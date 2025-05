AP geeft Uber recordboete van 10 miljoen euro voor slechte info inzageverzoek

Uber heeft een AVG-boete van tien miljoen euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De taxidienst geeft chauffeurs te weinig inzage en rechten rondom hun privacy, concludeert de toezichthouder, die vijf overtredingen constateert en daarom veruit de hoogste boete ooit uitdeelt.

De Nederlandse privacytoezichthouder legt Uber een boete van tien miljoen euro op voor het schenden van de privacy van 172 Franse taxichauffeurs. Die hadden in juni 2020 een klacht over Uber ingediend bij een lokale Franse non-profitorganisatie, die op zijn beurt de klacht doorspeelde aan de nationale toezichthouder. De Commission nationale de l'informatique et des libertés stuurde de klacht juist weer door naar Nederland, omdat daar het hoofdkantoor van Uber gevestigd is. De boete komt voor rekening van Uber BV, dat onder het Amerikaanse moederbedrijf Uber Technologies Inc. valt.

De boete draait onder andere om de manier waarop Uber-chauffeurs konden opvragen welke gegevens Uber over hen verzamelt. Chauffeurs konden dat via een digitaal formulier opvragen. Daarvoor moesten ze echter veel stappen doorlopen, stelt de AP. Vanuit de app moesten chauffeurs acht stappen in een menu doorlopen. Daarmee overtreedt Uber artikel 12 van de AVG, stelt de AP. Daarin staat dat inzageverzoeken makkelijk moeten worden aangeboden.

Uber merkte daarbij zelf overigens op dat het nog vier andere mogelijkheden heeft om informatie-inzageverzoeken te doen. Dat was bijvoorbeeld ook mogelijk via de website. Daar is de AP het niet mee eens. De toezichthouder erkent dat die mogelijkheden bestaan, maar concludeert dat 'de voornaamste interactie tussen Uber en de chauffeurs plaatsvindt via de chauffeursapp'. "Om deze reden is de AP van oordeel dat in ieder geval in de chauffeursapp de chauffeurs gefaciliteerd moeten worden in de uitoefening van hun rechten", stelt de AP.

Te vaag CSV-bestand

Uber stuurde een .csv-bestand met info, maar gaf slechte uitleg over de inhoud Wanneer een inzageverzoek vervolgens wordt gehonoreerd, stuurt Uber een .csv-bestand op. Dat is volgens de AP te vaag, met name omdat Uber geen uitleg geeft over 'hoe de informatie uit een dergelijk bestand gestructureerd kan worden weergegeven'. Bovendien is de informatie die Uber wél meestuurt alleen in het Engels beschikbaar, terwijl dat ook in lokale talen zou moeten. "Deze overtreding raakt niet alleen de Franse chauffeurs, maar nagenoeg alle chauffeurs van Uber in Europa", schrijft de AP.

Uber overtreedt tot slot nog de AVG op drie manieren waarbij het bedrijf verwijst naar zijn eigen privacyverklaring. Dat doet het zodra chauffeurs een inzageverzoek doen. Uber verwijst dan bijvoorbeeld naar de maximale bewaartermijn die in die privacyverklaring is opgenomen. Die informatie is volgens de AP 'te algemeen'. Volgens Uber komt dat omdat de bewaartermijn per land, maar ook per categorie en soms zelfs per stad verschilt. Daardoor zou 'het noemen van specifieke bewaartermijnen leiden tot een uitbreiding van de privacyverklaring met tientallen tot honderden pagina's'. De AP erkent in het onderzoek dat dit onhandig zou zijn, maar zegt dat Uber het zich er te makkelijk vanaf maakt door te stellen dat gegevens 'zo lang als noodzakelijk' worden bewaard.

Hetzelfde gebeurt met de uitleg over het doorsturen van informatie naar andere landen en over het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In het eerste geval zegt Uber niets over landen buiten Europa. In het tweede geval zegt het vervoersbedrijf niets over de mogelijkheid om gegevens over te dragen aan een concurrent. Met die drie laatste feiten overtreedt Uber artikel 13 van de AVG, dat gaat over welke informatie er in een inzageverzoek moet staan.

Langdurige overtreding

Uber is groot en de overtredingen gingen lang door, waardoor de boete extra hoog is De AP keek voor de overtredingen naar de periode vanaf 25 mei 2018, toen de AVG van kracht werd. De overtredingen liepen door tot februari 2022, toen Uber een nieuw privacycentrum opzette waarin chauffeurs dergelijke inzageverzoeken konden doen. Dat was pas in november 2022 volledig klaar voor gebruik. De laatste overtreding stopt pas op dat moment.

Uber is het niet eens met de conclusies van de AP. Het bedrijf stelt in het onderzoek dat veel normen in de AVG te vaag beschreven zijn. In de AVG staat bijvoorbeeld dat bedrijven inzageverzoeken 'gemakkelijk toegankelijk' moet maken, maar niet hoe dat precies moet. Uber zegt dat er te weinig richtlijnen zijn om dat te bepalen. De AVG is bewust zo neutraal geschreven, zodat interpretaties in de eerste plaats bij bedrijven liggen. Toezichthouders of rechters kunnen vervolgens toetsen of dat klopt.

Recordbedrag

De boete is met afstand de hoogste die de Autoriteit Persoonsgegevens ooit heeft uitgedeeld. De vorige hoogste boete van 3,7 miljoen euro ging naar de Nederlandse Belastingdienst. Dat de boete voor Uber nu zo hoog is, komt volgens de AP vanwege de omvang van het bedrijf. "Bij de beoordeling van de zwaarte van de overtredingen weegt allereerst het aantal (mogelijke) betrokkenen mee. Het is de AP bekend dat in de periode van de overtredingen ongeveer 120.000 Uber-chauffeurs actief waren in Europa." Ook de duur van de overtreding, tussen mei 2018 en november 2022, speelt een belangrijke rol. Daar staat tegenover dat de boete hoger had kunnen zijn. Zo was de informatie van inzageverzoeken onvolledig, maar wel aanwezig.