Microsoft toont nieuwe beelden Fable-reboot, maar deelt nog geen releasedatum

Microsoft heeft een nieuwe trailer van zijn komende Fable-reboot laten zien. De game werd in 2020 al aangekondigd, hoewel Microsoft toen nog weinig details over het spel deelde. Fable wordt gemaakt door Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games.

Microsoft toonde de Fable-trailer op zondagavond tijdens zijn Xbox Games Showcase. In de trailer is Dave te zien, een groenteliefhebbende reus die wordt gespeeld door IT Crowd-acteur Richard Ayoade. Dave uit zijn mening over helden, waarop de hoofdpersoon van de game te zien is. De trailer lijkt ook korte gameplaybeelden te tonen, onder meer van een gevecht met een groep bandieten.

De game speelt zich wederom af in Albion, zo blijkt uit de beschrijving van de trailer. De video toonde verder weinig concrete details over de game. Microsoft deelt ook nog geen releasedatum. Het bedrijf meldt wel dat de game uitkomt voor Windows-pc's en de Xbox Series X en S.

Fable wordt de vierde grote game in de Fable-serie en de eerste mainline titel in de franchise sinds Fable 3 uit 2010. In de tussentijd verschenen er wel enkele spin-offs in de Fable-serie, waaronder Fable Heroes. De komende game betreft een reboot, die in 2020 voor het eerst werd aangekondigd. De game wordt ontwikkeld door Playground Games, een studio die vooral bekendstaat om de Forza Horizon-serie.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 19:24 38

11-06-2023 • 19:24

38

Lees meer

Fable 3

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Fable 2

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Fable komt door GTA VI niet meer deze herfst uit, maar in februari 2027
Fable komt door GTA VI niet meer deze herfst uit, maar in februari 2027 Nieuws van 29 mei 2026
Langverwachte Fable-reboot verschijnt deze herfst, ook voor PlayStation 5
Langverwachte Fable-reboot verschijnt deze herfst, ook voor PlayStation 5 Nieuws van 22 januari 2026
Microsoft houdt op 9 juni Xbox Games Showcase-evenement
Microsoft houdt op 9 juni Xbox Games Showcase-evenement Nieuws van 30 april 2024
Fantasy-rpg Avowed van Fallout: New Vegas-makers komt volgend jaar uit
Fantasy-rpg Avowed van Fallout: New Vegas-makers komt volgend jaar uit Nieuws van 11 juni 2023
Microsoft laat meer gelicenseerde draadloze controllers toe voor Xbox
Microsoft laat meer gelicenseerde draadloze controllers toe voor Xbox Nieuws van 5 juni 2023
Microsoft houdt in juni Xbox Games Showcase-presentatie en Starfield Direct
Microsoft houdt in juni Xbox Games Showcase-presentatie en Starfield Direct Nieuws van 4 mei 2023
Microsoft brengt Xbox-pc-games naar cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW
Microsoft brengt Xbox-pc-games naar cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW Nieuws van 21 februari 2023
Microsoft erkent misstappen rond overname en sluiting Fable-studio Lionhead
Microsoft erkent misstappen rond overname en sluiting Fable-studio Lionhead Nieuws van 13 december 2021
Playground Games maakt nieuwe Fable-game voor Xbox Series X en Windows 10
Playground Games maakt nieuwe Fable-game voor Xbox Series X en Windows 10 Nieuws van 23 juli 2020
Meer producten en artikelen
Games Microsoft Xbox Game Studios Xbox

Reacties (32)

