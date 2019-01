Aantal Nederlandse ouderen dat geen internet gebruikt halveert in zes jaar

Het aantal Nederlandse ouderen dat nooit op internet komt is afgelopen zes jaar gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was in 2012 66 procent nooit online, nu is dat 32 procent.

Nog altijd zijn er veel meer ouderen dan jongeren die nooit online komen, zegt het CBS. Ongeveer de helft van de mensen die nooit online komen, zijn volgens het statistiekenbureau ouder dan 75 jaar. In totaal gaat het om 6 procent van de bevolking, waar zes jaar geleden 10 procent van de bevolking nooit online kwam.

Onder ouderen groeit het internetgebruik sterk, zo wijzen de cijfers uit. Zo gebruikt nu 45 procent van de ouderen het internet dagelijks, waar dat zes jaar geleden nog 15 procent was; een verdrievoudiging dus. Ouderen gebruiken vooral de smartphone om online te gaan; waar zes jaar geleden 4,8 procent een smartphone gebruikte, is dat nu 45 procent. Daarna volgen laptop en desktop als manieren om online te gaan, terwijl de minste ouderen een tablet gebruiken voor internetgebruik.

De cijfers komen uit ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018', een jaarlijks onderzoek van CBS onder 4500 personen. Voor dit onderzoek haalt CBS mogelijke proefpersonen uit de Gemeentelijke Basis Administratie, waarna onderzoekers die per telefoon benaderen.