YouTube verhoogt prijzen Premium-abonnementen in Nederland en België - update

YouTube heeft de Individual- en Family-prijzen van Premium en Music verhoogd. Het individuele abonnement kost 2 tot 4 euro per maand meer, het familieabonnement is 3 tot 8 euro duurder geworden. Het is nog niet bekend wanneer de verhoogde prijzen voor bestaande klanten gelden.

De nieuwe maandbedragen zijn te lezen op de site van YouTube en de site van YouTube Music. Het is niet bekend wanneer deze verhoogde prijzen voor nieuwe klanten zijn ingegaan. Google deelt niet wat de oude prijzen zijn en die zijn ook niet te zien op bijvoorbeeld The Wayback Machine, maar onder meer iCulture noemt nog de oude prijzen. Het is ook niet bekend of en wanneer bestaande abonnees de verhoogde prijzen gaan betalen, en of de prijsverhoging ook voor België geldt. Tweakers heeft Google vragen gesteld over de prijsverhoging.

Update, 13.32 uur: Google zegt tegen Tweakers dat de prijsverhogingen ook gelden voor Belgische gebruikers. Het bedrijf zegt de prijs aan te passen 'om onze services en features te blijven verbeteren', en zegt dat de nieuwe prijs 'de waarde van YouTube Premium weerspiegelt'. "We laten onze huidige leden minimaal 30 dagen van tevoren per e-mail weten wanneer de prijs omhoog gaat", zegt Google.

Update, maandag: Meerdere tweakers die abonnee zijn van een YouTube-dienst hebben een mail van YouTube ontvangen, waarin het bedrijf aangeeft dat ook zij de verhoogde prijs gaan betalen. Bij de eerstvolgende factuur geldt nog de oude prijs, maar vanaf de factuur daarna betalen deze abonnees de verhoogde prijs. Overigens stond in onderstaande tabel een foutieve oude prijs voor het Music Individual-abonnement, deze is inmiddels aangepast.