-Moderatie-faq
32
30
22
1
0
7
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Jorrie 11 juni 2023 19:33
Wat een vreemde trailer, wekt totaal geen Fable gevoel bij me op. Ik snap ook niet wat die acteur er te zoeken heeft.
DeBers @Jorrie12 juni 2023 00:07
Bij mij juist wel. Die hele game zat vol met humor. Gekke quests, maar met name rake opmerkingen van npcs. en laten we de kip schoppen niet negeren :p
feuniks @DeBers12 juni 2023 10:48
Heeft iemand PETA al ingelicht...?
M_Delaere @DeBers14 juni 2023 20:40
Idem hier, nog lang voor de naam werd gedropt, kreeg ik een immens Fable-gevoel, het vermelden van heroes maar niet te serieus nemen, de humor... en vooral dan kippen door de lucht stampen 😅
langestefan @Jorrie12 juni 2023 01:56
Ik snap het ook niet. En gezien het aantal dislikes op de trailer zijn we niet de enige.
coolkingler1 @langestefan12 juni 2023 07:22
Gamers zijn altijd intens boos op niks dus die dislikes zeggen niet veel.
langestefan @coolkingler112 juni 2023 09:04
Of mensen begrijpen de trailer gewoon daadwerkelijk niet, zou ook nog kunnen. Lees de reacties maar.
coolkingler1 @langestefan12 juni 2023 14:40
Ja dat geloof ik ook, maar bedoelde meer dat elk klein beetje ontevredenheid de 'gamer community' boos maakt, ze hebben hun credibility verloren als het ware.
Elzooi @Jorrie11 juni 2023 20:44
Op zich wel met je eens dat het geen Fable gevoel geeft. Maar ik moet net als de reacties boven mij zeggen dat ik de humor wel kan waarderen. De trailer wekt zeker mijn interesse.
langestefan @Elzooi12 juni 2023 01:57
Ik had eerder het idee dat ik naar een vlog van iemand zat te kijken. Begreep er echt niks van.
StackMySwitchUp @Jorrie11 juni 2023 19:39
Jammer, ik vind het type humor wel on-point.
Lijkt me leuk om een Fable spel (na deel 1) te zien die niet verMolyneuxt is. Ik kijk ernaar uit
Triblade_8472 @Jorrie11 juni 2023 19:59
Grappig, ik vond 'm eigenlijk wel gaaf. De humor is ook on point, perfect passende komische actuer/verteller.

Het grootste probleem is dat dit voor mij geen klap zegt over hoe de gameplay is en eruit ziet. Maar het verhaal en de humor begint er goed uit te zien.
Dan91 @Jorrie12 juni 2023 08:57
Bij mij zeer zeker wel. Veel van de vorige Fable games zaten ook vol met gekke humor en rare quests en meer.
ray3 @Jorrie12 juni 2023 11:35
Heb enigszins hetzelfde. Voor mijn gevoel is het ook meer een teaser. De quest doet mij wel direct denken aan 'The game' in Fable 3. Daar werd je klein gemaakt en op een speelbord geplaatst.
Weltschmerz @Jorrie12 juni 2023 20:44
Niet? De verteller praat over alles dat je in de eerdere Fable-delen deed, er zitten talloze verwijzingen in, de wereld ziet er gelijksoortig uit, en er zit dezelfde droge humor in.

Wat is jouw gevoel bij Fable?
SirLenncelot 11 juni 2023 19:49
Wat is er eigenlijk gebeurd met die Fable game die crossplay tussen Xbox/PC en Tablets moest brengen waar de console een 3rd person actie game zou zijn en op de tablet een soort rts?
Rogers @SirLenncelot11 juni 2023 20:06
Die hebben ze de nek omgedraaid. Wel jammer.
corset 11 juni 2023 21:14
Richard Ayoade in Fable? Ik ben fan <3 die man is echt geweldig! Leuke trailer zo, exact zoals fable zou moeten zijn
Roko 11 juni 2023 21:42
Maar nog steeds geen release datum. Nog steeds niet.
Vagax 11 juni 2023 21:50
Het Fable gevoel kreeg ik niet helemaal nog maar de humor zit er dik in en dat maakt mij erg blij, voor de rest zag het er wel erg dik uit. Kijk enorm uit naar hoe deze game zal worden, de vele game mechanics en systemen binnen Fable 1, 2 en 3 vond ik juist bijzonder en dat maakte het geen generieke actie RPG zoals je er wel meerdere van hebt, hoop dat ze zo iets ook bij deze gaan doen. (bijv het kunnen kopen en verhuren van huizen en winkels of het managenen van je eigen koninkrijk)
NoobishPro 12 juni 2023 00:59
Ergens lijkt het mij wel heel cool om een remake te zien van de originele Fable (wat echt een absurd geweldig spel was voor z'n tijd) met alle technieken en mogelijkheden van nu.

