Ontwikkelaar krijgt Windows 11 werkend op Surface Duo 2

Het is een ontwikkelaar gelukt om Windows 11 draaiend te krijgen op een Microsoft Surface Duo 2-smartphone. Die draait standaard Android. Er was ook al een versie van Windows voor de vorige Surface Duo en enkele Lumia-telefoons.

Windows 11 op Surface Duo 2

Ontwikkelaar Gustave Monce laat een screenshot zien van Windows 11 op de Duo 2 en claimt dat de firmware ongeveer vier maanden in ontwikkeling is geweest. Een release volgt later. Het gaat nog om een basale versie, net als in het begin zo was bij de Windows-On-ARM-versie voor de Surface Duo 1.

Het is niet voor het eerst dat Monce als eerste Windows laat zien op een ARM-apparaat van Microsoft. Hij deed dat ook al bij de Lumix 950XL uit 2015. Ook heeft hij daar het besturingssysteem van de Surface Hub op gekregen. Als de release verschijnt, is dat vermoedelijk op de GitHub-pagina van het project. De Surface Duo 2 kwam een jaar geleden uit in de VS en is ook verkrijgbaar in Nederland en België.