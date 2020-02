Veel aandeelhouders willen dat Apple reageert op verwijdering vpn-apps in China

Ongeveer 40,6 procent van de aandeelhouders heeft Apple opgeroepen zich uit te spreken tegen de verwijdering van vpn-apps uit de Chinese App Store. In eerdere jaren kreeg die oproep veel minder steun van aandeelhouders.

In het voorstel wordt Apple opgeroepen om te reageren op de kwestie of het bedrijf 'zich uitspreekt voor vrijheid van meningsuiting als mensenrecht', meldt persbureau Reuters. Experts zeggen tegen het persbureau dat Apple onder druk komt te staan om op het voorstel te reageren, ook al is het niet aangenomen. Als 40,6 procent van de aandeelhouders daarvoor heeft gestemd, waren het niet alleen individuele aandeelhouders die voor stemden, maar ook grote partijen. Voorheen kregen voorstellen als deze de steun van nog geen 10 procent van de aandeelhouders.

Het gaat onder meer over het verwijderen van vpn-apps uit de Chinese App Store. Daardoor kunnen Chinese gebruikers niet langer om de censuur heen in het land. Volgens de indiener van het voorstel gaat dat in tegen het mensenrecht van vrijheid van meningsuiting.

Apples relatie met China is al vaker onderwerp van gesprek geweest. Zo verwijderde het bedrijf op verzoek van de overheid van Hongkong de app HKMap.live, waarmee mensen in Hongkong politie konden lokaliseren om rellen te ontlopen. Ook gaf Apple naar verluidt makers van series voor zijn streamingdienst aanwijzingen om de Chinese overheid niet voor het hoofd te stoten. Apple haalt een deel van zijn omzet uit verkopen in China, terwijl het bovendien veel van zijn producten in het land laat assembleren.