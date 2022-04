Amerikaanse politici: Amazon heeft gelogen tegen het Congres

Vijf leden van de Amerikaanse Congrescommissie hebben meerdere topmensen van Amazon ervan beschuldigd dat ze het Congres hebben voorgelogen of misleid over de handelspraktijken van het bedrijf. Amazon ontkent de aantijgingen.

De vijf leden overwegen een strafrechtelijk proces vanwege de vermeende leugens van de Amazon-topmensen. Dat hebben ze in een brief aan de chief executive van Amazon laten weten. Onder de personen die gelogen zouden hebben, vallen onder meer Jeff Bezos, die in juli 2020 een verklaring aan het Congres heeft afgelegd, en de associate general counsel van het bedrijf, Nate Sutton, die een jaar eerder sprak met het Congres.

Dit naar aanleiding van twee reportages die afgelopen week verschenen. Reuters en The Markup schreven dat Amazon data van externe verkopers op de site voor eigen gewin gebruikt om private-labelproducten mee te maken. Ook zou Amazon zijn eigen producten eerder aanprijzen dan de producten van de derde partijen. De Amazon-top ontkende dit eerder. In de brief geven de wetgevers Amazon nog één kans om met bewijs te komen voor zijn eerdere uitspraken aan het Congres.

Amazon ontkracht in een reactie aan Reuters dat het de commissie heeft misleid. ''We hebben de desbetreffende inaccurate berichtgevingen ontkend en getracht te corrigeren.'' Volgens Amazon heeft het bedrijf een intern beleid waarin staat dat data van individuele verkopers niet mag worden gebruikt voor Amazons private-labelproducten. ''We zullen de aantijgingen dat dit beleid is geschonden, onderzoeken en de benodigde maatregelen treffen.''