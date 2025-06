Apple test nieuw startscherm voor iCloud op het web

Apple is een nieuwe interface aan het testen voor het startscherm van de iCloud-webomgeving. Het nieuwe startscherm bevat tegels met informatie en inhouden van de verschillende iCloud-diensten. Het is niet duidelijk of en wanneer Apple de vernieuwde interface wil introduceren.

ICloud-gebruikers kunnen de wijzigingen terugvinden op beta.icloud.com. Daar is het vernieuwde ontwerp van het startscherm te zien met de tegels van de iCloud-diensten zoals Mail, Agenda, Foto’s, Drive, Notities, Herinneringen en Contacten. De appiconen van Keynote, Numbers en Pages zijn ook terug te vinden en het is ook mogelijk om het startscherm aan te passen. Op het huidige startscherm van de iCloud-wegomgeving zijn er momenteel geen tegels te zien met informatie over de iCloud-diensten. Daar toont Apple voorlopig enkel de bovenvermelde app-iconen.

Apple heeft officieel nog niet gecommuniceerd over het nieuwe ontwerp. Het is daarom niet duidelijk of de nieuwe interface er ook zal komen, of wanneer die zal komen.