Peril on Gorgon-dlc voor The Outer Worlds verschijnt op 9 september

Obsidian Entertainment heeft zijn aankomende dlc-pakket voor The Outer Worlds aangekondigd. Dat deed de ontwikkelaar tijdens de Xbox Games Showcase. De Peril on Gorgon-dlc komt op 9 september uit voor Xbox One, Windows 10 en PlayStation 4.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon bevat volgens Obsidian 'een aanzienlijke hoeveelheid' nieuwe content, waaronder nieuwe wapens, uitrustingen en perks. De uitbreiding speelt zich af op de Gorgon-asteroïde, waar voorheen 'wetenschappelijke ondernemingen' werden uitgevoerd. De asteroïde is inmiddels echter uitgegroeid tot een 'wetteloos hol van monsters en plunderaars'. Spelers moeten daar in opdracht van rijke kluizenaar Minnie Ambrose informatie vinden over Dr. Olivia Ambrose, de moeder van eerstgenoemde en de director van de projecten op Gorgon.

De nieuwe dlc komt op 9 september uit voor de Xbox One en Windows 10. De PlayStation 4 wordt niet genoemd in de trailer, hoewel het Twitter-account van PlayStation de komst van Peril of Gorgon wel noemt. De Nintendo Switch-versie van de game lijkt de uitbreiding vooralsnog niet te krijgen. Op termijn komt Obsidian ook met een tweede verhaaluitbreiding, zo schrijft onder andere Eurogamer. Spelers kunnen eventueel een expansion pass aanschaffen, die toegang biedt tot beide uitbreidingen.

The Outer Worlds kwam in 2019 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Eerder dit jaar bracht Obsidian ook een Nintendo Switch-versie uit. De game is ontwikkeld door de makers van Fallout: New Vegas. Tweakers publiceerde een review van The Outer Worlds.