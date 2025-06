Topman Microsoft: Xbox Adaptive Controller was ooit bijna afgevoerd

Het scheelde niet veel of de Xbox Adaptive Controller van Microsoft was er nooit gekomen. Dat zei een topman van Microsoft in een interview met The Verge. Volgens de man keek Microsoft streng toe op budgetten en was het project klaar om afgevoerd te worden.

Volgens Robin Seiler, de corporate vice president van Windows en apparaten bij Microsoft, stonden het team van Xbox en het team van Surface zij aan zij om het project te laten doorgaan. Ze vonden de aanpasbare controller, die gericht is op mensen met een beperking, naar verluidt te belangrijk om af te laten voeren om budgettaire redenen. "Het ging niet om merkpositionering of winst", klinkt het tegenover de redactie van The Verge. Verschillende medewerkers van de fabricage-, de ontwerp- en de Xbox-afdeling hebben volgens de man toen samengewerkt om de Xbox Adaptive Controller er alsnog te laten komen.

De Xbox Adaptive Controller kwam uit in 2018 en was naar verluidt jaren in ontwikkeling. De controller, waar Tweakers ook een preview over publiceerde, kan in hoge mate aangepast worden naargelang de noden of een beperking van een gebruiker en is modulair. Het apparaat heeft twee grote programmeerbare knoppen en aan de bovenkant zit een rij 3,5mm-aansluitingen om accessoires op aan te sluiten, waarmee knoppen van de controller zijn te simuleren. Ook zijn er USB 2.0-aansluitingen. De controller kost 90 euro. In oktober van dit jaar introduceerde Microsoft nog de Adaptive Accessoires voor mensen met een beperking of gebruikers die hun productiviteit op de pc willen verhogen. De accessoires bestaan uit een hub, een aanpasbare muis en knoppen met verschillende opzetstukken.