AP stelt vragen aan 'techbedrijf' vanwege kinderchatbot, vermoedelijk Snapchat

De Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar een niet nader genoemd techbedrijf vanwege het gebruik van kunstmatige intelligentie in een chatbot. Vermoedelijk gaat het om Snapchat, waarvan de chatdienst onlangs onder vuur kwam te liggen.

De Nederlandse privacytoezichthouder 'heeft vragen gesteld' aan 'een techbedrijf'. De AP noemt de naam van dat bedrijf niet. Dat is bewust, zegt een woordvoerder van de privacytoezichthouder. "Ik kan je helaas niet vertellen om welk bedrijf het gaat."

De vragen van de AP gaan over 'de werking van de chatbot die werd geïntegreerd in hun app die populair is bij kinderen'. De AP stelt vragen over de transparantie van die chatbot, onder andere in hoe die met gebruikersgegevens omgaat. "De AP stelt het betreffende techbedrijf onder meer vragen over hoe transparant de app is over het gegevensgebruik, en of er goed is nagedacht over een bewaartermijn voor de verzamelde gegevens", schrijft de toezichthouder. Het gaat nog slechts om vragen. Op basis van de antwoorden kan de AP bepalen wat het als eventuele vervolgstappen zet. Het kan zijn dat het bedrijf een paar veranderingen doorvoert in het privacybeleid en het probleem daarmee is opgelost, maar een boete of last onder dwangsom is ook een optie.

Hoewel de AP niet expliciet zegt over welk bedrijf het precies gaat, lijkt de kans groot dat het over Snapchat gaat. Die app, die relatief jonge gebruikers heeft, introduceerde eerder dit jaar een chatbotfunctie. Die kwam al snel onder vuur te liggen toen de chatbot echte afspraken wilde maken en andere rare dingen begon te zeggen.

De AP noemt geen voorbeelden van waar het op gaat controleren of welke vragen de toezichthouder heeft gesteld, dus is niet duidelijk of het daadwerkelijk gaat om de My AI-functie in Snapchat. Wel schrijft de toezichthouder: "De AP ziet grote risico’s bij het aanbieden van toepassingen zoals AI-chatbots aan kinderen, omdat zij zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s. Het is belangrijk dat zij bijvoorbeeld weten wat er gebeurt met hun chatberichten en of ze praten met een chatbot of met een echt persoon."