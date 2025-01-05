Amsterdam neemt geen volgverkeerslichten in gebruik door privacyrisico's

De gemeente Amsterdam gaat voorlopig geen volgverkeerslichten in gebruik nemen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt dat er onder meer zorgen zijn omtrent de privacyrisico's van zulke 'intelligente' verkeersregelinstallaties.

Amsterdam gaat niet verder met het plaatsen van de intelligente verkeersregelinstallaties uit het Talking Traffic-programma, schrijft Melanie van der Horst in antwoord op raadsvragen. Daartoe heeft de gemeente onder meer besloten omdat de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar zorgen heeft geuit over de privacyrisico's van dergelijke volgverkeerslichten.

Deze verkeerslichten communiceren met apps op mobiele telefoons van nabije weggebruikers en met in-carsystemen. Zij geven aan verkeersdeelnemers door hoelang het duurt voordat het licht op rood of groen springt. Ook kan het gedrag van een volgverkeerslicht worden aangepast op basis van de verkeersdrukte.

De AP stelt dat dit systeem mogelijk de AVG-wetgeving schendt, omdat het de locatie van weggebruikers in kaart kan brengen en individuele personen kan identificeren. Ook is het volgens de waakhond niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies worden gedeeld en wie verantwoordelijk is voor het verzamelen van de data en het gebruik ervan.

Naast privacyzorgen zijn er volgens Van der Horst ook zorgen op het gebied van cybersecurity, al wordt daar niet verder op ingegaan. Daarnaast zegt de wethouder dat het systeem momenteel nog last heeft van kinderziektes, aanzienlijk meer kost dan gewone verkeerslichten en een 'zeer beperkt' effect heeft op een betere doorstroming in Amsterdam. Dat blijkt volgens haar uit een eerdere, kleinschalige proef, waarin de gemeente op twee kruispunten zulke volgverkeerslichten heeft geplaatst.

In 2023 gaf de gemeente nog aan ieder verkeerslicht in Amsterdam op den duur te willen vervangen door een Talking Traffic-systeem. Van dat plan wordt overigens niet helemaal afgeweken, want ieder verkeerslicht dat wordt vervangen krijgt alsnog de technologieën aan boord om hem 'intelligent' te kunnen maken. De gemeente wil dat gaan doen zodra de privacy- en cybersecurityzorgen zijn weggenomen en het systeem 'meerwaarde heeft die de aanvullende investeringen rechtvaardigen'.

Het Talking Traffic-systeem is bedoeld als vervanging van verkeerslichten die een korteafstandsradio gebruiken voor de communicatie met weggebruikers. In tegenstelling tot de intelligente verkeersregelinstallaties communiceert dit zogenoemde karsysteem enkel met bepaalde groepen weggebruikers, zoals het openbaar vervoer en hulpdiensten.

RTL Nieuws schreef afgelopen oktober dat dit systeem een kwetsbaarheid bevat. Hierdoor zouden onbevoegden het systeem kunnen hacken om prioriteitsaanvragen naar verkeerslichten kunnen sturen en te beïnvloeden of ze van kleur veranderen. Van der Horst schrijft dat deze kwetsbaarheid tot op heden nog niet is misbruikt en dat er, zelfs bij misbruik, 'geen risico' zou zijn op verkeersonveilige situaties. De gemeente ziet daarom geen noodzaak om dit systeem op korte termijn te vervangen.

Slimme verkeerslichten voetgangers
Slim verkeerslicht voor voetgangers (afbeelding ter illustratie)

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 05-01-2025 10:40
190 • submitter: RonnieKo

05-01-2025 • 10:40

190

Submitter: RonnieKo

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Reacties (190)

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tweakuwe 5 januari 2025 10:47
Je zou toch denken dat ze prima op een privacyvriendelijke manier de status kunnen delen? Gewoon de data op een open access plek neerzetten zoals bijv. Met matrixborden gebeurd. Verkeersdrukte anticiperen wordt dan inderdaad niet te doen op deze manier, maar daarvoor hebben ze toch al overal camera’s (wat een groter privacy risico is dan je in een app tracken, maar dat mag dan weer wel…).
Blokker_1999
@tweakuwe5 januari 2025 11:44
Maar je gaat natuurlijk logs opslaan van welke endpoints allemaal data komen opvragen. Als het een webserver is dan heb je het IP adres van het toestel dat het is komen opvragen. Doe je het met bijv. bluetooth dan heb je het MAC adres van de tegenpartij.

En je gaat bijna altijd een log bijhouden voor eventuele troubleshooting op te gaan doen, maar dat betekend ook dat die data ergens tijdelijk bewaard zal worden en vroeg of laat ook voor andere doelen gebruikt en eventueel misbruikt kan worden.
tweakuwe @Blokker_19995 januari 2025 11:56
Maar het zijn normaliter niet de eindgebruikers die direct die info ophalen. Het zijn de aanbieders van de apps die men gebruikt, zoals Google/Waze, Flitsmeister, Tomtom etc.
kodak
@tweakuwe5 januari 2025 17:02
Maakt het probleem niet minder. Het aantal waarbij het 'goed' gaat doet er niet toe als het systeem niet duidelijk privacy by design is. Hooguit kun je het risico minder belangrijk vinden, maar dat staat niet zomaar boven recht op bescherming.

Voor privacy bij gebruik van een openbare voorziening een gebruiker afhankelijk maken van bedrijven is daarbij tegenstrijdig. Zowel omdat het doel juist niet is om afhankelijkheid te bevorderen als dat die bedrijven niet zomaar even of meer belang aan privacy van hun gebruikers hechten.
hooibergje @tweakuwe5 januari 2025 11:13
Ik heb zo'n vermoeden dat dat prima kan, maar dat diegene die het zou willen uitvoeren dat alleen wil doen als hij of zij nog wat advertenties door de strot van gebruikers mag douwen.
PolarBear @tweakuwe5 januari 2025 11:26
Lijkt mij ook, alles met een app oplossen hoeft ook niet. Ik denk dat je prima op verkeersdrukte kan anticiperen (met camera's, lussen etc). Als je niet van alles opslaat is én al vanaf het begin privacty meenement is het privacy aspect ook beter te garanderen.
x0z8_ @tweakuwe5 januari 2025 13:07
Ik heb recent bij een bedrijf gewerkt die in Nederland VRI prioritering faciliteert voor automobilisten en fietsers. In principe kan de aanvraag met vrij weinig data voldaan worden (in ons geval met GPS, snelheid en richting). Daar zit een server tussen die die posities omzet in een registratie bij een VRI waar de aanvraag word gedaan. Alleen die server moet inderdaad de verwerking doen en slaat voor de rest niks op
kujinshi 5 januari 2025 10:58
"Deze verkeerslichten communiceren met apps op mobiele telefoons van nabije weggebruikers en met in-carsystemen. Zij geven aan verkeersdeelnemers door hoe lang het duurt voordat het licht op rood of groen springt."

Wie dit heeft verzonnen. Dit moet je al nooit willen in het verkeer.

We moeten echt af van die telefoon cultuur in het verkeer en de politie gedoogt (bij fietsers) helaas nog te veel. Boetes mogen wel 1000 euro voor fietser en 2500 euro voor automobilist zijn. Dan is het probleem morgen over. En kan onze spaarzame politie weer nuttigere dingen doen.
mugenmarco @kujinshi5 januari 2025 11:04
Hoe bedoel je 'telefoon cultuur'?

Mensen gebruiken hun mobiel als navigatie, en als ze in die navigatie ook kunnen implementeren wanneer het stoplicht op groen gaat etc. dan geeft dit toch juist voordelen?

Als er een snellere route is vanwege file dan moet je ook je mobiel gebruiken om die andere route te selecteren met 1 druk op de knop, als dat ook voor verkeerslichten is dan zie ik dus echt het probleem niet.
JustRob @mugenmarco5 januari 2025 14:23
Maar wat voor voordeel is het dat je weet dat het stoplicht over 10s op groen gaat?

In andere landen is dit gewoon opgelost door het stoplicht vlak voor het op groen gaat op oranje te zetten. Daarmee kun je je ook ‘gereed maken voor vertrek’ en hoef je je ogen ook niet van de weg te houden.

