Autoriteit Persoonsgegevens gaat in 2024 vaker controleren op cookiebanners

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt in 2024 vaker te gaan controleren of websites cookiebanners op de juiste manier inzetten. De extra controles zijn mogelijk door extra budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Nederlandse toezichthouder gaat dit jaar vaker controleren of websites 'op de juiste manier toestemming vragen voor (tracking-)cookies of andere volgsoftware'. De AP benadrukt enkele belangrijke aspecten van cookiebanners, zoals dat ze informatie moeten geven over het doel van de cookies en dat ze vinkjes niet automatisch aan mogen zetten. "In de praktijk gebruiken organisaties regelmatig misleidende cookiebanners, waarop bijvoorbeeld bepaalde knoppen zijn verborgen", schrijft de toezichthouder. Organisaties die de wet overtreden, riskeren een boete.

De extra controles zijn mogelijk dankzij extra budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een half miljoen euro dat de Autoriteit jaarlijks ontvangt van 2024 tot en met 2026, specifiek bedoeld voor extra toezicht op cookies en online tracking. Na 2026 ontvangt de toezichthouder structureel 350.000 euro per jaar. De toezichthouder bevestigt nu het geld te gebruiken voor de extra controles. Als zelfstandig bestuursorgaan beslist de AP zelf waar de prioriteiten liggen, al is het niet voor het eerst dat de toezichthouder extra geld krijgt vanuit de overheid voor een expliciete taak. Eerder gebeurde dit voor een algoritmetoezichthouder.