Duitse deelstaat vervangt Microsoft-diensten door opensourcesoftware

Ik merk dat je aadig diep in je Microsoft bubbel zit;
1) cross-platform is totaal niet relevant
Waarom niet? Vrijwel iedere gemeente maakt gebruikt van Windows en IOS of Android, aangevuld met hier en daar een Macbook waar het kan. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die ik ken die helemaal naar MacOS zijn overgestapt ipv dat ze Windows zijn blijven gebruiken. Maakt "de moderne werkplek" waar alles is een browser draait (dat is waar iedereen op hoopt) het niet mogelijk om ieder OS te gebruiken zolang je maar een browser hebt... dus ook een Linux desktop. Waarom zou je dan uberhaupt nog legacy Windows werkplekken willen gebruiken?
2) boeit niet (de kost zit in de support)
Ik onderhoud verschillende Linux en Windows backends en beheerkosten zitten vooral in de Windows omgevingen. Daarnaast doe ik al bijna 25 jaar desktop management oplossingen implementeren, laatste tijd veel met Liquit en/of Intune en we zijn gewoon weer desktops aan het beheren zoals 20 jaar geleden. Deze klanten komen veelal van VDI af en gaan naar wat zij noemen "de moderne werkplek" en komen er nu achter dat de praktijk toch wat weerbarstiger is dan de theorie. Praktijk is dat veel business apllicaties niet een browser applicatie zijn met een "cloud" backend (voor wat dat waard is of inhoud). Veel is nog Client-Server en dus moet er weer VDI of RDS en/of een VPN worden gebruikt om bepaalde zaken te ontsluiten. Per saldo net zoveel hardware in gebruik maar in de kosten maakt het niet zoveel uit, soms zelfs duurder. Ik zie de eerste klanten als weer hierop terugkomen. Heb al van de eerst provincie gehoord die binnenkort van de cloud (MS) teruggaat naar on-prem om de kosten in de hand te kunnen houden. "Kosten" is een argument van zogenaamde consultants die met goedbedoelde adviezen organisaties aansmeren alles in de Microsoft cloud te zetten en weer weg zijn als het kwaad geschied is. En zoals ik eerder al schreef, ik zit wekelijks bij verschillende gemeenten waar dit speelt.
3) kost handenvol geld
Zoals ik al aangaf, dat geld ook voor alles bij een enkele leverancier in de cloud. Je organisatie aanpassen aan Microsoft zorgt voor een vendor lockin waar je niet meer los van komt zonder rigoreuze keuzen te maken. Dat is precies wat deze Duitse deelstaat nu doet. Je zult op alle vlakken je automatisering moeten aanpassen, zodat je op lange termijn niet meer afhankelijk bent van een enkele grote leverancier zoals Microsoft. Office en Outlook zijn de de-facto vendor lockin producten, de spil van het Microsoft Ecosysteem. Hieraan is langzaam MS365 toegevoegd. Zolang je OOXML gebruikt en daarmee vastzit aan MS Office kun je als organisatie geen andere keuze maken dan voor Microsoft kiezen. Houd je je aan de forum standaardisatie en gebruik je ODF als bestand formaat dan gaat er opeens een wereld aan mogelijkheden open en blijken er alternatieven te zijn. Ook hier geld "het kost handen vol geld" is een barriere die goed bedoelende consultants opwerken om organisaties maar het gemakkelijke advies te geven om "veilig" voor Microsoft te kiezen. Hierbij heb je nog geen kosten meegenomen voor het feit dat je noooooit kunt garanderen dat je aan de AVG voldoet en je altijd onder de surveillance van Amerika valt (Cloud Act). Recent onderzoek van de AIVD wijst dit ook weer uit en de Schrems rechtzaken geven dit ook al jaren weer. Argument is veelal "ja maar de data is encrypted", klopt natuurlijk dat "at rest" de data encrypted is maar data "in transition" bied mogelijkheden om data af te tappen. Niet voor niets hebben we algelopen jaren geleerd dat we minder afhankelijk moeten zijn van het buitenland zoals China en Rusland, zouden we dan ook niet minder afhankelijk moeten zijn van Amerika? Zeker als we weten dat ze ons altijd proberen te bespioneren, zoals recent bleek bij Merkel en Macron? Informatie is macht zeggen we altijd, dus waarom zetten we onze informatie die (lokale) overheden opslaan in een Amerikaanse cloud met alle risico's van dien... niet in de laatste plaats politieke beinvloeding. Wanneer we over zelfredzaamheid en verlies van kennis praten en er een paar onderzeeeres in Frankrijk moeten worden gemaakt dan is dit een probleem, maar onze ICT uitbesteden aan Amerika is geen probleem? Door lokaal te bouwen en aan te bestenden bouw je ook onze europese kennis verder op. Het systeem dat veel Duitse/Franse/Spaanse/Italiaanse/Baltische overheden hebben door open source te gebruiken en lokaal aan te bestenden past wat mij betreft dan precies in dit plaatje. Het argument "we hebben deze kennis niet" (meer) en "kunnen we niet" is natuurlijk een self fullfilling prophecy.
4) MS zijn bestanden voldoen ook aan de open standaard, dus heb je niets aan
Binary blobs in een (ISO) standaard OOXML is geen "standaard". Ja, ze kunnen ook ODF, maar hebben dit niet volledig geimplementeerd. Overigens werken ze actief mee in de ODF standaardisatie commisie met geld en mankracht, dus daar ligt het niet aan. Probleem is dat de overheid zich niet aan het hunzelf opgelegde "ODF tenzij" beleid (forum standaardisatie) houd en zich daarmee vast hebben gelegd aan het Microsoft ecosysteem. Laat je dat los en kiest je voor echte open standaarden dan zul je ook zien dat leveranciers hierin meegaan. Doen ze dat niet, -pas dan- is er altijd nog de mogelijkheid iest zelf te (laten) bouwen. Overheids software als open source bouwen wordt over deze hele planeet al jaren gedaan en er zijn dus al tal van oplossingen waar je zou kunnen aanhaken in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Zelfs onze eigen landelijke overheden hebben al tal van open source projecten en veel data valt onder "open data" zodat deze met publiek geld gefinacierde informatie voor eenieder beschikbaar is.
5) totaal niet relevant
Nou, dat is maar wat je belangrijk vind... gebruikers die een document niet meer met MS Office kunnen openen maar nog wel repareren met LibreOffice zijn er heeel blij mee. Zegt ook iets over de kwaliteit van MS Office. MS heeft zat edge cases waar ze niet compatible zijn met hun eigen "standaarden". Waarom denk je dat je maandelijks tal van Windows, Office, Teams, OneDrive, etc etc etc updates krijgt?
Edit: typos
[Reactie gewijzigd door sebati op 22 juli 2024 17:49]