YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg

YouTube brengt mogelijk een alternatieve versie van zijn Premium Lite-abonnement terug. Het videoplatform voert een test uit in Australië, Duitsland en Thailand. De eerdere versie van Premium Lite verdween in 2023.

Premium Lite was een goedkoper YouTube-abonnement dat de advertenties op YouTube weghaalde. Gebruikers betaalden hier maandelijks 6,99 euro voor. Na twee jaar besloot YouTube in september 2023 te stoppen met de Lite-versie van het abonnement, waarna alleen YouTube Premium overbleef. Dit abonnement heeft meer mogelijkheden, zoals op de achtergrond video's afspelen, maar is ook duurder.

Mogelijk komt het Lite-abonnement nu toch terug. Android Authority meldt dat diverse gebruikers advertenties hebben gezien voor Premium Lite. Een woordvoerder van YouTube bevestigt dit tegenover de website. "We testen een andere versie van Premium Lite en sommige gebruikers in Australië, Duitsland en Thailand kunnen een optie zien om zich aan te melden."

Deze alternatieve versie van Lite haalt volgens screenshots van gebruikers niet alle advertenties weg, maar biedt een kijkervaring met een beperkte hoeveelheid advertenties. Daarvoor betalen gebruikers de helft van de prijs die voor Premium wordt gerekend, namelijk 8,99 Australische dollars per maand voor individuele gebruikers en 11,99 Australische dollars per maand voor een gezinsabonnement. Of en wanneer Premium Lite breder wordt uitgerold, is niet bekend. Ook zijn er geen Europese prijzen gedeeld.