Microsoft toont nieuwe beelden Fable-reboot, maar deelt nog geen releasedatum

Microsoft heeft een nieuwe trailer van zijn komende Fable-reboot laten zien. De game werd in 2020 al aangekondigd, hoewel Microsoft toen nog weinig details over het spel deelde. Fable wordt gemaakt door Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games.

Microsoft toonde de Fable-trailer op zondagavond tijdens zijn Xbox Games Showcase. In de trailer is Dave te zien, een groenteliefhebbende reus die wordt gespeeld door IT Crowd-acteur Richard Ayoade. Dave uit zijn mening over helden, waarop de hoofdpersoon van de game te zien is. De trailer lijkt ook korte gameplaybeelden te tonen, onder meer van een gevecht met een groep bandieten.

De game speelt zich wederom af in Albion, zo blijkt uit de beschrijving van de trailer. De video toonde verder weinig concrete details over de game. Microsoft deelt ook nog geen releasedatum. Het bedrijf meldt wel dat de game uitkomt voor Windows-pc's en de Xbox Series X en S.

Fable wordt de vierde grote game in de Fable-serie en de eerste mainline titel in de franchise sinds Fable 3 uit 2010. In de tussentijd verschenen er wel enkele spin-offs in de Fable-serie, waaronder Fable Heroes. De komende game betreft een reboot, die in 2020 voor het eerst werd aangekondigd. De game wordt ontwikkeld door Playground Games, een studio die vooral bekendstaat om de Forza Horizon-serie.