Helaas is dat waarschijnlijk een droom, want aan de trailer te zien is het een heel ander soort vibe.

Ik herken op zich de humor wel; deze zat namelijk altijd al in Fable als je goed oplette. Desondanks voelt het al direct heel raar omdat je een ant-man formaat vrouwtje ziet (of juist giant-formaat wat het ook zijn).

Dit kan natuurlijk ook gewoon een fantastische game worden, maar ben erg benieuwd hoe "Fable" het nou echt gaat zijn. Ik wil echter ook niet te vroeg oordelen want dit is gewoon een cinematic, dus ik wacht geduldig af... Ergens heb ik toch wel vertrouwen in Microsoft. Ze brengen imho niet heel vaak games uit, maar ze hebben een paar echt legendarische games gemaakt. Freelancer, Fable -- was Age of Empires niet van MS? Halo natuurlijk niet te vergeten... Ben benieuwd!
MetalSonic 11 juni 2023 23:13
Leuke trailer, hopelijk duurt het niet te lang. In de tussentijd wil ik best een remake spelen van Fable 2 of 3
quacktech 12 juni 2023 11:05
Ik kan niet wachten. Volgens mij de enige gameserie die ik helemaal uitgespeeld heb. Vooral vanwege het lage instapniveau en zonder dat het echt moeilijk wordt een leuke adventure te kunnen spelen. Hopelijk is dat bij deze versie weer zo. Voor mij als "af en toe een beetje casual gamer".
Tweddy 11 juni 2023 19:49
Waarom speciaal die acteur? Ik begrijp de link met Fable niet zo.
Triblade_8472 @Tweddy11 juni 2023 19:56
De humor van die komische acteur is zo geniaal Brits en droog, dat past gewoon 1:1 Fable stijl!
Jorrie @Triblade_847211 juni 2023 20:00
Vind je? Ik vind het niet te vergelijken met de eerste (of andere) Fable games eigenlijk.
Triblade_8472 @Jorrie11 juni 2023 20:03
Ja, sorry not sorry. ;)

Nu zie je maar een mini stukje en wss niks van het grote verhaal, dus er valt weinig echt op te maken.

Maar de grote pompoen, de gevechten met zwaard en magie (mis de boog nog wel) en de geschopt (arme) kip deden mij wel aan 't origineel denken.

Hopelijk de volgende trailer de pratende 'muren' en de school en we zijn er.
Vagax @huyanglee11 juni 2023 21:52
Man hou toch op joh, waar baseer je dit op? Die acteur is een bekende Britse comedy acteur die juist van die droge monologen kan leveren zoals werd gedaan in de trailer dus hij paste er perfect bij voor de humor waarvoor ze gingen.

Onder gamers is de acteur waarschijnlijk ook wel populair door (onder andere) The IT Crowd

[Reactie gewijzigd door Vagax op 23 juli 2024 07:49]

Dan91 @Vagax13 juni 2023 09:37
Goede post. Vind het zo vervelend dat wanneer er iemand met een kleur in een game zit dat mensen meteen "woke" en "inclusie" roepen. Dat is gewoon een bekende Britse comedy acteur en zijn kleur is helemaal niet relevant.
Tweddy @huyanglee12 juni 2023 10:36
Dat is echt onzin en niet waar ik op doelde. Ik snap de commercial gewoon niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.