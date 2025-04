Californië klaagt Amazon aan om kunstmatig hoog houden van prijzen

De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Californië heeft Amazon aangeklaagd vanwege het kunstmatig hoog houden van prijzen. Dat dwingt Amazon af via afspraken met retailers die hun waar verkopen via Amazon.

De procureur-generaal claimt dat de afspraken van Amazon tegen Californische wetten rond machtsmisbruik ingaan. Amazon spreekt met retailers af dat ze hun goederen niet elders voor lagere prijzen mogen verkopen. Daardoor betalen consumenten meer dan dat in een concurrerende markt zou gebeuren, zo redeneert de aanklager. De aanklacht staat inmiddels ook online.

Retailers gaan mee in die afspraak, omdat ze niet zonder de inkomsten uit Amazon kunnen. Amazon heeft in de Verenigde Staten een dominante marktpositie op het gebied van e-commerce en volgens de aanklager maakt het bedrijf daar misbruik van. Daarom wil de aanklager dat Amazon geen nieuwe contracten met deze clausule kan afsluiten en dat die clausule in bestaande contracten niet langer geldt. Bovendien wil de aanklager dat Amazon retailers daarover inlicht en ze compenseert voor geleden schade.

Amazon heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Een eerdere aanklacht in een andere staat leidde niet tot een veroordeling. Volgens de procureur-generaal heeft deze aanklacht meer kans van slagen door betere onderbouwing hoe de afspraken consumenten schade doen en omdat de Californische wet strenger is, zegt hij tegen The New York Times.