Absurde oplossing voor een probleem dat met de huidige techniek al is opgelost.
blinchik @JustRob5 januari 2025 14:57
In andere landen zie je soms ook een count-down teller bij het verkeerslicht, dan weet je ook exact wanneer het licht op groen springt.
Wouterie @blinchik5 januari 2025 15:23
Hebben veel fietsverkeerslichten in Nederland ook, dus je zou zeggen dat het een kleine stap is naar de grote verkeerslichten.
aloft @Wouterie5 januari 2025 15:48
In sommige steden in Nederland zie je dit ook al bij de 'grote verkeerslichten'. Telt netjes af van 5 naar 1 en daarna gaat het licht op groen.
Wouterie @aloft5 januari 2025 15:51
Ik dacht het inderdaad ook bij 'grote verkeerslichten' gezien te hebben, maar ik wist het niet meer zeker.
Frame164 @Wouterie5 januari 2025 15:57
Ik denk niet zozeer "grote verkeerslichten" maar eerder "nieuwe of vernieuwde verkeerslichten". Bij ons in de stad zie je het bij alle nieuwe lichten.
Wouterie @Frame1645 januari 2025 16:00
Ach ja, bij ons is daar geen geld voor. Verkeersborden zijn onleesbaar en het is al heel wat als alle lampen het doen in de verkeerslichten. Beetje 3e wereld hier.
Galinsky @Wouterie6 januari 2025 09:06
Bij sommige verkeerslichten lijkt het mij ook lastig een timer te realiseren gezien de weg aan het gewicht kan voelen of er een auto aankomt en daardoor direct op groen springt als er nergens anders een auto staat. Of hij springt op groen als de achterse “weegschaal” ook langdurig gewicht heeft (lange rij auto’s) Onze verkeerslichten zijn veel dynamischer dan veel andere landen dan alleen een leuk timertje ernaast.
LXSJason @Galinsky6 januari 2025 12:17
Detectielussen voor de verkeer regel installaties detecteren op magnetisme, niet gewicht.

[Reactie gewijzigd door LXSJason op 6 januari 2025 12:17]

grasmanek94 @aloft5 januari 2025 22:49
Om vervolgens alsnog rood te blijven.. Nutteloze aftelling.
Veel te vaak meegemaakt.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 5 januari 2025 22:49]

Bosscope @aloft5 januari 2025 21:57
Hier om de hoek in Waddinxveen hebben enkele verkeerslichten een aflopende teller, werkt prima. Welk voordeel ingewikkelde communicatie met apps en mobieltjes heeft zie ik echt niet
kr4t0s @Bosscope6 januari 2025 08:39
Ja eens, snap ook niet echt wat het nut ervan is. Als timer op een minuut staat wat gaat men dan doen met die vrije tijd? Minuutje telefoon spelen waarschijnlijk.
Ed Vertijsment @aloft6 januari 2025 12:06
Volgens mij tellen sommige ook af tot 5 en gaan dan op groen.
CrassayHoof @blinchik6 januari 2025 10:27
In Den Bosch hebben ze dit ook
Stpan @blinchik6 januari 2025 12:55
In Rotterdam tegenwoordig ook merkte ik op toen ik weer in december weer eens in Nederland was.

Telt van 3 tot 0, ik merkte ze zelf op aan de oostkant van de stad. Ik meen de T - kruising Maasboulevard / Oostplein?
mugenmarco @JustRob5 januari 2025 14:33
Maar wat voor voordeel is het dat je weet dat het stoplicht over 10s op groen gaat?

In andere landen is dit gewoon opgelost door het stoplicht vlak voor het op groen gaat op oranje te zetten. Daarmee kun je je ook ‘gereed maken voor vertrek’ en hoef je je ogen ook niet van de weg te houden.

Absurde oplossing voor een probleem dat met de huidige techniek al is opgelost.
Ik ben zulke stoplichten tegen gekomen in andere landen en ik vond ze erg prettig, misschien doen ze dit niet omdat zulke stoplichten duurder zijn?

niet alleen dat, je zal veel mensen moeten leren dat we nieuwe stoplichten hebben zodat ze weten wat ze moeten doen en ook dat kost veel tijd en geld.

Maar goed punt!
FearMe @mugenmarco5 januari 2025 15:07
Ik ben zulke stoplichten tegen gekomen in andere landen en ik vond ze erg prettig, misschien doen ze dit niet omdat zulke stoplichten duurder zijn?
Het blijkt dat onze stoplichten ook gewoon een oranje lamp hebben!
mugenmarco @FearMe5 januari 2025 15:45
er komt vast wel veel meer bij kijken, en alle mensen informeren over deze verandering via tv/radio kost ook bakken met geld.
lDDQD @mugenmarco5 januari 2025 17:37
Denk maar aan o.a het volgende:
  • Herprogrammeren en testen van bestaande stoplicht-software (dus niet alleen stoplichten, maar ook bv. onderzoeksapparatuur en flitspalen
  • Communicatie — de maatschappij moet hier inderdaad over worden ingelicht, met alle kosten van dien
  • Wijziging in de Wegenverkeerswet. Oranje krijgt namelijk in dit geval een andere betekenis
  • Aanpassing in CBR. Dat zal ook wat kosten
Oftewel, het kost veel geld en het effect ervan is volgens mij nog niet eens bewezen.

[Reactie gewijzigd door lDDQD op 5 januari 2025 17:37]

YGDRASSIL @lDDQD5 januari 2025 22:43
Dus doen ze nu een afteller in nieuwe stoplichten. Is dat wel getest, verkeerswet ok en bewezen? Lijkt me sowieso duurder dan oranje lampje.
CaptainHologram @FearMe5 januari 2025 20:20
Ik heb destijds (stage gelopen bij printplaten fabriekant die ook stoplichten produceerder ernaast) begrepen dat wij het in nederland niet kunnen omdat we op een andere manier de lampen aansturen oid.
De plus schakelen van het licht ipv min of andersom. niet zeker meer

Maar dit was volgens hun de reden dat wij het niet kunnen
Nu snap ik niet helemaal wat de logica is want het is gewoon een plc wat alles aanstuurd. maarja dit was volgens hun de reden.
Milmoor @CaptainHologram5 januari 2025 20:50
Ik verwacht dat dat oorspronkelijk de reden geweest zal zijn. Bij nieuwere modellen gaat men het er niet alsnog instoppen, ook al is dat heel makkelijk, omdat er geen vraag naar is. Dus stoppen ze er geen tijd en moeite in.
SBAUKfBnS @CaptainHologram6 januari 2025 11:18
Dit lijkt mij een beetje een plinten ladder verhaal.
bovengemiddeld @JustRob5 januari 2025 15:21
Dit valt vast ook te onderbouwen met psychologische ondrezoeken maar ik zal een gok doen naar je vraag wat het voordeel is van een aftelklok:

Psychologisch gezien vermoed ik dat mensen minder opgefokt, gefrustreerd in het verkeer zitten bij een stoplicht. Door de verwachtingen van mensen te managen weet je waar je aan toe bent. Ook zullen er vast mensen zijn die normaal gesproken wat traag van hun plek komen omdat ze niet goed op zitten te letten nu een grotere kans hebben dat ze op moment supreme van een groen stoplicht wel van hun plek komen.

Ik zou het zelf in elk geval fijn vinden.
JustRob @bovengemiddeld5 januari 2025 15:30
Maar dit is nog steeds symptoombestrijding, want waarom zitten mensen opgefokt achter het stuur? Ik zit dat zelf echt nooit.

[Reactie gewijzigd door JustRob op 5 januari 2025 15:30]

bovengemiddeld @JustRob5 januari 2025 15:45
Stelen mag niet en doe ik zelf ook niet, maar toch vinden we het als maatschappij wel wenselijk dat er allerlei maatregelen zijn waardoor je minder snel geneigd bent om dat te doen (camera's in winkels ) en gevolgen aan het overtreden hiervan (strafblad, boete, cel).

Ik vind het persoonlijk wel een goed idee dat (mits dat een wezenlijk effect heeft op opgefoktheid) hier in dat geval aan symptoombestrijding wordt gedaan als je het zo wilt classificeren.
Get!em @bovengemiddeld5 januari 2025 17:20
Minder opgefokt? Het is bij sommige nu al een enorm stoplicht sprint gehalte.

Laat dat informeren over wanneer groen maar zitten, lokt in NL helaas race gedrag uit en doet alle relaxtheid, en eventuele duurzaamheids zaken weer teniet.

Ga ‘s avonds maar eens kijken en luisteren bij de stoplichten van o.a. Zwolle, hanzeallee/ijselallee of bij het wegvak tussen Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. En zo nog veel meer plekken.
Frame164 @JustRob5 januari 2025 15:58
Rood oranje groen volgorde vereist een wetswijziging en daarna een publiciteitscampagne om de wijzigingen uit te leggen. En dan heb je nog dat het niet overal tegelijkertijd is uit te rollen. Een counter toevoegen heeft geen wetswijziging en campagne.nodig. Het is makkelijker te snappen.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 5 januari 2025 16:00]

r_j @Frame1646 januari 2025 00:11
maar wel veel duurder
Nathilion @Frame1646 januari 2025 09:21
Zo moeilijk is het niet te snappen. Duitsland doet dit al jaren. Eenieder in de grensstreek die wel eens naar Duitsland gaat zal dit bij elk verkeerslicht ervaren. Er is hier geen speciale campagne voor nodig geweest om Nederlanders hierin te instrueren.

