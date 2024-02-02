Rechter vernietigt AVG-boete voor Enschedese wifitracking omdat AP te streng was

De gemeente Enschede hoeft een AVG-boete van 600.000 euro niet te betalen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf in 2021 een boete omdat de gemeente wifitracking inzette in de binnenstad. De rechter zegt nu dat de AP te streng oordeelde en niet kan bewijzen dat er persoonlijk identificeerbare informatie werd verzameld.

De rechtbank in Zwolle vernietigt de boete die de AP in 2021 oplegde aan de gemeente Enschede. De gemeente zette sinds 2018 wifitracking in de binnenstad in om bijvoorbeeld te kijken waar en wanneer er het beste verbouwingen moesten worden uitgevoerd. De boete was de eerste die de AP sinds de inwerkingtreding van de AVG uitdeelde aan een overheid. De gemeente kondigde een jaar later aan naar de rechter te stappen.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht de werking van de wifisensoren die door het externe bedrijf, Retail Management BV, werden gebruikt. Maar de AP oordeelde veel te streng over de technische werking, zegt de rechter. Het geschil tussen de AP en de gemeente ligt in de vraag of de verzamelde gegevens herleidbaar zijn tot personen. De AP vond van wel, de gemeente van niet.

De AP concludeerde dat de sensoren mac-adressen registreerde van specifieke mobiele apparaten. Die gegevens werden gehasht, gepseudonimiseerd en voor een deel afgeknipt, maar ondanks die maatregelen zouden beheerders van de wifisensoren 'leefpatronen' kunnen achterhalen. "De leefpatronen kunnen bijvoorbeeld iemands woon- of werkplek prijsgeven, maar ook gevoeligere gegevens, zoals bezoeken aan medische instellingen", schreef de AP in 2021 in zijn onderzoek. Dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat een medewerker op specifieke rustige momenten een individuele gebruiker probeert te volgen.

AP mocht niet uitgaan van theoretisch scenario

De gemeente Enschede vond dat nogal vergezocht. De AP zou volgens de gemeente werken met theoretische scenario's, in plaats van te onderzoeken of iemand daadwerkelijk kon worden gevolgd.

Met dat laatste is de rechtbank het eens. "De rechtbank is van oordeel dat de AP onvoldoende heeft onderzocht of de door haar genoemde manieren het inderdaad mogelijk maken om de identiteit van een gebruiker van een mobiel apparaat met het blote oog te achterhalen", staat in het vonnis. "De enkele stelling dat bedoelde medewerkers dit redelijkerwijs zouden kunnen doen, overtuigt de rechtbank niet."

Volgens de rechtbank had de AP 'moeten onderzoeken of het redelijkerwijs te verwachten is dat de genoemde middelen worden gebruikt om iemand te identificeren'. Dat deed de toezichthouder niet. De AP kan daarom niet bewijzen dat er persoonsgegevens onterecht werden verwerkt. De boete wordt daarom vernietigd, zegt de rechter.

Zoveelste tik op de vingers

Het gebeurt vaker dat de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers wordt getikt door de rechtbank omdat het te streng oordeelt. Zo werd een boete voor DPG Media teruggedraaid omdat de AP meteen overging tot straffen, terwijl het eerder een gesprek had moeten aangaan. De eerste boete die de AP ooit oplegde, voor het HagaZiekenhuis, werd door de rechter verlaagd en eerder ging VoetbalTV failliet vanwege een boete die onterecht bleek te worden opgewacht. De Europese Commissie waarschuwde de AP in 2022 al dat het de AVG te streng interpreteert.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de privacytoezichthouder, herhaalde vorig jaar in een interview aan Tweakers dat hij de AP niet te streng vindt straffen. "Men vindt inderdaad vaak dat wij de lat te hoog leggen. Dat is niet zo; wij passen juist de wet toe. Als het over grondrechten gaat, kun je wat mij betreft niet te streng zijn. Een privacyschending zien wij als een inbreuk op grondrechten. In zo'n geval redeneren wij altijd in het voordeel van de burger. Dat is ook goed. Een rechter kan ons altijd doorverwijzen naar een hogere rechter of het Europese Hof van Justitie, zoals onlangs in een Amsterdamse zaak is gebeurd. Als wij te soepel zouden zijn, komt zo'n zaak nooit bij het Hof terecht. Dan ben je te voorzichtig in het beschermen van burgers. Als de wetgever, zoals de Europese Commissie, vindt dat we te streng optreden, dan kan die de wet aanpassen. Maar als wij te slap zijn tegenover burgers, dan kun je dat niet zomaar corrigeren. Dan is de fout gemaakt en dat draai je niet zomaar terug. Daarom zitten we het liefst aan de veilige kant, het maximaal beschermen van burgers."

De gemeente Enschede zegt blij te zijn met het besluit. "Ik ben blij dat de rechter de onterechte megaboete van 600.000 euro schrapt", zegt wethouder Harmjan Vedder in een reactie. "Dit onderstreept dat we zorgvuldig zijn omgegaan met de privacy van onze inwoners en de bezoekers van onze stad. We blijven een grote verantwoordelijkheid houden om ethisch om te gaan met data en technologie. Ook in deze zaak heeft dat voor ons voorop gestaan."

Correctie: in het artikel stond aanvankelijk dat het ging om een hoger beroep, maar dat is het niet. Het ging om een uitspraak van de rechtbank, niet van het gerechtshof.