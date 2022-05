Microsoft haalt minder omzet uit Surface-apparaten, maar verkoopt meer consoles

Microsofts Surface-tak heeft als een van de weinige bedrijfsonderdelen in het afgelopen kwartaal minder omzet gedraaid dan een jaar eerder. De daling komt neer op 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt volgens Microsoft deels door de aanhoudende chiptekorten.

Volgens Microsofts cfo Amy Hood komt de omzetdaling van 17 procent deels doordat de omzet vorig jaar heel hoog was. Dat zegt ze volgens Seeking Alpha in een toelichting van de kwartaalcijfers. Vorig jaar nam de omzet uit Surface-apparaten sterk toe, met 37 procent. De chiptekorten speelden echter ook een rol bij die dalende omzet van het afgelopen kwartaal.

Naar Hoods verwachting blijft de Surface-omzet voor de rest van het jaar achter op die van vorig jaar. Dit zal volgens de chief financial officer vooral het geval zijn bij premiumapparaten en dat komt door de chiptekorten. De daling zou echter wel minder moeten worden en zal onder de tien procent blijven, verwacht Hood.

Verder zegt het bedrijf meer Xbox Series X- en S-consoles te hebben verkocht dan verwacht. In het afgelopen kwartaal behaalde Microsoft 166 procent meer omzet uit Xbox-hardware dan een jaar eerder. De Xbox Series-consoles verschenen in november vorig jaar; dat zou verklaren waarom de console-omzet in het derde kwartaal van 2020 relatief laag was en waarom het bedrijf dit jaar een grotere omzet kon behalen dan een jaar eerder. De omzet binnen de subcategorie Xbox-content en -diensten bleef vrij stabiel. Hier haalde Microsoft 2 procent meer omzet uit dan een jaar eerder.

Microsofts Cloud-tak leverde het afgelopen kwartaal 20,7 miljard dollar op, 36 procent meer dan een jaar eerder. Dit komt volgens het bedrijf doordat bedrijven sinds de coronapandemie vaker overschakelen naar een hybride vorm van werken, waarbij op kantoor werken en thuiswerken wordt gecombineerd. Daar zouden nieuwe platformen en tools voor nodig zijn, die Microsoft met de Cloud-divisie aanbiedt. Het is voor het eerst dat deze tak meer dan twintig miljard dollar oplevert in een kwartaal.

De Intelligent Cloud-tak leverde 17 miljard dollar op, 31 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit Azure en andere clouddiensten steeg met 50 procent. LinkedIn leverde 42 procent meer omzet op en Office Commercial leverde het bedrijf 18 procent meer omzet op. Microsoft heeft nu 54,1 miljoen 365-consumentenklanten, waardoor de omzet binnen Office Consumer steeg met tien procent. De inkomsten uit de Windows OEM-tak steeg met tien procent.

Van juli tot en met september had Microsoft een omzet van 45,3 miljard dollar. Dit is een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 20,5 miljard dollar; 48 procent meer dan vorig jaar.