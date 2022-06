Docuserie over geschiedenis van Xbox wint Amerikaanse televisieprijs

De documentaireserie Power On: The Story of Xbox heeft een Daytime Emmy gewonnen. De jury van de National Academy of Television Arts & Sciences vond dat de documentaire de beste was in de categorie outstanding single camera editing, oftewel het montagewerk.

De documentaireserie had zijn première in december van vorig jaar en is verspreid over zes delen. De serie gaat voornamelijk over Microsoft eerste gameconsole, maar bijvoorbeeld ook de Red Ring of Death van de Xbox 360 wordt besproken. Ook 'randzaken' als games en controllers worden behandeld. Specifiek de totstandkoming van klassiekers als de Halo-, Gears of War- en Forza-serie, en de Duke-controller 'waar gorillahanden voor nodig waren'.

De ceremonie werd op zaterdagavond gehouden in de VS, schrijft onder andere Variety. Naast een Daytime Emmy voor het montagewerk was de docuserie ook genomineerd in de categorie outstanding arts and popular culture program. De winnaar in die categorie was First Film, van Netflix.

Het productiebedrijf achter de docuserie, Ten100TV, kreeg eerder al een Emmy Award voor hun werk aan het sportprogramma Red Bull Air Race World Series. Op hun website zetten ze verder uiteen hoe het was om aan de docuserie te werken en vertellen ze wat voor invloed de pandemie bijvoorbeeld had op de productie.

In voorgaande jaren was het grote onderscheid tussen de Emmy Awards en de Daytime Emmy Awards simpelweg het dagdeel waarin de programmering uitgezonden werd. Vanzelfsprekend wordt de beste programmering van bijvoorbeeld een televisiezender bewaard voor primetime, oftewel de avonduren, en daarom viel dat onder de Emmys. Door de tegenwoordige populariteit van nonlineaire televisie is het tijdstip van 'uitzending' een kleinere factor geworden en daarom worden programma's vanaf deze editie verdeeld tussen de twee Emmy-varianten op basis van thema, format en stijl in plaats van tijdstip.

De organisaties achter de twee Emmys zetten normaliter wel beelden online van de uitreikingsceremonies, maar doen dit altijd pas later. Bovendien zijn nog niet alle winnaars bekend; de tweede helft van de categorieën volgt vrijdag aanstaande. Wat betreft uiterlijk zijn de Emmy-standbeelden van de gewone en de Daytime Emmys identiek.

Alle zes de delen van de docuserie zijn op YouTube en andere plekken gratis te bekijken