Die randstedelingen van ons zullen het ook wel snel genoeg oppikken als de lichten bij hen rood-oranje-groen gaan laten zien.
FPSUsername @JustRob5 januari 2025 16:00
Maar wat voor voordeel is het dat je weet dat het stoplicht over 10s op groen gaat?
Een auto zou met deze informatie juist kunnen inspelen op wanneer start/stop ingeschakeld wordt en automatisch uitschakelt. Opzich slim, maar nutteloos als (als het aan de EU ligt) iedereen een EV rijdt.
provista30 @JustRob5 januari 2025 18:05
Wij in Helmond hebben in plaats van oranje voor dat het groen wordt op de die plek een afstelling van 3, 2, 1 en dan groen en zelfs dan krijgen mensen het voor elkaar om nog pas met groen en soms zelfs alweer oranje, in z'n te zetten en dan pas op te trekken.

Ik vind het in de app ideaal en soms in de auto krijg ik het ook in beeld op plekken waar het wel werkt.
jollewieringa @JustRob5 januari 2025 23:47
Is geen Appelscha maar Amsterdam hè, daar is het niet zo vreemd om in de spits zo 15 minuten voor een stoplicht te staan in een kleine file. Gaat niet om aftellen tot wanneer je plankgas er vandoor kan maar om de doorstroom tijd te berekenen.
jongetje @JustRob6 januari 2025 07:22
Ik heb die discussie ook gehad met een verkeersdeskundige.
Als je eerst oranje-rood doet voor groen, dan moet je meer tijd inbouwen na het rood van de andere kant. Als je dat niet doet dan programmeren ze het groen sneller op het rood. En dan maakt het in de praktijk dus niet uit voor de doorstroming.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 6 januari 2025 07:23]

FietsCAD @JustRob6 januari 2025 07:25
In andere landen is dit gewoon opgelost door het stoplicht vlak voor het op groen gaat op oranje te zetten. Daarmee kun je je ook ‘gereed maken voor vertrek’ en hoef je je ogen ook niet van de weg te houden.
In Nederland maken we deze direct groen en verspillen we deze tijd niet. Het gaat van de groentijd af, niet van het rode licht.
Mathijs Kok @JustRob6 januari 2025 09:25
Maar wat voor voordeel is het dat je weet dat het stoplicht over 10s op groen gaat?
Daarmee verhinder je dat een automobilist er lang over doet om weg te rijden. Heeft een bewezen gunstig effect op doorstroming. Daarnaast zijn we mensen en mensen hebben een hekel aan wachten als we niet weten hoelang het gaat duren.
Barsonax @mugenmarco5 januari 2025 11:17
Het gaat juist erom dat mensen het voor andere zaken dan navigatie gebruikt zoals social media. Zie het echt te vaak gebeuren, gaat bijna geen dag voorbije of ik zie wel een auto met de bestuurder die met zijn neus in zijn telefoon zit en alle kanten op slingert.
mugenmarco @Barsonax5 januari 2025 11:27
Het gaat juist erom dat mensen het voor andere zaken dan navigatie gebruikt zoals social media. Zie het echt te vaak gebeuren, gaat bijna geen dag voorbije of ik zie wel een auto met de bestuurder die met zijn neus in zijn telefoon zit en alle kanten op slingert.
Daar ben ik het zeker mee eens, maar die mensen blijven dat hoe dan ook doen en voor veel mensen die dat juist niet doen vind ik deze volgverkeerslichten een goede uitkomst.
360Degreez @mugenmarco5 januari 2025 12:20
Ze doen het toch wel is geen excuus.

Mobieltjes moeten uit beeld in het wegverkeer. Dus niet langer gebruiken voor navigatie en altijd uit het blikveld van de bestuurder. Zo niet; Een vaste boete van €1500 en bij herhaling een rijontzegging.

• Navigatie alleen via een in-car systeem of dedicated navigatie device.
• Geen toegang tot chat- of social-media apps via dit systeem.

Klinkt hard, maar vrijwel elke moderne auto heeft een ingebouwde navigatie en zo niet zijn er prima externe oplossingen voor alleen de navigatie.

On-topic;
De systemen die we nu hebben (passief/optisch) werken naar mijn idee prima. Bij sommige lichten zie je ook een ring aan ledjes die langzaam volloopt tot groen licht. In het buitenland zie je ook dat de stoplichten van rood naar knipperend oranje gaan om te laten weten dat hij bijna op groen gaat zodat je sneller kunt reageren.

Als je bezig bent met autorijden en voor het stoplicht door je voorraam kijkt, zou dit absoluut voldoende moeten zijn.

Ik zie daarom de meerwaarde niet van zo'n extreem technische oplossing niet. Het klinkt weer als een manier om vele honderden miljoenen aan aanbestedingen te doen zonder duidelijk zicht op de netto-winst voor je gemeente.

Misschien is het aanbestedingstraject met alle leuke tripjes, praatgroepen, consultants, vriendendiensten, etentjes, tripjes en bonussen de ultieme drijfveer van de ambtenaren die dit idee gepitcht hebben.
rko4u @360Degreez5 januari 2025 12:46
U wilt dus feitelijk alle vormen van navigatie verbieden? Want wat is het verschil tussen een telefoon of een dedicated navigatiesysteem? Op de fiets mag je hem al niet rijdend bedienen.
360Degreez @rko4u5 januari 2025 13:05
Nee nee, Navigatie is prima, maar er zijn geen werkbare mechanismen die voorkomen dat mensen bij het gebruik van navigatie-apps ook met social media gaan rommelen. Daarnaast is een ingebouwde navigatie vaak eenvoudiger te bedienen met knoppen op je stuur en spraakbediening. Dit is veiliger dan je op een klein telefoonscherm door een menu navigeren.
Dreamvoid @360Degreez5 januari 2025 13:17
Daarvoor hebben we tegenwoordig Carplay/Android Auto
MrR0b3rt @Dreamvoid6 januari 2025 10:25
In moderne auto's wel, maar in de hele discussie die ik hierboven lees worden gemakshalve mensen vergeten die dat niet hebben. Je kunt het natuurlijk aftermarket krijgen, maar ook dat heeft lang niet iedereen.

Feitelijk komt het er dan op neer dat je navigatie alleen beschikbaar maakt voor mensen die dat kunnen betalen.

Edit: kleine nuance: er werd natuurlijk wel gesproken over een dedicated navigatie devices (een TomTom oid). Maarja, die moet je wel kunnen betalen (inclusief de kaart updates / abonnementskosten).

[Reactie gewijzigd door MrR0b3rt op 6 januari 2025 10:49]

VincentvdBergh @360Degreez5 januari 2025 15:17
Ik heb Android Auto aanstaan in mijn auto. Mijn telefoon ligt gewoon in de midden console waardoor ik deze niet beet kan pakken zonder dat ik daar actieve moeite voor moet doen.

Ik kan Android Auto perfect met spraakbesturing zeggen wat er gedaan moet worden (enkel navigeer naar is wat ik gebruik), of ik kan met de toetsen op het stuur de telefoon opnemen.

Nu kan ik met Android Auto ook berichten ontvangen en laten aflezen, maar ik heb dit doelbewust geblokkeerd staan omdat dit enkel afleid.

Ik hou er al niet van om gebeld te worden tijdens het autorijden, en neem dan ook enkel op indien het een familielid is (die bellen niet voor de lol over het algemeen) of als ik een belangrijk telefoontje verwacht. Herken ik het nummer niet dan neem ik sowieso niet op en gaat de telefoon zo door naar voicemail.

De inbouw navigatie van de gemiddelde auto is zo erg achterhaald dat je die niet normaal kan gebruiken voor navigeren van A naar B omdat straten er niet in staan of omdat een straat een 1 richtingverkeer weg is geworden (waardoor de navigatie hem tript zodra je een afwijking van de route doet omdat jij de actuele informatie gebruikt). Komt bij de navigatie updaten bij veel fabrikanten achter een betaalmuur zit 3 na aanschaf van de nieuwe auto (bij occasions heeft het er nog nooit bijgezet in mijn geval).

Slimme verkeerslichten die kunnen gewoon met het lus systeem extra slim gemaakt worden. Indien er voor de verkeerslichten al een extra lus zit dan weet het verkeerslicht al dat er verkeer aankomt en kan deze daarop anticiperen. Tevens kan het verkeerlicht ook inschatten hoeveel verkeer er komt (als een auto op de lus staat dan weet het verkeerslicht dat er meer verkeer is).

