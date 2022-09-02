Ontwikkelaar krijgt Windows 11 werkend op Surface Duo 2

Het is een ontwikkelaar gelukt om Windows 11 draaiend te krijgen op een Microsoft Surface Duo 2-smartphone. Die draait standaard Android. Er was ook al een versie van Windows voor de vorige Surface Duo en enkele Lumia-telefoons.

Windows 11 op Surface Duo 2
Windows 11 op Surface Duo 2

Ontwikkelaar Gustave Monce laat een screenshot zien van Windows 11 op de Duo 2 en claimt dat de firmware ongeveer vier maanden in ontwikkeling is geweest. Een release volgt later. Het gaat nog om een basale versie, net als in het begin zo was bij de Windows-On-ARM-versie voor de Surface Duo 1.

Het is niet voor het eerst dat Monce als eerste Windows laat zien op een ARM-apparaat van Microsoft. Hij deed dat ook al bij de Lumix 950XL uit 2015. Ook heeft hij daar het besturingssysteem van de Surface Hub op gekregen. Als de release verschijnt, is dat vermoedelijk op de GitHub-pagina van het project. De Surface Duo 2 kwam een jaar geleden uit in de VS en is ook verkrijgbaar in Nederland en België.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 20:11
17 • submitter: TheVivaldi

02-09-2022 • 20:11

17

Submitter: TheVivaldi

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Microsoft Windows 11 Home

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Reacties (17)

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jja2000 3 september 2022 17:00
Het gaat hier niet over Windows 11, maar een werkende versie van de UEFI die Windows moet inladen. Hopelijk binnenkort wel een draaiende Windows 11! :)
Settler11 2 september 2022 20:18
Grappig. Maar het is jammer dat de duo en duo 2 veel zwakheden heeft volgens vele reviewers.
Verwijderd @Settler112 september 2022 20:38
Die reviews lopen achter de feiten aan. Ik heb een Duo 2, prima telefoon.
Settler11 @Verwijderd2 september 2022 23:32
Iets met WC-eend. ;)

Hartstikke prima dat jij het een prima telefoon vind, maar uiteraard nijg ik meer naar de meerdere bekende reviewers die wekelijks smartphones reviewen dan een gebruiker die stellig uitmaakt dat ze allemaal fout zitten en met enkel de argument 'prima telefoon'.

Ik heb met interesse gekeken naar beiden gen Duo's, maar vele (nieuwe) genoemde min-punten wegen simpelweg niet op tegenover enkel de prijs al.
TheVivaldi @Settler113 september 2022 13:20
Hartstikke prima dat jij het een prima telefoon vind, maar uiteraard nijg ik meer naar de meerdere bekende reviewers die wekelijks smartphones reviewen dan een gebruiker die stellig uitmaakt dat ze allemaal fout zitten en met enkel de argument 'prima telefoon'.
Heb je dan ook deze update van MrMobile gezien?
https://www.youtube.com/watch?v=7WjuMTEKuQw

Reviews zijn leuk, maar dingen kunnen naderhand verbeteren en helaas maken de meeste reviewers daar geen video over. MrMobile laat zien dat er wel degelijk het een en ander verbeterd is.
Arokh @Verwijderd2 september 2022 22:26
Mijn Lumia 950 is ook een prima toestel, maar toch echt totaal niet relevant.
Verwijderd @Arokh2 september 2022 23:27
Wat heeft relevantie te maken met een opmerking over zwakheden volgens reviewers die een Duo 2 echt helemaal niet meer heeft?
tomaat23 @Verwijderd3 september 2022 07:29
Omdat jouw opmerking op deze wijze ook niet relevant is. Kan je een veelgenoemd kritiekpunt van reviewers weerleggen? Daar help je de discussie verder mee, dan enkel zeggen "prima telefoon", wat iedereen van zijn/haar telefoon kan roepen ongeacht de zwakke punten van die telefoon.
Arokh @tomaat233 september 2022 12:28
dat is precies wat ik met mijn opmerking bedoelde. Netjes verwoordt.
onkl @Settler113 september 2022 11:04
Een flink deel van die nadelen heeft van doen met de gebrekkige ondersteuning van twee schermen in apps (en Android).
Die nadelen zouden, wanneer je het toestel windows 11 laat draaien, verdwijnen. (al vermoed ik dat windows en windows apps/applicaties ook niet out-of-the-box feilloos werken met deze schermconfiguratie)
uberhoogy @Settler113 september 2022 13:31
Die reviews zijn gebasseerd op het product toen het op de markt kwam. Reviews waren mijns insziens te negatief. Maar het is ook MS zijn schuld een product op die manier op de markt te brengen. Ondertussen heeft MS een shitload aan updates vrijwel alle bugs en onvolkomenheden gefixed. Ben nu heel erg blij met mijn Duo 2
wiseger
@uberhoogy4 september 2022 07:22
De reviews waren te negatief maar je had allerlei updates nodig om de problemen met het toestel op te lossen?
Dus toen je het toestel kocht had het allerlei problemen en dat vind je normaal?
Soms begrijp ik het niet meer. Als je iets koopt hoort het uitstekend te werken. Is dat niet zo, dan is het een slecht product.
jpsch 3 september 2022 11:32
Die hele eisen van Windows 11 zijn geplande veroudering.
BlaDeKke @jpsch3 september 2022 16:54
Uhu, wel, bij windows vista waren er ook eisen, maar die werden niet verplicht. Je kon het op elk systeem installeren dat net genoeg resources had. En die is de geschiedenis in gegaan als een van de slechtste windows versies. Ondanks dat vista perfect draaide op systemen die echt gemaakt waren om vista te kunnen draaien.
gimbal @renecl2 september 2022 22:50
Zeg, hoe heet deze website waar we nu berichtjes op aan het posten zijn? ;)
renecl @gimbal2 september 2022 22:50
ow ja ;-)

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