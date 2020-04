Apple laat sommige apps eigen betaalmethode gebruiken bij in-app aankopen

Apple laat Amazon, Altice One en Canal+ een eigen betaalmethode gebruiken als gebruikers in-app aankopen doen. Tot nu toe rekende de fabrikant bij in-app aankopen via de App Store altijd 15 tot 30 procent van het aankoopbedrag en forceerde het gebruik van het eigen betaalsysteem.

Het gaat om een al langer bestaande maatregel en nu maakt Amazon daar sinds woensdag ook gebruik van, laat Apple weten aan Mark Gurman van Bloomberg. Daarmee ligt het prijsniveau van de in-app aankopen binnen die drie apps op hetzelfde niveau als op het web; veel diensten rekenen consumenten de kosten voor het gebruik van Apples betaalplatform door, waardoor prijzen voor diensten en abonnementen vaak hoger ligt in een iOS-app dan elders op het web.

Op basis van een verklaring van Apple meldt The Verge dat deze maatregel alleen geldt voor individuele aankopen en dus niet voor abonnementen. Dat betekent dat bijvoorbeeld het aanschaffen of huren van een film of serie via Prime Video eronder valt, maar niet het afnemen van een abonnement op deze streamingdienst.

Volgens Bloomberg gaat het om een deal waarbij Apple diensten toestaat om een eigen betaalplatform te gebruiken en die apps vervolgens onder meer AirPlay 2 gaan ondersteunen, Siri integreren, op tvOS komen en hun aanbod in de universele zoekfunctie voor video's van Apple laten opnemen. Het is onbekend of veel meer apps nu een eigen betaalmethode in apps kunnen instellen.

Spotify klaagde vorig jaar bij de Europese Commissie over het beleid van Apple rondom de App Store. De muziekdienst klaagde niet alleen over het hoge percentage, maar ook het feit dat Apple naast de App Store ook zelf concurrerende diensten maakt, zoals muziekdienst Apple Music en videostreamingdienst TV+.