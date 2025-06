LibreOffice is beschikbaar via Microsoft Store

The Document Foundation (TDF) biedt zijn kantoorsoftwarepakket LibreOffice aan via de Microsoft Store. De ontwikkelaar vraagt voor deze versie 4,59 euro. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in 'het verbeteren van het LibreOffice-project'.

In een bericht schrijf TDF vrijdag dat het LibreOffice beschikbaar heeft gemaakt in de Microsoft Store voor gebruikers die hun desktopsoftware uit Microsofts eigen verkoopkanaal willen halen. "Ons doel is om op een betere manier aan de behoeften van individuen en ondernemingen te voldoen, hoewel we weten dat de positieve effecten van de nieuwe strategie pas op lange termijn zichtbaar zullen zijn. Bedrijven voorlichten over foss is geen eenvoudige taak, zeker niet als je trouw wilt blijven aan de principes van vrije software", aldus TDF.

TDF vraagt 4,59 euro voor de Microsoft Store-versie. Dat bedrag wordt gebruikt om de software te blijven ondersteunen en verbeteren. LibreOffice is nog wel gratis beschikbaar via de officiële website.