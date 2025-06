Bang & Olufsen onthult headset met vervangbare componenten voor 1499 euro

Audiofabrikant Bang & Olufsen heeft dinsdag de Beoplay H100-headset onthuld. Het beschikt over 'makkelijk vervangbare' componenten, waaronder de accu en drivers. Ook de kussens en de hoofdband kunnen vervangen worden als die versleten zijn.

De Beoplay H100 beschikt over 40mm titanium drivers, die frequenties kunnen bereiken tussen de 10 en 40.000 Hz, schrijft Bang & Olufsen. Het heeft 24bit-geluid op maximaal 96kHz en ondersteunt ruimtelijke audio. Daarnaast bevat de headset actieve noisecancelling, ofwel anc. De luistertijd met de anc aan bedraagt 32 uur. Met de ruimtelijke audio en headtracking geactiveerd gaat de Beoplay H100 tot 30 uur mee en de spreektijd gaat tot 22 uur.

De oorkussens op de Beoplay H100 bevatten lamsleer en het touchpad aan de zijkanten van de headset is afgedekt met een plaatje krasbestendig glas. Zowel de oorkussens als de hoofdband kunnen 'gemakkelijk' worden verwijderd door de gebruiker als hij de kussens bijvoorbeeld wil schoonmaken of vervangen. Verder zijn de accu, glasplaatjes, drivers en printplaten vervangbaar via de reparatieservice van Bang & Olufsen. Of deze componenten ook uiteindelijk los te koop zijn voor gebruikers die de headset zelf willen repareren, is niet duidelijk.