Wifi, Bluetooth, NFC of een directe 5G beam verbinding is niet nodig om een verkeerslicht slim te maken. Als het wel gebruikt wordt kan in theorie gekeken worden hoe iemand zich verplaatst. Maar ik zie hier niet van in waarom dat niet zou mogen. Zodra jij live navigatie gebruikt via een data verbinding op de telefoon kan jij al getraceerd en geïdentificeerd worden.

Sterker nog, iedereen heeft tegenwoordig zijn / haar telefoon mee (ook al navigeer jij er niet mee) dus kan jij al getraceerd en geïdentificeerd worden aan de hangt van de verplaatsing van jou door het pingen van een telefoonmast of een WiFi hotspot.

Kortom de AP zit gewoon weer spijkers op laagwater te vissen.
Wouterie @360Degreez5 januari 2025 15:30
Je lost dit probleem niet op door de regels aan te scherpen, of nog meer regels te bedenken, maar door handhaving. Jij ziet ze slingeren, ik zie ze slingeren, maar oom agent is in geen velden of wegen te bekennen.

On-topic: helemaal mee eens. Onzinnig gedoe om het verkeer nog wat complexer en kwetsbaarder te maken.
Milmoor @Wouterie5 januari 2025 20:53
Handhaving werkt alleen als de gemiddelde persoon van mening is dat de regel klopt. Er zijn heel veel meer mensen in Nederland dan politieagenten. Iets verbieden wat men onzin vindt werkt niet. Fietsen over de stoep mag ook niet, maar zolang we vinden dat het op die ene plek toch wel heel handig is zullen we dat toch blijven doen.
Wouterie @Milmoor5 januari 2025 21:49
Als de gemiddelde persoon een regel onzin vindt dan moet je als wetgever toch eens gaan nadenken of de regel een goede regel is en dus een campagne moet gaan voeren, of de regel schrappen. Als we echter vinden dat de wetgever gelijk heeft dan ligt er vervolgens een verantwoordelijkheid bij de handhavende instantie om te prioriteren.

Fietsen over de stoep geeft overlast maar is zelden dodelijk, het gebruik van bepaalde apparaten in het verkeer is stukken gevaarlijker en dus zal daar meer prioriteit aan gegeven moeten worden. In mijn stadje is echter de kans dat je een boete voor op de stoep fietsen krijgt veel groter dan het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.

Het gaat om de pakkans. We hebben de focusflitser, de bussen met agenten die rondrijden en op je schoot koekeloeren etc... maar nog schrikt het niet af. Dus nog meer inzetten! Een totaalverbod, waar ik op reageerde, lijkt me echter nog minder op draagvlak te kunnen rekenen in de maatschappij.
Milmoor @Wouterie6 januari 2025 19:16
We gaan het niet eens worden. Naar mijn idee werkt handhaving alleen als de samenleving de maatregel accepteert. Zonder dat draagvlak heb je een Wit Rusland, Noord Korea of vergelijkbare handhaving nodig. Ook dan heb je burgers nodig die actief meehelpen omdat er domweg niet genoeg agenten zijn. Voor daadwerkelijke handhaving. Jij ziet dat anders.
mugenmarco @360Degreez5 januari 2025 12:40
Ze doen het toch wel is geen excuus.

Mobieltjes moeten uit beeld in het wegverkeer. Dus niet langer gebruiken voor navigatie en altijd uit het blikveld van de bestuurder. Zo niet; Een vaste boete van €1500 en bij herhaling een rijontzegging.

• Navigatie alleen via een in-car systeem of dedicated navigatie device.
• Geen toegang tot chat- of social-media apps via dit systeem.

Klinkt hard, maar vrijwel elke moderne auto heeft een ingebouwde navigatie en zo niet zijn er prima externe oplossingen voor alleen de navigatie.
Sommige mensen zijn al blij dat ze genoeg geld hebben om een auto te kopen, die zijn ook maar al te blij dat ze een gratis navigatie op hun mobiel hebben om te navigeren in het verkeer.

Die externe navigatiesystemen zijn duur en veel mensen gaan/willen/kunnen daar echt geen geld voor uitgeven, die ingebouwde navigatiesystemen zitten inderdaad alleen in de moderne auto's (iets wat veel mensen nooit in hun leven kunnen betalen).

Hou je daar ook rekening mee? i guess not.

Aanvulling:

Ook bij de ingebouwde navigatiesystemen moet je soms op een knop drukken net als bij een mobiel, dus hoe is een mobiel in de auto houder anders dan een navigatiesysteem waar men als ze willen ook gewoon andere apps op kunnen zetten?

[Reactie gewijzigd door mugenmarco op 5 januari 2025 12:41]

TWeaKLeGeND @360Degreez5 januari 2025 14:18
Handhaven, dat is een optie.
Dreamvoid @360Degreez5 januari 2025 13:07
Bovendien is ingebouwde navigatie alweer op zijn retour, mensen gebruiken tegenwoordig Carplay of Android Auto waarmee de navigatie app van je telefoon op een beeldscherm in je auto getoond wordt.
Frappuccino @Dreamvoid5 januari 2025 13:14
Dat is toch vooral omdat ze dan geen poot uitgedraaid wordt voor kaartupdates.
Dreamvoid @Frappuccino5 januari 2025 13:15
Dat, en autofabrikanten zijn ontzettend slecht in het maken van een OS/apps.
Tassadar32 @Dreamvoid5 januari 2025 14:56
Gelukkig zijn er ook uitzonderingen: Tesla.
Dreamvoid @Tassadar326 januari 2025 11:02
Tesla heeft nog steeds geen Carplay, is toch wel een grote misser.
Tassadar32 @Dreamvoid6 januari 2025 12:35
Ik heb geen iPhone, maar als ik Android Auto in mijn vrouw haar auto vergelijk met het ingebouwde systeem in de 3 weet ik wel welke voor mij de voorkeur heeft.
remco2706 @Tassadar326 januari 2025 11:08
Tja,wil daar nog niet dood in gevonden worden,sowieso wil ik op geen enkele manier met die kwal geassocieerd worden door in zo een goedkoop brooddoos mobiel te rijden.
Tassadar32 @remco27066 januari 2025 12:39
Ben ook geen fan van hun CEO. Zo lang andere merken enorm achterlopen qua gebruikservaring is dat voor mij teveel gedoe om over te stappen naar een ander merk. Ik vind het een fijne en stijlvolle auto, maar dat is smaak dus daar mag je het best oneens mee zijn. De originele 3 had inderdaad wat issues met afwerking maar dat is met de refresh enorm verbeterd. Het minimalistische interieur is voor iemand op het spectrum zoals ik juist een enorme verademing vergeleken met andere merken.
remco2706 @Tassadar326 januari 2025 22:55
Inderdaad een kwestie van smaak,maar blijf het toch rare vissekom autoos vinden maar goed.
Ik ben naast mijn hobby vrije tijd auto een recente bmw,bezig om een elektrische auto uit te zoeken maar dan zal het een bmw i4 worden.Ben geen fan van elektrisch rijden maar als het toch moet....
Tassadar32 @remco27067 januari 2025 20:27
Heb je wel eens in een nieuwe 3 Performance gereden? Echt niet saai hoor en prima geschikt als daily ;)
remco2706 @Tassadar328 januari 2025 17:52
Niet zelf gereden,alleen een keer mee gereden met een vriend van me.Na lang lang aandringen.
Was blij dat ik er weer uit was,en weet waarom ik bij bmw blijf,sorry maar vind het echt een hok,kan er niks aan doen.Geef mij maar beetje een behoorlijk dash.De bouwkwaliteit,feel,looks ligt bmw 1000 jaar voor tesla,maar dat is geheel mijn persoonlijke geen professionele mening.Als er mensen zijn die tesla leuk vinden,prima.Er zullen zeker ook mensen zijn die bmw niks vinden,maar zelfs gratis moet ik hem nog niet.
360Degreez @Frappuccino5 januari 2025 13:52
Voorheen reed ik Volvo en kon ik deze gewoon op een USB stick downloaden of mee laten nemen in een servicebeurt. Mijn buurman rijdt Ford en kan dit ook gratis downloaden op een SD kaartje naar mijn weten.

Android Auto en CarPlay is natuurlijk ook een prima oplossing, al is dit wel een feature die je maar in een klein percentage van het wagenpark terugvindt.

In de Toyoya Aygo's en Volkswagen Up's hoef je deze dus niet te verwachten en ook het oudere deel van het wagenpark moet het natuurlijk zonder doen. In Nederland hebben we overigens het meest belegen wagenpark van West-Europa dus op korte termijn hoef je daar niet veel van te verwachten.

