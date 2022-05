Microsoft brengt vanaf 13 december zesdelige documentaire over Xbox uit

Microsoft werkt aan een zesdelige documentaire over de Xbox-consoles. Power On: The Story of Xbox gaat voornamelijk over de eerste console, maar bijvoorbeeld ook de Red Ring of Death van de Xbox 360 wordt besproken. De serie verschijnt onder meer op YouTube.

Met Power On: The Story of Xbox wil Microsoft het verhaal over de oorsprong van de consoles vertellen en hoe vier gamers binnen Microsoft dit voor elkaar hebben gekregen. Uit onderstaande trailer blijkt al dat dit geen eenvoudige opdracht was; het bedrijf was toen vooral bekend van Windows en Office, al publiceerde het bedrijf toen ook al games. Ondanks de succesvolle gamingtak, werd het maken en verkopen van een console niet per se gezien als een logische stap.

Vier werknemers binnen het DirectX-team, Otto Berkes, Ted Hase, Seamus Blackley en Kevin Bachus, wilden echter wel een console maken en probeerden hiervoor meetings te crashen om zo aandacht voor hun project te krijgen. Toenmalig ceo Steve Ballmer vond het project 'krankzinnig' en vroeg zich vooral af wat het allemaal zou kosten. Hoe het viertal hem uiteindelijk zover kreeg, wordt in de trailer nog niet verklapt.

In de docuserie komt niet alleen de console zelf voorbij. Ook 'randzaken' als games en controllers worden besproken. Specifiek de totstandkoming van klassiekers als de Halo-, Gears of War- en Forza-serie, en de Duke-controller 'waar gorillahanden voor nodig waren'. In Power On: The Story of Xbox komt aandacht voor meer zaken die wat minder goed gingen, zoals presentaties met falende consoles en de beruchte RROD van de Xbox 360.

Microsoft kondigde de documentaire aan in het kader van de originele Xbox' twintigste verjaardag. De serie verschijnt vanaf 13 december; het is niet duidelijk of alle afleveringen in één keer verschijnen en of deze geld zal kosten. De serie zal via IMDbTV, Microsoft, Redbox, Roku en YouTube te zien zijn.