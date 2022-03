Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in 2020 minder meldingen en klachten binnen

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving in 2020 minder meldingen van datalekken en minder klachten van burgers dan een jaar eerder. Wel zegt de toezichthouder dat het nog steeds grote achterstanden heeft die het niet kan wegwerken.

De privacytoezichthouder schrijft in het jaarverslag over 2020 dat het in dat jaar 23.976 meldingen van een datalek ontving. Dat is een daling van elf procent met een jaar eerder. Toen ontving de AP nog 26.956 datalekken. Ook het aantal klachten van burgers daalde licht. Dat aantal ging van 27.854 in 2019 naar 25.590. Wel nam de AP veel vaker contact op met bedrijven waarover een klacht binnenkwam. In totaal werd er 2780 keer een 'interventie' gedaan, ten opzichte van 2082 keer een jaar eerder. Zo'n interventie kan bestaan uit een onderzoek, maar dat gebeurde juist weer minder. Vaker wordt gekozen voor een brief naar of een gesprek met het bedrijf.

De Autoriteit Persoonsgegevens begon op alle vlakken minder onderzoeken in 2020 dan het in 2019 deed. Het aantal nationale onderzoeken daalde van 56 naar 47, het aantal internationale van 11 naar 7.

De meeste datalekken waar de AP een melding van ontving vonden plaats in de zorgsector. Dat gebeurde in 30 procent van de gevallen. In 22 procent van de gevallen ging het om datalekken in de financiële sector en hetzelfde percentage in het openbaar bestuur.

De privacytoezichthouder zegt in het jaarverslag opnieuw dat het te weinig geld heeft om de AVG na te leven. Op dit moment liggen er volgens de toezichthouder 1500 klachten en 8300 tips op de plank waar niks mee gedaan wordt. Een ander probleem zijn de vergunningen die de AP in bijvoorbeeld de financiële sector moet verlenen aan bedrijven die bepaalde persoonsgegevens willen verwerken. Zulke bedrijven moeten inmiddels vijf jaar wachten op zo'n vergunning.

Opvallend is dat de Autoriteit Persoonsgegevens specifiek noemt dat het toezicht op algoritmes niet kan worden uitgevoerd. "Toezicht op algoritmes die persoonsgegevens verwerken komt niet van de grond", schrijft de toezichthouder. "De AP heeft onvoldoende capaciteit om boetes op te leggen." Juist veel politieke partijen pleiten voor een aparte toezichthouder voor algoritmes bij met name de overheid, maar voorzitter Aleid Wolfsen zei onlangs in een interview met Tweakers dat hij vindt dat die taak vooral bij de AP ligt. In het jaarverslag schrijft de AP ook dat het zich de komende jaren blijft richten op de aandachtsgebieden die het eerder al vaststelde: naast algoritmes zijn dat datahandel, datagebruik bij de overheid, en kunstmatige intelligentie.

De toezichthouder pleit in het jaarverslag voor meer geld om te groeien naar 470fte. Daarvoor heeft de toezichthouder 66,3 miljoen euro per jaar nodig. Dat is in lijn met een eerder onderzoeksrapport van KPMG. De AP pleit in het rapport dan weer niet voor een budget van 100 miljoen euro, wat de toezichthouder onlangs wel deed bij de informateur.