Ik besef me overigens dat het allemaal wat negatief klinkt, maar als iemand die zich elke dag meer dan 100 kilometer door de files in de randstad forenst en daarbij dagelijks zie hoe telefoonrijders het overige verkeer in gevaar brengen, durf ik te zeggen dat ik de bagage heb om er iets inhoudelijks over te roepen :-)
Marcel Br @360Degreez5 januari 2025 15:47
Die kaartinformatie van in elk geval Ford is stokoud op het moment van release.
Tassadar32 @Frappuccino5 januari 2025 14:55
Kaartupdates zijn niet gratis. Bij Google ben jij gewoon het product.
SPee @Tassadar325 januari 2025 19:08
Bij OpenStreetMap zijn die wel gratis, Open Source en up-to-date.
Blokker_1999
@Barsonax5 januari 2025 11:42
En wat heeft social media ineens met verkeerslichten te maken. Die link is er helemaal niet. Daar gaat het ook niet om. Dat er een probleem is met het gebruik van een mobiele telefoon in wagens zal niemand ontkennen, maar dat wil niet zeggen dat we daarom maar alles wat je met een telefoon kunt doen moet gaan verketteren.
wisselwerking @mugenmarco5 januari 2025 11:21
Maar dat hoeft toch niet op de telefoon. Je hebt tegenwoordig ook steeds met verkeerslichten voor fietsers die aangeven hoe lang je nog moet wachten. Dat werkt ook prima en je hebt geen telefoon nodig
BRAINLESS01 @wisselwerking5 januari 2025 11:43
Dit werkt ook andersom, het stoplicht kan anticiperen op aankomend verkeer en daardoor eerder op groen springen. Dat is zonder communicatie met de auto of telefoon toch lastig. Dat gezegd hebbende, we hebben nu ook lussen in de weg en daarmee kan het stoplicht (wellicht wat later) ook anticiperen op het verkeersaanbod. Dat werkt ook voor fietsers, dus ik vraag mij af in hoeverre het effect heeft. Amsterdam zet daar ook vraagtekens bij, dus misschien was het vooral een verkoopargument.
steven2992 @BRAINLESS015 januari 2025 13:23
Met lussen in het wegdek zoals we al hebben, zeker als er extra lussen nog een stuk voor het verkeerslicht liggen is dat al prima te doen. Wat daar niet mee kan is prima op te lossen door de verkeerslichten onderling met elkaar te laten praten. Dat verkeer komt immers ergens vandaan waar het ook al opgemerkt is met lussen in het wegdek.
BlaDeKke @steven29925 januari 2025 14:24
Er zijn inderdaad oplossingen zat die dit kunnen doen zonder een smartphone aan te spreken.

Na al het data lekken, privacy problemen die bovenkomen met NPR cameras in België, en… snap ik niet dat dit soort ideeën überhaupt bestaansrecht hebben. Je moet toch niet slim zijn om te zien dat je met dit systeem iedereen kan volgen. Koppel dat met function creep je kan de gevolgen niet overzien.

Vermoedelijk zal het admin paneel en de stats die uit dit product komen wel heel veel coole grafiekjes en mapjes tonen.

Het is dweilen met de kraan open. Langst de ene kant weren we Chinese netwerk apparatuur in onze infra, langst de andere kant mogen slimme Chinese auto’s over onze wegen rijden, met camera’s en netwerk apparatuur.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 5 januari 2025 14:41]

iAR @steven29925 januari 2025 14:30
Blijkbaar is dat allemaal heel ingewikkeld. Hier in de stad zijn stoplichten dom afgesteld en lijken amper te communiceren. Eerst door een groene, dan denk je de volgende te halen. Springt op rood om vervolgens gewoon op niemand te wachten...
En die wachtlampjes voor fietsers doen het hier tegenwoordig ook niet meer. Eerst kijk je tegen een volle cirkel aan, die dan ineens in 2 seconden leeg loopt |:(

Maar blijkbaar is een privacy invasive gadget weer enkel de oplossing...
BRAINLESS01 @iAR5 januari 2025 15:56
Dat ligt echt aan jouw gemeente, het kan wel werken. Soms doen ze het ook bewust (bij auto's) om de snelheid eruit te halen.
Frame164 @steven29925 januari 2025 16:02
Dat kan allemaal maar we zien ook dat de verkeersstroominformatie van Google veel nauwkeuriger is en meer bruikbare informatie bevat.
Wouterie @BRAINLESS015 januari 2025 15:26
De telefoon voor dit soort zaken gebruiken is wellicht de meest omslachtige manier. Er zijn lussen in het wegdek, radar en zelfs camera's die prachtig in beeld kunnen brengen wat de drukte is en de snelheid waarmee wordt gereden, zonder dat er ook maar iets met een telefoon wordt gedaan. Amsterdam heeft eindelijk eens een verstandige beslissing gemaakt.
tweakuwe @wisselwerking5 januari 2025 12:02
In andere landen zie je dit idd ook voor auto’s, vooral in Azië. Ik vraag me alleen wel af of dit in Nederland zal werken, ik zie veel Nederlanders (een minderheid van de Nederlanders, maar genoeg dat dit regelmatig voor gaat komen) er wel voor aan om dan toch net iets eerder al weg te rijden dan de bedoeling is.
Janusch @mugenmarco5 januari 2025 18:49
Ik snap dit voordeel niet. Je kunt toch gewoon opletten en 10-20sec blijven wachten?

Is het de ongeduldige mens waardoor we dit soort technologieën Willen toepassen?
sovereignthrone @mugenmarco5 januari 2025 12:59
Als ik een undercover agent was zou ik dagelijks mijn jaarsalaris aan boetes uit kunnen schrijven. Overal mensen die op de fiets of in het verkeer zitten te appen; telefoon in de hand ogen niet op het verkeer.

Telefoon in een houder op je dashboard is natuurlijk een ander verhaal.
Tassadar32 @sovereignthrone5 januari 2025 14:57
Gisteren nog iemand op aangesproken die bij de Lidl uit haar parkeerplaats wilde wegrijden met een mobiel aan d'r oor. Echt absurd dom om in zo'n onvoorspelbare situatie je aandacht er niet bij te hebben.
JackJack @mugenmarco5 januari 2025 18:31
Ze moesten telefoons gewoon volledig blokkeren wanneer je in de auto stapt, op de hulpdiensten na. Standaard jammer implementeren in elke auto, geen verbinding in of uit. Voor navigatie gebruik je maar de navigatie van de auto of een externe gps.

De hoeveelheids verkeerhinder is echt te zot voor woorden. En dan bedoel ik ook die fileratten die allemaal door kleine dorpjes heen crossen om de file te mijden voor een paar minuten winst.
Terracotta @mugenmarco5 januari 2025 19:36
Het probleem van openbare ruimte en het transportsysteem is niet het gebrek aan throughput van auto's op de publiek voor auto's gereserveerde openba. Ongeacht welke 'methode' je ook wil inzetten, het autogebruik gaat altijd zo stijgen tot het zo veel tijd in beslag neemt voor de gebruiker dat de 'competitie' als haalbaar alternatief wordt gezien.
Het enige dat werkt om autoverkeer vlotter te laten verlopen is daardoor het aanbod aan alternatieven voor auto's te verhogen en hun sterktes beter uit te spelen ipv het nog meer reserveren van de capaciteit van de weg aan auto's.
smooc @kujinshi5 januari 2025 11:05
Je weet dat boven een bepaald bedrag er geen afschrikwekkende werking meer van boetes uitgaat? En dat mensen ook nog eens in problemen door de hoogte van dit soort boetes? Dat is niet de bedoeling toch? Ja een 'tik' op de vingers is goed, maar daardoor in dermate problem geraken dat je je eten niet meer kan betalen is onzin.
keejoz @smooc5 januari 2025 12:00
Stel je voor in wat voor problemen je terecht komt als je iemand aanrijdt door je gedrag
Blokker_1999
@kujinshi5 januari 2025 11:41
Het doel is dat je je snelheid gaat aanpassen waardoor je met een constantere snelheid door het verkeer kunt gaan. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming voor iedereen alsook een lagere impact op milieu en klimaat. Dit heeft niets met telefooncultuur te maken.
xFeverr @Blokker_19995 januari 2025 12:59
Wij hebben hier een randweg met dynamische snelheidsborden om je in een groene golf te laten houden. Als je je aan die snelheid houd, kun je de hele randweg afrijden zonder te stoppen voor rood licht.

Nou, er zijn er heel veel die dat niet lijken te accepteren. Op een deel waarop de maximumsnelheid 80 is krijg je vaak een ongeduldige bumperklever als de groene golf snelheid 55 is en je houdt je daaraan. Om ze vervolgens terug tegen te komen bij het volgende verkeerslicht, want ze stonden natuurlijk voor rood terwijl hij voor mijn neus op groen springt. En daarna herhaalt het zich weer.

