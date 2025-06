Microsoft brengt Android 12L-upgrade uit voor Surface Duo en Surface Duo 2

Microsoft heeft maandag Android 12L, dat bedoeld is voor apparaten met grotere schermen, beschikbaar gemaakt voor zijn Surface Duo-smartphones. De upgrade voorziet de telefoons van een nieuwe UI en vernieuwde pictogrammen.

In een blogpost schrijft Microsoft dat de nieuwe UI zichtbaar is bij onder meer de algemene instellingen van de telefoons en de activiteitenfeed van Microsoft Launcher. Ook zijn er vier nieuwe achtergronden toegevoegd, die qua uiterlijk lijken op de bureaubladachtergronden van Windows 11. Met de Surface Slim Pen 2, die werkt met de Surface Duo 2 en Surface-pc's, kan de gebruiker voortaan een snelkoppelingsmenu met maximaal vier apps openen. Welke apps in dit menu komen te staan, kan de gebruiker zelf aanpassen.

Microsoft heeft tevens een vernieuwd privacydashboard beschikbaar gemaakt, die het gebruik van de camera, microfoon en locatie door apps van de afgelopen 24 uur bijhoudt. Camera- en microfoongebruik staan voortaan altijd in de statusbalk, zegt het bedrijf. De camera en de microfoon kunnen direct worden uitgeschakeld of ingeschakeld via 'Quick Settings'.

Verder heeft Microsoft nieuwe widgets toegevoegd waarmee chats op het startscherm kunnen worden vastgezet. Daarnaast is de zoomfunctie verbeterd, zijn er meer helderheids- en kleuropties en is het makkelijker geworden om data over te zetten van of naar een andere telefoon.