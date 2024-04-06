Hostingbedrijf Leaseweb weigert informatie over cyberaanval te delen met AP

Het Nederlandse hostingbedrijf Leaseweb werd afgelopen augustus doelwit van een cyberaanval, maar weigert sindsdien aanvullende informatie te delen met de Autoriteit Persoonsgegevens, blijkt uit een artikel van NRC. Veel details over het datalek zijn daarom nog onduidelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Leaseweb de afgelopen maanden meermaals om meer informatie gevraagd over het datalek, maar het hostingbedrijf zou belangrijke gegevens en documenten nog altijd niet gedeeld hebben. Ook Northwave, het Nederlandse beveiligingsbedrijf dat Leaseweb na de hack bijstond, weigert openheid van zaken te geven. Zo zijn beide partijen niet ingegaan op de verzoeken van de AP om het onderzoeksrapport te delen dat Northwave heeft opgesteld.

De toezichthouder besloot daarom om een last onder dwangsom aan Northwave op te leggen, om zo de gevraagde informatie af te dwingen. Een rechter heeft echter een streep gezet door die dwangsom, blijkt uit een vonnis dat deze week werd gepubliceerd. Hoewel het niet in het vonnis genoemd wordt, zegt NRC van eigen bronnen vernomen te hebben dat deze zaak om de cyberaanval bij Leaseweb draait. De gegevensbeschermingsautoriteit had eerst de druk bij het hostingsbedrijf zelf moeten opvoeren, luidt de conclusie. De rechter noemt het 'onverklaarbaar' dat de AP niet eerst een dwangsom aan Leaseweb heeft opgelegd.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de krant dat de toezichthouder Leaseweb 'niet uit het oog' is verloren, maar wegens 'snelheid' probeerde om het onderzoeksrapport in eerste instantie van Northwave te krijgen. "Onze prioriteit is toegang tot informatie krijgen."

De cyberaanval vond eind augustus 2023 plaats. In een e-mail aan klanten schreef Leaseweb kort na de aanval dat er 'ongebruikelijke activiteit' werd vastgesteld 'binnen bepaalde gebieden van onze cloudomgeving', waardoor servers van 'een klein aantal cloudklanten' offline gingen. Ook werden enkele belangrijke systemen uitgeschakeld, waardoor delen van de klantportalen enkele uren niet bereikbaar waren. De precieze impact van de hack is echter niet duidelijk.

Het hostingbedrijf had het lek destijds wel gemeld aan de AP, maar deelde in de daaropvolgende maanden de gevraagde informatie en gegevens niet. De AP-woordvoerder noemt het prijzenswaardig dat het bedrijf het lek meldde, maar zegt verbaasd te zijn dat Leaseweb verder niet aan het onderzoek wil meewerken. "De impact van een datalek bij een partij als Leaseweb is alleen al vanwege de omvang van het bedrijf mogelijk groot." Volgens de autoriteit moet Leaseweb nu 'niet gek opkijken als we denken dat er informatie achtergehouden wordt'. "Het kan zijn dat er iets verborgen wordt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het maakt ons alleen maar nieuwsgieriger."