Dit systeem werkt al een jaar of 15 en nog heeft men het niet geleerd. Dus nee, ik geloof er niet zo snel in dat snelheid aanpassen iets is wat men accepteert, zelfs al is het voordeel zo groot.
comecme @xFeverr5 januari 2025 20:42
Dat snap ik niet. Als de max snelheid 80 is, waarom is de groene golf snelheid dan 55? Staat er dan behalve die 80 ook nog een (dynamisch) bord met 55?
xFeverr @comecme5 januari 2025 21:36
Ja, die 55 staat op een bord dat de snelheid dynamisch weergeeft. Afhankelijk van hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht verderop weer groen gaat worden, wordt per auto de snelheid weergegeven. De rechter rijstrook kan zelfs andere snelheden krijgen dan de linker rijstrook.
Trestry @xFeverr5 januari 2025 22:24
Interessant! Waar is dit?
xFeverr @Trestry6 januari 2025 07:59
Dit heb je op verschillende plekken in Nederland en het wordt (blijkbaar) ODYSA genoemd. Hier vind je meer informatie en een lijst met plaatsen: https://www.wegenwiki.nl/ODYSA
PolarBear @kujinshi5 januari 2025 11:18
We moeten echt af van die telefoon cultuur in het verkeer en de politie gedoogt (bij fietsers) helaas nog te veel. Boetes mogen wel 1000 euro voor fietser en 2500 euro voor automobilist zijn. Dan is het probleem morgen over. En kan onze spaarzame politie weer nuttigere dingen doen.
Zo werkt het niet, de boetes zijn al hoog (420 voor auto, 160 euro). En er wordt al best wat gehandhaafd met camera's en bussen. Als je het nog verder wil verminderen dan moet je (nog) meer handhaven wat juist meer poltie capaciteit kost. Hoge pakkans werkt veel beter dan hoge boetes, zie bijvoorbeeld traject controles.
i-chat @kujinshi5 januari 2025 11:22
je kunt prima een telefoon hebben die netjes bij het dashboard in de buurt hangt en waar je allerlei gegevens op hebt zoals route (navigatie), toegestane snelheid, aanwezige verkeerregels, verkeerssituaties (en al dat soort zaken) een app als flitsmeister doet echt veel meer dan je in staat stellen op tijd te remmen voor een snelheidscontrole - ook voor normale weggebruikers heeft het zin. één extra metriek (verkeerstdrukte + stoplichttijden is dan echt geen issue meer.

ik lees hier dan ook een reactie in van iemand die wellicht zelf helemaal geen verkeersdeelnemer is, of die gewoon een keer slachtoffer is geweest van iemand die zonder whatsappen achter het stuur wel weer een andere manier had gevonden om levensgevaarlijk asociaal te zijn.

die telefoon, mits in de houder en mits gebruikt voor een, voor het rijden, relevante taak, is al een stuk minder gevaarlijk dan hoe het vroeger was.. de grote ANWB wegenkaart op je schoot en al rijdend zoeken waar je heen moet. (iets dat velen van mijn generatie in hun jeugd nog hebben meegemaakt)
jigalvh @kujinshi5 januari 2025 11:30
"Deze verkeerslichten communiceren met apps op mobiele telefoons van nabije weggebruikers en met in-carsystemen. Zij geven aan verkeersdeelnemers door hoe lang het duurt voordat het licht op rood of groen springt."
Wie dit heeft verzonnen. Dit moet je al nooit willen in het verkeer.
We moeten echt af van die telefoon cultuur in het verkeer [...]
Er zijn veel mensen die hun mobiele telefoon in een houder gebruiken als navigatiesysteem. Het artikel noemt ook in een adem "in-carsystemen" (oftewel ingebouwde navigatiesystemen).

Hiermee kunnen dergelijke applicaties aangeven of een verkeerslicht al bijna op rood gaat of dat bijna op groen springt. Het eerste is handig als je nog best ver van een groen licht verwijderd bent. Je kunt dan al van je gas af omdat je het toch niet kunt halen. Het tweede is handig om zo snel mogelijk bij een groen licht weg te rijden. In sommige plaatsen heb je verkeerslichten die de laatste seconden voordat ze op groen springen een aftelklokje laten zien; in andere landen wordt het oranje licht samen met rood getoond voordat het verkeerslicht op groen springt.

Er wordt vaak geroeptoeterd over afleiding achter het stuur, maar kleine aanwijzingen in beeld en geluid van een navigatiesysteem helpen verkeersveiligheid en zijn minder afleidend dan een vette geluidsinstallatie of een 100.000-stratenboek https://nl.wikipedia.org/wiki/Stratenboek op de stoel naast je.
Martinez- @jigalvh5 januari 2025 12:00
Hoeveel tijdswinst ga je hiermee boeken? Waarom zou dit nodig moeten zijn?

Typisch iets wat we 'slim' proberen te maken wat helemaal niet nodig is. Die 30 seconden die je moet wachten zijn echt niet het einde van de wereld. Mensen zijn al zo ongeduldig tegenwoordig. :)
Tassadar32 @jigalvh5 januari 2025 14:59
Helaas zie ik ook vaak zat telefoons in een houder op de voorruit met Netflix oid aan.
CPV @kujinshi5 januari 2025 12:13
Of een variant van de Belgische 15 dagen je rijbewijs kwijt: 15 dagen je telefoon kwijt. Dan springen de meesten op tilt.
cotix @CPV6 januari 2025 10:48
Meeste mensen zullen wel een oude telefoon hebben; en anders koop je voor 100 euro een tweedehandsje, of je koopt voor 600 euro een leuke telefoon en verkoopt hem die 15 dagen later voor 400. Effectief is dat meer een boete van 200 euro oid, lijkt me niet zo heel boeiend. Wel leuk voor de 2de hands telefoon markt :)

[Reactie gewijzigd door cotix op 6 januari 2025 10:48]

CPV @cotix6 januari 2025 20:12
Nou, ik denk dat toch veel mensen met de handen in het haar zitten, omdat al hun gegevens op de phone staan en nergens anders.
sircampalot @kujinshi5 januari 2025 12:21
Zoals ik elders al zei: niet boetes omhoog, eerst pakkans omhoog
CEdS @kujinshi5 januari 2025 12:22
Volgens mij biedt het veel voordelen. Stel je hebt een druk kruispunt waar altijd veel verkeer van verschillende kanten overheen gaat met gescheiden rijbanen, fietspaden en OV stroken. In de Randstad weet ik al een paar van dit soort kruispunten te noemen.
Op een gegeven moment komen er 3 OV bussen en 2 Trams aan vanuit verschillende richtingen en die zijn niet allemaal tegelijkertijd op het kruispunt. Het gevolg is dat het krijspunt 5x "ontregeld" wordt door het OV dat voorrang krijgt op het overige verkeer.
De talking Trafic software kan een inschatting maken wanneer welk OV vervoersmiddel bij het kruispunt is en die geclusterd over het kruispunt loodsen. Scheelt denk ik een hoop ergernis.
Vaevictis_ @kujinshi5 januari 2025 12:44
Als ik zeg dat kpn hier een van de oprichters van is, dan valt denk ik een hoop op zijn plaats. Zelf niet deelgenomen aan dit project maar liep in 2015 binnen kpn.
SPee @Vaevictis_5 januari 2025 19:17
Nee, de overheid was dat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). KPN was deelnemer in het project om een platform te maken, maar was niet de enige die zo'n platform maakte.
Cowamundo @kujinshi5 januari 2025 13:21
Als die spaarzame agenten bezig zijn met andere zaken wordt er dus niet meer op telefoongebruik in de auto gehandhaafd en heeft een nog hogere boette dus ook geen nut.

Wat ik schokkend vindt is dat er weer een poging gedaan wordt om big data informatie van mensen te verzamelen met een "oplossing" voor een "nieuw probleem".
Stoplichten die aangeven hoe lang ze op rood/groen blijven staan EN zich kunnen "aanpassen" aan de hoeveelheid verkeer zijn er namelijk al ontzettend lang. Hier is helemaal geen app en allerlei nieuwe techniek voor nodig.

Blij dat dit dus gestopt is en het geld hopelijk op een betere manier besteed gaat worden.
ABD @kujinshi5 januari 2025 15:00
Je hebt het niet helemaal begrepen, geloof ik. Die systemen in voertuigen wordt niet actief gebruikt, he? Een bestuurder bedient niet. De processen lopen op de achtergrond, worden uitgelezen door het verkeerssysteem en vervolgens wordt de bestuurder op het dashbord ingelicht.

