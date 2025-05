AP: pakketpunten mogen QR-code op ID-kaart en paspoort niet uitlezen

Nederlandse pakketpunten mogen de QR-code op recente identiteitskaarten niet zomaar uitlezen. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de privacytoezichthouder mag dat enkel bij doeleinden die duidelijk in de wet staan omschreven.

De Autoriteit Persoonsgegevens verklaart tegenover MaxMeldpunt.nl dat recent uitgegeven identiteitskaarten en paspoorten een QR-code bevatten met daarin het burgerservicenummer. Dit betreft Nederlandse identiteitskaarten die zijn uitgegeven na 2 augustus 2021 en paspoorten van na 30 augustus 2021.

De AP meent dat organisaties dat bsn enkel mogen verwerken als dat in de wet staat en enkel voor doeleinden die in de wet staan omschreven. "Denk bijvoorbeeld aan zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen, financiële instellingen, maar ook aan werkgevers bij het verstrekken van salarisinformatie aan de Belastingdienst", licht de AP toe. "Het ophalen van pakketjes staat niet in de wet genoemd als een situatie waarbij organisaties het bsn mogen verwerken", aldus de AP. Recente rijbewijzen met een QR-code mogen wel verwerkt worden, omdat die QR-code geen bsn bevat, stelt de privacytoezichthouder. Dat geldt voor rijbewijzen die na 30 augustus 2021 zijn afgegeven.

Update: de datum voor rijbewijzen toegevoegd.