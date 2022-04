Video toont geannuleerd dualscreen-OS Andromeda van Microsoft op Lumia 950

Windows Central heeft samen met een ontwikkelaar Andromeda OS werkend gekregen op een Lumia 950-smartphone. Andromeda was bedoeld als besturingssysteem voor dualscreen-apparaten zoals de Surface Duo, maar werd in 2018 geannuleerd.

De build van Andromeda OS lijkt sterk op een aangepaste variant van Windows 10 Mobile; het lockscreen, startmenu en de applijst komen bijna geheel overeen met dat mobiele besturingssysteem. Het is niet duidelijk of de uiteindelijke versie dit ontwerp had gehouden aangezien Windows Central benadrukt dat de build die zij laten zien een 'ruwe', pre-releaseversie is met missende functies en een interface die nog niet af is.

Een van de meest opvallende aspecten van Andromeda OS is de mogelijkheid om te kunnen schrijven op de lockscreen. Zo hadden gebruikers zonder de telefoon te hoeven ontgrendelen notities kunnen achterlaten op het scherm die de smartphone dan zou opslaan. Later waren deze notities weer in te zien. Hiervoor werkt de smartphone samen met de Surface Pen. Daarnaast werkte het schrijven ook op het startscherm van de telefoon, waar gebruikers notities, plaatjes en 3d-objecten bij konden plaatsen.

De schrijffunctie op Andromeda OS, bron: Windows Central

Het geannuleerde besturingssysteem werkte daarnaast met gestures, waardoor de Start- en Cortana-knoppen onderaan het scherm zouden verdwijnen als er een app werd opgestart. Om weer naar het startscherm te kunnen navigeren, moesten gebruikers vanaf de linkerzijde naar rechts swipen. Om Cortana te kunnen gebruiken, moesten gebruikers vanaf rechts naar links swipen. In dit Cortana-scherm waren ook de notificaties te zien. De slimme assistent had in Andromeda moeten fungeren als een 'beheerder' van alle notificaties, zo schrijft Windows Central.

Een swipe van boven naar beneden had het Control Center moeten openen, waar zaken als wifi, de helderheid, volume en het afspelen van muziek beheerd konden worden. De UI in dit scherm lijkt er volgens het medium op te wijzen dat Microsoft het Fluent Design-ontwerp van Windows 10 ook in Andromeda OS wilde gebruiken. Microsoft experimenteerde ook met een Radial UX Menu, een selectie van knoppen zodat gebruikers niet hoefde te swipen om bijvoorbeeld notificaties te kunnen zien.

Andromeda OS, bron: Windows Central

Andromeda was gebaseerd op Windows en was bedoeld als besturingssysteem voor 'pocket-pc's met belfuncties'. De Surface Duo, een apparaat dat als een smartphone wordt gezien, had aanvankelijk Andromeda moeten krijgen. Uiteindelijk kreeg het toestel Android. Windows Central werkte voor de build samen met Gustave Monce, die op Twitter schrijft dat de smartphone alles behalve stabiel is en vaak opnieuw opstart. Hoewel Microsoft niet van plan was om een Lumia 950 uit te brengen met Andromeda OS, werd deze smartphone intern wel gebruikt om het besturingssysteem te testen. Daardoor bestaan er images van Andromeda voor de Lumia 950 en wist Windows Central het besturingssysteem werkend te krijgen.