Dat zou kunnen leiden tot gevaarlijke situatie, bv dat bestuurders gas gaan geven om een stoplicht te halen, maar dat doet men nu ook al. Er zijn mensen die denken dat oranje gas geven betekent, ipv het sein om te remmen omdat het licht spoedig op rood gaat. Een groene golf inbouwen zou hierbij helpen.

Verkeersboetes zijn al vrij hoog. Een telefoon in de hand in de auto kost inmiddels €430 en op de fiets €170. Het weerhoud mensen er niet van, maar dat komt door gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en gebrek aan personeel, oftewel handhaving.

Wat betreft de terughoudendheid van de wethouder op initiatief van de gemeenteraad. Het lijkt mij heel verstandig om daar goed naar te kijken. Het valt mij tegen van de afdeling ICT. Dat is een fors team en ik heb een paar maanden geleden een interview gelezen met een ICT medewerker waaruit bleek dat Amsterdam bewust bezig was Amsterdam zelf smart te maken, de touwtjes in handen te houden, om zo de invloed van Big Tech buiten de deur te houden. Dan valt zon bericht mij zwaar tegen.

[Reactie gewijzigd door ABD op 5 januari 2025 17:16]

bantoo @kujinshi5 januari 2025 15:26
Inderdaad, uit onderzoek door de politiek destijds kwam voort dat of iemand wel of niet een telefoon gebruikte op dit fiets het geen statistisch verschil maakte voor de veiligheid. Echter zijn wij een land met boze boomers dus de wet werd er vervolgens door geforceerd. Dat nu die vreselijke fietsers er ook nog eens mee weg komen kan toch niet! Top criminaliteit, direct 1000 euro boete.
Verwijderd @kujinshi5 januari 2025 17:13
Van fiets begrijp ik wel. Dit deden we 20 jaar terug al en wat is mis mee dat op rustige fietspad 15km/h fiets met je telefoon in je hand die je als navigatie gebruikt?
En niemand had er problemen mee.

Echter de jongere generatie heeft hier in verpest door te laten zien dat ze niet kunnen fietsen met een telefoon in de hand.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 januari 2025 17:14]

denkster @kujinshi5 januari 2025 18:40
Top criminaliteit, direct 1000 euro boete.
Heel vaak is grondig aangetoond dat strenger straffen niet helpt.
Pakkans verhogen werkt wel.

[Reactie gewijzigd door denkster op 5 januari 2025 18:41]

MrFax @kujinshi5 januari 2025 19:30
Er is echt geen gedoogbeleid bij fietsers met telefoons. Er wordt vaak 1x gewaarschuwd maar daarna krijg je gewoon boete na boete. Dat is geen gedoogbeleid.
necessaryevil @kujinshi5 januari 2025 21:46
Nee, de boetes moeten niet omhoog, de pakkans moet omhoog. Je geeft met boetes van €2500 de politie te veel macht. Soms worden er acties gehouden, dan gaan ze achter één specifiek ding aan, en dan is iedereen die een keer zijn navigatie aantikt zich achter de oren krabt of meezingt met een liedje de klos.

Boetes zijn er niet voor bedoeld om gefustreerde mensen een uitlaatklep te geven of om de staatskas te spekken. Boetes zijn er voor om de veiligheid te vergroten. En de veiligheid vergroot je door mensen op te voeden (met meerdere kleine boetes), niet door mensen financieel aan de grond te zetten.
smiba @kujinshi5 januari 2025 22:02
Sorry maar ik zou dit echt maar al te graag willen weten, in China is dit al in de meeste steden het geval, als voetganger krijg je dan bijvoorbeeld gewoon via je maps applicatie te zien hoe lang het nog duurt van het stoplicht op groen gaat, heel tof!

Zou dit ook maar al te graag in de auto willen, dan kan ik de flow van het verkeer verbeteren als ik weet dat ik nog tijd heb om een stoplicht te halen, of dat ik beter nu al rustig (regeneratief) kan afremmen.
jvvv @kujinshi6 januari 2025 03:33
In China kan je op Baidu maps zien hoe lang een verkeerslicht nog groen is of wanneer deze groen gaat worden. Fantasctische informatie.
Carlos0_0 5 januari 2025 11:40
Volgens mij heeft Utrecht ook zoiets, maar dan voor fietsers.
Ik heb het wel eens gebruikt voor de grap, maar is al best lang geleden. geen idee of het nog werkt.
CPV @Carlos0_05 januari 2025 12:10
Waarschijnlijk https://schwung.nu/ , met een groen bordje bij het stoplicht dat dit op die app werkt. Dat is in meer plaatsen.
Carlos0_0 @CPV5 januari 2025 12:14
Ja deze inderdaad, heb het eens opgezocht.
hcQd @Carlos0_05 januari 2025 12:11
Dat is Schwung, een dusdanig gare app dat zelfs het FvD er twijfels over heeft.
Carlos0_0 @hcQd5 januari 2025 12:21
Inderdaad Schwung heb het even snel opgezocht, maar goed ja. nog een app naast navigatieapp die ook je locatie weet bijvoorbeeld.
Tja wat wil je dan doen met een kaart in de auto de route volgen, telefoon helemaal uit onderweg. Want 2G is ook al bepaalde tracking mogelijk.

En anders kan je het ook zo doen, doe het met je werk telefoon. Eventueel een prepaid kaartje voor 1ste activatie van de app(Zodat het niet aan jouw eigen 06 gekoppeld staat).
Moet je het gebruiken nee natuurlijk niet, maar het kan eventueel voor sommige wel handig zijn.
CPV @Carlos0_05 januari 2025 12:49
Je telefoon hoeft niet uit: in Google Maps kun je kaarten van je omgeving downloaden en dan kun je met de dataverbinding uit gewoon offline navigeren.Wel GPS aan natuurlijk, maar dat trackt niets.
Mit-46 5 januari 2025 11:37
Kunnen ze mooi de hele route van iedereen in kaart brengen met drie muisklikken.

Lijkt mij niet dat zo'n system moet communiceren met jouw telefoon of voertuig.
kuurtjes @Mit-465 januari 2025 13:45
Lijkt me dat het gewoon data moet uitzenden en nooit ontvangen. Net zoals GPS ook gewoon een signaal is dat je ontvangt en er helemaal geen verbinding van jou naar de satteliet gaat.

Waarom moeten we zelfs heel de tijd de limiet opzoeken tot hoe ver we het kunnen trekken. Uiteindelijk is het enigste wat je krijgt wat verkeerslichten informatie, terwijl je letterlijk het belangrijkste deel informatie al als een groot licht in je gezicht hebt schijnen.

Het wordt altijd maar "slimmer" maar echt slim zijn we niet bezig.
cotix @kuurtjes6 januari 2025 10:54
Maar hoe krijg je dat? Dit werkt natuurlijk doordat er ergens een API is waar je informatie kan opvragen, op basis van welke informatie je opvraagt heb je een locatie, en op basis van welk ip address het verzoek komt heb je persoonsgegevens. De vergelijking met GPS is leuk, maar tenzij je alle verkeerslichten gaat uitrusten met radio zenders, kun je niet een vergelijkbaar passief systeem maken. En zelfs als je die radios hebt, moet je op je telefoon dat ook nog maar eens uitgelezen krijgen, volgens mij kun je niet zomaar arbitraire radio signalen uitlezen in een app, en ben je al snel overgeleverd aan meer high level protocollen als bluetooth oid wat natuurlijk een ramp wordt op een druk kruispunt.
kuurtjes @cotix6 januari 2025 17:22
Dat bedoel ik dus. Het hoeft toch niet allemaal zo slim te zijn?

Je praat over uitrusten met radio maar het tegendeel is uitrusten met een technologie die duurder is en privacy problemen zou hebben. Stuur gewoon een radio signaal met een licht ID en de resterende tijd. Zelfs metingen kunnen ze al doen zonder privacy problemen met zo'n meetsysteem in- en op de grond.

De rest moet maar volgen.

[Reactie gewijzigd door kuurtjes op 6 januari 2025 17:36]

cotix @kuurtjes7 januari 2025 11:55
Nee het tegendeel is een server in AWS waar je wat informatie verzameld van hardware die al gedeployed is. Dat is natuurlijk veel minder werk.

De echte oplossing is natuurlijk gewoon een timer ophangen naast een verkeers licht, zoals je in veel landen ook wel bij zebrapaden ziet.
kuurtjes @cotix7 januari 2025 17:04
Nee het tegendeel is een server in AWS waar je wat informatie verzameld van hardware die al gedeployed is. Dat is natuurlijk veel minder werk.
Je dat moeten we dus niet willen.
De echte oplossing is natuurlijk gewoon een timer ophangen naast een verkeers licht, zoals je in veel landen ook wel bij zebrapaden ziet.
Goh, wij hebben er zo'n paar in België. Uiteindelijk hoeft dat totaal niet in een auto. Je moet maar eens gehaast zijn en net wat te snel vertrekken wanneer het nog niet veilig is.

