Microsoft erkent misstappen rond overname en sluiting Fable-studio Lionhead

Microsoft heeft misstappen gemaakt bij de overname van Lionhead. Dat erkennen diverse topmensen van Microsoft in de documentaire Power On: The Story of Xbox. Lionhead werd in 2016 gesloten nadat free-to-play game Fable Legends werd geschrapt.

"Een van de grootste misstappen waarvan we in het verleden hebben geleerd, is Lionhead Studios", zegt Shannon Loftis. Zij was general manager of global games publishing bij de Xbox-afdeling toen Lionhead in 2016 door Microsoft werd gesloten. Microsoft had die studio tien jaar eerder overgenomen.

"We hadden Fable 1 al uitgegeven en dat was een hit. Mensen wilden meer, dus kochten we Lionhead. Dat waren goede jaren", legt Loftis uit. Vervolgens verscheen Fable 2 en ook dat was een succes, maar daarna werkte Microsoft aan zijn Xbox One en het idee was dat de Kinect voor gebarenbesturing bij die generatie een belangrijke rol ging spelen. Microsoft liet Lionhead daarom Fable: The Journey maken, een on-rails waarin spelers via de Kinect-controller met handgebaren magische spreuken uit moeten voeren. Dat spel leek weinig op eerdere Fable-titels en werd niet goed ontvangen.

"Het Fable-Kinect-huwelijk liep niet echt", zegt Loftis daarover. "Fable: The Journey was een passieproject voor veel mensen, maar ik denk dat het behoorlijk afweek van de pijlers die Fable 1 en 2 zo populair maakten."

Na Fable: The Journey uit 2012 werd in 2013 de ontwikkeling van Fable Legends aangekondigd. Die multiplayergame in het Fable-universum had een free-to-play titel moeten worden voor Xbox en Windows 10, maar enkele jaren later maakte Microsoft bekend de ontwikkeling te staken en niet veel later werd Lionhead Studios gesloten.

"Je neemt een studio over voor waar ze goed in zijn op dat moment en je taak is om ze daarbij verder te helpen, niet om hen te laten helpen met wat jij aan het doen bent", zegt Xbox-topman Phil Spencer. Daarmee geeft hij indirect aan dat de Kinect-game een verkeerde keuze was.

De uitspraken worden gedaan in de zesde aflevering Power On: The Story of Xbox. Dat is een documentaireserie van Microsoft over het ontstaan van de Xbox. De serie is vanaf maandag onder andere op YouTube te bekijken.

Lionhead werd in 1997 opgericht door onder meer Peter Molyneux. De studio maakte faam met Black & White en Fable. Na het sluiten van de studio bleven de rechten voor Fable bij Microsoft. Inmiddels werkt Forza-ontwikkelaar Playground Games aan een nieuwe Fable-game. Daarvoor wordt de ForzaTech-engine gebruikt die ontwikkeld is voor de Forza- en Forza Horizon-racegames.

Video begint bij fragment over Lionhead Studios