CBS: twee miljoen Nederlanders betalen voor cloudopslag

Ongeveer twee miljoen Nederlanders hebben een betaald abonnement bij een dienst voor cloudopslag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat aantal is in de afgelopen vijf jaar ongeveer vier keer zo hoog geworden.

Het gaat in totaal om 13,5 procent van de ondervraagden in een onderzoek onder 5600 Nederlanders, blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoek gaat over 2019, maar de cijfers zijn nu pas naar buiten gekomen. Dat aandeel was vijf jaar daarvoor 3,5 procent. In totaal gebruikt bijna de helft van de ondervraagden cloudopslag. Ook dat is een stijging, want dat was vijf jaar daarvoor minder dan een derde.

De cijfers zijn onderdeel van een groter onderzoek naar internetgebruik in Nederland. Daaruit blijkt dat er nog ongeveer 453.000 Nederlanders zijn zonder internet thuis, ongeveer 3 procent van het totaal van 15,1 miljoen Nederlanders boven de twaalf. Veruit de meeste daarvan zijn ouderen, hoewel ook die in de afgelopen jaren meer toegang hebben gekregen tot internet.

De smartphone is het meestgebruikte apparaat om online te gaan; 92 procent van de Nederlanders gebruikt een telefoon om op internet te komen. Ongeveer 83 procent heeft daarvoor een laptop en 71 procent gebruikt een tablet. Het gebruik van desktops om online te komen, daalde van 61 procent vijf jaar geleden naar 54 procent nu.