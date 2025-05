Nederlandse gemeenten vast in Microsoft-lock-in zonder overstapopties

Veel Nederlandse gemeenten zijn sterk afhankelijk van producten van Microsoft. Zeker 49 gemeenten zeggen dat een overstap naar een andere leverancier niet haalbaar is, omdat dit grote financiële en operationele gevolgen heeft.

Veel gemeenten voelen zich dan ook gevangen in een zogenaamde vendorlock-in, meldt Binnenlands Bestuur op basis van eigen onderzoek onder 54 Nederlandse gemeenten. 35 procent van de ondervraagde gemeenten vindt zichzelf te afhankelijk van Microsoft en maakt zich daar zorgen over.

De gemeenten zien diverse risico's in de afhankelijkheid van Microsoft. Mocht er iets met Microsoft gebeuren, dan kan dat grote gevolgen hebben. Daarnaast heeft 44 procent zorgen over prijsstijgingen. De prijzen staan tot 2027 vast via het GT Microsoft-Framework van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar kunnen daarna veranderen. Als gemeenten niet kunnen overstappen naar een andere leverancier, moeten ze daar dus in mee.

Verder maken veel gemeenten zich zorgen over de impact van de Amerikaanse Cloud Act, die Microsoft ertoe verplicht om op verzoek data van Europese klanten te overhandigen aan de Amerikaanse overheid. Volgens de gemeente Tilburg heeft Microsoft hier geen sluitend antwoord op.

In theorie zijn er wel alternatieven voor Microsoft of andere bigtechoplossingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor opensourceoplossingen, maar gemeenten zijn bang voor hoge kosten en een gebrek aan expertise. Bovendien ondersteunen veel IT-leveranciers uitsluitend Microsoft-producten, wat overstappen praktisch onmogelijk maakt, stelt de gemeente Zeewolde. Een andere optie is het gebruik van een volwassen Europees alternatief, maar dat bestaat niet. Mocht zo'n aanbieder wel beschikbaar zijn, dan geeft 37 procent van de ondervraagde gemeenten hier de voorkeur aan.