Amsterdam neemt geen volgverkeerslichten in gebruik door privacyrisico's

De gemeente Amsterdam gaat voorlopig geen volgverkeerslichten in gebruik nemen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt dat er onder meer zorgen zijn omtrent de privacyrisico's van zulke 'intelligente' verkeersregelinstallaties.

Amsterdam gaat niet verder met het plaatsen van de intelligente verkeersregelinstallaties uit het Talking Traffic-programma, schrijft Melanie van der Horst in antwoord op raadsvragen. Daartoe heeft de gemeente onder meer besloten omdat de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar zorgen heeft geuit over de privacyrisico's van dergelijke volgverkeerslichten.

Deze verkeerslichten communiceren met apps op mobiele telefoons van nabije weggebruikers en met in-carsystemen. Zij geven aan verkeersdeelnemers door hoelang het duurt voordat het licht op rood of groen springt. Ook kan het gedrag van een volgverkeerslicht worden aangepast op basis van de verkeersdrukte.

De AP stelt dat dit systeem mogelijk de AVG-wetgeving schendt, omdat het de locatie van weggebruikers in kaart kan brengen en individuele personen kan identificeren. Ook is het volgens de waakhond niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies worden gedeeld en wie verantwoordelijk is voor het verzamelen van de data en het gebruik ervan.

Naast privacyzorgen zijn er volgens Van der Horst ook zorgen op het gebied van cybersecurity, al wordt daar niet verder op ingegaan. Daarnaast zegt de wethouder dat het systeem momenteel nog last heeft van kinderziektes, aanzienlijk meer kost dan gewone verkeerslichten en een 'zeer beperkt' effect heeft op een betere doorstroming in Amsterdam. Dat blijkt volgens haar uit een eerdere, kleinschalige proef, waarin de gemeente op twee kruispunten zulke volgverkeerslichten heeft geplaatst.

In 2023 gaf de gemeente nog aan ieder verkeerslicht in Amsterdam op den duur te willen vervangen door een Talking Traffic-systeem. Van dat plan wordt overigens niet helemaal afgeweken, want ieder verkeerslicht dat wordt vervangen krijgt alsnog de technologieën aan boord om hem 'intelligent' te kunnen maken. De gemeente wil dat gaan doen zodra de privacy- en cybersecurityzorgen zijn weggenomen en het systeem 'meerwaarde heeft die de aanvullende investeringen rechtvaardigen'.

Het Talking Traffic-systeem is bedoeld als vervanging van verkeerslichten die een korteafstandsradio gebruiken voor de communicatie met weggebruikers. In tegenstelling tot de intelligente verkeersregelinstallaties communiceert dit zogenoemde karsysteem enkel met bepaalde groepen weggebruikers, zoals het openbaar vervoer en hulpdiensten.

RTL Nieuws schreef afgelopen oktober dat dit systeem een kwetsbaarheid bevat. Hierdoor zouden onbevoegden het systeem kunnen hacken om prioriteitsaanvragen naar verkeerslichten kunnen sturen en te beïnvloeden of ze van kleur veranderen. Van der Horst schrijft dat deze kwetsbaarheid tot op heden nog niet is misbruikt en dat er, zelfs bij misbruik, 'geen risico' zou zijn op verkeersonveilige situaties. De gemeente ziet daarom geen noodzaak om dit systeem op korte termijn te vervangen.