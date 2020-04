Sonos: Amazon en Google dwingen ons om te vroeg nieuwe producten te tonen

Sonos zegt dat Amazon en Google het bedrijf ertoe dwingen om producten vroegtijdig te laten zien, waarna die bedrijven daar 'copycat products' van kunnen maken en die tegelijk kunnen uitbrengen. Sonos spande al eerder een rechtszaak aan tegen Google.

Volgens Sonos moet het bedrijf wel voldoen aan de eisen van Amazon en Google, omdat beide bedrijven essentiële diensten leveren voor Sonos-speakers. Dat zegt directeur Patrick Spence in een antwoord aan een commissie van het Amerikaanse Congres, dat onderzoek doet naar misbruik van marktmacht door grote techbedrijven.

Sonos-speakers maken gebruik van onder meer AWS-servers van Amazon en gebruiken ook de digitale stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa. Beide diensten ziet Spence als essentieel voor het functioneren van de slimme speakers. "De dominantie van deze bedrijven laat zich zien in het feit dat ze onredelijke voorwaarden kunnen afdwingen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld onredelijk vroeg en gedetailleerde toegang vragen tot Sonos' roadmap. Dat is informatie die heel veel schade kan doen gezien de concurrentie tussen deze bedrijven en Sonos." Amazon en Google maken net als Sonos ook slimme speakers.

Spence vertelt ook over het dwarsliggen van Google bij het aanbieden van een functie om twee stemassistenten tegelijk te gebruiken op Sonos-speakers. "Door dat te weigeren, moet een gebruiker een standaard stemassistent instellen en het veranderen daarvan is een tijdrovend, handmatig klusje. Dat zorgt ervoor dat de standaardassistent vaak in gebruik blijft."

De overeenkomst is bovendien eenzijdig, zo zegt Spence. "Google en Amazon kunnen informatie over onze roadmap gebruiken om copycatproducten te maken. Dit is geen tweezijdige overeenkomst, maar een waarin Amazon en Google veel informatie van ons ontvangen over het gebruik van stemassistenten en weinig informatie aan ons leveren. Die informatie is wel belangrijk voor ons, want wij hebben bepaalde stemdata nodig om te begrijpen of onze speakers goed functioneren."

Sonos heeft het al enkele maanden aan de stok met Amazon en Google. Tegen die laatste diende het bedrijf in januari een aanklacht in wegens vermeende patentinbreuken. Amazon en Google hebben nog niet gereageerd op de aantijgingen van Sonos.