Playground Games maakt nieuwe Fable-game voor Xbox Series X en Windows 10

Microsoft toont een teasertrailer van een nieuwe Fable-game. Die wordt gemaakt door Playground Games, de studio die ook de Forza Horizon-serie op zijn naam heeft staan. Het spel is in ontwikkeling voor de Xbox Series X en Windows 10.

Inhoudelijke details over de nieuwe Fable-game heeft Microsoft nog niet gegeven. In de beschrijving van de teasertrailer op YouTube staat dat de serie terugkeert naar 'een nieuw begin'. Ook blijkt uit de tekst dat Playground Games verantwoordelijk is voor de ontwikkeling.

Begin 2018 ging al het gerucht dat de Forza Horizons-maker aan een nieuwe Fable-game werkt. Dat blijkt dus juist te zijn. In 2016 viel al op dat de studio vacatures had en mensen zocht om een openwereld-rpg te maken. Dat gebeurde nadat Microsoft Lionhead Studios had gesloten; de studio waar de Fable-games werden gemaakt.

Wanneer de nieuwe Fable-game uitkomt is nog niet duidelijk. Fable III was de laatste game in de rpg-serie van Microsoft, die game kwam in 2010 uit. Daarna werd wel Fable Legends aangekondigd, dat had een free-to-playgame moeten worden, maar de ontwikkeling daarvan is in 2016 gestaakt.