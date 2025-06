Sony haalt shooter Concord op 6 september offline

Concord wordt twee weken na release weer offline gehaald. Ontwikkelaar Firewalk Studios verklaart 'de release van het spel niet aan verwachtingen voldeed'. De shooter is niet meer te koop en spelers met een digitale versie krijgen hun aankoopbedrag terug.

Ryan Ellis, de game director van Concord, schrijft dat de studio 'de opties voor Concord wil onderzoeken' en dat het later deze week de shooter offline haalt. "Hoewel veel elementen van Concord aansloegen bij de spelers, erkennen we ook dat andere aspecten van de game en de release niet uitpakten zoals we hadden bedacht", schrijft Ellis.

Spelers die een digitale versie van Concord hebben aangeschaft via Steam of de Epic Game Store krijgen hun aankoopbedrag in de loop van de komende dagen terug. Degenen die een fysieke kopie van het spel hebben, worden aangeraden om die terug te brengen naar de winkel. Het is nog niet bekend of Concord in aangepaste vorm weer online komt.

Concord kwam uit op 23 augustus voor de PlayStation 5 en pc. De game is acht jaar in ontwikkeling geweest, volgens lead character designer Jon Weisnewski. Het hoogste aantal gelijktijdige spelers op Steam was 697, volgens SteamDB. Het is niet bekend hoe hoog de piek was bij de PlayStation 5-versie.

Aanvulling: Bericht van Jon Weisnewski toegevoegd.