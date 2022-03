WSJ: Luxemburgse privacywaakhond wil Amazon boete van 425 miljoen dollar geven

De Luxemburgse privacywaakhond CNPD wil Amazon een boete opleggen van 425 miljoen dollar wegens een schending van de Europese AVG-wetgeving. Dat schrijft The Wall Street Journal. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de andere Europese privacywaakhonden.

Concrete informatie over de aantijgingen tegen Amazon kon The Wall Street Journal niet bemachtigen. Toch gaat de aanklacht volgens de krant over vermeende schendingen van Amazon tegenover de Europese AVG-wetgeving. Het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Amazon zou een belangrijke rol spelen in het dossier. Amazons cloudactiviteiten blijven buiten schot volgens de bron.

Het is de Luxemburgse privacywaakhond CNPD die het initiatief neemt omdat het Europese hoofdkwartier van Amazon in dat land gevestigd is. Voordat de aanklacht officieel wordt, moet deze eerst goedgekeurd worden door de privacywaakhonden van de andere Europese lidstaten. Dat kan volgens de Wall Street Journal nog enkele maanden duren. Ook het boetebedrag kan dan nog oplopen of afnemen. Amazon weigerde tegenover de krant elke commentaar.

De Franse privacywaakhond CNIL deelde eind vorig jaar al miljoenenboetes aan Google en Amazon wegens inbreuken op de privacywetgeving van dat land. De bedrijven hadden op hun Franse websites advertentiecookies geplaatst zonder vooraf om toestemming te vragen en zonder daarbij voldoende informatie te verschaffen. Amazon Europe Core moest toen een boete van 35 miljoen euro betalen.