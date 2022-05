Microsoft brengt Android 11-upgrade voor Surface Duo-smartphone uit

Microsoft heeft de Android 11-upgrade uitgebracht voor de Surface Duo-smartphone uit 2019. De opvolger uit 2021, de Surface Duo 2, had Android 11 al bij release. Het is onbekend wanneer de smartphone Android 12 krijgt.

In de upgrade zitten ook alle patches tot aan januari, zodat de originele Surface Duo met de upgrade ook weer up-to-date is met patches, blijkt uit de changelog. De upgrade is iets later gekomen dan Microsoft eerst beloofde, want het was de bedoeling om Android 11 voor de Surface Duo voor het einde van vorig jaar uit te brengen.

Het is de eerste upgrade voor de Surface Duo. Er kwamen wel allerlei updates en bugfixes voor het apparaat, maar de smartphone kwam in 2019 uit met het toen courante Android 10. Microsoft beloofde bij de release om drie OS-upgrades voor de telefoon uit te brengen. Daarvan is er nu dus één geweest.

De Surface Duo kwam in de VS uit in september 2019, een release in Nederland volgde een half jaar later. Afgelopen najaar kwam Microsoft met de Surface Duo 2. Beide telefoons hebben twee schermen naast elkaar, om zo multitasking beter mogelijk te maken.