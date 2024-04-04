Duitse deelstaat vervangt Microsoft-diensten door opensourcesoftware

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein gaat een digitaal onafhankelijke IT-werkplek introduceren voor zijn ambtenaren. Om dat te realiseren, worden 30.000 pc's overgezet naar gratis, opensourcesoftware als LibreOffice.

Dirk Schrödter, in Sleeswijk-Holstein verantwoordelijk voor digitalisering, merkt in een aankondiging op dat IT-applicaties in de toekomst als clouddiensten op internet draaien. Gebruikers hebben dan echter geen invloed op bijvoorbeeld een mogelijke uitstroom van gegevens naar derde landen. "Als deelstaat hebben we een grote verantwoordelijkheid jegens onze burgers en bedrijven om ervoor te zorgen dat hun gegevens veilig worden bewaard", aldus Schrödter. "En we moeten ervoor zorgen dat we te allen tijde de controle hebben over de IT-oplossingen die we gebruiken en dat we als staat onafhankelijk kunnen handelen."

De deelstaat wil daarom een digitaal 'soevereine' werkplek creëren. Dat wil zeggen: onafhankelijk van derden. In de praktijk komt het erop neer dat de producten van Microsoft het veld moeten ruimen en er opensourcealternatieven worden ingezet. Zo worden de werkplekken van de ongeveer 30.000 werknemers van het deelstaatsbestuur gemigreerd van Microsoft Office naar LibreOffice. Windows wordt ingeruild voor Linux, en SharePoint en Exchange/Outlook worden vervangen door Nextcloud en Open Xchange/Thunderbird. Active Directory moet ingeruild worden voor een op open source gebaseerde directoryservice. Tot slot wil de deelstaat af van de telefonieoplossing van Telekom-Flexport, waarvoor ook een opensourceoplossing moet komen.

De deelstaat meent dat zo niet alleen digitale soeveriniteit bereikt wordt, maar dat het gebruik van opensourcesoftware ook beter is voor IT-beveiliging, kosteneffectiviteit, gegevensbescherming en naadloze samenwerking tussen verschillende systemen. De deelstaat wil in de toekomst bovendien ontwikkelingsresultaten onder opensourcelicenties vrijgeven.

Geheel nieuw is het plan van Sleeswijk-Holstein overigens niet. De deelstaat stemde in 2018 al in met een plan om op termijn volledig over te stappen naar opensourcesoftware. Eind 2021 kondigde de deelstaat aan dat alle Microsoft Office-software binnen vier jaar vervangen moest zijn door opensourcealternatieven.