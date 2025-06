Hoofdontwerper Evans Hankey vertrekt bij Apple

Evans Hankey, de hoofdontwerper bij Apple, gaat het bedrijf verlaten. Dat heeft Apple bevestigd aan Bloomberg. Er is nog geen vervanger benoemd, maar Hankey blijft naar verluidt nog zes maanden in haar functie.

Apple bevestigt aan Bloomberg dat Hankey vertrekt. Waarom ze weggaat bij het bedrijf, is niet duidelijk. De hoofdontwerper kondigde haar vertrek eerder deze week aan binnen het bedrijf. Evans legt haar werkzaamheden niet gelijk neer. Ze blijft de komende zes maanden nog bij Apple werken, zegt het bedrijf. Wat Hankey daarna gaat doen, is nog niet bekend.

Hankey werd drie jaar geleden het hoofd van Apples productontwerpdivisie. Die functie nam ze over van Richard Howarth, die de functie van 2015 tot 2017 bekleedde. Hankey werd hoofdontwerper kort na het vertrek van Jony Ive, die toen zijn eigen designbureau LoveFrom was begonnen. Ive had tegen die tijd 27 jaar bij Apple gewerkt en was onder meer betrokken bij de ontwerpen voor de iMac in 1998, iPod in 2001 en iPhone in 2007.

Gedurende Hankeys tijd als hoofdontwerper zijn de iPhone-modellen 12, 13 en 14 en de MacBooks met Apples M1-processor op de markt verschenen. Hoeveel invloed de hoofdontwerper had op de ontwerpen van de apparaten is niet helemaal duidelijk. Apple had namelijk een samenwerkingsverband met LoveFrom en was de hoofdzakelijke klant van het bedrijf. Die samenwerking hield eerder dit jaar op.