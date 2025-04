AP: wegbeheerders denken niet goed na over privacyrisico’s volgverkeerslichten

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de wegbeheerders in Nederland niet goed hebben nagedacht over de privacyrisico’s van volgverkeerslichten. De AP vraagt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om uit te zoeken of de verkeerslichten wel voldoen aan de AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft in een persbericht dat het via de 'intelligente verkeersregelinstallaties' niet enkel mogelijk is de verkeersdrukte te meten, maar ook om bewegingspatronen van automobilisten in kaart te brengen en zelfs personen te identificeren. Dat gebeurt omdat de volgverkeerslichten contact maken met apps op mobiele telefoons van voorbijrijdende weggebruikers en op die manier de locatie van de bestuurders, de snelheid van hun voertuigen en de ritten die men aflegt, in kaart kan brengen. De waakhond stelt zich de vraag of weggebruikers daar ook voldoende van op de hoogte zijn.

De AP schrijft ook dat de Nederlandse wegbeheerders niet goed lijken te hebben nagedacht over de privacyrisico’s van de slimme verkeerslichten. De Autoriteit zegt dit nadat het eerst een reeks vragen aan een Nederlandse gemeente heeft gesteld over de verzameling en verwerking van gegevens die via volgverkeerslichten zijn verzameld en tot de conclusie is gekomen dat deze vragen niet naar behoren konden worden beantwoord. Zo is het volgens de AP niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies worden gedeeld en wie verantwoordelijk is voor het verzamelen van de data en het gebruik ervan. "Dat zijn zaken die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming altijd duidelijk moeten zijn", klinkt het. De waakhond vraagt de bevoegde minister nu om uit te zoeken of het ontwerp en gebruik van de verkeerslichten wel voldoen aan de AVG. De Autoriteit vraagt ook dat de minister in gesprek gaat met alle wegbeheerders van Nederland.