FCC-documenten tonen onaangekondigde B&O-hoofdtelefoon

Een keuring van de Amerikaanse keuringsinstantie FCC toont een onaangekondigde hoofdtelefoon van Bang & Olufsen. De hoofdtelefoon krijgt een ovaal ontwerp, tegenover het ronde ontwerp van de huidige modellen.

De naam lijkt Beoplay H95 te worden, schrijft The Verge op basis van de keuringsdocumenten. In een van de documenten staat bovendien een schematische weergave van de hoofdtelefoon. Die toont een ovaal ontwerp, terwijl de huidige H9 juist een rond ontwerp heeft.

Er zijn verder geen nieuwe features of specificaties af te leiden uit de documenten, behalve dat hij 'multipoint' ondersteunt en dus met verschillende apparaten tegelijk verbinding kan maken. Bang & Olufsen heeft de FCC gevraagd details over de keuring tot eind juni geheim te houden. Het recentste model van het merk kwam vorig voorjaar uit. Het is onbekend wanneer B&O de H95 wil presenteren.