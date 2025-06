'Gameregisseur van ontwikkelaar geflopte PlayStation-shooter Concord stopt'

Ryan Ellis stopt volgens Kotaku-bronnen als gameregisseur bij Firewalk, de ontwikkelaar van Concord. Deze PlayStation-shooter werd twee weken na release offline gehaald vanwege slechte verkoopaantallen. Ellis was een van de hoofdverantwoordelijken voor de game.

Ellis blijft wel betrokken bij Firewalk, maar krijgt dan een 'ondersteunende rol', schrijft Kotaku. De site baseert zich hiervoor op drie betrokkenen. Ellis zou dit vorige week aan werknemers hebben bekendgemaakt. De man was medeoprichter van de studio en had een van de hoogste posities binnen het bedrijf. Hij schreef ook de blogpost waarin het bedrijf zei dat de shooter offline werd gehaald.

Concord verscheen op 23 augustus, maar werd twee weken later weer offline gehaald. Ellis zei daarbij dat het spel 'niet aan verwachtingen voldeed' en dat bepaalde aspecten van de game en release niet aansloegen zoals bedacht. Kopers kregen hun geld terug.

Het is niet duidelijk wat Sony met Concord wil doen. Mogelijk wil de uitgever het spel, dat acht jaar in ontwikkeling was, later opnieuw uitbrengen als free-to-playgame. Kotaku-bronnen zeggen dat personeel ook is gevraagd ideeën voor andere games te pitchen. Door de huidige onduidelijkheid zouden enkele werknemers op zoek zijn naar ander werk of het bedrijf al hebben verlaten, uit vrees voor een aanstaande ontslagronde.