Duitse deelstaat wil Windows en Office vervangen door Linux en LibreOffice

De Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein wil alle Microsoft Office-software binnen vier jaar vervangen door opensourcesoftware. De computers gaan LibreOffice en browsersoftware draaien. Alle Windows-computers gaan daarnaast op Linux draaien.

De deelstaat gaat zeker 25.000 systemen overzetten naar opensourcesoftware, zegt minister Jan Philipp Albrecht in een interview met c't Magazine.. Dat zijn de systemen van alle ambtenaren in de staat, maar ook van alle leraren. Albrecht zegt dat de contracten die het afsluit met leveranciers van proprietary software, niet meer actueel zijn. Ze kosten te veel geld en staan het digitaliseren van gegevens in de weg. "Open source biedt meer flexibiliteit", zegt hij in het interview. Ook spelen soevereiniteit en databescherming mee in de keus.

Albrecht geeft videoconferencingtools als voorbeeld. Tijdens de pandemie moesten ambtenaren die meer gaan gebruiken, maar veel tools zouden daar niet goed voor zijn omdat die niet op te schalen zijn. In Sleeswijk-Holstein zou dat sneller zijn gebeurd dan in andere deelstaten en landen omdat daar het open source Jitsi voor werd gebruikt. Albrecht wil Office op termijn ook vervangen door LibreOffice. Daar zou de ict-afdeling van de overheid al twee jaar mee bezig zijn. Ook wordt veel officewerk in de browser gedaan, wat met het Phoenix-pakket van Dataport moet gebeuren.

De overstap naar LibreOffice en browsersoftware moet voor het einde van 2026 zijn afgerond. Daarnaast wil de staat alle computers op Linux laten draaien, maar daarvoor noemt Albrecht nog geen concrete datum. Er worden vijf verschillende Linux-distro's getest, maar er is nog niet bepaald welke distributie uiteindelijk wordt gekozen. De totale kosten van de oss-implementatie worden 'ruwweg gelijk' aan die van proprietary software, verwacht Albrecht.

Er wordt in Duitsland vaker geëxperimenteerd met opensourcesoftware, maar niet altijd succesvol. In München probeerde de overheid over te stappen op LiMux, maar dat mislukte en het bestuur stapte weer terug over op Windows na klachten van gebruikers. Volgens Albrecht heeft Sleeswijk-Holstein geleerd van de fouten die daar zijn gemaakt. Werknemers worden met name meer meegenomen in het proces, en de aanlooptijd is langer.