en daar tegen vechten heeft geen zin. Niemand gaat een auto met vijf wielen ontwikkelen om "te concurreren".
Misschien zou je kunnen overwegen om dat soort tech te laten beheren door de overheid ipv commerciële bedrijven. En dat doen we in zekere zin door speciale regels te hebben voor monopolisten. Maar dat zou andere nadelen hebben.
Mensen moeten in de gaten krijgen dat ze gebruik maken en geld geven aan een aantoonbaar slecht product van een gierig bedrijf.
hahahahahahahahahahahahahaahaha. Sorry maar kom jij wel eens van je zolderkamer? Dat is niet hoe mensen werken. De meesten vinden het niet eens een slecht bedrijf. En "aantoonbaar" slecht? Volgens wie? Er is een hele generatie die zo gewend is aan influencers dat ze het leuk vinden om reclame te kijken, want dat is wat die influencers maken. Is dat goed of slecht? Ik denk slecht. Maar zo ziet die generatie het niet. Het grootste deel van de mensen zou maar wat graag aan de top van zo een bedrijf staan. En dan hun medemens een poot uitdraaien.
Ik snap dat je, je zorgen maakt over de invloed van big-tech, maar je bent echt tegen de wind aan het vechten. Het is niet dat je zorg onterecht is. Maar je richt je pijlen totaal verkeerd en vergeet rekening te houden met het menselijke gedrag en kiest dus de totaal verkeerde route voor verandering.
In Amerika gaan weer stemmen op die zeggen dat Google moet worden opgebroken om de macht en reclame belangenvertrengeling in te tomen. Zet daar je steun achter. Dat heeft meer zin.