Maar ja, dat is inderdaad de meest logische manier, en dat we al deze schermpjes maar zover mogelijk achterwegen laten als het over het verkeer gaat.
Cobalt @Mit-465 januari 2025 23:13
Dat kunnen ze toch wel. Zie de uitleg van de CCC over de data van de Volkswagen hack. Op 10m naukeurig zijn de auto's de volgen. Daar hebben ze geen stoplichten voor nodig. Die auto heeft zelf een computer die telemetrie stuurt.
Martinspire 5 januari 2025 11:14
Ik kan mij voorstellen dat het delen hoe lang het duurt voordat de stoplichten op groen gaan, maar beperkte invloed heeft op de doorstroom. Waarom daar zo'n complex systeem voor verzonnen is, snap ik niet echt.

Ik had, middels de titel, verwacht dat ze de verkeerslichten op de drukte gingen aanpassen door meer auto's in de omgeving mee te nemen, maar dat blijkt toch niet het geval (en een gemiste kans). Want voor dat soort zaken hoef je alleen te weten dat er een auto rijdt, niet welke dat daadwerkelijk is.

Daarnaast denk ik dat er meer winst te halen is door apps als Google Maps en Waze te forceren om bepaalde wegen te vermijden of minderen als dat de doorstroom verbeterd. Want als men telkens afsnijdt om een paar seconden winst te halen, maar daarvoor weer meer auto's laat stoppen, dan is dat op het geheel gewoon niet handig. Genoeg plekken waar Google niet altijd de snelste of meest logische route pakt. Het afsnijden van een file bij een pompstation maakt de file niet echt korter bijvoorbeeld en heeft vaak een verzwarend effect.
Dorank @Martinspire5 januari 2025 13:58
Ik kan mij voorstellen dat het delen hoe lang het duurt voordat de stoplichten op groen gaan, maar beperkte invloed heeft op de doorstroom. Waarom daar zo'n complex systeem voor verzonnen is, snap ik niet echt.
Alle verkeerslichten die ik tegenkom na werkzaamheden hebben een countdown functie gekregen, lekker simpel en zonder externe afhankelijkheden. Ze tellen af van 3 naar groen. Dat zou je natuurlijk kunnen oprekken.
PolarBear 5 januari 2025 11:23
Melanie van der Horst in antwoord op Kamervragen.
Ik denk dat een wethouder van Amsterdam antwoord geeft ook raadsvragen.
JoHil 5 januari 2025 11:31
Het is even zoeken, maar je vindt altijd wel wat. Nou en! Het is toch prima als die gegevens ingezet kunnen worden om voor verkeersdoorstroming, opsporing criminaliteit etc. te zorgen. Dat er ook verkeersovertredingen mee worden vastgelegd en boetes uitgeschreven kunnen worden is toch mooi meegenomen. Idioten Op De Weg laat zien dat Handhaving best hulp mag krijgen.
MalleEppie71 5 januari 2025 12:15
Vraag me echt af welk ‘probleem’ hier nou mee opgelost zou worden. Dat je iets langer moet wachten of dat de uitstoot iets hoger zou worden? Gerommel in de marge.
Wat is er mis met de huidige detectielussen die anoniem de intensiteit meten en obv daarvan semi slim schakelen?
Deze ‘pilot’ leidt tot bakken aan kosten over beleidsplannen die ambtenaren moeten schrijven, kamervragen, privacy issues, etc. Vervolgens kunnen we ons gaan verbazen dat de WOZ-belasting weer omhoog gaat (de gemeente zal het ergens van moeten betalen).

Het is heel gezond om af en toe gewoon even te wachten op een rood stoplicht.
Keyb @MalleEppie715 januari 2025 12:17
Ja maar wat zou dat leger aan beleidsmedewerkers moeten gaan doen als ze dit soort zaken niet kan uitwerken?
Prosperot @Keyb5 januari 2025 12:43
En al die consultants die dit verkopen en mooie presentaties maken over problemen waarvan je niet eens wist dat je ze had 😉

[Reactie gewijzigd door Prosperot op 5 januari 2025 13:32]

Keyb @Prosperot5 januari 2025 13:14
DIe ken ik als insultants :+
Marcel3X @MalleEppie715 januari 2025 17:25
Dit systeem kan je idd over de hele wereld verkopen, in de USA bv hebben ze helemaal geen intelligente stoplichten
TheHeavySoldier @Marcel3X5 januari 2025 20:44
Die hebben ze wel, en die gebruiken ze ook in de USA.
WhatsappHack
5 januari 2025 16:56
Daarnaast zegt de wethouder dat het systeem momenteel nog last heeft van kinderziektes, aanzienlijk meer kost dan gewone verkeerslichten en een 'zeer beperkt' effect heeft op een betere doorstroming in Amsterdam.

...

Van dat plan wordt overigens niet helemaal afgeweken, want ieder verkeerslicht dat wordt vervangen krijgt alsnog de technologieën aan boord om hem 'intelligent' te kunnen maken.
Maar waarom? Dus het systeem heeft, als het al werkt, een zéér beperkt effect. We mogen het daarnaast (nog) niet gebruiken. En toch gaan we alle verkeerslichten uitrusten met het spul. Ik snap future-proofing hoor, begrijp me niet verkeerd. Liever nu uitgeven dan in de toekomst voor nog meer geld moeten retrofitten. Maar als het een druppel op een gloeiende plaat is qua effect én misschien niet/nooit gebruikt mag worden: geef de poen dan aan iets anders uit?
Beeldbuisje 5 januari 2025 10:55
Dat privacy verhaal begint me de laatste tijd erg te storen. Veel technologische innovatie komt er niet, of gedeeltelijk door issues met de privacy. Zie dit artikel, Ai toestanden bij Apple,...

Als het in de hoge pieten hun kar past, dan is er geen probleem. Laat het ons maar even hebben over trajectcontroles en zeker hier in België. Men kan hier in een klein landelijk dorpje niet naar de bakker, of je bent twee trajectcontroles gepasseerd.
Op die manier wordt mijn kenteken toch ook in beeld gebracht. Aan mijn kenteken ben ik als persoon gelinkt en weet men perfect mijn doen en laten de hele dag.
MAAR hier kan de staat lekker aan verdienen en veel als je pech hebt.
sympa @Beeldbuisje5 januari 2025 11:23
Een fatsoenlijk geïmplementeerde trajectcontrole gooit alle beelden weg die niet tot een boete leiden.
Dan is er dus niks geregistreerd.
We weten natuurlijk hoe moeilijk het is dit echt goed te doen, maar het kan beslist wel.
Blokker_1999
@Beeldbuisje5 januari 2025 11:48
De AI toestanden bij Apple is omdat Apple moeilijk doet over de DMA/DSA. Zij vinden het niet leuk dat zij bepaalde dingen moeten openstellen voor de ocncurentie en gaan het dan maar tegenhouden. Heeft niets met het in de weg zitten van privacy te maken, want voldoende concurenten kunnen het wel binnen het wettelijke kader.

En ik vind het positief in een regio te wonen waar mijn privacy nog gerespecteerd wordt. En kom nu niet af dat je niets te verbergen hebt, want iedereen heeft geheimen, iedereen heeft veel te verbergen.

En je hebt blijkbaar gemist dat de Belgische GBA ondertussen ook meer en meer kritiek begint te geven op al die ANPR camera's in Belgie, en dat ze niet enkel gebruikt worden voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn.
Beeldbuisje @Blokker_199910 januari 2025 19:59
Dat van de belgische GBA heb ik inderdaad in de media gehoord.
Jammer genoeg woon ik vlakbij het Vlaamse Bonheiden. In onze streek en bij uitbreiding Bonheiden krioelt het van de trajectcontroles. Ook veel zone 30

Destijds werden die trajectcontroles in Bonheiden uitgebaat door een privé-bedrijf. Er is hier lokaal ontzettend veel heisa geweest over deze kwestie. Privacy is toen ook van de daken geschreeuwd.

Uiteindelijk is dat een stille dood gestorven in de lokale media.
Resultaat januari 2025: de trajectcontroles staan er nog even goed. Elk half jaar komen er nieuwe bij en ze staan verdorie op scherp. Wie ze nu uitbaat, de gemeente dan wel privé-firma's weet Jan Modaal totaal niet.

Er wordt redelijk veel geroepen over privacy in dit apenland, maar blaffende honden...

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